Kollektivstrafen und ungebremstes töten durch die jüdische Besatzungsarmee

Was für ein schrecklicher Ramadan, im Schatten der Ukraine Kämpfe. Das zionistische Regime hat freie Hand zum töten und kollektiv bestrafen. Was für ein Drama und Verbrechen gegen das palästinensische Volk, dass aus der Öffentlichkeit verschwunden scheint und den “Werte-Westen” kalt lässt.

Wie Middlestmonitor berichtet kündigten die israelischen Besatzungsbehörden gestern an, dass palästinensische Gefangene aus Dschenin keine Familienbesuche empfangen dürfen. Dies sei eine Form der kollektiven Bestrafung, berichteten Rechtsgruppen, so Arab48.

Das Gefangenen-Informationszentrum teilte mit, die Besatzung habe beschlossen, palästinensische Gefangene aus Dschenin daran zu hindern, ihre Familien zu treffen, angeblich aus “Sicherheitsgründen”. Laut israelischen Medien ist dies Teil der Belagerung der palästinensischen Stadt durch die Besatzer und verweist auf die vom israelischen Verteidigungsminister Benny Gantz am Samstagabend verhängten Einschränkungen.

Zu den Restriktionen gehörten ein Verbot für palästinensische Bürger Israels, sich in und aus Jenin zu bewegen, ein Verbot für palästinensische Händler aus dem besetzten Westjordanland, nach Israel einzureisen, und die Verschärfung der “strengen Sicherheitsmaßnahmen” für palästinensische Arbeiter, die nach Israel einreisen.

Die Times of Israel berichtete gestern, dass der Chef der israelischen Armee, Aviv Kohavi, die Besatzungstruppen angewiesen hat, ihre Offensivoperationen im Westjordanland, insbesondere in den nördlichen Städten, darunter Jenin, auszuweiten und zu verstärken.

In einem Bericht bezeichnete der Palästinensische Gefangenenclub die israelischen Maßnahmen als eine Form der “kollektiven Bestrafung” der palästinensischen Einwohner von Dschenin.

Seit Anfang 2022 haben die israelischen Besatzungstruppen 200 Palästinenser aus Dschenin verhaftet, davon allein 100 im März.

https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-killed-west-bank-violence-surges

Bild: Ein Trauernder küsst die Leiche des Palästinensers Mohammad Ghoneim, der am 11. April 2022 von israelischen Streitkräften in Bethlehem getötet wurde (Reuters)



Israelische Streitkräfte töten vier Palästinenser innerhalb von 24 Stunden, während die Gewalt im Westjordanland zunimmt

Die jüngsten Todesfälle ereigneten sich, nachdem der israelische Premierminister Naftali Bennett den Sicherheitskräften letzte Woche “volle Handlungsfreiheit” gewährt hatte

Von MEE-Mitarbeitern

11. April 2022

Innerhalb von 24 Stunden wurden am Sonntag und Montag vier Palästinenser im besetzten Westjordanland von israelischen Streitkräften erschossen.

Mohammad Zakarna, 17, wurde am Montagmorgen vom palästinensischen Gesundheitsministerium für tot erklärt, nachdem er seinen Wunden erlegen war, die er am Sonntag bei einer Razzia der israelischen Armee in Jenin erlitten hatte.

Kurz vor Mitternacht wurde Mohammad Ali Ghoneim, 21, bei einer weiteren Razzia in der Stadt al-Khader, südlich von Bethlehem, von israelischen Streitkräften getötet. Ein israelischer Militärsprecher behauptete, Ghoneim habe einen Molotowcocktail in Richtung eines israelischen Fahrzeugs geschleudert.

Zuvor war Ghada Ibrahim al-Aridi, eine 47-jährige verwitwete palästinensische Mutter von sechs Kindern, von einem israelischen Soldaten im Dorf Husan, westlich von Bethlehem, erschossen worden.

Filmaufnahmen, die den Moment der Erschießung dokumentieren, zeigen, dass sie keine Gefahr für die Soldaten darstellte. Bei ihr wurde keine Waffe gefunden.

Eine weitere Palästinenserin, Maha al-Zaatari, 24, wurde am Sonntagnachmittag in der Nähe der Ibrahimi-Moschee in Hebron tödlich erschossen. Zaatari hatte angeblich versucht, einen israelischen Soldaten zu erstechen, bevor sie erschossen wurde.

In diesem Jahr wurden bisher mindestens 35 Palästinenser von israelischen Streitkräften im Westjordanland getötet.

Die jüngsten Todesfälle ereigneten sich, nachdem der israelische Premierminister Naftali Bennett den Sicherheitskräften am Freitag “volle Handlungsfreiheit” gewährt hatte, nachdem in der vergangenen Woche ein Palästinenser aus Dschenin bei einer tödlichen Schießerei in Tel Aviv drei Israelis getötet hatte.

In den letzten drei Wochen wurden insgesamt 14 Israelis bei vier verschiedenen Schieß- und Messerangriffen getötet. Alle fünf Angreifer, Palästinenser aus dem Westjordanland und Israel, wurden anschließend getötet.

“Wir gewähren der Armee, dem Shin Bet und allen Sicherheitskräften volle Handlungsfreiheit, um den Terror zu besiegen”, sagte Bennett in einer öffentlichen Ansprache in Tel Aviv. “Für diesen Krieg gibt es keine Grenzen und wird es keine geben.”

Jenin-Lager in Alarmbereitschaft

Mehr als 26 Palästinenser wurden am Montagmorgen bei mehreren israelischen Razzien im Westjordanland im Rahmen der laufenden israelischen Razzien festgenommen. Die meisten Verhaftungen erfolgten in Nablus, wo es zunehmend zu Konfrontationen zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten und Siedlern kommt.

Wie die israelische Armee am Montag mitteilte, wurden zwei Siedler angeschossen und verwundet, als sie versuchten, zum Josefsgrab in Nablus zu gelangen, einem Brennpunkt zwischen Palästinensern und Israelis. Der von Muslimen und Juden verehrte Schrein war Berichten zufolge am Vortag von Anwohnern verwüstet worden.

Anderswo im Westjordanland demonstrierten Palästinenser aus Solidarität mit Jenin, wo sich die meisten Operationen der israelischen Armee konzentrieren.

Seit Samstag haben israelische Streitkräfte mehrfach Razzien in der Stadt im nördlichen Westjordanland durchgeführt, bei denen es zu Schusswechseln mit palästinensischen Widerstandskämpfern kam, die hauptsächlich in dem befestigten Flüchtlingslager leben.

Am Samstagmorgen stürmten große Truppen das Lager, um Fathi Hazem, den Vater von Raad Hazem, der am Donnerstag die Schießerei in Tel Aviv verübt hatte, festzunehmen.

Außerdem wurde sein Haus zum Abriss freigegeben, was Teil einer Politik ist, die von Menschenrechtsgruppen als eine Form der kollektiven Bestrafung von Angehörigen derjenigen verurteilt wird, die Anschläge auf israelische Ziele verüben.

Bei einer weiteren Razzia am Sonntag nahmen die Soldaten Raads Brüder ins Visier, während er mit seiner Mutter östlich von Dschenin unterwegs war. Sowohl Raads Vater als auch sein Bruder konnten entkommen und weigerten sich, sich zu stellen.

Das Lager Jenin lebt nun in der Erwartung weiterer israelischer Angriffe.

Eine informelle Gruppe von Kämpfern verschiedener palästinensischer Gruppierungen, die sich selbst als “Jenin-Einheit” bezeichnen, erklärte daher am Sonntag, dass sie in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden sei.

Die Zivilbevölkerung wurde über Lautsprecher in den Moscheen des Lagers aufgefordert, die Straßen zu meiden und vor möglichen Angriffen wachsam zu sein.

Unterdessen sagte Bennett nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts am Sonntag, dass Israel angesichts der jüngsten Gewalt “in die Offensive gegangen ist”.

Das Sicherheitskabinett genehmigte außerdem einen 112 Millionen Dollar teuren Plan zum Bau von weiteren 40 Kilometern der Trennmauer entlang der informellen Grenze zum Westjordanland. Übersetzt mit Deepl.com

