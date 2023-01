War Is a Racket… Tanks a Lot, Now Give Us F-16s! The vampiric orgy of weapons going to Ukraine could provoke a terrifying world war and global catastrophe. No sooner had the United States, Germany and other NATO powers announced the major release of main battlefield tanks for Ukraine, the Kiev regime immediately started demanding the supply of American-made F-16 warplanes.

© Foto: SCF

von Herausgeber



Krieg ist ein Geschäft… Panzer sind viel, jetzt gib uns F-16!

27. Januar 2023

Die vampirische Rüstungsorgie für die Ukraine könnte einen schrecklichen Weltkrieg und eine globale Katastrophe auslösen.

Kaum haben die Vereinigten Staaten, Deutschland und andere NATO-Mächte die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine angekündigt, verlangt das Kiewer Regime die Lieferung von F-16-Kampfjets aus amerikanischer Produktion.

Diese Haltung ist unverbesserlich. Chuzpe auf Steroiden, oder vielleicht auf Kokain.

Wie der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj diese Woche schamlos und ohne einen Hauch von Ironie vor Führungskräften in Florida verkündete, bedeutet der Krieg in seinem Land “große Geschäftsmöglichkeiten” für den Westen. Dieser Clown war ein Komiker und Schauspieler, bevor er in die Politik ging. Jetzt kann er seiner schmutzigen Karriere die Zuhälterei hinzufügen.

Seit Wochen wird in den westlichen Ländern heftig darüber diskutiert, ob man Panzer zur Unterstützung des Kiewer Regimes gegen Russland schicken soll. Dann plötzlich brachen die USA, Deutschland und andere NATO-Verbündete nacheinander das Tabu und stellten die Lieferung schwerer Panzerwaffen in Aussicht. Die Regierung Biden erklärte, sie werde etwa 30 Einheiten des M1 Abrams schicken. Deutschland wird etwa 14 Leopard-2-Panzer liefern, ebenso wie mehrere andere europäische NATO-Mitglieder, die das in Deutschland hergestellte Fahrzeug in ihren Beständen haben. Das Vereinigte Königreich hat angekündigt, dass es etwa 14 Challenger 2-Panzer liefern wird, und Frankreich erwägt die Lieferung von Leclerc-Panzern für den Kampfeinsatz.

Diese Zahlen liegen weit unter den 300, die das Kiewer Regime angefordert hat, und werden nicht den viel gepriesenen und völlig unrealistischen “Sieg” über Russland bringen. Die Alibiveranstaltung ist jedoch Teil einer massiven Kriegsanstrengung. Es geht nur darum, mehr Profit zu machen, und nicht um irgendwelche Prinzipien oder ernsthafte strategische Ziele in der Ukraine, abgesehen von der Destabilisierung Russlands und dem Versuch, Moskau international zu isolieren. Die Gefahr besteht jedoch darin, dass, wenn das Pulverfass weiter geschürt wird, das Risiko eines unbeabsichtigten Flächenbrands immer wahrscheinlicher wird.

Es ist fast lächerlich – wenn es nicht so ernst wäre -, wie rücksichtslos die NATO-Mächte versuchen, sich gegenseitig in militärischem Wahnsinn zu übertreffen.

Moskau hat eine “extrem gefährliche Eskalation” verurteilt, die die NATO in einen direkten Konflikt mit Russland auf dem Weg zu einem ausgewachsenen Krieg in Europa bringt. Ein solcher Krieg wird sich nicht auf Europa beschränken. Dies ist ein Schritt in Richtung eines Weltkriegs, der die große Gefahr der nuklearen Vernichtung in sich birgt.

Im vergangenen Jahr, seit Russland seine spezielle Militäroperation in der Ukraine gestartet hat, um ein von der NATO unterstütztes Neonazi-Regime zu neutralisieren, das acht Jahre lang die russischstämmige Bevölkerung in der Ostukraine angegriffen hat (die jetzt nach Volksabstimmungen in die Russische Föderation integriert wurde), haben die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten die Waffenlieferungen an die Ukraine in einem atemberaubenden Blitzkriegstempo erhöht.

