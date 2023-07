Le principe de l’espoir – Trahis et vendus Evelyn Hecht-Galinski Traduction : Christiane Reynaud

Le principe de l’espoir – Trahis et vendus

Evelyn Hecht-Galinski

Commentaire du 18 juillet 2023

Texte original : https://sicht-vom-hochblauen.de/prinzip-hoffnung-verraten-und-verkauft-von-evelyn-hecht-galinski-kommentar-vom-hochblauen/

Traduction : Christiane Reynaud

Semaine après semaine, il devient de plus en plus improbable que les pronostics des politiciens allemands se réalisent et que l’Ukraine remporte une victoire contre la Russie. Avec des déclarations n’ayant rien de professionnel – à la manière habituelle d’Annalena Baerbock, impertinente et pédante – on s’éloigne d’une politique réelle et substantielle orientée vers des options de paix. Bien au contraire, ces déclarations font beaucoup de mal, de même que ses voyages presque sans répit à l’étranger qui ressemblent à une fuite devant la réalité dans son pays. En effet, malgré le temps ensoleillé, cette réalité est plus que sombre ! De nombreux commerces sont déjà fermés et beaucoup de travailleurs indépendants prévoient d’arrêter leur activité, ce qui est plus que compréhensible au vu des perspectives d’avenir et de la bureaucratie allemande plus que débordante.

Les promesses ne sont depuis longtemps plus que du vent

Les mauvaises nouvelles sont quotidiennes : les prix augmentent dans tous les domaines mais surtout dans ceux de l’énergie et de l’alimentation. Malgré l’optimisme ronflant de la coalition, l’Allemagne n’est pas seulement le pays où l’électricité est la plus chère, mais aussi celui où les impôts sont les plus élevés, malgré des données boursières en hausse.

Les problèmes se multiplient, notamment pour le bien le plus précieux de l’avenir, les enfants. Les places promises dans les jardins d’enfants et les garderies ne sont depuis longtemps que du vent. Les parents sont de plus en plus désespérés et ne savent plus comment gérer leurs temps de travail. L’un des parents doit toujours céder à cause des heures d’ouverture réduites, le manque de personnel et les absences imprévues. La situation est encore pire pour les familles monoparentales. Le dilemme se poursuit dans les écoles où des cours sont de plus en plus souvent annulés par manque d’enseignants, surcharge de travail et états en partie maraudes. S’ajoute à cela le nombre élevé de réfugiés, en plus, un nombre presque ingérable d’Ukrainiens que l’on entasse sans réfléchir dans des classes déjà complètement surchargées. Je suis, bien entendu, pour un accueil absolu et l’intégration des réfugiés, mais avec intelligence et pas dans la précipitation. Le stress des enseignants entraîne également ces problèmes. Combien d’anciens enseignants qui ont été licenciés ont depuis longtemps cherché et trouvé des alternatives ! Quel gaspillage économique d’un potentiel important !

Venons-en à un autre maillon important de notre société, les personnes âgées. Ce qui se passe en partie chez nous dans le domaine des maisons de retraite et de soins est inimaginable et indigne d’un pays en grande partie prospère comme l’Allemagne ! Là aussi, à la suite de fausses incitations financières, le manque de personnel et les fermetures se sont multipliés avec des conséquences que l’on ne peut évaluer que quand des proches – ou soi-même – sont touchés. Les personnes d’un certain âge ou âgées ne peuvent qu’espérer rester autonomes aussi longtemps que possible. Les privatisations ont achevé les domaines des soins et de la santé. Là où l’on ne pense plus qu’au profit, l’avidité est devenue le facteur principal. L’être humain n’est plus que gênant et relégué au rang d’objet sans importance et impuissant.

