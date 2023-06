AS`AD AbuKHALIL: Kissinger & the Arabs The role of the former senior U.S. foreign policy adviser – who just turned 100 – has been overstated in the Arab world. But that is not to exonerate his crimes. By As`ad AbuKhalil Special to Consortium News Henry Kissinger looms large in the thinking of people in the Arab world.



Henry Kissinger, sitzend als Zweiter von rechts und auf der Leinwand projiziert, mit dem israelischen Präsidenten Shimon Peres zu seiner Rechten während einer Sitzung des Weltwirtschaftsforums in Davos, 2008. (Annette Boutellier, Weltwirtschaftsforum, CC BY-SA 2.0)



Die Rolle des ehemaligen ranghohen US-Außenpolitikberaters – der gerade 100 Jahre alt geworden ist – wurde in der arabischen Welt überbewertet. Doch das soll seine Verbrechen nicht entschuldigen.



Kissinger und die Araber

Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

15. Juni 2023

Henry Kissinger spielt in den Köpfen der Menschen in der arabischen Welt eine große Rolle.

Der Name des ehemaligen US-Außenministers wird in politischen Diskussionen häufig genannt, und viele glauben, dass er auch Jahrzehnte nach seinem Ausscheiden aus dem Amt noch immer politischen Einfluss ausübt.

Sein Name wird mit finsteren, teuflischen Verschwörungen in Verbindung gebracht. Die Medien der Golfregime haben klassische antisemitische Szenarien über seine Rolle im Weltgeschehen entworfen.

In gewisser Weise ist Kissinger von der arabischen Welt ungerecht behandelt worden. Ihm wurde zu viel Einfluss zugeschrieben; seine Rolle in den Kriegen und Aggressionen der USA wurde stark übertrieben.

Die USA sind ein riesiges Regierungsimperium, in dem Demokraten und Republikaner in Sachen Außenpolitik und Kriege im Ausland an einem Strang ziehen. Die Revolte des Washingtoner Establishments und der Medien gegen Donald Trump ist größtenteils auf seine Tendenz zurückzuführen, in der Außenpolitik von den etablierten Normen des Imperiums abzuweichen. Er hat es gewagt, einen Rückzug zu fordern und sich auf die Innenpolitik zu konzentrieren.

Die Feststellung, dass Kissingers Rolle in der arabischen Welt weitgehend überbewertet wurde, bedeutet nicht, dass er von Kriegs- (und Friedens-) Verbrechen entlastet wird.

Er ist während seiner Amtszeit für eine Vielzahl von Verbrechen verantwortlich, die von der heimlichen Bombardierung Kambodschas über Osttimor und den Putsch gegen die Demokratie in Chile bis hin zum Massenmord an Menschen in fernen Ländern reichen; entweder um die Position der USA bei Verhandlungen zu stärken oder um die Ausbreitung des Kommunismus zu bekämpfen.

Zweiparteien-Außenpolitik der USA

Präsident Gerald R. Ford und Außenminister Henry Kissinger begutachten eine Karte der Sinai-Halbinsel während eines Treffens mit führenden Vertretern der beiden Parteien im Kongress im Jahr 1974. (U.S. National Archives)

Aber Kissinger handelte nicht allein. Jedes Verständnis der US-Regierung (insbesondere in der Außenpolitik, wo die Zahl der an der Politik beteiligten Interessengruppen im Vergleich zur Innenpolitik sehr begrenzt ist) sollte die kollektive Führung durch beide Parteien bei außenpolitischen Entscheidungen berücksichtigen.

Die Kriege der USA im Irak und in Afghanistan waren Kriege, die von beiden Parteien geführt wurden. Die Kriege der USA in aller Welt während des Kalten Krieges wurden von beiden Parteien unterstützt, und die liberalen Kräfte, wie die Arbeiterbewegung, waren nicht weniger antikommunistisch als der ehemalige US-Präsident Richard Nixon.

Im Nahen Osten hatte Kissinger durch seine Präsenz während der kritischen Jahre der 1970er Jahre und des Oktoberkriegs einen großen Einfluss.

Im Nahen Osten – vor allem in den widerwärtigen Medien der Golfstaaten – wird zu viel von dem Schaden, den er der Region zugefügt hat, auf seine jüdische Herkunft zurückgeführt, obwohl er in Wirklichkeit extrem unempfindlich gegenüber Antisemitismus war, selbst in seiner Gegenwart.

Dieser Mann saß mit Nixon zusammen, als dieser abscheuliche rassistische und antijüdische Äußerungen machte. Er schmeichelte sich bei König Faisal von Saudi-Arabien ein, als dieser einer der berüchtigtsten Antisemiten des 20. Jahrhunderts war. Faisal machte nie einen Hehl aus seiner Überzeugung, dass der Kommunismus und das Judentum zu den Übeln der Welt gehören.

Doch Kissinger lag Israel sehr am Herzen und er bemühte sich, seinen Interessen zu dienen, aber nicht mehr als die früheren Präsidenten Ronald Reagan, Bill Clinton oder Barack Obama. Er betrachtete Israel vom Standpunkt des Antikommunismus und des antiarabischen Nationalismus aus.

Kissingers Pendeldiplomatie hat Israel viel gebracht, denn sie war der Beginn von Amerikas Versuch einer Fraktionierung des arabisch-israelischen Konflikts.

Vor den 1970er Jahren bestand der Ägypter Gamal Abdul-Nasser darauf, dass alle diplomatischen Bemühungen und Verhandlungen über den arabisch-israelischen Konflikt auf einer umfassenden und gerechten Lösung beruhen sollten, was bedeutete, dass das palästinensische Problem der Kern des Konflikts war.

Negierung von Nassers Einheitsgrundsatz

Ägyptens Präsident Gamal Abdul-Nasser, sitzend rechts, bei der Unterzeichnung des Einigungspakts mit dem syrischen Präsidenten Shukri al-Quwatli zur Gründung der Vereinigten Arabischen Republik, 1. Februar 1958. (gemeinfrei, Wikimedia Commons)

Kissinger gelang es 1973, Nassers Prinzip auszuhebeln, und sowohl Syrien als auch Ägypten stimmten Kissingers Ansatz zu; er verhandelte mit Syrien und Ägypten und Jordanien getrennt, was Nasser nicht zugelassen hätte.

Das Sinai-II-Abkommen von 1975 hatte weitreichende Auswirkungen auf die Region und machte Israel die Hände frei. Jeder israelische Aggressions- oder Invasionsakt nach 1975 ist Kissinger zu verdanken, weil er die kollektive arabische Verteidigungshaltung gegenüber Israel beseitigte.

Drei Faktoren trugen zum Ansehen Kissingers in der arabischen Welt bei:

Nr. 1. Die riesigen Propagandakanäle des saudischen Regimes nutzten Kissinger, um die Vorstellung von einer antisemitischen (angeblich teuflischen) Verschwörung des Weltjudentums gegen den Islam und die Muslime zu verbreiten. König Faisal schien ein freundschaftliches Verhältnis zu Kissinger zu haben und kam seiner Bitte um Aussetzung des arabischen Ölboykotts nach dem Oktoberkrieg 1973 nach. Aber er ließ seine Medien seine wahren Ansichten über Kissinger und die Juden verbreiten.

Nr. 2. Anwar Sadat hatte große Ehrfurcht vor Kissinger und erwähnte ihn in seinen langen Reden in den höchsten Tönen. Er nannte ihn den “lieben Henry” und bewunderte seine Intelligenz und seine Fähigkeiten.

Da Sadat die ägyptische Außenpolitik von Nassers arabisch-nationalistischem Kurs ablenkte, brauchte er eine Rechtfertigung für seine Schritte, und Kissinger war der allwissende Amerikaner, der bereit und willens war, alle Probleme Ägyptens zu lösen.

Kissinger behandelte Sadat gönnerhaft, aber dieser ehemals machtlose Ja-Sager Nassers war leicht beeindruckt von der Aufmerksamkeit, die Kissinger ihm schenkte. Sadat versuchte, die Ägypter davon zu überzeugen, dass Kissinger einen rationalen, unparteiischen Ansatz für den arabisch-israelischen Konflikt verfolgte, der keine Voreingenommenheit gegenüber irgendeiner Seite des Konflikts zeigte (obwohl Sadat seine jüdische Herkunft erwähnte).

Der ägyptische Präsident Anwar Sadat, links, und der nationale Sicherheitsberater und Außenminister der USA Henry Kissinger. (Aus der C.I.A.-Broschüre “President Nixon and the Role of Intelligence in the 1973 Arab-Israeli War”, Public domain)

Nr. 3. Der libanesische Präsident Sulayman Franjiyyah (1970-1976) und der libanesisch-maronitische Politiker Raymond Idde erwähnten den Namen Kissinger in jeder Rede oder jedem Presseinterview, wenn sie über den libanesischen Bürgerkrieg sprachen. Für sie war Kissinger der hinterhältige Drahtzieher hinter dem Plan, der 1975 zum libanesischen Bürgerkrieg führte. Für sie hörte es sich so an, als sei Kissinger ein Einzelkämpfer, der gegen die nationalen Interessen der USA handelte.

Verbot von US-Kontakten mit der PLO

An der palästinensischen Front war Kissinger (zusammen mit anderen Mitgliedern der Regierung) maßgeblich daran beteiligt, jegliche Kontakte oder Treffen zwischen US-Beamten und PLO-Mitgliedern oder -Führern zu verbieten.

Die PLO musste sich den US-Bedingungen unterwerfen (dazu gehörte auch, den Terrorismus zu verurteilen und ihm abzuschwören – gemäß der israelischen Definition des Begriffs), bevor die US-Regierung offizielle Treffen mit der PLO einleiten konnte. (Nur die CIA war von diesem Verbot ausgenommen, und die CIA und die PLO arbeiteten bei der Evakuierung amerikanischer Staatsbürger aus dem Libanon im Jahr 1976 eng zusammen).

Das Verbot von Kontakten mit der PLO gehörte zu den Zusagen, die die US-Regierung Israel im Rahmen des geheimen Anhangs des Sinai-II-Abkommens machte.

Doch dies war nicht der einzige Dienst, den Kissinger Israel erwies. Er forderte Israel bekanntlich auf, den Waffenstillstand im Oktober 1973 nicht zu akzeptieren, damit es mehr Gebiete gewinnen und seine Verhandlungsposition nach dem Krieg verbessern konnte.

Kissingers Chef, Nixon, war ein so überzeugter Anhänger Israels, dass er der israelischen Premierministerin Golda Meir einmal mitteilte, dass man Arabern am besten mit einem Maschinengewehr beikommen könne. (Laut William Quandts Bericht in The Peace Process stand er von seinem Stuhl auf und spielte das Abfeuern eines Maschinengewehrs vor).

Nixon, die israelische Premierministerin Golda Meir und Kissinger (rechts), 1. März 1973 im Oval Office. (Oliver Atkins, Fotograf von Nixon, über Wikimedia Commons)

Von links: Die israelische Premierministerin Golda Meir, US-Präsident Richard Nixon und Kissinger, 1. März 1973 im Oval Office. (Oliver Atkins, Nixons Fotograf, über Wikimedia Commons)

Ein großer Teil der US-Außenpolitik im Nahen Osten, insbesondere der sterbende “Friedensprozess”, wurde von Kissingers Formel zur Ausschaltung der palästinensischen Vertreter aus den internationalen Verhandlungen geprägt. Leider beugte sich Jassir Arafat später Kissingers Bedingungen und unterzeichnete damit das Todesurteil über die PLO.

Im Libanon hielten Franjiyyah und Iddie sowie viele in der lokalen Presse an der Theorie fest, dass Kissinger die Auflösung des Libanon plante und dass der Bürgerkrieg sein persönliches Werk war. In der Tat war die US-Regierung seit der Johnson-Regierung maßgeblich an der Bewaffnung und Unterstützung der rechtsgerichteten Milizen im Libanon beteiligt, die bereits Waffen und Hilfe von Israel erhielten.

Die kürzlich freigegebenen Archivdokumente über die US-Außenpolitik im Libanon zeigen deutlich, dass die USA am Ausbruch des Krieges beteiligt waren, um nicht nur die PLO, sondern auch die libanesische und internationale Linke im Libanon zu zerschlagen.

Aber die Pläne der USA gingen über die Person Kissingers hinaus, und die Übertreibung der Rolle Kissingers könnte nicht nur antisemitische Untertöne haben, sondern würde auch das US-Imperium entlasten und seine Verbrechen und Torheiten einem einzigen Mann anlasten.

Die USA haben gerade den 100. Geburtstag von Kissinger gefeiert; Liberale und Konservative haben ihn gewürdigt. Wir in der arabischen Welt konnten uns nur wundern, dass der große palästinensische Schriftsteller Ghassan Kanafani im Alter von 36 Jahren von israelischen Terroristen in Beirut ermordet wurde, denn er war ein Mann, der nie eine Waffe trug, während Kissinger bis zu seinem hundertsten Geburtstag lebte. Das reicht aus, um vom Glauben zum Unglauben zu gelangen. Übersetz mit Deepl.com

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002), The Battle for Saudi Arabia (2004) und betreibt den beliebten Blog The Angry Arab. Er twittert als @asadabukhalil

