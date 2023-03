L’Entente Is a Bitter Pill for the West The West is stuck between the public sentiment which it contrived and the reality on the ground , Alastair Crooke writes. Consequential Strategic Change – Upon leaving his meeting with Vladimir Putin, Xi Jinping said to Putin, “Change is coming that hasn’t happened in 100 years – and we are driving this change together”.

© Foto: Public domain

L’Entente ist eine bittere Pille für den Westen



Von Alastair Crooke

27. März 2023

Der Westen steckt fest zwischen der öffentlichen Stimmung, die er erzeugt hat, und der Realität vor Ort, schreibt Alastair Crooke.

Konsequenter strategischer Wandel – Beim Verlassen seines Treffens mit Wladimir Putin sagte Xi Jinping zu Putin: “Es kommt ein Wandel, wie es ihn seit 100 Jahren nicht mehr gegeben hat – und wir treiben diesen Wandel gemeinsam voran”.

Die “Entente” wurde in stundenlangen Gesprächen während zweier Tage und inmitten einer Fülle von unterzeichneten Dokumenten besiegelt. Zwei mächtige Staaten haben eine Dualität gebildet, die die USA in den Schatten stellt, indem sie eine gigantische Produktionsbasis mit dem überragenden Rohstofflieferanten, den fortschrittlichen Waffen und dem diplomatischen Geschick Russlands verbinden. Ein Platz im Schatten (der freiwillig eingenommen wird, oder weil man nicht in der Lage ist, einen solch radikalen Wandel in Betracht zu ziehen) spiegelt die USA mit dem Rücken zur Teilnahme an der sich entwickelnden multipolaren Welt wider.

Mit den USA als Hegemonialmacht ist die Entstehung einer globalen Dreiteilung unvermeidlich – einschließlich der drei Sphären des Handelskriegs: Eurasien, angeführt von Russland, China und dem globalen Süden, der von Indien beeinflusst wird – und mit den USA als Vormacht über die EU und die Anglo-Sphäre.

Aber das war nicht der Kern dessen, was Präsident Xi mit “Wandel” meinte; der Wandel des Handels, des militärischen Austauschs und des Währungssystems war bereits “eingebacken”. Was Xi und Putin vorschlagen, ist, dass wir die alten Brillen des westlichen Orientalismus, durch die wir die Welt zu sehen gewohnt sind, ablegen und sie anders und vielfältig denken müssen.

Transformation ist nie einfach. Wie reagiert die politische Klasse in den USA? =Sie schlägt wild um sich. Sie ist zutiefst erschrocken über die Manifestation dieser neuen Entente. Sie hat, wie üblich, mit einer Propagandaflut reagiert: Putin habe außer Pomp und Zeremonie wenig von Xis Besuch gehabt; Xis Besuch sei ein “Besuch am Krankenbett” gewesen; Russland sei gedemütigt worden, indem es zu einer chinesischen Rohstoffkolonie geworden sei – und zu allem Überfluss sei es auf dem Gipfel nicht gelungen, eine Lösung für die Ukraine zu finden.

All diese Propaganda ist natürlich Unsinn. Es sind in den Wind geschlagene Parolen. Washington weiß, wie überzeugend das chinesische Narrativ ist: China strebt nach Harmonie, Frieden und einer sinnvollen Lebensweise für alle. Amerika hingegen steht für Beherrschung, Aufteilung und Eindämmung – und blutige, koloniale Kriege für immer (im China-Mem).

Xis Erzählung hat Zugkraft – nicht nur in der Welt der “Verweigerer”, sondern auch im “anderen Amerika”. Es findet sogar im ansonsten völlig “blechohrigen” Europa ein wenig Anklang.

Das Problem dabei ist, dass diese “zwei Amerikas” – die berechtigte Oligarchie und das “andere Amerika” – einfach nicht in der Lage waren, miteinander zu diskutieren, und sich in getrennte Sphären zurückgezogen haben: Die westlichen Tech-Plattformen (wie z.B. Twitter) wurden bewusst so konfiguriert, dass sie dem “anderen Amerika” gerade nicht zuhören. Und um gegensätzliche Stimmen auszuschalten oder zu de-plattformen. Das heutige antirussische Schema ist ein weiteres Derivat der “Nudge-Psychologie”, die ursprünglich während Lockdown erprobt wurde: Damals bot die (von den Regierungen festgelegte) “Wissenschaft” der Öffentlichkeit “Gewissheit” und schürte gleichzeitig die Angst, dass jede Nichteinhaltung der Regierungsvorschriften zum Tod führen könnte.

Die moralische Gewissheit (die sich aus der Befolgung der “Wissenschaft” ergab) rechtfertigte ein hartes Urteil, die Verurteilung und Entlassung von Menschen, die den Lockdown in irgendeiner Weise in Frage stellten. Der heutige geopolitische psychologische Trick – ein Derivat des Lockdown-Präzedenzfalls – besteht darin, der geopolitischen Sphäre die wachgerüttelte Position der Nulltoleranz gegenüber der Infragestellung vermeintlich “unantastbarer” Prinzipien (wie etwa der Menschenrechte) zu “verpassen”. So nutzt das Schema die erzählerische “Klarheit” von Russlands “illegaler, unprovozierter und krimineller Invasion in der Ukraine”, um der westlichen Öffentlichkeit das befriedigende Gefühl der Rechtschaffenheit zu vermitteln, das sie braucht, um in ähnlicher Weise hart zu urteilen, Mitarbeiter zu entlassen und jeden öffentlich zu verunglimpfen, der seine Unterstützung für Russland bekundet.

Dies wird als nachrichtendienstlicher Erfolg gewertet, da es dazu beiträgt, die “Lastenteilung” der NATO aufrechtzuerhalten und die “moralische Entrüstung” des Westens über alles, was mit Russland zu tun hat, auf breiter Front zu gewährleisten.

Der “Gewissheitstrick” des Westens mag insofern funktioniert haben, als er auf trügerische Weise eine moralische Wut in einem großen Teil der öffentlichen Meinung entfacht hat. Sie kann aber auch eine Falle sein, denn durch das Anheizen einer derart emotional aufgeladenen Propaganda werden die Möglichkeiten des Westens eingeschränkt (zu einer Zeit, in der die Umstände des Ukraine-Krieges ganz anders sind als erwartet). Der Westen sitzt nun in der Falle dieser öffentlichen Meinung, die jeden Kompromiss, der nicht in einer vollständigen Kapitulation Russlands besteht, als Verstoß gegen seine “unhaltbaren Prinzipien” ansieht.

Der Gedanke, verschiedene Facetten eines Konflikts aufzuzeigen (was der Kern der Mediation ist) und unterschiedliche Sichtweisen zuzulassen, wird unerträglich, wenn man es mit einer “Schwarz-Weiß”-Gerechtigkeit zu tun hat. Xi und Putin werden von den westlichen Medien als moralisch so unzulänglich angesehen, dass viele befürchten, für die falsche Seite der “moralischen” Bruchlinie in einer so strittigen Frage verachtet zu werden.

Dieser Trick funktioniert allerdings nicht im Rest der Welt, wo der Wokismus wenig Anklang findet.

Es gibt jedoch einen Teil der herrschenden Klasse, der sich über diese Leugnungstechnik Sorgen macht. Es stellen sich zwei echte Fragen: Erstens: Kann Amerika ohne die Hegemonie der USA überleben? Welche Bindungen, welcher nationale Sinn, welche Vision könnten eine so vielfältige Nation zusammenhalten? Ist die “Moderne als Sieger der Geschichte” im Kontext der gegenwärtigen kulturellen Entartung überzeugend? Wenn die heutige, ausufernde “Moderne” nur um den Preis der persönlichen Einsamkeit und des Verlusts des Selbstwertgefühls zu haben ist (was das anerkannte Symptom der Entfremdung ist, die aus der Trennung von den gemeinschaftlichen Wurzeln resultiert), ist dann die technologische “Modernität” es wert? Oder kann eine gewisse Rückbesinnung auf frühere Werte zur leitenden Voraussetzung für eine andere Art von Modernität werden? – Eine, die mit und nicht gegen den Strich der kulturellen Einbettung arbeitet.

Dies ist die Schlüsselfrage, die von den Präsidenten Xi und Putin (durch das Konzept des zivilisatorischen Nationalstaates) gestellt wird.

