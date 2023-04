Warten wir einmal darauf, dass den USA das lachen in der Kehle stecken bleibt. Wer zuletzt lacht, lacht am besten! Evelyn Hecht-Galinski

Laughing at Lavrov Lavrov, like Zakharova, is doing his job. He is making Russia’s case and, if NATO want to laugh, so be it. NATO’s media recently had a jolly good giggle highlighting an Indian audience laughing at a recent presentation Russian Foreign Minister Lavrov gave in New Delhi.

Lachen über Lawrow



Von Declan Hayes



9. April 2023

Lawrow macht, wie auch Sacharowa, seine Arbeit. Er vertritt die Interessen Russlands, und wenn die NATO darüber lachen will, dann soll sie es tun.

Die NATO-Medien haben sich kürzlich köstlich darüber amüsiert, wie ein indisches Publikum über einen Vortrag des russischen Außenministers Lawrow in Neu-Delhi gelacht hat. Lawrows offensichtlicher Fauxpas bestand darin, dass er sagte, Russland sei bei weitem nicht der Aggressor in der Ukraine, sondern habe auf die jahrelangen Angriffe auf die russischsprachigen Bewohner des Donbass reagiert. Wenn wir uns statt des von der NATO verfälschten Ausschnitts der Rede die gesamte Präsentation ansehen, sehen wir, dass Lawrow sich sehr gut geschlagen hat. Das Lachen, das bei 28:50 auftritt, hat wahrscheinlich ebenso viel mit den Modalitäten der Präsentation zu tun wie damit, dass Lawrow weniger gut Englisch als Französisch, Dhivehi, Singhalesisch und die russische Sprache selbst beherrscht, die zu den Kernzielen dieses skrupellosen Krieges gehört.

Wie auch immer, Lawrow kann mit seiner Leistung zufrieden sein, und wenn einige NATO-Clowns darüber lachen konnten, umso besser. Lawrow, Sacharowa und ihr Team haben solide Arbeit geleistet, und ihre Argumente, die sie im Namen der russischen Behörden vortragen, sind für diejenigen unter uns, die über ein funktionierendes Gehirn verfügen, immer hörenswert.

Das gilt auch dann, wenn Lawrows Rede in Neu-Delhi nicht ganz perfekt ist. Um 13:07 Uhr fragt Lawrow zum Beispiel: “Können Sie sich vorstellen, dass man in Irland die englische Sprache abgeschafft hat?” Wenn Lawrow sich mit der irischen Geschichte befasst, wird er feststellen, dass die Briten im Rahmen ihrer Strafgesetze die irische Sprache ebenso abgeschafft haben wie die irische katholische Religion und die irischen Eigentumsrechte, und dass dieses Unrecht, wie im Donbass, immer noch bei denjenigen von uns schwelt, denen das NATO-Preisschild nicht aus den Ohren ragt.

Obwohl Sacharova über einen ähnlichen Zaun stolperte, als sie auf das vorsätzliche Abschlachten irisch-katholischer Kinder durch die britische Armee im Norden der Insel hinwies, ist angesichts der umfassenden Zensur und der Mini-Armee von Quislings, die die Briten zur Verfolgung ihres schmutzigen Krieges einsetzten, zu erwarten, dass sie über diese Ereignisse nicht perfekt Bescheid weiß; das gehört zum Alltag und ist an sich keine große Sache.

Der Punkt ist, dass Zelenskys Terrorkampagne weder neu noch neuartig ist und dass es nicht nur in Irland, sondern auch im ehemaligen Dritten Reich Präzedenzfälle gibt. All das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Wir sollten keine Zeit damit verschwenden, in den Verbrechen der Kiewer Verbrecher graue Flecken, einen Silberstreif zu finden.

Und natürlich sollten das auch Lawrow und Sacharowa nicht tun. Aber das ist leider ihre Aufgabe, die Lügenmeere der NATO, die unsere Medien überschwemmen, mit nichts als einem Eierbecher auszuschütten.

Die irischen Europaabgeordneten Clare Daly und Mick Wallace treiben im selben undichten Boot, in dem Wellen von Lügen, Andeutungen und Verleumdungen der NATO auf sie einprasseln, ähnlich wie die Wellen des Atlantiks, die an Irlands Westküste schlagen. Obwohl ich bereits früher über ihre Mühen geschrieben habe, ist der umstrittene irische Europaabgeordnete Barry Andrews, der eine Nabelschnurverbindung zur NATO hat, jetzt scharf auf sie und beschimpft sie mit allen möglichen Schulhofbeleidigungen, weil sie nicht auf der Gehaltsliste der NATO stehen.

Unabhängig zu sein bedeutet nach Ansicht der CIA, dass Daly und Wallace Marionetten von Putin sind. Das ist es zwar, was diese zwielichtige amerikanische Denkfabrik über Wallace und Daly andeutet, aber die eigentliche Bedeutung liegt darin, dass Leute in Irland dafür bezahlt werden, diesen Amerikanern bei ihrer Diffamierung zu helfen, da einige der verwendeten Ausdrücke nur von eingebetteten irischen Quellen, den Navalnys, Quislings und Bialiatskis von der grünen Insel, stammen können.

Das bedeutet, dass die Amis keine ehrlichen Schützen sind. Ob in Irland oder Indien, in Moskau oder Minsk, in Kiew oder Kenia, in Neu-Delhi oder New York, sie haben Heerscharen von Handlangern, die sie dafür bezahlen, dass sie ihnen helfen, ihr Gift zu verteilen. Es geht nicht darum, Lawrow, Sacharowa, Wallace oder Daly Altäre zu errichten, sondern zu sagen, dass wir es hier mit den Serienlügnern der NATO zu tun haben, deren Unterschriften unter Minsker und anderen Abkommen bedeutungslos sind, die russische Journalisten und deutsche Pipelines als legitime Ziele betrachten und die, kurz gesagt, die amoralischsten, unzuverlässigsten und verachtenswertesten Geschöpfe sind.

Apropos Amoralität: Sehen wir uns an, wo ich beim jüngsten Erdbeben in Syrien ebenso versagt habe wie Lawrow bei der irischen Sprachenfrage. Als die USA uns wie ein gieriger Cäsar aus alten Zeiten eine Frist von 180 Tagen einräumten, um syrischen Kindern Hilfe zukommen zu lassen, dachte ich naiverweise, die Amerikaner und ihre israelischen Kumpane würden mit der Bombardierung Syriens fast bis zum Ende dieser Frist warten. Aber dann habe ich das israelische und das amerikanische Militär mit etwas weniger Dämonischem verwechselt.

Wenn Sie für Syrien spenden wollen, schicken Sie, was Sie können, an die Salesianerinnen, die Krankenhäuser in Aleppo und Damaskus betreiben. Stellen Sie Zahlungen an das Istituto Internazionale Maria Ausiliatrice, Via Ateneo Salesiano, 81 – 0013. Banca Popolare di Sondrio – ag.1 Rom – 062 Nummer: 6400X49; IBAN: DE 20 M 05696 03201 000006400X49; BIC / SWIFT: POSOIT22; UniCredit Banca – Rom. IBAN Bankkonto IT 39 A 02008 03298 000010741637 – BIC/SWIFT: UNCRITM1Y91. Alternativ können Sie mir das Geld hier oder hier schicken und ich werde es in voller Höhe überweisen. So haben Sie wenigstens die Gewissheit, dass Barry Andrews’ korrupte GOAL oder eine ähnliche, mit der NATO verbündete Gruppe von Schlägern das Geld nicht in die eigene Tasche steckt.

Was die umfangreichen Spenden betrifft, so sei darauf hingewiesen, dass die russische Luftwaffe vor Jahren angeboten hat, gespendetes Babymilchpulver, Windeln und ähnliche Güter kostenlos von Dublin nach Damaskus zu fliegen, die ach so humanitäre Regierung von Andrews und anderen jedoch ihr Veto eingelegt hat, nachdem sie sich zweifellos zuvor mit “unseren amerikanischen Partnern” beraten hatte, die Syrien nun das gleiche Windel- und Kalorienzählregime auferlegen, mit dem Israel den Gazastreifen überzieht.

Denken wir nur einen Moment lang über Auschwitz nach. Während sich ein weiteres Ostern am nahen Horizont Syriens abzeichnet, lässt unsere schweigende Komplizenschaft die Syrer verhungern, während “unsere amerikanischen Partner” ihr Öl und ihre Nahrungsmittel rauben und ihren Kindern Babymilchpulver und Windeln vorenthalten. Wir sind nicht besser als die Israelis, die Sessel mitbringen, um den Luftangriffen ihrer Luftwaffe auf Gaza zuzusehen, wenn sie nicht gerade schwangere Palästinenserinnen zum Sterben an ihren Kontrollpunkten zwingen.

Aber vielleicht sind wir, die wir zusammen mit unseren “amerikanischen Partnern” über Lawrow spotten, moralisch nicht so allmächtig, wie wir glauben. Was Lawrow betrifft, so hat er sich die Lacher entgehen lassen, bevor er seinen Vortrag beendet hatte.

Lawrow, wie auch Sacharowa, macht seine Arbeit. Er trägt die Argumente Russlands vor, und wenn die NATO lachen will, dann soll sie lachen und sich darüber amüsieren, so viel sie will. General Gerassimow und die Hunderttausenden von aufgerüsteten russischen Truppen, die ihm zur Verfügung stehen, haben nicht nur nichts zu lachen, sondern sie und ihre asiatischen Verbündeten werden auch Hunter Biden, Zelensky und seinem verkoksten Chor von NATO-Politikern, Propagandisten und Profiteuren das Grinsen aus den Gesichtern wischen, die viel besser daran getan hätten, Lawrow zuzuhören, anstatt ihre schweinische Ignoranz zu zeigen, indem sie über ihren 20-Sekunden-Ausschnitt seiner 31-minütigen Rede lachen. Übersetzt mit Deepl.com

