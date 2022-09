Bild: Image credit: Defense One

Laufen wir schlafwandelnd in einen Atomkrieg?

Von Dmitry Trenin

Algora Blog via RT

26. September 2022

Dmitry Trenin ist Forschungsprofessor an der Higher School of Economics und leitender Forschungsbeauftragter am Institut für Weltwirtschaft und internationale Beziehungen. Er ist außerdem Mitglied des Russischen Rates für Internationale Angelegenheiten.

Im Oktober dieses Jahres jährt sich zum 60. Mal die Kubakrise, die Moskau und Washington in einen nuklearen Showdown verwickelte, der die sofortige Vernichtung der Welt zur Folge hatte.

Glücklicherweise hatten die damaligen Staatsoberhäupter – Nikita Chruschtschow und John F. Kennedy – die Weisheit, sich von dem Abgrund zurückzuziehen und dann miteinander erste Schritte zur gemeinsamen Bewältigung von Widrigkeiten im Atomzeitalter zu unternehmen. Angesichts des aktuellen Konflikts in der Ukraine, der sich immer mehr zu einem direkten militärischen Zusammenstoß zwischen Russland und den Vereinigten Staaten zuspitzt, besteht die Hoffnung, dass die Lehren aus der Vergangenheit auch dazu beitragen können, die gegenwärtige Konfrontation auf friedliche Weise zu beenden.

Wir sollten uns jedoch auch der großen Unterschiede zwischen den beiden Krisen bewusst sein.

Oberflächlich betrachtet war die Ursache beider Konfrontationen ein akutes Gefühl der Unsicherheit, das durch die Ausdehnung des politischen Einflusses und der militärischen Präsenz der gegnerischen Macht bis vor die Haustür des eigenen Landes entstand: Damals Kuba, heute die Ukraine.

Diese Ähnlichkeit ist jedoch fast das Ende der Fahnenstange. Das hervorstechende Merkmal der Ukraine-Krise ist die enorme Asymmetrie nicht nur zwischen den entsprechenden Fähigkeiten Russlands und der Vereinigten Staaten, sondern vor allem zwischen den beteiligten Akteuren. Für den Kreml ist die Frage buchstäblich existenziell.

Im Grunde geht es nicht nur um die Zukunft der Ukraine, sondern auch um die Russlands selbst. Für das Weiße Haus ist die Angelegenheit zweifellos wichtig, aber weit weniger kritisch. Was auf dem Spiel steht, ist eindeutig die globale Führungsrolle der USA (die innerhalb der westlichen Welt nicht zusammenbrechen wird, was auch immer in der Ukraine geschieht), ihre Glaubwürdigkeit (die zwar beschädigt, aber kaum zerstört werden kann) und das Ansehen der Regierung bei der amerikanischen Bevölkerung (für die die Ukraine kaum ein Hauptanliegen darstellt).

Die Kubakrise von 1962 brach in einer Atmosphäre der Angst vor dem Dritten Weltkrieg aus, die in den 13 Tagen im Oktober ihren Höhepunkt erreichte. Die Krise in der Ukraine im Jahr 2022 entwickelt sich praktisch ohne diese Angst. Das Vorgehen Russlands in den letzten sieben Monaten wurde im Westen eher als Beweis für seine Schwäche und Unentschlossenheit denn für seine Stärke gewertet.

Darüber hinaus wird der Krieg in der Ukraine als historische Chance gesehen, Russland zu besiegen und es so weit zu schwächen, dass es nicht einmal mehr eine Bedrohung für seine kleinsten Nachbarn darstellen kann. Es besteht die Versuchung, die “russische Frage” endgültig zu lösen und das Land durch die Beschlagnahmung seines Atomwaffenarsenals dauerhaft zu kastrieren und es möglicherweise in viele Teile zu zerlegen, die sich wahrscheinlich untereinander zanken und bekriegen würden. Dies würde China unter anderem eines wichtigen Verbündeten und einer wichtigen Ressourcenbasis berauben und günstige Bedingungen für Washington schaffen, um sich in seinem Konflikt mit Peking durchzusetzen und so seine globale Vorherrschaft für viele weitere Jahrzehnte zu sichern.

Die westliche Öffentlichkeit wird auf den möglichen Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine-Krise vorbereitet. Russische Warnungen an die NATO-Staaten, sich mit Verweis auf Moskaus nuklearen Status von einer direkten Beteiligung am Krieg fernzuhalten, die eher der Abschreckung als der Ausweitung des Konflikts dienen sollen, werden als Erpressung abgetan. Einige westliche Experten gehen sogar davon aus, dass Russland seine taktischen Atomwaffen einsetzen wird, wenn seine Streitkräfte in der Ukraine aufgerieben werden.

Sie sehen darin keine Katastrophe, die unbedingt abgewendet werden muss, sondern eine Gelegenheit, Russland hart zu treffen, es international zu ächten und den Kreml zur bedingungslosen Kapitulation zu zwingen. Auf praktischer Ebene konzentrieren sich die US-Atomwaffen und ihre Modernisierungsprogramme auf die Senkung der atomaren Schwelle und die Bereitstellung von Waffen mit geringer Reichweite für den Einsatz auf dem Schlachtfeld.

Das soll nicht heißen, dass die Regierung von US-Präsident Joe Biden einen Atomkrieg mit Russland will. Das Problem ist, dass ihre äußerst proaktive Politik gegenüber der Ukraine auf der falschen Prämisse beruht, dass Russland tatsächlich eine “strategische Niederlage” akzeptieren kann und dass der Einsatz von Atomwaffen auf die Ukraine oder schlimmstenfalls auf Europa beschränkt wäre. Die Amerikaner haben eine lange Tradition darin, ihren russischen Gegnern ihre eigene strategische Logik zuzuschreiben, aber das kann fatal in die Irre führen. Ein nuklearer Schlag gegen die Ukraine, Teile Russlands und Europas – während die USA unbeschadet aus dem Konflikt hervorgehen – könnte in Washington als erträgliches Ergebnis angesehen werden, aber kaum in Moskau.

So viele der so genannten roten Linien Russlands, die seit Beginn des Ukraine-Kriegs ohne Konsequenzen überschritten wurden, haben den Eindruck erweckt, dass Moskau blufft. Als Präsident Wladimir Putin vor kurzem eine weitere Warnung an Washington aussprach und sagte, dass es sich nicht um einen Bluff handele, schlossen einige Leute daraus, dass es genau das sei. Doch wie die jüngsten Erfahrungen zeigen, verdienen es Putins Worte, ernster genommen zu werden. In einem Interview von 2018 sagte er: “Warum brauchen wir eine Welt, in der es kein Russland gibt?”

Das Problem ist, dass die strategische Niederlage Moskaus, die die USA in der Ukraine anstreben, wahrscheinlich letztlich zu einer “Welt ohne Russland” führen würde. Dies bedeutet wahrscheinlich, dass, wenn – Gott bewahre! – der Kreml mit dem konfrontiert wird, was die russische Militärdoktrin “eine Bedrohung für die Existenz der Russischen Föderation” nennt, seine Atomwaffen nicht auf irgendeinen Ort auf dem europäischen Kontinent, sondern eher auf den Atlantik gerichtet sein werden.

Dies ist ein beängstigender Gedanke, aber er könnte heilsam sein. Jeder Einsatz von Atomwaffen muss verhindert werden, nicht nur der Einsatz von strategischen Waffen. Es ist grausam, aber wahr, dass der Frieden zwischen Gegnern nicht auf feierlichen Versprechen und frommen Wünschen beruht, sondern letztlich auf gegenseitiger Furcht. Wir nannten dies Abschreckung und “gegenseitig gesicherte Zerstörung”. Diese Angst sollte unseren Willen nicht lähmen, aber sie sollte dafür sorgen, dass keine Seite den Verstand verliert. Im Gegenteil, die Aushöhlung der Abschreckung und ihre Ablehnung als Bluff würde uns schlafwandelnd in große Schwierigkeiten bringen.

Leider sind wir genau auf diesem Weg. Es ist bezeichnend, dass der wochenlange Dauerbeschuss des größten europäischen Atomkraftwerks von der westlichen – und unglaublicherweise auch von der europäischen – Öffentlichkeit toleriert wird, weil es ukrainische Kräfte sind, die versuchen, die Russen zu vertreiben, die das Kraftwerk besetzt haben.

Wenn es Lehren aus der kubanischen Raketenkrise zu ziehen gibt, dann sind es im Wesentlichen zwei. Die erste ist, dass die Erprobung der nuklearen Abschreckung fatale Folgen für die gesamte Menschheit haben kann. Die zweite ist, dass die Lösung einer Krise zwischen großen Atommächten nur auf Verständigung und nicht auf dem Sieg einer Seite beruhen kann.

Dafür gibt es noch Zeit und Raum, auch wenn ersterer knapp wird und letzterer sich verengt. Im Moment ist es sogar noch zu früh, um über eine mögliche Einigung in der Ukraine zu diskutieren, aber diejenigen Russen und Amerikaner, die wie ich die letzten drei Jahrzehnte mit dem gescheiterten Versuch verbracht haben, eine Partnerschaft zwischen ihren beiden Ländern aufzubauen, müssen jetzt zusammenkommen und darüber nachdenken, wie ein fataler Zusammenstoß verhindert werden kann. Im Jahr 1962 war es schließlich der informelle menschliche Kontakt, der die Welt gerettet hat. Übersetzt mit Deepl.com