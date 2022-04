https://www.972mag.com/edition/collective-punishment-palestinians/

Israelische Undercover-Polizisten verhaften einen Mann vor dem Damaskustor in der Jerusalemer Altstadt während des heiligen muslimischen Monats Ramadan, 3. April 2022. (Olivier Fitoussi/Flash90)

Kollektivstrafen sollten nicht normal sein Von Amjad Iraqi

5. April 2022Israels Reaktion auf eine Reihe tödlicher Anschläge in Be’er Sheva, Hadera und Bnei Brak in den letzten zwei Wochen war ebenso vorhersehbar wie bösartig. Bislang scheinen die Behörden davon auszugehen, dass die vier palästinensischen Angreifer – drei israelische Staatsbürger und ein Bewohner des Westjordanlandes – aus eigenem Antrieb und ohne organisatorische Unterstützung gehandelt haben, obwohl sich die ersten drei mit dem Islamischen Staat identifizierten. Das hielt die Behörden jedoch nicht davon ab, in gewohnter Manier zu reagieren.

In den darauffolgenden Tagen verstärkte die Polizei ihre Patrouillen in arabischen Städten in Israel, kontrollierte palästinensische Bürger in jüdischen Vierteln und auf öffentlichen Plätzen und ging gegen Palästinenser vor, die ohne Genehmigung in Israel arbeiten. Mehrere Gemeinden wiesen Bauunternehmen an, keine palästinensischen Arbeiter mehr einzustellen, und einige israelische Schulen wiesen arabisches Wartungspersonal an, erst zu arbeiten, wenn die Schüler nach Hause gegangen waren. Neben Razzien im Westjordanland hinderten Soldaten palästinensische Arbeiter daran, durch offene Teile der Trennmauer nach Israel einzureisen, die jahrelang mit stillschweigender Zustimmung der Armee unbehelligt geblieben waren.

Diese Neigung zur kollektiven Bestrafung ist ein Grundpfeiler der israelischen Politik gegenüber den Palästinensern. Das unverhältnismäßige Vorgehen hat zum Teil performativen Charakter – eine bombastische Art und Weise, den Israelis zu zeigen, dass die Behörden Maßnahmen zur Wiederherstellung der Sicherheit ergreifen. Zum Teil wird sie von einer zweifelhaften Theorie der Abschreckung geleitet, da man glaubt, Angreifer durch die Bedrohung ihrer gesamten Familien und Gemeinschaften abschrecken zu können.

Aber im Grunde ist die kollektive Bestrafung eine Übung in purem Rassismus: In den Augen Israels ist jeder Palästinenser ein ständiger Verdächtiger, ein Terrorist, der darauf wartet, zuzuschlagen, ein Mitglied einer Gesellschaft, die ihren Kindern beibringt, Juden zu hassen. Es spielt keine Rolle, ob Hunderttausende von Menschen nichts mit den Anschlägen zu tun hatten: Wenn ein Palästinenser die Grenze überschreitet, müssen alle Palästinenser den Preis dafür zahlen.

Die Bestrafung erfolgt nicht allein durch den Staat. Banden rechtsgerichteter jüdischer Bürgerwehren wurden dabei beobachtet, wie sie in israelischen Städten nach palästinensischen Arbeitern Ausschau hielten, um sie einzuschüchtern und zur Rückkehr in die besetzten Gebiete zu zwingen. Aktivisten im Westjordanland berichten von einer Zunahme der Angriffe von Siedlern auf palästinensische Dörfer und deren landwirtschaftliche Flächen. Palästinensische Bürger Israels berichten, dass sie von Taxifahrern, Ladenangestellten und anderen Dienstleistern gemustert und abgewiesen werden, und einige haben Angst, in der Öffentlichkeit Arabisch zu sprechen, weil sie rassistische Übergriffe befürchten.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Regierung die israelische Zivilbevölkerung aufgefordert hat, sich an ihrer Reaktion zu beteiligen und sich zu bewaffnen. “Was wird von Ihnen erwartet, Bürgerinnen und Bürger Israels?”, fragte Ministerpräsident Naftali Bennett am Mittwoch in einer Videoerklärung, “Wachsamkeit und Verantwortung. Öffnen Sie Ihre Augen. Wer auch immer eine Lizenz zum Tragen einer Waffe hat, jetzt ist die Zeit, sie zu tragen.” Die Anträge auf eine Waffenlizenz sind in die Höhe geschnellt, da die Genehmigungsvorschriften voraussichtlich weiter gelockert werden, wodurch noch mehr Waffen in den öffentlichen Raum gelangen, der bereits mit bewaffneten Soldaten und Polizisten gefüllt ist.

Diese Machtdemonstration – die Fähigkeit des israelischen Staates und der jüdischen Gesellschaft, jeden Palästinenser für die Vergehen einiger weniger in die Enge zu treiben – fehlt weitgehend im Verständnis der Mainstream-Medien, was “Gewalt” in diesen Momenten ausmacht. Wenn überhaupt, werden die rassistischen Maßnahmen Israels von vielen als logisch und gerechtfertigt angesehen. Es ist bezeichnend, dass die Medien die drei tödlichen Anschläge in israelischen Städten unkritisch als eine “Welle” oder “Welle” der Gewalt beschrieben haben; solche Taten gegen jüdische Israelis werden als selten, schockierend und abscheulich angesehen, während solche Taten gegen Palästinenser – Waffenverbrechen in arabischen Ortschaften in Israel, Polizeibrutalität in Jerusalem, Schießereien der Armee und von Siedlern im Westjordanland und Luftangriffe im Gazastreifen – normal, erwartet und Routine sind.

Diese grobe Asymmetrie, wessen Leben Aufmerksamkeit verdient und wessen Tod zu verurteilen ist, ist selbst eine Form grausamer, ständiger Gewalt. Sie lenkt die Aufmerksamkeit der Welt auf die mörderischen Angriffe einiger weniger, während sie den brutalen Zorn der vielen ignoriert. Und sie zementiert die Apartheid sowohl als physische Realität als auch als normalisierte Überzeugung in den Köpfen. Übersetzt mit Deepl.com