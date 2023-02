Drop The Charges Against War Critic Heinrich Bücher! – PopularResistance.Org A prominent antiwar activist in Berlin has come under attack by the German government for his criticism of Germany’s role in the war in Ukraine. Heinrich Bücker is the founder and operator of Berlin’s Coop Antiwar Cafe, a popular gathering place for leftist activists in the city.

Lassen Sie die Anklage gegen den Kriegskritiker Heinrich Bücher fallen!

PopularResistance.org

Von der Vereinigten Nationalen Antikriegskoalition.

18. Februar 2023

Widersetzen Sie sich!

Petition an die Bundesrepublik Deutschland:

KLICKEN SIE HIER, UM DIE PETITION ZU UNTERZEICHNEN.

Ein prominenter Antikriegsaktivist in Berlin ist wegen seiner Kritik an der Rolle Deutschlands im Krieg in der Ukraine von der deutschen Regierung angegriffen worden.

Heinrich Bücker ist Gründer und Betreiber des Berliner Antikriegscafés Coop, eines beliebten Treffpunkts für linke Aktivisten in der Stadt. Außerdem ist er Mitglied im Vorstand des Deutschen Friedensrates, des Bundes der Antifaschisten, der Berliner Sektion von World Beyond War und im Beirat der Odessa Solidarity Campaign, neben vielen anderen Organisationen.

Sein Vergehen? Er fragte öffentlich, warum Deutschland neonazistische Organisationen in der Ukraine unterstützt.

Bücker stellte diese Frage bei einer Zeremonie am Sowjetischen Ehrenmal im Berliner Treptower Park am 22. Juni 2022, einer Veranstaltung zum 81. Jahrestag des Naziüberfalls auf die Sowjetunion,

Das berichtet Bücker,

Zusätzlich zu Bückers Berliner Rede hat das Coop-Anti-Kriegs-Café eine Erklärung initiiert, in der die USA und die NATO beschuldigt werden, Russland in diesen Krieg hineingezogen zu haben, und eine ähnliche, vom Odessa Solidarity Committee initiierte Erklärung unterstützt. Beide Erklärungen wurden von Hunderten von Organisationen und Einzelpersonen in fast zwei Dutzend Ländern unterstützt. (Siehe http://coopcafeberlin.de und https://odessasolidaritycampaign.org)

Bislang wurde Bücker zu einer Geldstrafe von 2.000 Euro (etwas mehr als 2.100 US-Dollar) verurteilt, gegen die er Berufung eingelegt hat, aber eine Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren ist immer noch möglich.

Heinrich Bücker ist nicht der Einzige, der auf die Existenz von Neonazi-Organisationen in der Ukraine hinweist. Dies ist aus The Christian Science Monitor, 20. April 2022:

Als russischsprachige Separatisten in der östlichen Donbass-Region der Ukraine einen von Russland unterstützten Aufstand anzettelten, begann die Kiewer Regierung einen Krieg gegen sie, der bis heute andauert. Ultranationalistische paramilitärische Einheiten mit neonazistischen Verbindungen, wie die Bataillone Asow, Aidar und Dnipro-1 und -2, die später in die ukrainische Nationalgarde eingegliedert wurden, standen an der Spitze dieses Krieges.

Hier ist eine Schlagzeile aus der Washington Post vom 6. April 2022:

Das rechtsgerichtete Asow-Bataillon erweist sich als umstrittener Verteidiger der Ukraine.

Und eine Schlagzeile im britischen Independent vom 24. März 2022 fragt: “Wer sind die neonazistischen Asow-Bataillone der Ukraine?”

Weitere Berichte und Kommentare über Neonazis im ukrainischen Militär erschienen bei Reuters, CNN und anderen großen Nachrichtensendern.

Bücker ist nicht der einzige, der ins Visier der deutschen Regierung geraten ist.

“In Deutschland erleben wir derzeit eine Verengung des Diskussionsraums und eine massive Einschränkung der Meinungsfreiheit – verursacht durch einseitige Berichterstattung in den Mainstream-Medien”, schreibt Bücker. “Es gibt inzwischen eine Reihe von Personen, die im Fokus der deutschen Ermittlungsbehörden stehen. Ähnliche Tendenzen werden auch aus anderen EU-Ländern berichtet.”

In den Vereinigten Staaten führte das FBI am 29. Juli 2022 eine Razzia in den Büros der African People’s Socialist Party und der mit ihr verbundenen Uhuru-Bewegung in Florida und Missouri durch. In St. Louis brachen sie in das Haus des APSP-Vorsitzenden Omali Yeshitela und seiner Frau, der stellvertretenden Vorsitzenden Ona Zené Yeshitela, ein.

Die Razzia erinnerte an die Polizeiangriffe auf die Black Panther Party. Die Bundespolizisten drangen um 5 Uhr morgens mit einer Drohne und Blendgranaten in das Haus der Yeshitelas ein, legten dem Paar Handschellen an und brachten es nach draußen. Omali Yeshitela ist 81 Jahre alt.

Die APSP, eine panafrikanische Organisation, die sich seit mehr als 50 Jahren gegen die US-Außenpolitik wendet, hat sich offen gegen die Unterstützung der USA für die Ukraine in ihrem Krieg mit Russland ausgesprochen. Die FBI-Razzien dienten offenbar dazu, nach Beweisen für eine Verbindung zwischen der APSP und der russischen Regierung zu suchen.

Es ist mehr als ironisch, dass die USA, Deutschland und andere NATO-Regierungen im eigenen Land hart gegen Andersdenkende vorgehen, während sie gleichzeitig behaupten, die Demokratie im Ausland zu unterstützen. Diese zunehmende politische Unterdrückung, zusammen mit der Unterstützung für Faschisten in der Ukraine, rückt diese Länder immer mehr nach rechts, während die globale Wirtschaftslage immer ernster wird – eine gefährliche Kombination.

KLICKEN SIE HIER, UM DIE PETITION ZU UNTERZEICHNEN.

Deshalb fordern wir, die Unterzeichner, die Regierung der Bundesrepublik Deutschland auf:

Sofortige Einstellung aller Anklagen gegen Heinrich Bücker!

Stoppen Sie alle politischen Repressionen gegen Kritiker der deutschen Rolle in der Ukraine!

Beenden Sie jegliche deutsche Unterstützung für Neonazis in der Ukraine!

Beenden Sie jegliche Unterstützung Deutschlands, der USA und der NATO für die Kriegsanstrengungen der Ukraine!

Nein zur NATO!

Geld für Arbeitsplätze und Bildung, nicht für Krieg!

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …