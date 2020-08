Lassen Sie sich nicht von Trumps ‘Friedensabkommen’ zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel täuschen Von Medea Benjamin und Ariel Gold

Don’t be hoodwinked by Trump’s UAE-Israel ‘peace deal’ – Mondoweiss “HUGE breakthrough today,” crowed Donald Trump on Twitter as he announced the new peace deal between Israel and the United Arab Emirates (UAE). The deal makes the UAE the first Gulf Arab state and the third Arab nation, after Egypt and Jordan, to have diplomatic ties with Israel.

Lassen Sie sich nicht von Trumps ‘Friedensabkommen’ zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel täuschen

Die von den USA ermöglichte Normalisierung der Beziehungen zwischen den VAE und Israel dient dazu, drei repressive Führer zu stützen – und wird den Palästinensern weiteren Schaden zufügen.

Von Medea Benjamin und Ariel Gold

14. August 2020

Donald Trump trifft sich mit Scheich Mohamed bin Zayed, Kronprinz von Abu Dhabi, am Montag, dem 15. Mai 2017, im Oval Office des Weißen Hauses. (Offizielles Foto des Weißen Hauses von Shealah Craighead)

“RIESIGER Durchbruch heute”, krähte Donald Trump auf Twitter, als er das neue Friedensabkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ankündigte. Das Abkommen macht die VAE zum ersten arabischen Golfstaat und zur dritten arabischen Nation nach Ägypten und Jordanien, die diplomatische Beziehungen zu Israel unterhält. Aber die neue Partnerschaft zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten sollte niemanden täuschen. Obwohl sie angeblich die israelische Annexion des Westjordanlandes verhindern und den Tourismus und Handel zwischen beiden Ländern fördern soll, ist sie in Wirklichkeit nichts anderes als ein Schema, mit dem Israels Status quo des Landraubs, der Zerstörung von Häusern, der willkürlichen außergerichtlichen Tötungen, der Apartheidgesetze und anderer Verletzungen der palästinensischen Rechte durch die Araber gebilligt werden soll.

Das Abkommen sollte im Zusammenhang mit der über drei Jahre währenden Politik der Trump-Administration gesehen werden, die Israels Griff nach den Palästinensern verschärft hat: die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem, die Anerkennung der Golanhöhen als israelisches Gebiet und die Schaffung eines sogenannten Friedensplans ohne palästinensische Beteiligung oder Mitwirkung. Während keine US-Regierung erfolgreich eine Lösung für die nun 53 Jahre währende israelische Besatzung ausgehandelt hat, waren die Trump-Jahre besonders nachteilig für die palästinensische Sache. Palästinenserführer Hanan Ashrawi schrieb auf Twitter, dass mit diesem Abkommen “Israel dafür belohnt wurde, dass es nicht offen erklärt hat, was es Palästina seit Beginn der Besetzung illegal & beharrlich angetan hat”. Tatsächlich wurden mit Donald Trump an der Spitze und Schwiegersohn Jared Kushner als Hauptstrategen sogar Konzessionen für Palästinenser abgeschafft. Um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen: Während das Abkommen in Form einer Verpflichtung Israels zur Aussetzung der Annexion der palästinensischen Gebiete abgefasst worden war, sagte Netanjahu in seiner israelischen Pressekonferenz, in der er das Abkommen ankündigte, dass die Annexion “noch auf dem Tisch” liege und dass er sich “dafür einsetze”.

Zu den brutalsten Aspekten dieser Zeit gehörte für die Palästinenser der Verlust der Unterstützung für ihre Sache in den arabischen Nachbarstaaten. Die arabische politische Partei in Israel, Balad, sagte, mit der Unterzeichnung dieses Paktes “haben sich die VAE offiziell Israel gegen Palästina angeschlossen und sich selbst in das Lager der Feinde des palästinensischen Volkes gestellt”.

Die VAE haben bisher eine Position vertreten, die mit der öffentlichen Meinung in den Ländern des Golfs und des Nahen Ostens übereinstimmt, dass die Aufnahme formeller diplomatischer Beziehungen mit Israel nur im Austausch für einen gerechten Frieden und in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht erfolgen sollte. Bereits im Juni verfasste der emiratische Botschafter in den USA, Yousef al-Otaiba, eine Stellungnahme in der Zeitung Yediot Ahronot, dem israelischen Äquivalent zu U.S.A. Today, in der er direkt in hebräischer Sprache an Israel appellierte, das Westjordanland nicht zu annektieren. Durch die Ausarbeitung eines Abkommens mit Trump und Netanjahu zur Normalisierung der Beziehungen hat sich das Land nun jedoch zum Partner Israels bei der Zementierung der De-facto-Annektierung und der anhaltenden Apartheid gemacht.

Der Wechsel der VAE von der Unterstützung der Würde und Freiheit der Palästinenser zur Unterstützung der nicht enden wollenden israelischen Besatzung ist ein kalkulierter Schritt des VAE-Kronprinzen Mohammed bin Zayed, eines gerissenen Diktators im Nahen Osten, der die militärischen und finanziellen Ressourcen seines Landes nutzt, um unter dem Deckmantel der Bekämpfung des islamischen Terrorismus Schritte in Richtung Demokratie und Achtung der Menschenrechte zu vereiteln. Seine Unterstützung für Israel festigt seine Beziehung zur Trump-Administration. Trump hat bereits alles daran gesetzt, Waffenverkäufe in Milliardenhöhe an die VAE zu forcieren, trotz des Widerstands des Kongresses wegen der hohen Zahl ziviler Opfer im Zusammenhang mit dem Einsatz dieser Waffen im Jemen.

Minister Pompeo hat die VAE auch vor glaubwürdigen Berichten verteidigt, wonach an die VAE verkaufte US-Waffen im Jemen an Gruppen weitergegeben wurden, die mit Al-Qaida, salafistischen Hardliner-Milizen und jemenitischen Separatisten in Verbindung stehen. Die VAE wurden auch durch Enthüllungen über Geheimgefängnisse, die sie im Jemen betrieben hatten, gestochen, in denen Gefangene schrecklichen Formen der Folter ausgesetzt waren, darunter “der Grill”, wo die Opfer “wie ein Braten an einen Spieß gebunden und in einem Feuerkreis gedreht wurden”. In Libyen wurden die VAE kritisiert, weil sie gegen ein Waffenembargo des UN-Sicherheitsrats von 2011 verstoßen haben, indem sie Kampfausrüstung an die LAAF geliefert haben, die von General Khalifa Haftar befehligte bewaffnete Gruppe, die für Menschenrechtsverletzungen bekannt ist. Dieses Abkommen mit Israel verleiht den VAE also einen dringend benötigten Anstrich von Seriosität.

Aber es ist unmöglich, den Anstoß für dieses Abkommen zu verstehen, ohne es in den Kontext der anhaltenden Feindseligkeiten zwischen allen drei Ländern und dem Iran zu stellen. Dem alten Sprichwort folgend, dass “der Feind meines Feindes mein Freund ist”, hat Israel in den letzten Jahren mit verschiedenen Golfstaaten, darunter die VAE, Verhandlungen geführt, um den wachsenden Einfluss des Iran in der Region zurückzudrängen. Wie in dem Kommuniqué zur Ankündigung des Abkommens zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten behauptet wird, “teilen die USA, Israel und die VAE “eine ähnliche Sichtweise hinsichtlich der Bedrohungen in der Region”. Dies passt zu Trumps antiiranischer Besessenheit, zu der auch der Rückzug aus dem Iran-Nukleargeschäft und seine Kampagne des “maximalen Drucks” gehört, mit der er den Iran zurück an den Verhandlungstisch zwingen will, um ein “besseres Abkommen” zu erzielen. Bei der Ankündigung des Paktes zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel erklärte Trump mit lächerlicher Prahlerei, dass er im Falle eines Wahlsieges innerhalb von 30 Tagen ein neues Abkommen mit dem Iran abschließen werde. Jeder, der das glaubt, muss fast genauso wahnhaft sein wie Trump.

Die Tatsache, dass dieses Abkommen zwischen zwei Ländern des Nahen Ostens erstmals Tausende von Kilometern entfernt in Washington DC verkündet wurde, zeigt, dass es mehr darum geht, Trumps einbrechenden Wahlkampf zu unterstützen und Netanjahus angeschlagenes Image in Israel zu verbessern, als dem Nahen Osten Frieden zu bringen. Es zeigt auch, dass Netanyahu und bin Zayed ein Interesse daran haben, dass Trump eine zweite Amtszeit im Weißen Haus gewinnt. Anstatt auf die Hohlheit des Paktes hinzuweisen, bestand Joe Bidens Antwort leider darin, Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten zu gratulieren und zu versuchen, die Lorbeeren für das Abkommen zu ernten. “Ich habe während unserer Amtszeit persönlich Zeit mit führenden Persönlichkeiten sowohl Israels als auch der Vereinigten Arabischen Emirate verbracht, um für eine Zusammenarbeit und ein breiteres Engagement zu plädieren”, sagte er. “Ich bin sehr erfreut über die heutige Ankündigung.

Die Normalisierung der Beziehungen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel, die von den USA erleichtert wird, dient dazu, drei repressive Führer – Trump, Netanjahu und bin Zayed – zu unterstützen, und wird den Palästinensern weiteren Schaden zufügen. Es ist sowohl eine Schande als auch eine Täuschung.Übersetzt mit Deepl.com

