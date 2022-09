https://consortiumnews.com/2022/09/22/conditioned-for-war-with-russia/



Juni 2014: Von links nach rechts: US-Außenminister John Kerry, der ukrainische Präsident Petro Poroschenko nach dem Staatsstreich, der US-Botschafter in der Ukraine Geoffrey Pyatt Pyatt und Victoria Nuland, stellvertretende Außenministerin für europäische und eurasische Angelegenheiten. (State Department)

Konditionierung für den Krieg mit Russland



von Ray McGovern



22. September 2022

Vor sechs Jahren, im Juni 2016, teilte der russische Präsident Wladimir Putin westlichen Reportern seine Besorgnis darüber mit, dass so genannte Standorte für antiballistische Raketen in Rumänien und Polen über Nacht für offensive Angriffsraketen umgerüstet werden könnten, die eine Bedrohung für Russlands eigene Atomstreitkräfte darstellen. (Siehe dieses einzigartige Video mit englischen Untertiteln von Minute 37 bis 49.) Es besteht eine direkte Parallele zur Kubakrise von 1962, als Moskau Angriffsraketen auf Kuba stationierte und Präsident John Kennedy scharf auf die existenzielle Bedrohung der USA reagierte.

Gepanzerte Fahrzeuge eines US-Regiments ziehen in die rumänische Stadt Brasov ein, 14. Mai 2015. (NATO)

Am 21. Dezember 2021 sagte Putin zu seinen ranghöchsten Militärs: “Es ist äußerst besorgniserregend, dass Elemente des globalen Verteidigungssystems der USA in der Nähe Russlands stationiert werden. Die Mk 41-Abschussrampen, die sich in Rumänien befinden und in Polen stationiert werden sollen, sind für den Abschuss der Tomahawk-Raketen ausgelegt. Wenn diese Infrastruktur weiter ausgebaut wird und die Raketensysteme der USA und der NATO in der Ukraine stationiert werden, beträgt ihre Flugzeit nach Moskau nur sieben bis zehn Minuten, bei Hyperschallsystemen sogar nur fünf Minuten. Dies ist eine große Herausforderung für uns und unsere Sicherheit. [Hervorhebung hinzugefügt].

Am 30. Dezember 2021 telefonierten Biden und Putin auf Putins dringenden Wunsch hin miteinander. In der Mitteilung des Kremls heißt es: “Joseph Biden betonte, dass Russland und die USA gemeinsam eine besondere Verantwortung für die Gewährleistung der Stabilität in Europa und der ganzen Welt tragen und dass Washington nicht die Absicht hat, offensive Angriffswaffen in der Ukraine einzusetzen”. Juri Uschakow, ein hochrangiger außenpolitischer Berater Putins, wies darauf hin, dass dies auch eines der Ziele sei, die Moskau mit seinen Vorschlägen für Sicherheitsgarantien gegenüber den USA und der NATO zu erreichen hoffe. [Hervorhebung hinzugefügt].

7. Dezember 2021: US-Präsident Joe Biden, auf dem Bildschirm während eines Videogesprächs mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. (Kremlin.ru, CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

Am 12. Februar informierte Uschakow die Medien über das Telefongespräch zwischen Putin und Biden am selben Tag. “Der Anruf war eine Art Nachbereitung des Telefongesprächs vom 30. Dezember. … Der russische Präsident machte deutlich, dass die Vorschläge von Präsident Biden nicht wirklich auf die zentralen Schlüsselelemente der russischen Initiativen eingingen, weder in Bezug auf die Nichterweiterung der NATO noch in Bezug auf die Nichtstationierung von Angriffswaffensystemen auf ukrainischem Territorium … Auf diese Punkte haben wir keine sinnvolle Antwort erhalten.” [Hervorhebung hinzugefügt].

Am 24. Februar marschierte Russland in die Ukraine ein.

Nicht provoziert?

Die USA bestehen darauf, dass der Einmarsch Russlands ” nicht provoziert ” war. Die etablierten Medien geben diese Behauptung pflichtbewusst wieder, während sie die Amerikaner über solche Fakten (nicht Meinungen) im Dunkeln lassen, wie sie oben skizziert (und mit Quellen belegt) sind. Die meisten Amerikaner lassen sich von den Medien genauso täuschen wie vor 20 Jahren, als man ihnen sagte, es gäbe Massenvernichtungswaffen im Irak. Sie haben es einfach geglaubt. Auch die schuldigen Medien haben keine Reue gezeigt – oder ein Mindestmaß an Scham.

Der verstorbene Fred Hiatt, Redakteur für Meinungsäußerungen bei der Washington Post, ist ein typisches Beispiel dafür. In einem Interview mit der Columbia Journalism Review [CJR, März/April 2004] kommentierte er: “Wenn man sich die Leitartikel ansieht, die wir im Vorfeld [des Krieges] geschrieben haben, stellen wir fest, dass er [Saddam Hussein] Massenvernichtungswaffen hat. … Wenn das nicht wahr ist, wäre es besser gewesen, es nicht zu sagen.”

(Mein journalistischer Mentor, Robert Parry, sagte zu Hiatts Bemerkung Folgendes. “Ja, das ist ein allgemeiner Grundsatz des Journalismus: Wenn etwas nicht wahr ist, sollten wir nicht selbstbewusst verkünden, dass es wahr ist.”)

Jetzt ist es noch schlimmer. Russland ist nicht der Irak. Und Putin wurde in den letzten sechs Jahren so sehr dämonisiert, dass die Menschen geneigt sind, Leuten wie James Clapper zu glauben, dass es etwas Genetisches gibt, das die Russen böse macht. “Russia-gate” war ein großer Schwindel (und ist es jetzt nachweislich), aber das wissen die Amerikaner auch nicht. Die Folgen einer anhaltenden Dämonisierung sind extrem gefährlich – und werden sich in den nächsten Wochen noch verstärken, wenn die Politiker darum wetteifern, sich am stärksten gegen Russlands ” nicht-provozierten” Angriff auf die Ukraine zu wehren und zu kontern.

Der Humorist Will Rogers hatte Recht: “Das Problem ist nicht, was die Leute wissen. Das Problem ist, was die Leute wissen, was nicht so ist, das ist das Problem. Übersetzt mit Deepl.com

Ray McGovern arbeitet bei Tell the Word, einem Verlagszweig der ökumenischen Church of the Saviour in der Innenstadt von Washington. In seiner 27-jährigen Laufbahn als CIA-Analyst war er unter anderem Leiter der Abteilung für sowjetische Außenpolitik und Verantwortlicher für den “President’s Daily Brief”. Er ist Mitbegründer von Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS).

Dieser Artikel stammt von AntiWar.com

