“Lasst sie kommen!” – Lukaschenko reagiert auf Drohungen Polens, in Weißrussland Aufstand zu starten

Die weißrussischen Behörden haben ein Auge auf diejenigen, die einen erneuten Aufstand im Land vorbereiten, und kennen sie namentlich, so Lukaschenko. Zuvor hatte der polnische General Skrzypczak gesagt, Polen bereite einen bewaffneten Staatsstreich in Weißrussland vor.

Minsk sei seit Langem über die Vorbereitungen Warschaus für einen weiteren Aufstand in Weißrussland informiert. Mit diesen Worten kommentierte der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko die Äußerungen des ehemaligen stellvertretenden polnischen Verteidigungsministers Waldemar Skrzypczak, Polen bereite einen bewaffneten Umsturz in Weißrussland vor und beteilige sich an dessen militärischer Unterstützung. In einem Interview mit dem russischen Journalisten Pawel Sarubin sagte Lukaschenko:

“Wir behalten diese Leute im Auge, von denen dieser kranke General gesprochen hat. Dass dort ganze Regimenter oder Bataillone gebildet werden (…) Wir wissen, wo sie sind. Und wir kennen jeden mit Namen. Wir sind bereit. Lasst sie kommen.”

Der weißrussische Staatschef erinnerte daran, dass er schon vor einigen Monaten von Vorbereitungen für einen Aufstand oder eine Revolution im Land gesprochen habe.

Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, kommentierte die Äußerungen Skrzypczaks mit den Worten, Polen wolle sich offen in die Angelegenheiten anderer Länder einmischen und seine Führung verfalle buchstäblich “in eine hysterische Russophobie”.

Zuvor, am 21. Mai, hatte der stellvertretende weißrussische Verteidigungsminister Leonid Kassinski erklärt, Minsk sei bereit, auf die europäischen Länder zu reagieren, die aggressive Aktionen gegen die Republik unternehmen wollten. Er sagte:

“Wenn Hitzköpfe den Wunsch haben, aggressive Handlungen gegen unser Land zu begehen, sind wir bereit, sie zu ernüchtern.”

Im August 2020 war es nach den Präsidentschaftswahlen in Weißrussland zu Massenprotesten gekommen. Die Demonstranten waren mit dem Ergebnis, das Lukaschenko als Sieger auswies, nicht einverstanden und forderten eine Wiederholung der Wahl.

Im Februar 2021 erklärte Lukaschenko, es habe einen Meutereiversuch im Lande gegeben. Wortwörtlich hieß es:

“Unter Berufung auf bestimmte interne Kräfte wurde versucht, nicht etwa eine ‘farbige Revolution’, sondern eine Blitzkrieg-Meuterei zu veranstalten. Der Blitzkrieg ist gescheitert. Wir haben unser Land zusammengehalten. Vorerst.”

Der weißrussische Präsident merkte in diesem Zusammenhang an, die Gegner der weißrussischen Staatlichkeit würden das Land nicht einfach so aufgeben.

Später, im April 2021, erklärte Iwan Tertel, Vorsitzender des weißrussischen KGB-Sicherheitsdienstes, der KGB habe einen Versuch einer bewaffneten Meuterei im Land und die Beseitigung von Vertretern der Behörden, einschließlich des Staatschefs, verhindert. Nach Angaben des Geheimdienstes waren diese Ereignisse für Juni–Juli 2021 geplant. Zu der Gruppe, die an der Meuterei teilnehmen sollte, gehörten weißrussische und ausländische Staatsangehörige.