Les lobbies, les vrais maîtres du système

Et cela, après les annonces ronflantes et des améliorations proposées à la manière des ministres de la Santé, actuellement Karl Lauterbach du SPD. Les résultats ? Les lobbies en tant que vrais maîtres du système, des accusations de corruption non élucidées, des destructions massives et inutiles de masques, un mauvais calcul des besoins en médicaments. Si l’on lit les statistiques comparatives, cette explosion de notre système de santé le plus cher au monde ne permet pas aux patients de moins mourir ou d’être en meilleure santé. Sans parler des prestations individuelles inutiles pour patients payants (IGEL) et des opérations totalement inutiles qui ne servent pas au bien du patient, mais à celui de l’hôpital ou du médecin. Bien entendu, je ne veux pas généraliser, mais seulement signaler des faits. La majeure partie des médecins s’engage, bien sûr, pour le patient et sa santé. Mais on ne peut pas nier que ce sont des bouleversements dans le domaine de la santé et des cabinets médicaux qui ont conduit à des pratiques douteuses. Les coûts explosent dans tous les domaines. Les assurances augmentent de plus en plus, pour des prestations personnelles toujours plus nombreuses.

La nouvelle « loi sur le chauffage » est d’une « ardeur missionnaire verte » et d’une incompétence sans pareilles. Cela fait peur, à juste titre, quand on pense à un avenir plein d’interdictions et de problèmes difficiles à résoudre, qui attend les citoyens, même si d’anciens Verts mettent de l’eau dans leur vin, comme Omid Nouripour récemment lors d’une interview de la chaine ZDF ; en fin de compte, il a une campagne électorale à mener dans sa circonscription de Francfort. Bon prince, il a déclaré : « Les citoyens doivent naturellement conserver leur chauffage au gaz ou au mazout tant qu’il fonctionne et le réparer si possible, mais ensuite, ils devront le changer, en le remplaçant bien sûr uniquement par des installations à énergie renouvelables ». Cela s’appliquera-t-il bientôt aussi aux véhicules à moteur à combustion ?

Pourquoi me suis-je étendue sur certains problèmes ? Parce que cet optimisme de circonstance plus que douteux, qui dissimule les problèmes « sous un sourire », m’énerve de plus en plus !

L’ivresse du pouvoir a-t-elle succombé à un conte de fées écologique ?

Cet optimisme ne manque-t-il pas totalement de crédibilité quand on parle par exemple d’un « miracle économique » et d’une « prospérité pour tous » grâce à des transformations vertes de l’économie, c’est-à-dire la restructuration d’usines et de produits qui conduisent à la neutralité climatique ? Avec ces taux de croissance attendus, on peut soi-disant espérer une période de nouveau miracle économique. Le chancelier Scholz croit-il vraiment ce qu’il raconte, ou n’a-t-il pas plutôt succombé à l’ivresse du pouvoir provoquée par un conte de fées écologique ? Ce chancelier cache tout sous un sourire bête, lui qui est si terriblement de bonne humeur, contrairement à ses concitoyens.

Et s’il a encore « bon espoir que l’AfD n’obtiendra pas un résultat bien différent aux prochaines élections fédérales que la dernière fois », tout ce qui me vient à l’esprit est que cette coalition fait tout pour que ce pronostic aussi soit faux. Le mécontentement au sujet de la coalition a entre-temps atteint un taux record. La coalition n’a jamais été en si mauvaise posture, le SPD et les Verts perdent de plus en plus de soutien. Le degré de satisfaction au sujet de cette coalition rouge-verte-jaune est actuellement de 39 % et est donc tombé à son plus bas niveau (bien mérité!) depuis le début de la législature. Pour moi, ce chancelier du SPD et son « personnel » sont les pires, non seulement du SPD, mais aussi de ces dernières années. Bien nanti de scandales et de « blackouts », il sourit bêtement en attendant ses vacances. Rien ne devrait mieux répondre à l’attente de cette coalition que la pause estivale.

Scholz me semble désormais si dangereusement éloigné des citoyens et de leurs besoins qu’il nous enfonce toujours plus dans une zone de turbulences. Venons-en donc au facteur principal, le soutien illimité à l’Ukraine, y compris les sanctions et la haine contre la Russie. Il n’y a aucune raison de sourire face à cette politique plus que dangereuse, oublieuse de l’histoire et qui doit être refusée. Même si la machine de propagande tourne à plein régime, tant sur le plan médiatique que politique, il faut espérer que de plus en plus de citoyens ne succombent pas à son mensonge et s’y opposent. Il existe une grande quantité de sources d’information alternatives et sérieuses sur Internet. Naturellement, je sais combien il est difficile pour le citoyen ordinaire qui lutte quotidiennement pour son existence, d’utiliser ces alternatives, mais cela vaut certainement la peine d’essayer et d’investir ce temps, au lieu de consommer des rediffusions télévisées et des émissions de variétés !

La troisième guerre mondiale se rapproche de plus en plus

C’est impensable ! Si ce chancelier et la coalition continuent sur cette « mauvaise voie de la guerre » qui peut se terminer d’abord dans les pays baltes, sur le front oriental et l’engagement de l’armée fédérale allemande, et ensuite dans des « guerres défensives » impossibles à arrêter, peut-être encore avec des armes allemandes, contre les Russes, alors la troisième guerre mondiale se rapproche de plus en plus, avec le soutien d’attentats terroristes ukrainiens annoncés sur le territoire russe, comme actuellement le nouvel attentat sur le pont du détroit de Kertch ; le journal Bild exulte et cite la BBC à laquelle un « initié » aurait parlé de drones navals. C’est le deuxième attentat de ce type, des passants ont, à nouveau, été tués et, une fois de plus, aucun pays occidental ne condamnera cette attaque terroriste. Peut-on reprocher à Poutine de suspendre l’accord sur les céréales, compte tenu de la persistance des sanctions et de la terreur contre la Russie ?

Est-ce que ce sont là les « valeurs » que vous citez si souvent, Monsieur Scholz ? Et tout cela pour un « État nazi » corrompu, loin de toute démocratie ! L’éternel verbiage sur les « valeurs » est plus que déplacé. Il faut refuser de suivre cette politique de fidèle vassal des États-Unis qui mènera à des dommages pour l’Allemagne. Le gouvernement sous le président fédéral Steinmeier et le chancelier Scholz pense-t-il encore à l’Allemagne et à la Constitution ? Ne devrait-on pas tester la loyauté des politiciens à la Constitution ?

Qu’en est-il de la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock et de sa politique étrangère dangereuse, basée sur la haine ? Des « tribunaux spéciaux » spécialement pour Poutine, comme l’exige la ministre Baerbock, sont plutôt indiqués pour Zelensky et Cie ! Ce cabotin jacassant ne défend pas « nos valeurs et la liberté », mais le danger et la terreur. Devant l’ONU à New York, Baerbock a sérieusement exigé que le président russe Vladimir Poutine rende des comptes pour le « crime originel » d’une guerre d’agression contre l’Ukraine. Peut-on être plus hypocrite et plus nuisible ? Qu’en est-il des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, d’Israël, avec leurs « crimes originels » ? Si Baerbock reste encore longtemps en fonction, nous nous retrouverons définitivement devant un tas de ruines de la politique étrangère allemande.

« Aucun État ne se construit » avec le principe de l’espoir

Après la livraison de bombes à sous-munitions par les Etats-Unis sous Biden à l’Ukraine, Scholz s’est définitivement disqualifié. « L’Allemagne n’a pas à commenter la décision souveraine d’autres Etats », a déclaré le chancelier Scholz et le « ministre de la guerre » Pistorius a réagi de même. En outre, le président allemand Steinmeier a clairement exprimé son opinion en déclarant à la chaine ZDF que, « dans la situation actuelle, on ne peut pas tomber dans le bras des Etats-Unis ». A mon avis, il a voulu dire en substance « ne pas poignarder les États-Unis dans le dos » en ce qui concerne cette livraison. C’est une raison de plus de soutenir la plainte contre Steinmeier pour « infraction présumée à la loi sur le contrôle des armes de guerre ».

https://www.nachdenkseiten.de/?p=100909

Sous ce gouvernement, il n’y a aucune raison de rire pour l’Allemagne et l’optimisme n’est pas de mise. « Aucun État ne se construit » avec le principe de l’espoir !

