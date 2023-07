Kriegsreporter: Ohne russische Offensive kann der Krieg noch Jahre andauern

Vier Jahre später wurde er bei einem Reportereinsatz im Georgien-Krieg verletzt. Er war an vielen Frontlinien beruflich unterwegs. In Libyen wurde er sogar als Geisel genommen. In Syrien berichtete er von den härtesten Fronten, so auch in der Ukraine.

Im Interview mit Scott Ritter, Ex-US-Marine und ehemaliger UN-Waffeninspekteur, äußerte er nun am Dienstag seine Meinung zum erneuten ukrainischen Angriff auf die Krim-Brücke. Russland hatte daraufhin Vergeltungsschläge gegen ukrainische Einrichtungen gestartet, in denen die Drohnenangriffe auf Russland vorbereitet wurden.