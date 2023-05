War for Profit: A Very Short History (Photo by Horace Nicholls/ Imperial War Museums via Getty Images) The senseless slaughter of World War I began with the murder of a single man, a Crown Prince of a European empire whose name no one was particularly familiar with at the time.

Munition workers painting shells at the National Shell Filling Factory No.6, Chilwell, Nottinghamshire in 1917. This was one of the largest shell factories in the country, circa 1917.(Photo by Horace Nicholls/ Imperial War Museums via Getty Images)

Wie schon vor über einem Jahrhundert vor dem Ersten Weltkrieg blühen die Händler des Todes hinter einem Schleier aus Doppelzüngigkeit und raffinierten Medienkampagnen auf.

Krieg für Profit: Eine sehr kurze Geschichte

von Brad Wolf

Common Dreams

08. Mai 2023

Das sinnlose Gemetzel des Ersten Weltkriegs begann mit der Ermordung eines einzigen Mannes, eines Kronprinzen eines europäischen Reiches, dessen Name damals niemandem besonders geläufig war. Erzherzog Franz Ferdinand Carl Ludwig Joseph Maria war im Juni 1914 der präsumtive Erbe des österreichisch-ungarischen Reiches.

Sein Attentäter war ein junger bosnisch-serbischer Student, und die Ermordung des Kronprinzen löste eine katastrophale Serie von Ereignissen aus, die zum Tod von über 20 Millionen Menschen führten, von denen die Hälfte Zivilisten waren. Weitere 20 Millionen Menschen wurden verwundet.

Ganze Generationen von jungen Männern aus England, Frankreich, Russland, Österreich und Deutschland gingen verloren. Die Volkswirtschaften wurden ruiniert. Wirtschaftlich gesehen verursachte der Erste Weltkrieg die größte globale Depression des 20. Jahrhunderts. Alle großen Länder (mit Ausnahme der USA) verschuldeten sich in der Nachkriegszeit. Die Arbeitslosigkeit stieg sprunghaft an. Die Inflation nahm zu, am dramatischsten in Deutschland, wo die Hyperinflation dazu führte, dass ein Laib Brot 200 Millionen Mark kostete.

Der Erste Weltkrieg beendete eine Periode des wirtschaftlichen Erfolgs. Es folgten zwanzig Jahre der finanziellen Unsicherheit und des Leids. Es wird angenommen, dass die aus dem Ersten Weltkrieg heimkehrenden Veteranen die Spanische Grippe mitbrachten, an der fast eine Million Amerikaner starben. Der Krieg legte auch den Grundstein für den Zweiten Weltkrieg.

Wo immer sie hingehen, folgen Leid und Tod, Kriegsverbrechen und Gräueltaten, Gewinne und Aktienrückkäufe.

War es nur die Ermordung des Kronprinzen, die einen Weltkrieg auslöste, oder waren andere Faktoren im Spiel? Warum ließen sich die Vereinigten Staaten auf einen europäischen Konflikt ein, zumal eine überwältigende Zahl von Amerikanern gegen eine Beteiligung der Vereinigten Staaten war?

Trotz des großen öffentlichen Widerstands gegen den Krieg stimmte der Kongress mit überwältigender Mehrheit für den Krieg: 373 zu 50 im Repräsentantenhaus, 82 zu sechs im Senat. Die Politiker setzten sich über die Wünsche des Volkes hinweg, das sie eigentlich vertreten sollten. Was war geschehen? Gab es einen anderen Grund für ihr Abstimmungsverhalten?

J.P. Morgan and Company war eine der größten Investmentbanking-Firmen der Welt. J.P. Morgan selbst war der offizielle Geschäftsvertreter der britischen Regierung in den Vereinigten Staaten und der Hauptansprechpartner für alliierte Kredite während des Krieges. In ähnlicher Weise war die E.I. du Pont Company das größte Chemieunternehmen in Amerika. Diese beiden außerordentlich wohlhabenden und mächtigen Unternehmen standen zusammen mit anderen US-amerikanischen Herstellern, darunter auch US-Waffenproduzenten, eng mit Präsident Woodrow Wilson in Verbindung.

Als der Erste Weltkrieg begann, hatte JP Morgan umfangreiche Kredite an Europa vergeben, die im Falle einer Niederlage der Alliierten verloren wären. Du Pont und andere US-Waffenhersteller konnten astronomische Gewinne erzielen, wenn die Vereinigten Staaten in den Krieg eintraten. Der Historiker Alan Brugar schrieb, dass die internationalen Bankiers für jeden Soldaten, der in der Schlacht fiel, einen Gewinn von 10.000 Dollar erzielten. J.P. Morgan schrieb 1914 an Wilson: “Der Krieg sollte eine enorme Chance für Amerika sein.”

Als der Krieg zu Ende war und die Toten und Verwundeten gezählt wurden, wuchs in den Vereinigten Staaten der Verdacht, dass ruchlose Geschäftsinteressen die Beteiligung der USA an dem großen Gemetzel vorangetrieben hatten. Ermittlungsberichte und Anhörungen im Kongress wurden eingeleitet.

1934 wurde ein Buch von Helmuth Engelbrecht mit dem Titel The Merchants of Death zum Bestseller. Das Buch deckte die unethischen Geschäftspraktiken der Waffenhersteller auf und analysierte ihre enormen Gewinne während des Ersten Weltkriegs. Der Autor kam zu dem Schluss, dass “der Aufstieg und die Entwicklung der Waffenhändler sie als wachsende Bedrohung für den Weltfrieden entlarven”. Obwohl dies nicht der einzige Grund für den Kriegseintritt der USA war, wurde deutlich, dass die Händler des Todes sowohl den Kongress als auch den Präsidenten für den Krieg beeinflussten.

Die amerikanische Öffentlichkeit war erzürnt. Im Jahr 1934 unterzeichneten fast 100.000 Amerikaner eine Petition gegen eine verstärkte Rüstungsproduktion. Veteranen zogen 1935 in einem Marsch für den Frieden durch Washington DC. Und Marine-Generalmajor Smedley Butler, zweifacher Träger der Ehrenmedaille, veröffentlichte sein Buch War is a Racket (Krieg ist eine Abzocke), in dem er behauptete, er sei “ein erstklassiger Muskelmann für das Großkapital, für die Wall Street und die Banker” gewesen. Kurz gesagt, ich war ein Gauner, ein Gangster für den Kapitalismus”. Auch sein Buch wurde ein Bestseller.

Die wachsende Welle der öffentlichen Empörung veranlasste Senator Gerald Nye, Anhörungen im Kongress zu initiieren, um zu untersuchen, ob US-Unternehmen, darunter auch Waffenhersteller, die Vereinigten Staaten in den Ersten Weltkrieg geführt hatten. In zwei Jahren hielt der Nye-Ausschuss 93 Anhörungen ab und lud mehr als 200 Zeugen zur Aussage ein, darunter JP Morgan und Pierre S. DuPont.

Der Ausschuss führte eine umfassende Untersuchung durch, bei der die Unterlagen von Waffenherstellern durchsucht wurden. Dabei wurden kriminelle und unethische Handlungen aufgedeckt, darunter die Bestechung ausländischer Beamter, Lobbyarbeit bei der US-Regierung, um Auslandsverkäufe zu erhalten, der Verkauf von Waffen an beide Seiten internationaler Streitigkeiten und die verdeckte Unterminierung von Abrüstungskonferenzen.

“Das Komitee hörte täglich Männer, die sich bemühten, Handlungen zu verteidigen, die sie für nichts anderes als internationale Gauner hielten, die darauf aus waren, Profit aus dem Spiel zu ziehen, die Welt zu bewaffnen, um sich selbst zu bekämpfen”, erklärte Senator Nye in einer Radioansprache im Oktober 1934.

Der Nye-Ausschuss des Senats empfahl Preiskontrollen, die Überführung der Marinewerften aus privater Hand und höhere Industriesteuern. Senator Nye schlug vor, dass bei einer Kriegserklärung durch den Kongress die Steuern auf Jahreseinkommen unter 10.000 Dollar automatisch verdoppelt und höhere Einkommen mit 98 % besteuert werden sollten. Ein Journalist schrieb damals: “Wenn eine solche Politik durchgesetzt würde, würden die Geschäftsleute zu unseren führenden Pazifisten werden”.

Die amerikanische Öffentlichkeit war über die Ergebnisse des Ausschusses empört und gründete einige der größten Friedensorganisationen, die das Land je gesehen hatte. In den 1930er Jahren schworen Tausende von Studenten an den amerikanischen Universitäten, sich aus allen künftigen europäischen Kriegen herauszuhalten und niemals in einem fremden Krieg zu kämpfen.

Landwirte, Arbeiter, Intellektuelle, Geistliche, Menschen aus allen Gesellschaftsschichten erklärten, sie würden sich nie wieder an einem Krieg beteiligen, der zur Steigerung der Profite von Unternehmen geführt wurde.

Und dann schlugen die Unternehmen zurück. Sie setzten sich im Kongress dafür ein, dem Nye-Komitee die Mittel zu streichen, was sie auch bald taten. Gegen Senator Nye wurde eine Verleumdungskampagne inszeniert. Die Tage des Ausschusses waren gezählt.

Letztendlich hat der Nye-Ausschuss bewiesen, dass “diese Unternehmen im Herzen und Zentrum eines Systems standen, das den Krieg unvermeidlich machte. Sie ebneten und fetteten den Weg zum Krieg”. Mit dem Zweiten Weltkrieg explodierte der militärisch-industrielle Komplex und beherrschte das wirtschaftliche und politische Leben Amerikas.

Heute gedeihen die Händler des Todes hinter einem Schleier aus Doppelzüngigkeit und raffinierten Medienkampagnen. Sie haben die Mainstream-Medien und die akademische Welt in ihr Konglomerat eingegliedert. Doch ihre Verbrechen sind eindeutig, und die Beweise sind überwältigend. Wohin sie auch gehen, Leid und Tod, Kriegsverbrechen und Gräueltaten, Profite und Aktienrückkäufe folgen.

Neunzig Jahre nach den ursprünglichen Anhörungen der Händler des Todes wird das Kriegsverbrechertribunal der Händler des Todes im Jahr 2023 die Waffenhersteller der Vereinigten Staaten wegen Beihilfe zu Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft ziehen. Dieses Tribunal wird diejenigen, die vom Krieg profitieren, ins Licht rücken und versuchen, ihr blutiges Geschäft zu beenden. Möge dieses Mal das letzte Mal sein. Wir haben vielleicht keine weitere Chance.

Unsere Arbeit ist lizenziert unter Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). Sie können es gerne weiterveröffentlichen und weitergeben. Übersetzt mit Deepl.com

Brad Wolf ist geschäftsführender Direktor und Mitbegründer des Peace Action Network in Lancaster, Pennsylvania. Als ehemaliger Rechtsanwalt, Staatsanwalt, Professor und Dekan eines Community College schreibt er für verschiedene Publikationen.

