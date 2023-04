https://consortiumnews.com/2023/04/17/leaks-spelling-the-end-for-ukraine/?eType=EmailBlastContent&eId=f795d6aa-2bf1-49a0-9326-6bebe88327b0

Luftaufnahme des Schlachtfelds in Washington. (Mario Roberto Durán Ortiz/Wikimedia Commons)



Durchgesickerte Dokumente des US-Geheimdienstes haben die Desinformation des Westens über einen Sieg der Ukraine im Krieg aufgedeckt. Nun verlagern sich die schweren Kämpfe nach Washington, schreibt Joe Lauria.

Leaks bedeuten das Aus für die Ukraine

Von Joe Lauria

Speziell für Consortium News

17. April 2023

Eine Schlagzeile der Washington Post in der vergangenen Woche war eine Bombe für jemanden, der über den Krieg in der Ukraine nur in der Washington Post und anderen westlichen Medien gelesen hat: “Die USA bezweifeln, dass die Gegenoffensive in der Ukraine zu großen Erfolgen führen wird, so ein durchgesickertes Dokument.”

In dem Artikel wird eingeräumt, dass das westliche Medienpublikum über den Verlauf des Krieges in die Irre geführt wurde und dass die Berichterstattung der Mainstream-Medien über die Ukraine im Wesentlichen ein Bündel von Lügen war: nämlich dass die Ukraine den Krieg gewinnt und kurz davor steht, eine Offensive zu starten, die zu einem endgültigen Sieg führen wird.

Stattdessen macht der zweite Absatz des Artikels deutlich, dass die durchgesickerten Dokumente zeigen, dass die lange geplante ukrainische Offensive kläglich scheitern wird – “eine deutliche Abweichung von den öffentlichen Erklärungen der Biden-Administration über die Vitalität des ukrainischen Militärs”.

Mit anderen Worten: Die US-Beamten haben die Öffentlichkeit und die Reporter, die jedes ihrer Worte treu und ohne einen Hauch von Skepsis wiedergegeben haben, über den Stand des Krieges belogen.

Als ob das etwas Schlechtes wäre, sagte die Post, dass die undichten Stellen wahrscheinlich “Kritiker ermutigen werden, die der Meinung sind, dass die Vereinigten Staaten und die NATO mehr tun sollten, um auf eine Verhandlungslösung des Konflikts zu drängen”.

Das ist bereits der Fall. Der ehemalige Beamte des Außenministeriums, Richard Haass, und Charles Kupchan, ein leitender Mitarbeiter des Council on Foreign Relations, schreiben in der überparteilichen Zeitschrift Foreign Affairs, dass “es schwierig ist, die Entwicklung des Krieges mit Zuversicht zu betrachten”.

In “The West Needs a New Strategy in Ukraine: A Plan for Getting From the Battlefield to the Negotiating Table” schreiben sie:

“Der beste Weg nach vorn ist eine aufeinander aufbauende, zweigleisige Strategie, die darauf abzielt, zunächst die militärischen Fähigkeiten der Ukraine zu stärken und dann, wenn die Kampfsaison Ende des Jahres zu Ende geht, Moskau und Kiew vom Schlachtfeld an den Verhandlungstisch zu bringen.”

Der Artikel erwähnt die undichten Stellen nicht, obwohl er veröffentlicht wurde, nachdem die Enthüllungen deutlich gemacht hatten, dass die ukrainische Offensive, mit der die russische Landbrücke zur Krim durchbrochen werden sollte, scheitern würde.

Der Artikel enthält das übliche Gerede, dass die Ukraine über bessere “operative Fähigkeiten” als Russland verfüge und dass der Krieg in einer “Pattsituation” enden werde, und repräsentiert eine sich abzeichnende Strategie des Westens: nämlich, dass die Ukraine, bevor sie verhandelt, ihre Offensive starten muss, um einige Gebiete zurückzugewinnen, “um Russland schwere Verluste zuzufügen, Moskaus militärische Optionen auszuschließen und seine Bereitschaft zu erhöhen, eine diplomatische Lösung in Erwägung zu ziehen”.

Aber das ist eine große Aufgabe. Es ist unwahrscheinlich, dass Moskau am Ende der ukrainischen Offensive verhandeln wird, zumal der Artikel die “zahlenmäßige Überlegenheit des russischen Militärs” einräumt und darauf hinweist, dass die Ukraine “mit zunehmenden Engpässen sowohl bei den eigenen Kräften als auch bei der Hilfe aus dem Ausland konfrontiert ist”.

Moskau war bereits einen Monat nach der russischen Intervention zu einem Abkommen mit Kiew bereit, doch der Westen hat es mit seiner Strategie, den Krieg in die Länge zu ziehen, um Russland zu schwächen, verhindert. Warum sollte Moskau jetzt ein Abkommen akzeptieren, wo die Ukraine am schwächsten ist und Russland auf dem Schlachtfeld erhebliche Gewinne erzielen kann?

Der Artikel in Foreign Affairs räumt ein: “Dieser diplomatische Schachzug könnte durchaus scheitern. Selbst wenn Russland und die Ukraine weiterhin erhebliche Verluste erleiden, könnte es sein, dass eine oder beide Seiten es vorziehen, weiter zu kämpfen.

“Am Ende dieser Kampfsaison”, so der Artikel, “werden auch die Vereinigten Staaten und Europa guten Grund haben, ihre erklärte Politik der Unterstützung der Ukraine aufzugeben, ‘solange es nötig ist’, wie es US-Präsident Joe Biden formuliert hat”.

Und was kommt als nächstes? “Die NATO-Verbündeten würden einen strategischen Dialog mit Russland über Rüstungskontrolle und die breitere europäische Sicherheitsarchitektur aufnehmen.”

Unglaublich, dass Russland genau das vor seiner Intervention im Februar 2022 forderte und von der NATO und den USA abgewiesen wurde, und jetzt wird dies in einem Artikel in Foreign Affairs empfohlen.

Gibt es kein besseres Zeichen dafür, dass die Ukraine diesen Krieg verloren hat?

Trotzdem die Offensive fortsetzen

Die Strategie der Ukraine, mit einer Offensive fortzufahren, von der sie weiß, dass sie wenig bringen wird, ist Kiews letzter Ausweg – es sei denn, die wahnhaften Neocons überlisten die Realisten in Washington weiterhin.

Am wichtigsten für den Westen ist, dass das Scheitern dieses letzten Versuchs ihm die Möglichkeit geben würde, dem Desaster zu entgehen, das er sich selbst eingebrockt hat: nämlich das Scheitern des Wirtschaftskriegs gegen Russland, das Scheitern des Informationskriegs im Nicht-Westen und schließlich die Niederlage auf dem Schlachtfeld in seinem Stellvertreterkrieg.

Bereits im Februar haben der französische Präsident Emmanuel Macron, der diese Strategie ebenfalls vorantreibt, und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenksy mitgeteilt, dass das Spiel vorbei sei. Diese Nachricht wurde uns vom Wall Street Journal zugetragen.

Und zehn Tage später lieferten die US-Geheimdienste der New York Times eine Geschichte, wonach eine pro-ukrainische “Gruppe” und möglicherweise die ukrainische Regierung selbst hinter der Zerstörung der Nord-Stream-Pipelines steckten, eine Möglichkeit, die USA von Kiew zu distanzieren, während die Ausstiegsrampe in Sicht kommt.

Warum haben die MSM die Leaks veröffentlicht?

Warum haben die Times, die Post und andere Medien des Establishments Geschichten über diese Lecks veröffentlicht, wenn sie ihre eigene Glaubwürdigkeit stark untergraben haben? Es gibt drei Möglichkeiten.

Die erste ist einfach der Wettbewerb. Die Times oder die Post könnten erfahren haben, dass ihre Konkurrenten die undichten Stellen in der Hand hatten, und wollten nicht geschlagen werden. Es gibt fast nichts Schlimmeres für einen Redakteur oder Reporter (in der kleinlichen Welt des Journalismus), als die Geschichte eines Konkurrenten “übertreffen” zu müssen.

Der zweite Grund hat mit der Wahrung des Anscheins zu tun. Diese undichten Stellen mussten schließlich irgendwo auftauchen und konnten nicht einfach ignoriert werden. Wie hätte es wohl ausgesehen, wenn die großen Zeitungen es nicht zuerst erfahren hätten?

Noch wichtiger ist, dass der Unternehmensjournalismus den Anschein erwecken muss, dass er tatsächlich Journalismus betreibt, d. h. dass er von Zeit zu Zeit Material veröffentlicht, das seine Regierungen und in diesem Fall sogar sich selbst schlecht aussehen lässt. Wenn sie überleben wollen, müssen sie die Öffentlichkeit davon überzeugen, dass sie den gegnerischen Journalismus nicht völlig aufgegeben haben.

So war es auch, als sich die Unternehmen 2010 mit WikiLeaks zusammenschlossen, um Leaks zu veröffentlichen, die Kriegsverbrechen der USA aufdeckten. Doch schließlich wandten sich die Medien gegen Assange und WikiLeaks und stellten sich auf die Seite des Staates.

Warum die Medien auf den Leaker losgingen

Und genau das ist in diesem Fall geschehen. Nach den aufsehenerregenden Berichten über die Leaks haben sich die Times und die Post in Zusammenarbeit mit dem von westlichen Geheimdiensten unterstützten Bellingcat auf die Suche nach dem Leaker gemacht, was Elizabeth Vos in einem heutigen Artikel auf Consortium News argumentiert und die Konzernmedien zu Anti-WikiLeaks macht.

Anstatt die für die Öffentlichkeit wichtige Quelle der Leaks zu schützen, machten sie Jagd auf den mutmaßlichen Leaker, den 21-jährigen Air National Guardsman Jack Texiera, der von militärisch gekleideten F.B.I.-Agenten vor seinem Haus in Massachusetts verhaftet wurde.

Was ist also der dritte Grund, warum die großen Medien die undichten Stellen veröffentlicht haben?

Sehr wahrscheinlich aus demselben Grund, aus dem sie die Geschichten über Macron und Scholz veröffentlicht haben, die Selenskyj sagten, er habe den Krieg verloren, und dass die ukrainische Regierung für die Sabotage der Nord-Stream-Pipeline verantwortlich sein könnte: um den USA und ihren Verbündeten den Weg zu ebnen, ihr ukrainisches Abenteuer zu beenden, indem sie endlich zugeben, dass die Ukraine verliert.

Zu diesem Zweck gibt es Spekulationen, dass Texiera nicht allein gehandelt hat, um seine jugendlichen Anhänger im Discord-Chatforum zu beeindrucken, wie die Presse berichtet hat.

Der frühere CIA-Analyst Larry Johnson glaubt, dass Texiera eine Falle gestellt wurde, möglicherweise von einem hochrangigen Offizier. Johnson glaubt dies, weil sich unter den Dokumenten, die Texiera angeblich durchsickern ließ, auch eines aus dem Central Intelligence Agency Operations Center befand, wo Johnson früher arbeitete.

“Das CIA Operations Center erstellt täglich zwei Berichte – einen am Morgen und einen am Nachmittag. Es handelt sich dabei nicht um ein ‘Gemeinschaftsprodukt’, d.h. es wird nicht an die anderen Geheimdienste verteilt. Es handelt sich um ein internes CIA-Dokument (natürlich steht es dem Direktor des Nationalen Geheimdienstes zur Verfügung)”, schrieb Johnson auf seiner Website Son of the New American Revolution.

Texiera war nicht in der CIA, so dass er auf keinen Fall Zugang zu einem Dokument der Einsatzzentrale haben konnte, schrieb Johnson. Wie kam er also in den Besitz des Dokuments?

Die Vermutung liegt nahe, dass Texiera ein Sündenbock für jemanden innerhalb des realistischen Flügels des US-Militärs oder des Geheimdienstes gewesen sein könnte, der sich der Besessenheit der Neocons widersetzt, den Krieg um jeden Preis fortzusetzen.

Die Neocons werden nicht kampflos untergehen. John Bolton, der ehemalige nationale Sicherheitsberater der USA und oberste Neokonservativer, schrieb letzte Woche einen verzweifelten Artikel im Wall Street Journal mit dem Titel “Eine neue amerikanische Großstrategie gegen Russland und China”.

Bolton hat begriffen, dass sich die Welt verändert, und zwar nicht zu Amerikas Gunsten. Seine Antwort ist also nicht die Umkehrung der gescheiterten US-Politik, damit die USA Teil der übrigen Welt werden, anstatt zu versuchen, sie zu dominieren, sondern er will wie ein Spieler auf dem Riverboat den Einsatz verdoppeln. Seine Lösung: Erhöhung der Militärausgaben auf das Niveau der Reagan-Ära, Wiederaufnahme der unterirdischen Atombombentests und “die Organisation des Nordatlantikvertrags globalisieren und Japan, Australien, Israel und andere, die sich den Zielen der NATO-Verteidigungsausgaben verpflichtet haben, zum Beitritt einladen.”

Bolton sagt lachend, die USA müssten Moskau und Peking aus dem Nahen Osten “ausschließen”, wo beide Hauptstädte den dramatischsten diplomatischen Wandel seit Jahrzehnten inszenieren.

Den besten Lacher spart sich Bolton jedoch für die Ukraine auf:

“Nachdem die Ukraine ihren Krieg mit Russland gewonnen hat, müssen wir darauf hinarbeiten, die Achse Russland-China zu spalten. Eine Niederlage Moskaus könnte das Regime von Herrn Putin stürzen. Was danach kommt, ist eine Regierung mit ungewisser Zusammensetzung. Die neue russische Führung könnte sich eher an den Westen als an Peking wenden und könnte so schwach sein, dass eine Zersplitterung der Russischen Föderation, insbesondere östlich des Urals, nicht undenkbar ist.”

Selbst wenn der lächerliche Bolton abgetan wird, gibt es immer noch ein großes Hindernis für die Realisten: Bidens Wiederwahlkampagne. Er sagt, dass er das bald bekannt geben wird. Er hat sich bereits auf die Seite der Neokonservativen geschlagen.

Ist es denkbar, dass er nach all den blauen und gelben Fahnenschwenkern akzeptieren kann, dass die Ukraine diesen Krieg verliert, ohne auch die Wahl zu verlieren?

Das Ziel des Biden-Teams war es, Russland ausbluten zu lassen. Aber es ist die Ukraine, die ausblutet. Wird die Realität endlich den Wahn in Washington besiegen? Übersetzt mit Deepl.com

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und zahlreiche andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Man kann ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …