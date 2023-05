“Die von Ellsberg geschriebenen Memoiren wurden verfasst, bevor 2010 eine schockierende Tonbandaufnahme von Kissinger aus dem Jahr 1973 an die Öffentlichkeit gelangte. Kissinger war zu hören, wie er Nixon sagte, dass es kein “Ziel der amerikanischen Außenpolitik” sei, sowjetischen Juden bei der Flucht vor Unterdrückung zu helfen.

“Und wenn sie Juden in der Sowjetunion in Gaskammern stecken”, fügte Kissinger hinzu, “ist das keine amerikanische Angelegenheit. Vielleicht ein humanitäres Anliegen.”

Das ist der Mann, den Präsidenten, Premierminister, Diplomaten und außenpolitische Entscheidungsträger verehren. Er ist Amerikas Baron Harkonnen. Nur wenige Männer werden jemals die Groteske des US-Imperiums so gut verkörpern wie Kissinger, während er sich um die Erde schlich.”

KissingerKissinger vs. “The Most Dangerous Man In America” Henry Kissinger “Daniel Ellsberg is the most dangerous man in America. He must be stopped at all costs.” -Henry Kissinger In 1970, before whistleblower Daniel Ellsberg shared copies of the Pentagon Papers with several newspapers in the United States, Ellsberg was invited by his friend Lloyd Shearer, who was the editor of Parade magazine, to attend a lunch with President Richard Nixon’s national security adviser Henry Kissinger.

Kissinger gegen den “gefährlichsten Mann Amerikas

von Kevin Gosztola

26. Mai 2023

Bildschirmfoto von Henry Kissinger im Jahr 2018 bei seiner Aussage vor dem Streitkräfteausschuss des US-Senats (Video von Senator Tim Scott)

“Daniel Ellsberg ist der gefährlichste Mann in Amerika. Er muss um jeden Preis aufgehalten werden.” -Henry Kissinger

1970, bevor der Whistleblower Daniel Ellsberg Kopien der Pentagon Papers an mehrere Zeitungen in den Vereinigten Staaten weitergab, wurde Ellsberg von seinem Freund Lloyd Shearer, dem Herausgeber der Zeitschrift Parade, zu einem Mittagessen mit dem nationalen Sicherheitsberater von Präsident Richard Nixon, Henry Kissinger, eingeladen.

Ellsberg berichtete über dieses Mittagessen in seinem Buch Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers”. Kissinger kannte Ellsberg von seiner Arbeit bei der RAND Corporation, und was Ellsberg erzählte, ist von entscheidender Bedeutung für das Verständnis des eiternden und reuelosen Diplomaten, dessen Geburtstag sich nun zum 100.

Der Kontrast zwischen den beiden könnte nicht größer sein. Ellsberg hat die letzten mehr als 50 Jahre damit verbracht, ständig für die Rolle, die er im Vietnamkrieg gespielt hat, zu büßen, während Kissinger sich vor der Verantwortung für das riesige Blutvergießen, das er ermöglicht hat, gedrückt hat.

Kissingers Reaktion auf Ellsberg und die Pentagon Papers verriet mehr darüber, wer er im Innersten war, als seine Philosophie oder irgendein Ratschlag, den er jemals zur US-Außenpolitik gab.

Kissinger saß mit General Alexander Haig, seinem Adjutanten, auf einer kleinen Veranda. Kissinger begrüßte Ellsberg und Shearer und sagte zu Shearer: “Wissen Sie, ich habe von Dan Ellsberg mehr gelernt als von jeder anderen Person…”

Ellsberg glaubte, Kissinger würde “Vietnam” sagen, aber Kissinger sagte “-über das Verhandeln”. Das machte für Ellsberg nicht viel Sinn, bis er sich an die Vorträge erinnerte, die er 1959 in Kissingers Seminar in Harvard hielt. Sie waren Teil einer Vorlesungsreihe mit dem Titel “The Art of Coercion”. Da das elf Jahre her war, antwortete Ellsberg: “Sie haben ein sehr gutes Gedächtnis”.

Mit einem “gutturalen Tonfall” fügte Kissinger hinzu: “Es waren sehr gute Vorlesungen.”

“Schön. Nur wenn ich später daran dachte, stellten sich mir die Nackenhaare auf”, erzählte Ellsberg. “Die Vorträge, die ich vor seiner Klasse gehalten hatte, hatten mit Hitlers Erpressung Österreichs und der Tschechoslowakei in den späten dreißiger Jahren zu tun, die es ihm ermöglichte, diese Länder allein durch die Androhung ihrer Zerstörung zu übernehmen.”

“Einer der Vorträge trug den Titel “Theorie und Praxis der Erpressung”, der andere “Die politische Nutzung des Wahnsinns”. Hitler hatte bei seinen Gegnern ganz bewusst den Eindruck seiner eigenen irrationalen Unberechenbarkeit kultiviert.”

Ellsberg fuhr fort: “Man konnte sich nicht darauf verlassen, dass er eine Drohung, etwas Verrücktes zu tun, das sich gegenseitig zerstörte, nicht wahrmachen würde. Bis zu einem gewissen Punkt funktionierte das für ihn, denn er war verrückt, wahnsinnig aggressiv und rücksichtslos. Aber ab einem bestimmten Punkt brachte es die Welt um ihn herum zum Einsturz.”

“Das war keine Taktik, die ich den Vereinigten Staaten oder irgendjemand anderem empfehlen würde. Weit gefehlt. Hitler in dieser Hinsicht zu imitieren, hieße, den Wahnsinn zu kultivieren und der Katastrophe Vorschub zu leisten”, behauptete Ellsberg.

Kissingers “erschreckende” Befürwortung einer Hitler-Taktik

Die USA unter Nixon waren im April in Kambodscha einmarschiert. Ellsberg brachte Kissingers Kompliment mit undichten Stellen von ungenannten Nixon-Beamten in Verbindung, die behaupteten, ein “Hauptmotiv für die Invasion sei es gewesen, die Sowjets, die Chinesen und die Nordvietnamesen davon zu überzeugen, dass die Entscheidungsfindung auf höchster Ebene unberechenbar sei und dass sie, da wir etwas so offensichtlich Unberechenbares und Verrücktes wie die Invasion in Kambodscha in diesem Stadium des Krieges tun könnten, nicht auf unsere Vernunft oder Besonnenheit in der Krise zählen könnten”.

“Es war erschreckend zu erkennen, dass die Erinnerung an Hitlers Taktik als solche drei Monate nach Kambodscha in den Köpfen des obersten Beraters im Weißen Haus war.”

Die Prestige-Medien denken normalerweise nicht an einen Mann, der eine von Adolf Hitler angewandte Taktik für nützlich hielt, wenn sie Kissinger feiern. Aber Ellsbergs Anekdote veranschaulicht, dass Kissinger schon immer ein übelriechendes Gespenst war, dessen Existenz die Welt an all den Tod und die Zerstörung erinnert hat, die die US-Regierung in den letzten fünfzig bis sechzig Jahren angerichtet hat.

Anlässlich des abscheulichen Meilensteins, Kissingers 100. Geburtstag, berichtete Nick Turse, ein Mitarbeiter von The Intercept, über “ein exklusives Archiv von ehemals geheimen US-Militärdokumenten”, die aus den “Akten einer geheimen Pentagon-Task-Force, die in den 1970er Jahren Kriegsverbrechen untersuchte, aus Untersuchungen von Generalinspektoren, die unter Tausenden von Seiten unzusammenhängender Dokumente begraben waren, und aus anderen Materialien stammen, die in Hunderten von Stunden Forschung in den US-Nationalarchiven entdeckt wurden.”

Im Dezember 1970 gab Kissinger den Befehl zur Bombardierung Kambodschas an General Alexander Haig weiter, den er von Nixon erhalten hatte. “Es ist ein Befehl, er muss ausgeführt werden. Alles, was fliegt, auf alles, was sich bewegt. Haben Sie das verstanden?”

Es wird geschätzt, dass mindestens 150.000 Zivilisten bei den von Kissinger angeordneten Angriffen getötet wurden, und die geheimen Operationen wurden absichtlich vor dem amerikanischen Volk verborgen, und zwar durch eine “Verschwörung von Tarngeschichten, verschlüsselten Nachrichten und einem doppelten Buchhaltungssystem, das Luftangriffe in Kambodscha als solche in Südvietnam auswies”.

Präsident Richard Nixon und sein nationaler Sicherheitsberater Henry Kissinger [Aus der U.S. National Archives and Records Administration und in der Public Domain].

Greg Grandin, der Autor von “Kissinger’s Shadow: The Long Reach of America’s Most Controversial Statesman”, glaubt, dass das “Blut von mindestens 3 Millionen Menschen” an Kissingers gealterten und blassen Händen klebt.

“Während Kissinger sich mit Starlets verabredete, begehrte Preise gewann und sich mit Milliardären bei Smoking-Diners im Weißen Haus, Galas in den Hamptons und anderen Soireen, zu denen nur geladene Gäste Zutritt hatten, abgab, mussten sich die Überlebenden des US-Krieges in Kambodscha mit Verlust, Trauma und unbeantworteten Fragen auseinandersetzen”, schrieb Turse. “Sie taten dies weitgehend allein und unsichtbar für die übrige Welt, auch für die Amerikaner, deren Führer ihr Leben zerstört hatten.

Die USA führten im Rahmen der Operation MENU Angriffe mit einem B-52-Bomber durch. Sie hatten die folgenden Codenamen: BREAKFAST, LUNCH, SNACK, DINNER, DESSERT und SUPPER. Die Angriffe fanden zwischen dem 18. März 1969 und dem 26. Mai 1970 statt, aber laut Turse “genehmigte Kissinger jeden einzelnen der 3.875 Einsätze”.

Turse interviewte zwei Überlebende, als er 2010 Kambodscha besuchte:

Eines Morgens fand ich am Ende einer kaputten Schotterstraße nahe der vietnamesischen Grenze die damals 78-jährige Vuth Than mit kahlgeschorenen, grauen Haaren und einem vom Saft der Betelnuss, einem in Südostasien beliebten natürlichen Aufputschmittel, rot gefärbten Mund.

Sowohl Vuth als auch ihre Schwester, die 72-jährige Vuth Thang, brachen zusammen, als ich ihnen den Zweck meiner Reportage erklärte. Sie waren nicht in ihrem Haus im Dorf Por, als ein B-52-Schlag 17 Mitglieder ihrer Familie auslöschte. “Ich habe meine Mutter, meinen Vater, meine Schwestern, meine Brüder, einfach alle verloren”, erzählte mir Vuth Than, wobei ihr die Tränen über die Wangen liefen. “Es war so schrecklich. Alles war völlig zerstört.”

Beleidigt, wenn er als Kriegsverbrecher angeprangert wird

Jedes Mal, wenn Kissinger auf seine Rolle bei der Begehung solch abscheulicher Taten angesprochen wurde, wich er den Fragen aus. Bei einer Veranstaltung in der LBJ Library im Jahr 2016 wurde er gefragt, was er von Leuten halte, die ihn einen Kriegsverbrecher nennen.

“Ich denke, das Wort ‘Kriegsverbrecher’ sollte in der innenpolitischen Debatte nicht in den Mund genommen werden. Es ist beschämend – es wirft ein schlechtes Licht auf die Leute, die es benutzen”, antwortete Kissinger.

Was jedoch wirklich beschämend ist, ist die Tatsache, dass Kissinger ein halbes Jahrhundert Zeit hatte, sich mit dem Blutbad, das er angerichtet hat, auseinanderzusetzen. Er scheint sich damit abgefunden zu haben, als unrettbare und seelenlose Masse von Fleisch zu sterben.

Die Eliten werden ihn vielleicht auf ein paar Galas zu seinem Geburtstag feiern, aber mit Sicherheit werden Journalisten und Historiker ihn weiterhin als Schurken entlarven, wenn er endlich tot ist.

Ellsberg besuchte Anfang 1971 eine Konferenz am Massachusetts Institute of Technology (MIT), wo Kissinger einen Vortrag hielt. Er fragte Kissinger direkt: “Wie hoch schätzen Sie die Zahl der Indochinesen ein, die wir in den nächsten zwölf Monaten töten werden, wenn wir Ihre Politik verfolgen?”

“Er war völlig und offensichtlich fassungslos”, schrieb Ellsberg in seinem Buch Secrets. “Das war für die Zuhörer verblüffend, denn es war das erste Mal, dass er überhaupt einen Bruch in seiner Haltung zeigte. Er senkte den Kopf, runzelte die Stirn und wandte sich halb vom Publikum ab. Er drehte sich wieder um, warf mir einen sehr durchdringenden Blick mit zusammengekniffenen Augen zu… und sagte: “Das ist eine sehr klug formulierte Frage… ich antworte, auch wenn ich nicht antworte.”

“Ich versuche nicht, clever zu sein. Das ist eine sehr grundlegende Frage”, antwortete Ellsberg. “Können Sie eine Antwort geben?”

Kissinger deutete an, dass Ellsberg die Nixon-Regierung einer rassistischen Politik beschuldigte. Das war nicht der Punkt, den Ellsberg zu machen versuchte. Also stellte Ellsberg die Frage noch einmal.

“Was sind Ihre Alternativen?” Kissinger schoss zurück.

“Dr. Kissinger, ich kenne die Sprache der Alternativen und Optionen sehr gut, und das hat nichts mit dieser Frage zu tun. Ich bitte Sie um eine Einschätzung der Folgen Ihrer eigenen Politik in den nächsten zwölf Monaten, wenn Sie diese kennen. Haben Sie eine Einschätzung oder nicht?”

Der studentische Moderator beendete die Veranstaltung und sorgte dafür, dass Kissinger die Frage Ellsbergs nicht beantworten musste. Die vom US-Militär unterstützte Armee der Republik Vietnam (ARVN) marschierte am folgenden Tag in Laos ein.

Später, am 17. Juni 1971, wenige Tage nachdem die New York Times ihre erste Geschichte über die Pentagon Papers veröffentlicht hatte, teilte Kissinger Nixon und seinem inneren Kreis mit, dass Ellsberg ihn einen “Mörder” genannt habe.

‘Wir müssen ihn kriegen’

Kissinger bezeichnete Ellsberg als den “gefährlichsten Mann Amerikas”, weil er befürchtete, Ellsberg könnte einem US-Senator Dokumente übergeben haben, die geheime Operationen in Kambodscha aufdecken könnten. Sicherlich wusste Kissinger, dass Ellsberg mit der allgemeinen Strategie vertraut war.

Ellsberg hatte sich Ende August 1970 mit Kissinger in dessen Büro in San Clemente getroffen. Wie in Ellsbergs Memoiren berichtet wird, wurde Kissinger gefragt, ob er die Pentagon Papers gelesen habe. Kissinger sagte, er habe sie nicht gelesen, obwohl er Zugang zu der Studie hatte. Und als Ellsberg dem nationalen Sicherheitsberater von Nixon sagte, er solle es tun, antwortete Kissinger: “Aber können wir wirklich etwas aus dieser Studie lernen?”

“Nun, ich denke schon. Es sind zwanzig Jahre Geschichte, und wir können eine Menge daraus lernen”, argumentierte Ellsberg.

“Aber schließlich treffen wir heute andere Entscheidungen”, beharrte Kissinger.

Ellsberg entgegnete: “Kambodscha sah gar nicht so anders aus.”

Ellsberg ließ Kissinger zappeln, weil Kissinger erkannte, dass er Ellsberg nicht einfach entlassen konnte, wie er es bei anderen getan hatte, die sich gegen die Kriegsführung aussprachen. Das lag daran, dass Ellsberg, wie Kissinger, eine Sicherheitsfreigabe hatte, und Ellsberg las Dokumente, die Kissinger nicht lesen wollte oder absichtlich ignorierte.

Am 30. Juni 1971, als der Oberste Gerichtshof die Veröffentlichung der Pentagon-Papiere durch die Medien erlaubte, zogen Nixon, Kissinger und sein Team außergesetzliche Maßnahmen in Erwägung, um Ellsberg zu diskreditieren und zu neutralisieren.

“Sind Sie nicht auch der Meinung, dass wir den Fall Ellsberg jetzt verfolgen müssen?” rief Nixon.

“Wir müssen ihn kriegen”, fügte Kissinger hinzu.

Nixon wütete: “Versuchen Sie es bei der Presse. Versucht ihn in der Presse. Alles, John [Mitchell], was es über die Untersuchung gibt, soll herauskommen, soll durchsickern. Wir wollen ihn in der Presse vernichten.”

Präsident Richard Nixon und der nationale Sicherheitsberater Henry Kissinger bei einer Pressekonferenz, die auf ABC News ausgestrahlt wurde (Screenshot von ABC News VideoSource)

Fast einen Monat später sprach sich Kissinger dafür aus, dass das Weiße Haus, sobald die Regierung “den Krieg in Vietnam beendet” habe (Nixon versprach, hunderttausend US-Truppen abzuziehen), sagen könne: “Dieser Mistkerl hat es fast vermasselt.” Sie könnten Ellsberg beschuldigen, die Pläne zur angeblichen Beendigung des Vietnamkriegs zu gefährden.

“Dann haben wir es geschafft, dann sind wir in guter Form – dann wird sich niemand mehr um Kriegsverbrechen scheren”, erklärte Kissinger. Und er fügte hinzu: “Weil er ein verachtenswerter Bastard ist.”

Der Vietnamkrieg endete nicht vor 1975. So wie Nixon die Südvietnamesen 1968 davon überzeugt hatte, die Friedensgespräche aufzugeben, um die Wahl zu gewinnen, so hielten Nixon und Kissinger den Krieg in Gang, um sicherzustellen, dass der Fall von Saigon und der Zusammenbruch des südvietnamesischen Regimes nicht eintrat, während Nixon für seine Wiederwahl kämpfte.

Es war Kissinger, der Handlungen förderte, die sich gegen Ellsberg richteten, wie der Einbruch in Ellsbergs Psychiaterbüro durch die Männer, die als “White House Plumbers” bekannt wurden.

In Inside the Pentagon Papers wird detailliert beschrieben, wie der Berater des Weißen Hauses, John Ehrlichmann, behauptete, dass Kissinger “Richard Nixons Flamme heiß anfachte”. Der Stabschef des Weißen Hauses, Bob Haldeman, behauptete laut Kissinger, Ellsberg habe “seltsame sexuelle Gewohnheiten, nehme Drogen und genieße Hubschrauberflüge, bei denen er auf die Vietnamesen unter ihm schießen würde”.

Haldeman fand diese Andeutungen “unglaubwürdig”, aber sie stammten wahrscheinlich aus Kissingers Wut. Laut Chuck Colson, der als Nixons “Hatchet Man” bekannt wurde, war Nixons nationaler Sicherheitsberater noch nie so wütend gewesen wie zu dem Zeitpunkt, als die New York Times ihren zweiten Teil der Pentagon Papers veröffentlichte.

Unterstützung für jede Handlung außer dem Einsatz von Gaskammern

Um auf das Mittagessen von Lloyd Shearer mit Kissinger zurückzukommen, an dem Ellsberg teilnahm, war Shearer eingeladen worden, um Kissingers “Sexualleben und dessen Darstellung in den Medien” zu diskutieren. Wie Ellsberg in seinen Memoiren feststellte, war Shearer zu dieser Zeit dafür bekannt, Geschichten über “Kissingers Junggesellenleben mit Jill St. John und anderen Starlets” zu bringen. Und da Kissinger nicht mit Ellsberg über seine Beziehungen zu verschiedenen Frauen sprechen wollte, wurde Ellsberg ermutigt, mit Alexander Haig zu sprechen, bis Kissinger damit fertig war, Shearer zu erzählen, wie er Klatsch und Tratsch über ihn verbreiten sollte.

“Auf der Fahrt zurück nach Santa Monica erzählte mir Lloyd von seinem Gespräch mit Kissinger. Er hatte ihm eine Frage gestellt, die ich vorgeschlagen hatte: Könnte er sich irgendwelche Umstände vorstellen, unter denen er seine Position verlassen und sich der Politik des Präsidenten widersetzen würde?” Ellsberg erinnerte sich. “Kissingers erste Antwort war nein, überhaupt nicht. Aber als Lloyd ihn drängte, sagte er: ‘Nun, ich nehme an, wenn es Pläne für Gaskammern gäbe…'”

Ellsberg räumte ein, dass Pläne für einen Atomkrieg nicht in Frage kämen, und fügte hinzu: “[F]ür Henry Kissinger gibt es genau ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das er als solches anerkennen kann, und es ist bereits geschehen, es liegt in der Vergangenheit. Es wurde von Deutschen begangen, gegen Juden. Das ist die einzige politische Handlung, die er als unbestreitbar unmoralisch ansehen kann.”

Wie Ellsberg sich erinnert, war Shearer “schockiert”. Er dachte, das sei “ziemlich hart”. Ellsberg sagte ihm, dass er das wirklich glaube und nicht glaube, dass es nur auf hochrangige Beamte wie Kissinger zutreffe.

Die von Ellsberg geschriebenen Memoiren wurden verfasst, bevor 2010 eine schockierende Tonbandaufnahme von Kissinger aus dem Jahr 1973 an die Öffentlichkeit gelangte. Kissinger war zu hören, wie er Nixon sagte, dass es kein “Ziel der amerikanischen Außenpolitik” sei, sowjetischen Juden bei der Flucht vor Unterdrückung zu helfen.

“Und wenn sie Juden in der Sowjetunion in Gaskammern stecken”, fügte Kissinger hinzu, “ist das keine amerikanische Angelegenheit. Vielleicht ein humanitäres Anliegen.”

Das ist der Mann, den Präsidenten, Premierminister, Diplomaten und außenpolitische Entscheidungsträger verehren. Er ist Amerikas Baron Harkonnen. Nur wenige Männer werden jemals die Groteske des US-Imperiums so gut verkörpern wie Kissinger, während er sich um die Erde schlich. Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …