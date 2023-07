Burning Qurans in a Time of Crisis Notice how Islam’s Holy book gets desecrated whenever the West is undergoing a crisis and is desperate to either ignite an anti-Muslim public frenzy or distract from its own failures, writes Ramzy Baroud. By Ramzy Baroud MintPress News Desecrating, then burning the Holy Quran in Sweden has,

Es fällt auf, dass das Heilige Buch des Islam immer dann geschändet wird, wenn der Westen eine Krise durchlebt und verzweifelt versucht, entweder eine anti-muslimische öffentliche Raserei zu entfachen oder von seinem eigenen Versagen abzulenken, schreibt Ramzy Baroud.

2. September 2019: Der dänische Anti-Islam-Politiker Rasmus Paludan verbrennt bei einer Kundgebung in Kopenhagen unter starkem Polizeischutz einen Koran. (FunkMonk, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)



Koran- Verbrennung in Zeiten der Krise

Von Ramzy Baroud

MintPress Nachrichten

13. Juli 2023

Die Schändung und anschließende Verbrennung des Heiligen Korans in Schweden hat erneut einen politischen Sturm der Verurteilung, aber auch der Rechtfertigung, wenn nicht gar der Zustimmung ausgelöst [nachdem ein Demonstrant mit polizeilicher Genehmigung das heilige Buch des Islam im vergangenen Monat vor einer Stockholmer Moschee verbrannt hatte].

Solche Handlungen sind gesetzlich geschützt, erklärten hohe schwedische und EU-Beamte.

Aber warum sind die Rechte derjenigen, die sich gegen westliche Agenden, Kolonialismus, Imperialismus, Zionismus und militärische Interventionen wenden, nicht gleichermaßen gesetzlich geschützt?

Die Palästina-Boykott-Bewegung (BDS) beispielsweise kämpft in westlichen Gesellschaften und Institutionen ständig um das Recht, eine bestimmte Sprache zu verwenden oder die israelische Besatzung und Apartheid einfach nur gewaltlos in Frage zu stellen.

In einigen westlichen Ländern wurden iranische Medienbüros geschlossen, und verschiedene westlich betriebene Satelliten haben das iranische Press TV, das libanesische Al-Manar TV und andere gegen die israelische Besatzung gerichtete Medien aus ihrem Programm genommen.

Tausende von palästinensischen Aktivisten wurden auf westlichen Social-Media-Plattformen verboten oder zensiert, weil sie es wagten, die israelischen Kriegsverbrechen in Palästina zu kritisieren. Der Autor dieses Artikels ist einer von vielen.

Unmittelbar nach Beginn des Krieges zwischen Russland und der Ukraine wurden die westlichen Regierungen aufgefordert, Russia Today und andere russische Medienkanäle in den westlichen Hauptstädten vollständig zu sperren, was zur Schließung von Büros und Social-Media-Kanälen, zur Entfernung aus YouTube, Google und anderen Suchmaschinen usw. führte.

Im Februar 2022 sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen: “Wir werden die Medienmaschine des Kremls in der EU verbieten.”

Von der Leyen bei der Übergabe des Fragebogens zur EU-Mitgliedschaft an den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, 8. April 2022. (President.gov.ua, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Aus irgendeinem seltsamen Grund ist diese Zensur aus Sicht des Westens moralisch und rechtlich vertretbar.

Aber warum ist das Recht, Muslime zu beleidigen, in den Augen westlicher Regierungen und Gesetze so hochgehalten, so heilig? Und warum wird der Koran jetzt verbrannt?

Es ist einfach deshalb “heilig”, weil Islamophobie auf den höchsten Ebenen der Regierungen im Westen existiert.

Westliche Gesetzgeber und Politiker mögen argumentieren, dass das Gesetz die Rechte von Einzelpersonen schützt, den Koran zu verbrennen, aber tief in ihrem Inneren – manchmal sogar direkt an der Oberfläche – teilen Europas herrschende Eliten die Ansichten derjenigen, die den Koran verbrennen oder islamische Symbole entweihen. Dieser Hass wird von vielen von uns oft der extremen Rechten angelastet, aber das ist nur ein Teil der Geschichte.

Erwartungsgemäß reagieren die Muslime wieder einmal mit Massenprotesten, stürmen westliche Botschaften und verbrennen die Flaggen westlicher Länder. Und wenn dies geschieht, treten genau die westlichen politischen und intellektuellen Kreise auf den Plan, die die Hassreden überhaupt erst zugelassen oder ermutigt haben, und stellen mit unübersehbarem Triumph die Demokratie und Toleranz des Westens der Intoleranz und dem Autoritarismus des Islam gegenüber.

Wie sieht es mit dem Timing aus?

Es fällt auf, dass der Koran oft verbrannt, der Islam beleidigt oder islamische Symbole geschändet werden, wenn der Westen eine Krise durchmacht und verzweifelt versucht, entweder eine anti-muslimische öffentliche Aufregung zu entfachen oder von seinem eigenen Versagen abzulenken.

Dies ist im Laufe der Geschichte immer wieder geschehen, in der Antike wie in der Neuzeit.

Wenn die Christenheit in der Vergangenheit in Chaos, Bürgerkriege und Revolutionen versank, führten die europäischen Könige mit Unterstützung der Kirche einen Kreuzzug nach dem anderen durch, um “das gefangene Heilige Land von den Horden der Heiden und Mohammedaner zu befreien”.

Stockholmer Moschee. (Wikimedia Commons, gemeinfrei)

In jüngerer Zeit, als die USA in den Irak einmarschierten oder von ihren glänzenden Misserfolgen im Irak, in Afghanistan und überall sonst in der muslimischen Welt ablenken wollten, stürmten westliche Provokateure auf die Straßen, um den Koran zu verbrennen, oder beleidigten und verhöhnten den Propheten Mohammed in ihren Zeitungen und Zeitschriften.

Doch von welcher Krise versucht der Westen nun abzulenken? Von der Ukraine und dem sich vollziehenden globalen Paradigmenwechsel.

Der NATO gelingt es nicht, Russland zurückzudrängen oder gar zu schwächen. Die viel gepriesene ukrainische Gegenoffensive mit den modernsten Waffen, die der Westen zu bieten hat, ist bestenfalls ein Flop, schlimmstenfalls ein völliges Desaster.

Darüber hinaus sind die Risse der Spaltung zwischen der NATO und den westlichen Staaten größer denn je und werden von Tag zu Tag breiter.

Die Wagner-Meuterei in Rostow, die bei westlichen Regierungen und Eliten die Hoffnung weckte, der russische Präsident Wladimir Putin könne von innen heraus gestürzt werden, ist völlig gescheitert. Die Söldnergruppe wurde nach Weißrussland verbannt und ist jetzt vor der Haustür der NATO stationiert.

Schlimmer noch, Araber, Muslime und Länder aus dem gesamten globalen Süden nähern sich Moskau und Peking immer weiter an. Algerien hat vor kurzem ein wichtiges Kooperationsabkommen mit Russland unterzeichnet – und damit seinen Einfluss auf die Gasmärkte gestärkt -, und eine Reihe von Ländern steht Schlange, um den BRICS beizutreten.

Angesichts dieses strategischen Scheiterns und des völligen moralischen, politischen und militärischen Zusammenbruchs des Westens erscheint ein vermeintlich Verrückter vor einer Moschee in Stockholm mit der erfundenen altruistischen Mission, das Heilige Buch von 1,8 Milliarden Muslimen zu verbrennen. Das westliche Medienecho ist sofort groß.

Doch dieser Mensch und andere wie er haben wenig Interesse daran, die Redefreiheit zu verteidigen. Es handelt sich um ein Ablenkungsmanöver, und in gewisser Weise sind die eigentlichen Drahtzieher keine Verrückten, sondern clevere Männer mit gut bezahlten Jobs und politischen Absichten.

In der Tat sind diese blasphemischen Taten Teil einer größeren westlichen Agenda, deren Kern darin besteht, dass der Westen demokratisch, tolerant und im Wesentlichen gut ist, während der Rest undemokratisch, barbarisch und im Wesentlichen böse ist.

Diese falsche Maxime ist nur eine weitere Interpretation des Chefs der Europäischen Union für Außenpolitik, Josep Borrell, der im November letzten Jahres sagte, dass “Europa ein Garten” sei, während “der Rest der Welt ein Dschungel” sei.

Die Tatsache, dass Russland vor kurzem Gesetze verabschiedet hat, die die Koran Verbrennung unter Strafe stellen, deutet darauf hin, dass Moskau, wie andere auch, das Thema als rein politisch begreift – denn das ist es auch.

Dr. Ramzy Baroud ist Journalist, Autor und Herausgeber der “Palästina-Chronik”. Er ist der Autor von sechs Büchern. Sein neuestes Buch, das er gemeinsam mit Ilan Pappé herausgegeben hat, ist Our Vision for Liberation: Engagierte palästinensische Führungspersönlichkeiten und Intellektuelle kommen zu Wort. Zu seinen weiteren Büchern gehören My Father was a Freedom Fighter und The Last Earth. Baroud ist ein nicht ortsansässiger Senior Research Fellow am Center for Islam and Global Affairs (CIGA). Seine Website lautet www.ramzybaroud.net.

Dieser Artikel stammt von MPN.news, einer preisgekrönten investigativen Nachrichtenredaktion. Melden Sie sich für deren Newsletter an.

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …