Lavrov: ‘Islam in Russia is living through a renaissance’ Russia’s foreign minister Sergey Lavrov has claimed that Islam is experiencing a “renaissance” in Russia on Friday, and also noted that Russian Muslims “stand shoulder to shoulder” with their compatriots and continue to defend the country’s security.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow nimmt am 14. April 2023 an der 4. Ministerkonferenz der Nachbarländer Afghanistans in Samarkand, Usbekistan, teil. [Russisches Außenministerium – Anadolu Agentur]

Lawrow: “Der Islam erlebt in Russland eine Renaissance

21. Mai 2023

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat am Freitag behauptet, dass der Islam in Russland eine “Renaissance” erlebe und dass die russischen Muslime “Schulter an Schulter” mit ihren Landsleuten stünden und weiterhin die Sicherheit des Landes verteidigten.

In einem Interview, das auf der Website des Außenministeriums für den Dokumentarfilm The Road to the Islamic World veröffentlicht wurde, sagte der russische Spitzendiplomat: “Der Islam erlebt in Russland eine Renaissance und einen beispiellosen Aufschwung, während er weiterhin harmonisch mit anderen traditionellen Religionen koexistiert.”

“Unsere gemeinsame Arbeit hat gezeigt, dass sich die Einschätzungen der interkulturellen und interreligiösen Fragen, die in unserem Land und auf internationaler Ebene diskutiert werden, weitgehend überschneiden”, fuhr er fort und betonte: “Wir sind uns einig in der Aufrechterhaltung geistiger und moralischer Werte und lehnen Islamophobie, Christenfeindlichkeit oder andere Formen religiöser Intoleranz ab.”

Lawrow äußerte sich auch einen Tag nach seiner Videoansprache auf dem 14. Internationalen Wirtschaftsforum “Russland – Islamische Welt”: Kazan Forum”, der wichtigsten Plattform für die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Moskau und den Ländern mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit.

In seiner Begrüßungsrede unterstrich Lawrow die diplomatischen Prioritäten Russlands und erwähnte die Förderung des interreligiösen und interkulturellen Dialogs und Verständnisses sowie den Schutz der traditionellen geistigen und moralischen Werte, die allen Weltreligionen gemeinsam sind.

“Wir sind zu einer engen Zusammenarbeit mit unseren Freunden in der muslimischen Welt bereit”, sagte der russische Außenminister. “Wir sind bereit zu einer engen Zusammenarbeit mit unseren Freunden aus der muslimischen Welt sowie mit allen anderen Partnern, die ein gemeinsames Interesse an der Stärkung der rechtlichen und demokratischen Grundlagen des internationalen Lebens haben”, fügte er hinzu.

“Russland unterhält traditionell freundschaftliche Beziehungen zu der überwältigenden Mehrheit der muslimischen Länder. Uns eint die Verpflichtung, eine zwischenstaatliche Zusammenarbeit aufzubauen, die auf den Grundsätzen der Gleichheit, der gegenseitigen Rücksichtnahme und der Suche nach einem Interessenausgleich beruht.”

Übersetzt mit Deepl.com