Die finanzielle und militärische Hilfe, die in nur 12 Monaten von den USA, der NATO und der Europäischen Union in die Ukraine geflossen ist, beläuft sich auf rund 100 Milliarden Dollar. Und das, während diese Staaten ihren eigenen Bürgern mitteilen, dass nicht genug Geld für die Finanzierung wichtiger öffentlicher Dienstleistungen und sozialer Bedürfnisse vorhanden ist, und das inmitten einer erdrückenden wirtschaftlichen Inflation, die größtenteils durch den Anstieg der Energiepreise infolge der einseitigen Kürzung der russischen Gaslieferungen verursacht wurde. Die Art der Waffen hat sich zu einer immer offensiveren Feuerkraft und Quantität entwickelt. Die Bereitschaft der NATO-Mächte, militärische Ressourcen zu mobilisieren, deutet darauf hin, dass dieser Krieg als Showdown mit Russland erwartet wurde.

Der ukrainische Verteidigungsminister Jurij Sak kommentierte die relative Leichtigkeit, mit der die “nächste große Hürde” des Erwerbs von F-16-Kampfjets genommen wurde.

“Sie wollten uns keine schwere Artillerie geben, dann haben sie es doch getan. Sie wollten uns keine HIMARS [Raketen] geben, dann haben sie es doch getan. Sie wollten uns keine Panzer geben, jetzt geben sie uns Panzer. Abgesehen von Atomwaffen gibt es nichts mehr, was wir nicht bekommen werden.

Im vergangenen Jahr, seit Russland seine spezielle Militäroperation in der Ukraine gestartet hat, um ein von der NATO unterstütztes Neonazi-Regime zu neutralisieren, das acht Jahre lang die russischstämmige Bevölkerung in der Ostukraine angegriffen hat (die jetzt nach Volksabstimmungen in die Russische Föderation integriert wurde), haben die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten die Waffenlieferungen an die Ukraine in einem atemberaubenden Blitzkriegstempo erhöht.

zu immer offensiverer Feuerkraft und Quantität übergegangen. Die Bereitschaft der NATO-Mächte, militärische Ressourcen zu mobilisieren, deutet darauf hin, dass dieser Krieg als Showdown mit Russland erwartet wurde.

Der ukrainische Verteidigungsminister Jurij Sak kommentierte die relative Leichtigkeit, mit der die “nächste große Hürde”, die Beschaffung von F-16-Kampfjets, genommen wurde.

“Sie wollten uns keine schwere Artillerie geben, dann haben sie es doch getan. Sie wollten uns keine HIMARS [Raketen] geben, dann haben sie es doch getan. Sie wollten uns keine Panzer geben, jetzt geben sie uns Panzer. Abgesehen von Atomwaffen gibt es nichts mehr, was wir nicht bekommen werden.

Das bedeutet, dass als nächstes die F-16 an der Reihe sind.

Es ist nicht klar, wer die “sie” sind, die “keine Waffen liefern wollten”. Auf Schritt und Tritt haben westliche Staats- und Regierungschefs jegliche angeblichen Skrupel oder Vorbehalte gegenüber Waffenlieferungen schnell über Bord geworfen. Die so genannten “Vorbehalte” scheinen im Nachhinein nichts anderes als eine zynische Täuschung gewesen zu sein, um die westliche Öffentlichkeit über das zu täuschen, was ihre Politiker tun – nämlich die Tore zur Hölle für einen Krieg zu öffnen, indem sie die Ukraine mit Waffen beliefern und jeden Versuch unterdrücken, den Konflikt durch Politik und Diplomatie zu beenden. Damit es nicht in Vergessenheit gerät: Politik und Diplomatie sollten die ersten und dringendsten Bemühungen sein. Die Vernachlässigung, ja Ablehnung der Diplomatie durch die westlichen Mächte kommt einer kriminellen Verschwörung zum Schüren der Feindseligkeit gleich.

In der Zwischenzeit hat Lockheed Martin, der amerikanische Hersteller der F-16, fröhlich verkündet, dass er bereit ist, den Kampfjet an die Ukraine zu liefern, sobald die NATO-Führer grünes Licht geben. Lockheed Martin ist auch der Hersteller der HIMARS- und Javelin-Raketen. Der amerikanische militärisch-industrielle Komplex fährt mit dem Krieg in der Ukraine Rekordgewinne ein. Die weltweiten Waffenexporte der USA sind im Vergleich zum Vorjahr um schätzungsweise 50 Prozent gestiegen, was hauptsächlich auf den Verkauf an europäische Verbündete zurückzuführen ist, die ihre Waffenarsenale für die Ukraine geleert haben.

Es ist unvermeidlich, dass die “Hürde” der F-16 und anderer moderner Kampfflugzeuge zu gegebener Zeit genommen wird, so wie Washington und seine Verbündeten ihr lahmes Zögern bei Raketen und Panzern überwunden haben. Was zu erwarten ist, sind mehr Langstreckenraketen und moderne Kampfflugzeuge.

Der ukrainische Verteidigungsminister Jurij Sak kommentierte die relative Leichtigkeit, mit der die “nächste große Hürde” des Erwerbs von F-16-Kampfjets genommen wurde.

“Sie wollten uns keine schwere Artillerie geben, dann haben sie es doch getan. Sie wollten uns keine HIMARS [Raketen] geben, dann haben sie es doch getan. Sie wollten uns keine Panzer geben, jetzt geben sie uns Panzer. Abgesehen von Atomwaffen gibt es nichts mehr, was wir nicht bekommen werden.

Das bedeutet, dass als nächstes die F-16 an der Reihe sind.

Es ist nicht klar, wer “die” sind, die “keine Waffen liefern wollten”. Auf Schritt und Tritt haben die westlichen Führer alle angeblichen Skrupel oder Vorbehalte gegen Waffenlieferungen schnell über Bord geworfen. Die so genannten “Vorbehalte” scheinen im Nachhinein nichts anderes als eine zynische Täuschung gewesen zu sein, um die westliche Öffentlichkeit über das zu täuschen, was ihre Politiker tun – nämlich die Tore zur Hölle für einen Krieg zu öffnen, indem sie die Ukraine mit Waffen beliefern und jeden Versuch unterdrücken, den Konflikt durch Politik und Diplomatie zu beenden. Damit es nicht in Vergessenheit gerät: Politik und Diplomatie sollten die ersten und dringendsten Bemühungen sein. Die Vernachlässigung, ja Ablehnung der Diplomatie durch die westlichen Mächte kommt einer kriminellen Verschwörung zum Schüren der Feindseligkeit gleich.

In der Zwischenzeit hat Lockheed Martin, der amerikanische Hersteller der F-16, fröhlich verkündet, dass er bereit ist, den Kampfjet an die Ukraine zu liefern, sobald die NATO-Führer grünes Licht geben. Lockheed Martin ist auch der Hersteller der HIMARS- und Javelin-Raketen. Der amerikanische militärisch-industrielle Komplex fährt mit diesem Krieg in der Ukraine Rekordgewinne ein. Die weltweiten Waffenexporte der USA sind im Vergleich zum Vorjahr um schätzungsweise 50 Prozent gestiegen, was hauptsächlich auf den Verkauf an europäische Verbündete zurückzuführen ist, die ihre Waffenarsenale für die Ukraine geleert haben.

Es ist unvermeidlich, dass die “Hürde” der F-16 und anderer moderner Kampfflugzeuge zu gegebener Zeit genommen wird, so wie Washington und seine Verbündeten ihr lahmes Zögern bei Raketen und Panzern überwunden haben. Was zu erwarten ist, sind mehr Langstreckenraketen und moderne Kampfflugzeuge.

Präsident Joe Biden erklärte absurderweise, die Panzer, die in die Ukraine geschickt werden, seien weder “offensiv” noch eine “Bedrohung für Russland”. Er nannte sie “Panzer für die Freiheit”. Das ist der gleiche Unsinn wie die Behauptung anderer NATO-Führer, der beste Weg zum Frieden in der Ukraine sei die Bewaffnung des Kiewer Regimes mit noch tödlicheren Waffen. Biden behauptete auch, dass der Krieg zu Ende wäre, wenn sich die russischen Truppen aus der Ukraine zurückziehen würden. Dies ist eine Vernebelung der Ursachen des Konflikts und dessen, worum es bei Washingtons geopolitischer Agenda wirklich geht: um die Durchsetzung hegemonialer Ambitionen gegenüber Russland, China und anderen vermeintlichen Rivalen. Der Krieg würde nicht einfach aufhören, wie Biden nach Strich und Faden gelogen hat. Der Krieg in der Ukraine ist nur ein Schlachtfeld in einem viel größeren Krieg um die Behauptung amerikanischer Vorherrschaft, die in einer aufstrebenden multipolaren Welt inmitten einer kollabierenden US-Wirtschaftsmacht nicht mehr lebensfähig ist.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat es diese Woche am besten ausgedrückt, wenn auch ungewollt. “Wir führen einen Krieg gegen Russland”, platzte sie während einer parlamentarischen Debatte des Europarats in Straßburg über die Entsendung von Leopard-Panzern heraus.

Der Krieg in der Ukraine ist nichts anderes als eine Abzocke in der gleichen schmutzigen Tradition, wie sie von Generalmajor Smedley D. Butler vom US Marine Corps in den 1930er Jahren angeprangert wurde. Selenskyj und seine Kabale sind von Korruption und Geschäftemacherei durchdrungen, wie die Massenentlassung von Kabinettsmitgliedern in dieser Woche zeigt. Selbst die westlichen Medien konnten den Skandal nicht ignorieren, obwohl sie ihr Bestes taten, um das Fiasko als ein Durchgreifen gegen die Korruption zu beschönigen. Die Entlassungen erfolgten erst, nachdem Selenskyjs Mitarbeiter in Veruntreuung, Betrug und Bestechung verwickelt waren.

Die riesigen Geldsummen, die von westlichen Regierungen mit Hilfe der westlichen Steuerzahler und der Schulden künftiger Generationen in das Kiewer Regime gepumpt werden, sind eine Triebfeder der Korruption. Natürlich verlangen die Kiewer Gauner immer mehr Waffen aus dem Westen, weil das “große Geschäft” ihre Taschen, Offshore-Immobilien und Bankkonten füllt.

Und natürlich sind die westlichen Waffenhersteller nur allzu gern bereit, Produktion, Verkauf und Gewinne zu steigern. Westliche Politiker und Regierungen nähren sich am Trog des militärisch-industriellen Komplexes durch Lobbyisten und Pfründe in Aufsichtsräten, wie z. B. der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, der mit Raytheon, einer weiteren Pentagon-Firma, die sich am Ukraine-Konflikt bereichert hat, liiert ist.

Trotz der Propaganda der westlichen Medien über die “Verteidigung der Ukraine” und den “Kampf für die Demokratie” sind die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Schergen in Wirklichkeit nur darauf aus, die kapitalistische Kriegsmaschine zu schmieren und sich persönlich zu bereichern. Die Tragödie ist, dass die Waffenpipelines der Ukraine nicht helfen werden. Die russischen Streitkräfte dezimieren das von der NATO gesponserte Neonazi-Regime. Nicht einmal Panzer oder Kampfflugzeuge werden das militärische Desaster retten können.

Der Westen füllt ein Blutbad in der Ukraine für seine Händler des Todes. Die Obszönität, Menschen ohne jeden moralischen oder gerechten Grund in ein Gemetzel zu stürzen, nur um den Konzernen, sich selbst und der korrupten Kabale in Kiew Profit zu verschaffen, ist unbeschreiblich abscheulich.Die wirkliche Gefahr ist, dass die vampirische Waffenorgie, die in die Ukraine geht, einen schrecklichen Weltkrieg und eine globale Katastrophe auslösen könnte. Das ist das Maß des Bösen im Herzen der Westmächte und ihrer Marionettenmeister. Der Erste und der Zweite Weltkrieg waren Ausdruck desselben bösen imperialistischen Systems. Wenn es sich durchsetzt, d.h. ohne die zurückhaltende Macht Russlands, dann steht die Welt vor einer weiteren Katastrophe, die von demselben verbrecherischen System verursacht wird.Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …