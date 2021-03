Bild:Demonstrators block a bulldozer to prevent home demolitions in Khan al-Ahmar in 2018. Oren Ziv ActiveStills

War crimes for votes On the eve of Israel’s elections on Tuesday, several candidates were interviewed during a live broadcast at Khan al-Ahmar, pledging to destroy the Palestinian village. It wasn’t the first time that an Israeli politician made a campaign promise to raze Khan al-Ahmar and forcibly transfer its residents.

Kriegsverbrechen für Stimmen

Von Maureen Clare Murphy

26. März 2021

Demonstranten blockieren einen Bulldozer, um den Abriss von Häusern in Khan al-Ahmar im Jahr 2018 zu verhindern. Oren Ziv ActiveStills

Am Vorabend der israelischen Wahlen am Dienstag wurden mehrere Kandidaten in einer Live-Sendung in Khan al-Ahmar interviewt, die versprachen, das palästinensische Dorf zu zerstören.

Es war nicht das erste Mal, dass ein israelischer Politiker im Wahlkampf versprach, Khan al-Ahmar zu zerstören und seine Bewohner zwangsweise umzusiedeln.

Im Jahr 2019 erwog Benjamin Netanjahu, Israels Premierminister, das Dorf vor den Wahlen in jenem Jahr abzureißen, weil er dachte, dass es ihm bei den Wahlen “sicherlich helfen würde”.

Ein Jahr zuvor warnte der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs Israel, dass seine geplante Räumung von Khan al-Ahmar ein Kriegsverbrechen darstellen würde.

Der ICC eröffnete Anfang des Monats formell eine Untersuchung über angebliche Kriegsverbrechen in der Westbank und im Gazastreifen. Israels Siedlungsunternehmen, für das es Khan al-Ahmar zerstören will, ist ein Hauptfokus der Untersuchung.

Werben um die Stimme der Siedler

Das Schreckgespenst einer Anklage in Den Haag hat israelische Gesetzgeber nicht davon abgehalten, am Montag offen zuzugeben, dass sie Kriegsverbrechen begehen wollen. Und das Spektakel in Khan al-Ahmar war nur ein Beispiel dafür, wie die israelische Führung um die Stimmen der Siedler im Westjordanland buhlt.

(Palästinenser, die in demselben Gebiet leben, können natürlich nicht an den Wahlen des Staates teilnehmen, der über sie herrscht.)

Am Montag war Netanjahu in Revava, wo er an einer Grundsteinlegung zur Einweihung eines neuen Viertels in der Siedlung im Westjordanland teilnahm.

Die Umsiedlung der israelischen Zivilbevölkerung in besetzte Gebiete ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht und ein Kriegsverbrechen.

Straflosigkeit

Israel hat ein enges Zeitfenster, um einen Aufschub einer ICC-Untersuchung zu beantragen, indem es nachweist, dass es die vom Gericht festgestellten angeblichen Verbrechen untersucht.

Es gibt wenig bis gar keinen Grund zu glauben, dass Israel in gutem Glauben mit dem ICC zusammenarbeiten wird.

Stattdessen stellen seine höchstrangigen Mitglieder der Regierung und des Militärs ihre Billigung und Urheberschaft der Politik zur Schau, die möglicherweise untersucht werden wird. Diese Führer sind sich scheinbar sicher, dass ihre Straffreiheit intakt bleiben wird.

“Ich bin für den Befehl, das Feuer zu eröffnen, verantwortlich”, versicherte Aviv Kohavi, der Chef des israelischen Militärs, den Soldaten nach seiner Rückkehr von einer diplomatischen Tour durch Europa in der vergangenen Woche.

Der Einsatz tödlicher Gewalt gegen unbewaffnete Demonstranten während des Großen Marsches der Rückkehr aus dem Gazastreifen ist neben den Siedlungen im Westjordanland ein Hauptthema der Untersuchung des ICC.

Kohavi und der israelische Präsident Reuven Rivlin besuchten Österreich, Frankreich und Deutschland, um dafür zu werben, die Untersuchung des Gerichts und die Verhandlungen mit dem Iran zu untergraben.

Ebenfalls kürzlich aus Europa zurückgekehrt ist Riyad al-Malki, der Außenminister der Palästinensischen Autonomiebehörde. Al-Malki traf sich letzte Woche mit dem Chefankläger des ICC in Den Haag.

Als er am Sonntag wieder ins Westjordanland einreiste, wurden al-Malki und seine Helfer von israelischen Besatzungstruppen verhört.

Beamte, Berichten zufolge vom Shin Bet, Israels inländischer Spionagebehörde, konfiszierten ihre VIP-Karten, die sie von den strengen Bewegungseinschränkungen für Palästinenser im Westjordanland ausnehmen.

Sowohl Luxemburg als auch die Niederlande äußerten sich besorgt über die Vergeltungsmaßnahmen gegen al-Malki.

“Die Niederlande sind sehr daran interessiert, dass der ICC seine Arbeit ohne Einmischung durchführen kann”, sagte ein Sprecher des niederländischen Außenministeriums.

Israel hat weitere Vergeltungsmaßnahmen gegen die Palästinensische Autonomiebehörde angedroht, weil sie sich erfolgreich an den IStGH gewandt hat.

“Die palästinensische Führung muss verstehen, dass es Konsequenzen für ihre Handlungen gibt”, zitierten israelische Medien am Montag einen ungenannten hochrangigen israelischen Beamten.

Zu den “Konsequenzen”, die Berichten zufolge in Betracht gezogen werden, gehören “Sanktionen gegen palästinensische Beamte und die Blockierung von Projekten zur weiteren Zusammenarbeit mit der PA.”

Palästinensische Menschenrechtsgruppen, die mit dem ICC zusammenarbeiten, sind inzwischen “routinemäßig mit feindseligen Maßnahmen der kollektiven Bestrafung durch Israel konfrontiert”, erklärte Al-Haq, eine solche Organisation, diese Woche.

Dazu gehören “Verleumdungen und Todesdrohungen – alles mit dem Ziel, die palästinensische Zusammenarbeit mit dem ICC zu vereiteln, zu untergraben und abzuschrecken”, fügte Al-Haq hinzu.

Schwerer Kampf um Gerechtigkeit

Eine palästinensische Untersuchung mag eröffnet worden sein, aber es wird immer noch ein harter Kampf für Gerechtigkeit am ICC sein – “der schwierigste, den das Gericht je versucht hat”, so ein Haager Korrespondent.

Das Gericht ist überlastet und unterfinanziert, wobei einige Staaten das Budget des ICC beschränken, um die Reichweite des Anklägers zu begrenzen.

Zwei Drittel des US-Kongresses haben einen Brief unterzeichnet, der von der Israel-Lobbygruppe AIPAC verfasst wurde und die Regierung auffordert, Israel gegen politisch motivierte Untersuchungen” durch den ICC zu verteidigen.

Präsident Joe Biden hat die von seinem Vorgänger Donald Trump verhängten Wirtschaftssanktionen gegen die IStGH-Anklägerin und ihre Mitarbeiter aufrechterhalten.

Trumps Executive Order “bestraft jeden, einschließlich Experten wie mich, der diese ICC-Beamten unterstützt”, hat Leila Sadat, eine Beraterin des Chefanklägers, erklärt.

Die abschreckende Wirkung betrifft auch “Ermittler, Anwälte, Opfer, Zeugen, Menschenrechtsverteidiger” und diejenigen, die Gruppen finanzieren, die mit dem Gericht zusammenarbeiten, so Susan Power, eine Rechtsforscherin bei Al-Haq.

Sie warnte auch, dass trotz des Engagements der EU für Rechtsstaatlichkeit” einige europäische Mitgliedsstaaten des ICC sich weigern könnten, ihre Verpflichtungen aus dem Römischen Statut zur Zusammenarbeit mit dem Gericht zu erfüllen”.

Mit so wenig politischem Willen, Rechenschaft zu gewährleisten, ist es kein Wunder, dass israelische Wahlkämpfer ihre Absichten, internationales Recht zu verletzen, live im Fernsehen für die ganze Welt senden. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...