Kissinger soll normal aussehen

Von Caitlin Johnstone

CaitlinJohnstone.com

“Der PNAC-Plan sieht eine strategische Konfrontation mit China und eine noch größere ständige Militärpräsenz in jedem Winkel der Welt vor”, schrieb Michael Parenti 2004 in seinem Buch Superpatriotism:

Kissinger unterstützte die Invasion im Irak 2003, aber schon lange vor Beginn der Invasion äußerte er ernste Bedenken über den Mangel an klarem Denken und vorausschauender Planung, den er an dieser Front sah. Das neokonservative Ziel der planetarischen Hegemonie der USA um jeden Preis, das zu dieser Invasion (und der Planung vieler weiterer) geführt hat, ist seither zum Mainstream-Konsens der US-Außenpolitik geworden, und es ist für die Eskalationen verantwortlich, vor denen Kissinger jetzt warnt.

Kissinger bleibt also ein unverbesserlicher, kriegstreiberischer Psychopath. Aber wenn er sich als Person nicht geändert hat, was dann? Warum warnt er jetzt vor der Aggression der USA und davor, dass das Imperium es zu weit getrieben hat?

“Kissinger sieht die heutige Welt an der Schwelle eines gefährlichen Ungleichgewichts. Wir befinden uns am Rande eines Krieges mit Russland und China in Fragen, die wir zum Teil selbst verursacht haben, ohne eine Vorstellung davon zu haben, wie das Ganze enden wird oder wozu es führen soll”, sagt er. Könnten die USA mit den beiden Gegnern umgehen, indem sie wie in den Nixon-Jahren zwischen ihnen vermitteln? Er hat kein einfaches Rezept parat. Man kann nicht einfach sagen, dass wir sie abspalten und gegeneinander ausspielen werden. Alles, was man tun kann, ist, die Spannungen nicht zu beschleunigen und Optionen zu schaffen, und dafür muss man ein Ziel haben.

“Das Ziel ist nicht nur die Macht um ihrer selbst willen, sondern die Macht, die natürlichen Ressourcen und die Märkte der Welt zu kontrollieren, die Macht, die Volkswirtschaften aller Nationen der Welt zu privatisieren und zu deregulieren, und die Macht, den Völkern überall – einschließlich Nordamerikas – die Segnungen eines ungehemmten globalen ‘freien Marktes’ auf den Rücken zu heben. Das Endziel ist es, nicht nur die Vorherrschaft des globalen Kapitalismus als solchen zu sichern, sondern auch die Vorherrschaft des amerikanischen globalen Kapitalismus, indem das Aufkommen jeder anderen potenziell konkurrierenden Supermacht verhindert wird.”

Mit “PNAC-Plan” meint Parenti die Pläne der Neokonservativen hinter der berüchtigten Denkfabrik Project for the New American Century, deren unipolaristische militaristische Agenda sie ausdrücklich befürworteten.

Kissinger warnt vor den Gefahren der amerikanischen Kriegstreiberei, nicht weil er vernünftiger geworden ist, sondern weil die amerikanische Kriegsmaschinerie verrückter geworden ist.

Dass wir jetzt auf Konfrontationen zusteuern, die jemandem, der den größten Teil seines Lebens damit verbracht hat, die Mechanismen des Imperiums aus seinem Inneren heraus zu beobachten, nicht rational erscheinen, sollte uns alle beunruhigen.

Wenn es um Machtkämpfe zwischen großen Weltmächten geht, insbesondere um nukleare Machtkämpfe, ist es das Letzte, was man braucht, dass eine der beteiligten Parteien erratisch und unsinnig handelt.

Wir brauchen Deeskalation und Entspannung, und das war gestern nötig.

Dieser Artikel stammt von CaitlinJohnstone.com und wurde mit Genehmigung veröffentlicht. Übersetzt mit Deepl.com