Zweitens haben sich die USA von einem militärischen zu einem im Wesentlichen renditehungrigen Finanzhegemon gewandelt. Welchen Preis hat der dauerhafte Wohlstand der US-Wirtschaft, wenn die USA ihre Dollar-Hegemonie verlieren? Das “Privileg” des Dollars hat den Wohlstand der USA lange aufrechterhalten. Doch die amerikanischen Sanktionen, die Beschlagnahmung von Vermögenswerten und die neuen Währungsvereinbarungen werfen die Frage auf: Hat sich die globale Ordnung so sehr verändert, dass die Dollar-Hegemonie über die USA und ihre Abhängigkeiten hinaus nicht mehr haltbar ist?

Die westlichen herrschenden Klassen sind sich der Antwort sicher: Politische und Dollar-Hegemonie sind miteinander verknüpft. Der Machterhalt, die Bereicherung der “goldenen Milliarde”, bedeutet, beides aufrechtzuerhalten – selbst wenn die Eliten klar erkennen können, dass die amerikanische Erzählung weltweit an Zugkraft verliert und die Staaten zu neuen Handelsblöcken abwandern.

Das “andere Amerika” ist sich nicht so sicher, ob es das Gemetzel, das mit Amerikas endlosen Interventionen verbunden ist, als “wert” ansieht. Es gibt auch eine Unterströmung des Gedankens, dass ein Finanzsystem, das von immer mehr und immer größeren “Fixes” finanzieller Stimulanzien abhängig ist, entweder gesund ist (indem es Ungleichheiten schafft) oder dass seine “pyramidale Hebelwirkung” langfristig aufrechterhalten werden kann.

Vor einigen Jahren, als Nathan Gardels mit Singapurs Lee Kuan Yew sprach, sagte letzterer: “Dass Amerika … von einem asiatischen Volk verdrängt wird, das lange Zeit verachtet und als dekadent, schwach, korrupt und unfähig abgetan wurde, ist emotional sehr schwer zu akzeptieren”. Yew prophezeite: “Das Gefühl der kulturellen Überlegenheit der Amerikaner wird diese Anpassung sehr schwierig machen”.

Auch für China, das auf eine lange und kontinuierliche Geschichte als Großmacht zurückblicken kann, ist es unerträglich, von einem “Volk aus dem Nichts” blockiert zu werden.

l’Entente ist eine bittere Pille für den Westen. Seit einer Generation ist es ein vorrangiges Ziel der USA, Russland von China zu trennen – wie ursprünglich von Zbig Brzezinski vorgeschrieben: Das Nullsummenspiel bestand darin, sowohl Russland als auch China durch die Verschärfung regionaler Streitigkeiten (Ukraine, Taiwan) einzudämmen, wobei Russland das erste Ziel war (um durch eine wirtschaftliche Implosion eine Rückwendung zum Westen zu erzwingen), um dann China einzudämmen – aber nur China. (Ja, einige im Westen glaubten, dass ein russischer Schwenk nach Westen sehr wohl möglich sei).

Ein ehemaliger stellvertretender US-Außenminister, Wess Mitchell, schrieb in der Zeitschrift National Interest: Um zu verhindern, dass China sich Taiwan schnappt: Stoppt Russland in der Ukraine! Einfach ausgedrückt, Mitchells Argument war: “Würden die USA Putin für sein Spiel in der Ukraine genug Schmerz zufügen”, dann würde Xi implizit eingedämmt werden.

Wenn die Vereinigten Staaten wegen der Ukraine mit katastrophalen Sanktionen gegen Russland drohen, dann sollten sie besser auch katastrophal sein, denn die Glaubwürdigkeit des von den USA geführten Finanzsystems zur Bestrafung groß angelegter Aggressionen steht auf dem Spiel”, warnte Mitchell. “Die Vereinigten Staaten werden nur eine einzige Chance bekommen, diese Glaubwürdigkeit zu beweisen – und das ist die Ukraine”.

Mitchell fuhr fort,

“Die gute Nachricht bei all dem ist, dass die Ukraine den USA ein momentanes und vergängliches Zeitfenster gegeben hat, um entschlossen zu handeln und nicht nur die Situation in der Ukraine in den Griff zu bekommen, sondern auch von einem Angriff auf Taiwan abzusehen… Die Auswirkungen von Putins Brutalität auf die europäische Lastenteilung sind ein Wendepunkt in der globalen Strategie der USA. Da Deutschland in den kommenden Jahren mehr für die Verteidigung ausgeben wird als Russland (110 Milliarden Dollar jährlich gegenüber 62 Milliarden Dollar), werden die Vereinigten Staaten in der Lage sein, einen größeren Teil ihrer verfügbaren konventionellen Streitkräfte auf die Abschreckung Chinas zu konzentrieren”.

Ein momentanes Fenster”? Doch genau hier liegt das eklatante Missverhältnis: Die USA setzten auf den “vergänglichen Augenblick”, Russland hingegen bereitete sich auf einen langfristigen Krieg vor. Die Finanzsanktionen haben nicht gewirkt, die Isolierung Russlands hat nicht stattgefunden, und die Eindämmungsstrategie hat eher zur Destabilisierung des globalen Finanzsystems zum Nachteil des Westens beigetragen.

Die Biden-Administration hatte alles auf eine Eindämmungsstrategie gesetzt, um einen Zweifrontenkrieg zu vermeiden – eine Strategie, die nicht wie erwartet aufgegangen ist. Mehr noch: Der Abschuss des chinesischen Ballons und die darauf folgenden antichinesischen Schlachtrufe, die in den USA von allen Seiten zu hören waren, haben die Chinesen davon überzeugt, dass ihr früherer Entspannungsversuch mit den USA und Europa im November auf dem G20-Gipfel in Bali “im Sande verlaufen” war.

China hat sich neu kalibriert und auf einen Krieg vorbereitet. (Zumindest auf einen sanktionsbewehrten Kalten Krieg, letztlich aber auf einen heißen Krieg). Volldampf voraus mit l’Entente. Die Brzezinski-Strategie des Teilens und Herrschens wurde unter der Wasserlinie durchlöchert und versenkt.

Der Westen ist nun in die Enge getrieben: Er kann einen Krieg sowohl gegen Russland als auch gegen China nicht aufrechterhalten, doch seine übertriebene, absichtlich betrügerische Manipulation der öffentlichen Meinung, um einen westlichen “Zusammenhalt” zu schaffen, macht eine Deeskalation fast unmöglich.

Die Öffentlichkeit in den USA und Europa sieht Russland und China jetzt in den dunkelsten Schattierungen des manichäischen Demiurgen. Man hat ihnen wiederholt gesagt, dass Russland an der Schwelle zum totalen Zusammenbruch steht und dass die Ukraine “gewinnt”. Die meisten Amerikaner, die meisten Europäer glauben das. Viele sind dazu übergegangen, diese neuen Feinde zu verachten.

Die amerikanische Führungsschicht kann nicht zurückweichen. Sie hat jedoch nicht die Mittel, um einen Zweifrontenkrieg zu führen. Die Falle besteht in der Propaganda, die auf ein früheres Lockdown-Schema zurückgeht, mit dem die Öffentlichkeit verängstigt und desinformiert werden sollte. Ein Hauptziel bestand darin, Zweifel oder Skepsis im öffentlichen Diskurs als moralisch unverantwortlich erscheinen zu lassen. In ähnlicher Weise hat das neue Schema der westlichen öffentlichen Kontrolle, mit dem die Präsidenten Xi und Putin als moralisch so mangelhaft dargestellt werden, dass ein Großteil der Öffentlichkeit sich fürchtet, den Krieg gegen Russland zu kritisieren, einen Bumerang ausgelöst. Diese “Gewissheit” bedeutet, dass es moralisch unverantwortlich wäre, sich aus einem Krieg zurückzuziehen – selbst wenn dieser verloren ist. Der Krieg muss nun mit der Niederlage des ukrainischen Regimes enden – ein Ergebnis, das weitaus demütigender ist, als es ein ausgehandeltes Ende gewesen wäre. Aber die öffentliche Meinung wird nichts Geringeres als Putins Demütigung zulassen. Der Westen sitzt zwischen der von ihm geschaffenen öffentlichen Meinung und der Realität vor Ort fest.

Auf diese Weise ist der Westen in seine eigene “Gewissheitsfalle” getappt. Übersetzt mit Deepl.com

Alastair Crooke

Ehemaliger britischer Diplomat, Gründer und Direktor des Conflicts Forum in Beirut.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …