Kindersexhandel aus der Ukraine: Fakten, Fiktion und Extrapolation

von Declan Hayes

15. Juli 2923

Sexueller Kinderhandel aus dem Westen ist ein viel ernsteres Problem als die erfundenen Anschuldigungen, die die NATO gegen den russischen Präsidenten Putin erhebt.

Dieser Artikel gliedert sich in sieben Teile, die sich mit dem Problem des Kinderhandels aus der Ukraine befassen. Zunächst ordnen wir die von der NATO gegen russische Behörden erhobenen Anschuldigungen in unseren analytischen Gesamtrahmen ein und argumentieren dann, dass diese NATO-Anschuldigungen als billige, wenn auch vorhersehbare Propaganda abgetan werden sollten. Als Nächstes befassen wir uns mit den allgemeinen Tendenzen des sexuellen Kinderhandels nicht nur in der Ukraine, sondern auch weltweit. Schließlich betrachten wir den Fall des Sexhandels mit ukrainischen Kindern nach Großbritannien und Irland als wichtigen Mikrokosmos der allgemeinen ukrainischen Muster, bevor wir eine Reihe von wichtigen Vorbehalten, Schlussfolgerungen und Empfehlungen für weitere Analysen und Maßnahmen aussprechen.

Befragung von Russen

Die CIA und der MI6 haben über ihre Agenten beim Internationalen Strafgerichtshof zwei russische Staatsbürger, Präsident Wladimir Putin und Maria Lwowa-Belowa, Russlands Beauftragte für Kinderrechte, wegen des offensichtlichen Kriegsverbrechens der Verschleppung Tausender Kinder aus den Regionen der Ostukraine und Südwestrusslands angeklagt, in denen die Kämpfe um die Zukunft der Region am heftigsten sind.

Da Präsident Putin bei weitem das Hauptbête noir der NATO ist, ist es am besten, wenn wir die Anschuldigungen gegen ihn für die Zwecke der Analyse ignorieren, denn alles andere würde die Dummheit der NATO in solchen Angelegenheiten nur noch weiter verstärken.

Für unsere Zwecke ist Maria Lvova-Belova viel wichtiger. Lvova-Belova wird von den NATO-Agenten der Massenentführung von bis zu 19 544 ukrainischen Kindern beschuldigt, wenn wir die Zahlen des MI6-Agenten Zelensky akzeptieren.

Laut ICC-Haftbefehl wird Lvova-Belova vorgeworfen, die “individuelle strafrechtliche Verantwortung” für die “unrechtmäßige Deportation und Verbringung von Kindern” aus der Ukraine in die Russische Föderation zu tragen.

Obwohl dies schwerwiegende Anschuldigungen zu sein scheinen, muss betont werden, dass weder Lvova-Belova noch Putin oder irgendjemand anderes in einer verantwortlichen Position in Russland bestreitet, dass eine große Anzahl von Kindern während des Konflikts aus Gebieten wie Mariupol, Cherson, Saporischschja und Charkiw evakuiert wurde und dass diese Kinder in entsprechenden Auffanglagern in der gesamten Russischen Föderation von der Krim im Westen bis nach Sibirien im Osten untergebracht wurden.

Der erfahrene amerikanische Kriegsveteran Oberst Douglas Macgregor hat erklärt, dass er noch nie so heftige Kämpfe gesehen oder erlebt hat wie die, die derzeit zwischen Russland und den ukrainischen NATO-Vertretern ausgetragen werden, und nur wenige könnten vernünftigerweise behaupten, dass es nicht richtig war, Frauen und Kinder aus der Schusslinie zu bringen.

In einem Interview, das sie dem NATO-Nachrichtendienst VICE aus freien Stücken gegeben hat, weist Lvova-Belova genau auf diesen Punkt hin, nämlich dass sie dabei geholfen hat, die Kinder aus der Schusslinie zu bringen. Und sie weist auch darauf hin, dass sie als Mutter (verheiratet mit einem russisch-orthodoxen Priester, mit dem sie fünf leibliche Kinder gezeugt und achtzehn weitere Kinder adoptiert hat, darunter ein vertriebener 15-jähriger Junge aus Mariupol) einfach nicht so veranlagt ist.

Obwohl sowohl VICE als auch die NATO-freundliche Moscow Times (die übrigens vom Vatikan als hervorragende Quelle für Russland angesehen wird) viel darüber schreiben, deute ich ihr Handeln so, dass sowohl Lvova-Belova als auch ihr Mann Kindern helfen wollen, und wenn die Situation anders wäre, wenn Lvova-Belova finstere Motive hätte, dann wären sowohl sie als auch Putin äußerst dumm, weil sie sie so anfällig für solche Anschuldigungen gemacht haben.

Tatsache ist, dass um Mariupol, Cherson, Saporischschja und Charkiw aus Gründen, die uns derzeit nichts angehen, ein schrecklicher Krieg wütet, und Lvova-Belova ist eindeutig dafür zu loben, dass sie geholfen hat, Kinder aus diesen Todeszonen zu evakuieren.

Obwohl VICE behauptet, dass die nach Russland evakuierten Kinder verprügelt wurden, weil sie das Regime des MI6-Agenten Zelensky unterstützt haben, klingt das für mich verdächtig. Obwohl die Kinder natürlich Heimweh haben, würde ich bezweifeln, dass sie, die überwiegend Russisch sprechen, eine feste Meinung über die Rolle des MI6-Agenten Zelensky in ihrer Notlage haben, und selbst wenn sie eine hätten, würden sie diese offen und wiederholt äußern. Da der MI6 in der Lage zu sein scheint, russische Zivilisten fast nach Belieben zu ermorden, erscheint es äußerst verdächtig, dass er keine glaubwürdigeren Berichte über die russischen Lager liefern kann, in denen die vertriebenen Kinder untergebracht sind.

Wenn man der Sache auf den Grund gehen will, dann wäre eine professionelle Befragung von Lvova-Belova von großem Nutzen. Doch als sie kürzlich vor der UNO aussagte, boykottierten die Botschafter der Vereinigten Staaten, Großbritanniens, Albaniens und Maltas die Sitzung des UN-Sicherheitsrats und schickten stattdessen niedere Diplomaten. Anstatt die Gelegenheit zu nutzen, ihre Top-Inquisitoren dazu zu bringen, Lvova-Belova zu verprügeln, schickte die NATO nur Alibi-Beobachter und erweckte damit den Eindruck, dass es diesen Chanciers um die Skalps von Putin und Lvova-Belova geht und nicht um die Wahrheit.

Die US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield, die für ihre wilden, unbegründeten und verleumderischen Behauptungen bekannt ist, erklärte vor der Sitzung gegenüber Reportern, dass die Vereinigten Staaten das Briefing strikt ablehnten und gemeinsam mit ihren britischen Gefolgsleuten die Vereinten Nationen daran hinderten, die Sitzung nach außen zu übertragen. Als Thomas-Greenfield sagte, dass es Lvova-Belova nicht erlaubt sein sollte, “ein internationales Podium zu haben, um Desinformationen zu verbreiten und zu versuchen, ihre schrecklichen Handlungen, die in der Ukraine stattfinden, zu verteidigen”, bestätigt dies, dass Thomas-Greenfield nicht in wahrer amerikanischer Diplomatenmanier nach der Wahrheit sucht. Sie ist, wie so viele ehemalige US-Botschafter bei den Vereinten Nationen vor ihr, eine donnernde Schande.

Abgesehen davon, dass die Vereinigten Staaten und ihre Handlanger, wie bei ihrer Völkermordkampagne im Irak, die Hauptverantwortlichen für die “Desinformation” bei den Vereinten Nationen sind, zeigt ihr Verhalten, dass es die Vereinigten Staaten und ihre britischen Handlanger sind, die wieder einmal die Wahrheit verschleiern. Wenn Lvova-Belova die Übeltäterin war, hatten die Angelsachsen die einmalige Gelegenheit, sowohl sie als auch Präsident Putin in die Enge zu treiben, aber sie taten es nicht, was bedeutet, dass sie wissen, dass ihre Verleumdungen weder Rauch noch Feuer sind. Was die Russkiys betrifft, ist der Fall also abgeschlossen.

Geh nach Westen, junges Kind

Welche Fragen Putin und Lvova-Belova auch immer zu beantworten haben, sie verblassen im Vergleich zu dem, was ihre Ankläger zu verantworten haben. Bereits 2022 berichtete UNICEF, dass der Ukraine-Konflikt fast jede Sekunde ein Flüchtlingskind hervorbringt, dass, da 90 % dieser Flüchtlinge Frauen und Kinder sind, ein beträchtliches Risiko des Kinderhandels besteht, vor allem an der polnischen Grenze, und dass, in Anlehnung an Macgregors frühere Aussage, Mariupol eine Hölle auf Erden ist, die Frauen und Kinder sofort verlassen müssen, um Leib und Leben zu retten.

Der NATO-Sender CNN wiederholt in seinem Bericht aus der Republik Moldau nicht nur diese Besorgnis über den Kinderhandel, sondern führt weiter aus, dass die Vereinigten Staaten bereits vor Beginn des Ukraine-Krieges die Bilanz der Republik Moldau in Bezug auf den Kinderhandel scharf kritisiert haben und dass die zuständigen Beamten guten Grund hatten, allen Bemühungen um die Unterstützung von Flüchtlingen, vielleicht auch solchen wie diesen, skeptisch gegenüberzustehen.

Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNOCD) prognostiziert für das Jahr 2023 einen Anstieg der festgestellten ukrainischen Opfer des Menschenhandels um 5 % und eine schwindelerregende Zahl von 5,6 Millionen ukrainischen Asylanträgen in Europa. Parallel dazu arbeiten UNHCR und UNICEF an umfangreichen Notfallplänen, um den Kinderhandel aus der Ukraine einzudämmen, die, wie wir bereits berichtet haben und wie Gilian Triggs vom UNHCR ebenfalls bestätigte, bereits vor diesem Konflikt eine lange Tradition in dieser Art von Kriminalität hatte. Da auch die Europäische Kommission zugegeben hat, dass ukrainische Kinder, die nach Westen fliehen, durch Menschenhändler stark gefährdet sind, gibt es leider viel Rauch und Feuer, wenn wir uns das Schicksal derer ansehen, die nach Westen fliehen.

Sound of Freedom’s Porta Parties (Porta-Partys des Klangs der Freiheit)



Nachdem wir festgestellt haben, dass die Vereinten Nationen und ähnliche seriöse Einrichtungen besorgt darüber sind, dass ukrainische Frauen und Kinder auf die Fleischmärkte des Westens verschleppt werden, wollen wir kurz in diesen Markt eintauchen und uns dabei die Nase zuhalten, denn auch wenn es sehr schnell sehr schmutzig wird, müssen wir ihnen in die Kanalisation folgen, um sie auszurotten.

Sound of Freedom ist ein Film aus dem Jahr 2023, der auf wahren Begebenheiten beruht, in denen amerikanische Agenten kolumbianische Kinder retten, die in die Vereinigten Staaten verschleppt werden. Obwohl der Film als Verschwörungstheorie (sic) kritisiert wurde, deutet dieser Link auf dunklere Gründe für diese pauschale Kritik hin. Einfach ausgedrückt: Kinderhandel ist ein riesiges und lukratives Geschäft, und wenn Sound of Freedom dazu beiträgt, es zu unterbinden, sollte die NATO den Film loben und nicht kritisieren.

Obwohl sich der Kindersexhandel, bei dem ukrainische Frauen und Kinder zusammen mit zahllosen anderen eine bloße Ware sind, von diesem Flüchtlingslager in Malawi über diese von den USA betriebenen Betrugsoperationen in Ghana bis hin zu den Fleischmärkten in der Figueroa Street in Los Angeles erstreckt, ist der Nahe Osten von besonderer Bedeutung.

Im Rahmen der MI6-Kampagne zur Zerstörung der säkularen Arabischen Republik Syrien wurden verarmte syrische Frauen und Kinder von Sextouristen aus den Golfstaaten in den Flüchtlingslagern Jordaniens, das seit langem eine wichtige MI6- und CIA-Drehscheibe ist, auf grausamste Weise missbraucht.

Zu Hause in Blighty durfte der berüchtigte saudische Extremist Scheich Muhammed al-Arefe durch Englands grünes und angenehmes Land reisen, um pubertierenden britischen Schulmädchen zu erklären, dass es ihre religiöse Pflicht sei, den sexuellen Dschihad in Syrien zu führen, und dass es eine gute und heilige Sache sei, wenn Dschihadisten vorpubertäre syrische Mädchen gruppenvergewaltigen. Da ich einige ihrer syrischen Opfer kennengelernt habe und vom MI6 in England verfolgt wurde, weil ich mich direkt gegen Al-Arefe im Besonderen und seine Muslimbruderschaft und MI6-Kumpane im Allgemeinen gestellt habe, habe ich, wie Sie sich vorstellen können, eine wohlgeformte Meinung zu all dem, ebenso wie zu der ISIS-Braut Shamima Begum, die vom MI6 und ihren kanadischen Geheimdienst-Kumpanen, die zweifellos auch in die berüchtigten Porta-Partys in Dubai verwickelt sind, ins ISIS-Kalifat geschleust wurde.

Um sich mit den Porta-Partys in Dubai vertraut zu machen, können Sie sich hier Videos ansehen, in denen sie beschrieben werden. Im Wesentlichen geht es darum, dass Menschen aus dem Nahen Osten Instagram-“Influencer” kontaktieren, um auf eigene Kosten nach Dubai zu reisen, wo sie im Gegenzug für die Unterzeichnung von Vertraulichkeitsvereinbarungen und die Erfüllung ihres Teils des “Vertrags” Zehntausende von Dollar für ein paar Tage Arbeit erhalten, zu der auch wiederholte Gruppenvergewaltigungen und Sex mit Kamelen oder anderen exotischen Tieren gehören können, die die abartige Fantasie ihrer Kunden anregen.

Obwohl die verschiedenen Berichte deutlich machen, dass viele dieser Beeinflusser oft Selbstmord begehen, nachdem sie ihren Teil des “Deals” erfüllt haben, bedeutet die große Nachfrage nach “leicht verdientem Geld” und den Luxusartikeln, die man mit diesem Geld kaufen kann, dass es keinen Mangel an Frauen, Mädchen oder jungen Burschen gibt, um die Bedürfnisse dieser geldreichen Kriminellen zu befriedigen. Nur ein Narr würde glauben, dass Ukrainerinnen und Ukrainer nicht für solche Dienste zurechtgemacht werden.

MI6-Agent Wolodymyr Selenskyj

Der ehemalige amerikanische Geheimdienstmitarbeiter Scott Ritter behauptet in diesem sehr wichtigen Video, dass der ukrainische Präsident Selenskyj ein britischer MI6-Agent ist und dass sein Kontaktmann der MI6-Chef Richard Moore ist, der an dem Treffen im Vatikan teilnahm, das Selenskyj nutzte, um Papst Franziskus und die über eine Milliarde Mitglieder der lateinisch-katholischen und verbündeter Kirchen systematisch zu beleidigen. Moore, so behauptet Ritter, nahm an diesem päpstlichen Treffen teil und, was noch wichtiger ist, an dem anschließenden Treffen mit dem britischen Agenten Erzbischof Paul Gallagher, der zusammen mit Zelenskys britischer Prätorianergarde in Ritters Video ab 32:17 ausführlich besprochen wird.

Obwohl Ritters aufrührerische Behauptungen eine Menge an bestätigenden Beweisen benötigen, stimmen sie voll und ganz mit meinen eigenen früheren Artikeln und mit der Erfolgsbilanz des britischen Geheimdienstes in Bezug auf Kindersex-Honigfallen überein, wie der Jeffrey-Epstein-Pädophilenring, die Skandale um Jimmy Savile, Max Clifford, Rolf Harris, Gary Glitter, Lord Mountbatten, das Kincora Boys’ Home und ähnliche Skandale zeigen, in die der damalige MI6-Chef Sir Maurice Oldfield direkt verwickelt war.

Da der britische Geheimdienst diesen NATO-Krieg gegen Russland anführt, da der britische Geheimdienst die Meister der dunklen Künste der NATO sind und da der britische Geheimdienst über ein ausgedehntes Netz von Mittelsmännern verfügt, die gehandelte ukrainische Frauen und Kinder auf Porta-Partys “für König und Vaterland” arbeiten lassen könnten, sollten alle, denen das Wohlergehen der gehandelten ukrainischen Frauen und Kinder am Herzen liegt, über die Verwicklung von Moore, Gallagher und anderen Ruchlosen in diese ganze Geschichte besorgt sein.

Senkgrube Irland

Aufgrund der relativ geringen Größe Irlands und des Eifers seiner Regierung, seine angelsächsischen Herren zu besänftigen, ist das Land eine aufschlussreiche Fallstudie zum Thema Kinderhandel im Allgemeinen und aus der Ukraine im Besonderen.

Nachdem Russland in den ukrainischen Bürgerkrieg eingetreten war, liefen die irischen MI5-Aktivitäten auf Hochtouren. Im Rahmen dieses Prozesses wurden ungeprüfte Ukrainer, vor allem Frauen und Kinder, massenweise nach Irland gebracht und erhielten Arbeitsvisa, freie Wohnungen, kostenloses Essen, medizinische Versorgung, Taschengeld und Unterkunft in einem Maße, dass sie besser leben als die meisten irischen Arbeiter.

Diese Flutwelle von Menschen belastete nicht nur die Staatskasse, sondern auch unsere Hotels, in denen fast alle Ukrainer eine oder mehrere Etagen belegen, sowie TUSLA, unsere Kinderschutzbehörde, die in den besten Zeiten nicht zweckmäßig ist.

In einem Bericht vom Februar 2023 heißt es, dass Hunderte von ukrainischen und anderen Flüchtlingskindern ohne Papiere unter der Obhut von Kinderminister Roderic O’Gorman stehen, der unendlich viel umstrittener ist als die russische Maria Lvova-Belova. Hier ist ein Medienbericht der Regierung vom Mai 2022, in dem es heißt, dass fast 100 unbegleitete ukrainische Kinder in der abgelegenen Grafschaft Mayo untergebracht wurden, auf die wir gleich zurückkommen werden.

Hier ist ein Bericht vom Juni 2023, der diesen vernichtenden Universitätsbericht kommentiert, demzufolge Kinder, darunter auch Ukrainer, von Betreuungseinrichtungen zu Hotels für ruchlose sexuelle Zwecke verschleppt werden. Und hier ist die irische Abgeordnete Mattie McGrath die einzige Stimme im irischen Parlament, die sich gegen diesen Handel mit ukrainischem Fleisch ausspricht.

Es ist wichtig zu wissen, welche Rolle die Hotels bei all dem spielen, da in fast allen von ihnen eine große Anzahl von Ukrainern und anderen gefälschten Flüchtlingen sowie vorübergehenden ausländischen Prostituierten untergebracht sind. Da in diesen Hotels mit anderen Worten Gruppen von ungeprüften Personen am Rande der Gesellschaft und des Gesetzes untergebracht sind, liegt die Vermutung nahe, dass die kriminellen und organisierten unter ihnen sehr wohl in den Kinderhandel verwickelt sein könnten.

Auch wenn die irische Polizei sich in dieser Angelegenheit sehr bedeckt gehalten hat, ist dieses Schweigen auf die Zensur ihrer politischen Oberherren zurückzuführen, die jede Razzia auf Irlands Porta-Partys als Unterstützung für Putin und Lvova-Belova und nicht für die Opfer ihrer eigenen Unmenschlichkeit ansehen würden.

Bring mich nach Hause nach Mayo

Da wir alle Selenskyj nacheifern und für das Team MI6 spielen müssen, können wir von den Mainstream-Medien oder den Mainstream-Politikern nicht erwarten, dass sie diese Angelegenheiten zur Sprache bringen, und aus Zeitgründen können wir auch nicht erwarten, dass wir selbst die Hotels stürmen, in denen diese Missbräuche begangen werden. Aus diesem Grund wenden wir uns diesem Blog-Beitrag vom Mai 2022 zu, der sich mit der NRO Candle of Grace befasst, die unter Mitwirkung des umstrittenen Kinderministers Roderic O’Gorman Hunderte von Ukrainern ohne Papiere, darunter 59 Kinder, in die Wildnis von Mayo fliegt.

Der Autor erörtert zunächst Candle of Grace und stellt dann die Frage, warum es die normalen Kanäle umgangen hat, warum der verurteilte weißrussische Kriminelle Prof. Yury Bandazhevsky in diese Kapriole verwickelt ist, warum er in Mayo und nicht in einer angemesseneren städtischen Umgebung lebt, um seinen angeblichen akademischen Interessen im Bereich der Strahlenkrankheit nachzugehen, und welche Ähnlichkeiten diese ganze Kapriole mit dem Fall der Hillary Clinton-Vertrauten Laura Sislby hat, die an der haitianischen Grenze auf frischer Tat ertappt wurde, als sie eine Bargeld-Ernte von 33 Kindern aus Haiti schmuggelte.

Der Artikel suggeriert, dass die Logos von Candle of Grace, wie sie auf ihrer Facebook-Seite zu sehen sind, satanisch sind, ein interessanter Punkt, da Ritter die gleiche Behauptung bei 34:30 in diesem Video bezüglich des derzeitigen MI6-Agenten macht, mit dem Selenskyj Papst Franziskus belastet hat. Obwohl der Artikel wichtige Alarmsignale bezüglich des möglichen Handels mit diesen Kindern nach Mayo (und anderswohin?) auslöst, schlägt Candle of Grace auch andere Alarmsignale aus, die denen ähneln, die al-Arefe und die Muslimbruderschaft zuvor in Bezug auf den Krieg des MI6 gegen Syrien ausgelöst haben.

Nach der Tschernobyl-Katastrophe von 1986 wurden in Irland zahlreiche Nichtregierungsorganisationen gegründet, von denen Adi Roches Chernobyl Children International die bekannteste war. Heute sieht es so aus, als gäbe es eine Fülle von Organisationen wie Candle of Grace, deren Tentakel nicht nur in Mayo, sondern auch in Kerry, Dublin, Abakan (in Russland), Wexford und vielen anderen Orten in Irland reichen, und als stünden fragwürdige Gestalten wie Prof. Yury Bandazhevsky im Mittelpunkt dieser Operationen. Das gilt vielleicht auch für den MI6-Agenten Selenskyj selbst, der seine Porno-Routine in Drogheda aufführte, einem wichtigen irischen Knotenpunkt für die mit dem MI6 verbündeten rechten Milizen der Ukraine.

Vorbehalte, Schlussfolgerungen und Empfehlungen

In diesem Artikel wird argumentiert, dass der sexuelle Kinderhandel im Westen aufgrund seiner wenig beneidenswerten Erfolgsbilanz und der Beweise seriöser internationaler Gremien ein viel ernsteres Problem darstellt als die erfundenen Anschuldigungen der NATO gegen den russischen Präsidenten Putin und die russische Beauftragte für die Rechte des Kindes, Maria Lvova-Belova, die die Angelsachsen und ihre albanischen und maltesischen Lakaien weder den Mut noch den gesunden Menschenverstand hatten, in Frage zu stellen.

Der Artikel behauptet, dass die undurchsichtige Welt, in der ukrainisch orientierte Nichtregierungsorganisationen und die mit ihnen verbündeten Regierungen, Geheimdienste und britischen Kirchenvertreter agieren, die Vermittlung von gehandelten ukrainischen Frauen und Kindern in den weißen Sklavenhandel erleichtert, vielleicht sogar vorsätzlich, einschließlich der berüchtigten Porta-Partys in Dubai.

Obwohl vieles in diesem Artikel, wie alle politischen Vorschläge, vorsichtig spekulativ sein muss, glauben wir, dass die Rechte der am meisten gefährdeten Frauen und Kinder in der Ukraine nur dadurch gefördert werden können, dass einerseits Länder wie China, Weißrussland und Russland ihr Anliegen in den entsprechenden internationalen Foren vorbringen und andererseits, Gruppen wie die oben genannten irischen Akademiker ihre Bedenken und Verdachtsmomente bei den zuständigen Polizeibehörden äußern und diese Polizeikräfte dazu gebracht werden, geeignete Maßnahmen gegen NRO, Geistliche oder Politiker zu ergreifen, ganz gleich, wie gut sie vernetzt sind, damit sie für diese ungeheuerlichsten aller Verbrechen gegen alle vom Frauen- und Kinderhandel betroffenen Frauen und Kinder, insbesondere in diesem Fall diejenigen aus der Ukraine des MI6-Agenten Selenskyj, in vollem Umfang bezahlen können. Übersetzt mit Deepl.com