Leopards, Challengers and Abrams Tanks Are Likely to Perform Poorly in Ukraine German, British and American main battle tanks either already have arrived in Ukraine or will soon be on their way. But these tanks have some well known weaknesses and the Russians are likely ready for them. Worse still, none of them have active defense systems, a critically important way of protecting tanks and tank crews from modern antitank weapons.

Leopard, Challenger und Abrams-Panzer werden in der Ukraine wahrscheinlich schlecht abschneiden

von Stephen Bryen

31. März 2023

Deutsche, britische und amerikanische Kampfpanzer sind entweder bereits in der Ukraine eingetroffen oder werden bald auf dem Weg dorthin sein. Aber diese Panzer haben einige bekannte Schwächen, und die Russen sind wahrscheinlich auf sie vorbereitet. Schlimmer noch: Keiner von ihnen verfügt über ein aktives Verteidigungssystem, ein äußerst wichtiges Mittel zum Schutz von Panzern und Panzerbesatzungen vor modernen Panzerabwehrwaffen.

Polnische Leopard-Panzer treffen in der Ukraine ein

Die in Deutschland hergestellten Panzer sind als Leopard bekannt. Es werden zwei verschiedene Serien von Leopard-Panzern in die Ukraine geliefert: ältere Leopard-1 A-5-Panzer und Leopard-2-Panzer A-4 und A-6. Die Leopard-2-Serie gilt als einer der am besten entwickelten Kampfpanzer und kann sich mit dem amerikanischen M1 Abrams, dem russischen T-90 und dem israelischen Merkava messen.

Die USA rüsten Abrams M-1-Panzer für die Ukraine auf. Sie dürften in den nächsten zwei Monaten, vielleicht sogar schon früher, eintreffen.

Die Briten haben die ersten Challenger-2-Panzer in die Ukraine geschickt. Dieses Ungetüm wiegt 69 Tonnen, zu schwer für viele Brücken in der Ukraine und nicht geeignet für den Einsatz auf stark verschlammten Nebenstraßen.

Keiner der gelieferten Panzer ist mit einer reaktiven Panzerung ausgestattet. Stattdessen verlassen sie sich auf die eingebaute Panzerung, die als NERA (nicht-energetische reaktive Panzerung) bekannt ist. Die früheste Form der NERA-Panzerung wurde als Chobham-Panzerung bezeichnet, weil sie im britischen Panzerforschungszentrum in Chobham, Surrey, entwickelt wurde. Bei dieser Art von Panzerung werden Stahlplatten mit einem nicht stählernen Material zwischen zwei Panzerplatten kombiniert, manchmal mit mehreren Ebenen und Materialien. Die Verbundpanzerung ist so konzipiert, dass sie Hohlladungsmunition (wie sie in der HEAT-Panzermunition enthalten ist) und Munition, die einen Penetratorstab verwendet, um die Panzerung im Wesentlichen zu durchschlagen, abwehrt. Diese Penetratorstäbe können aus gehärtetem Stahl, Wolfram oder abgereichertem Uran bestehen. Die britische und die US-amerikanische Munition (M829A4) verwenden abgereichertes Uran für die Penetratorstäbe, die als panzerbrechende, flossenstabilisierte und sabotierende Geschosse (APFSDS) bekannt sind. Die Penetratoren, manchmal auch Darts genannt, bestehen zu 99 % aus abgereichertem Uran in Kombination mit anderen Metallen, die zusammen als Stabilloy bezeichnet werden. Im Gegensatz dazu verwendet die deutsche APFSDS-Munition Penetratoren aus Wolfram, da Munition mit abgereichertem Uran in der EU verboten ist. Alle Hauptgeschütze dieser europäischen und amerikanischen Panzer sind 120 mm groß und haben glatte Läufe, die ursprünglich von Rheinmetall in Deutschland entwickelt wurden. Russische Panzer verfügen in der Regel über eine 125-mm-Hauptkanone mit glattem Lauf, die vollständig in Russland entwickelt wurde.

Ein zerstörter Abrams-Panzer im Irak 2003

Russland hat für seine Kampfpanzer sowohl Munition mit abgereichertem Uran als auch Wolfram-Dart-Munition in seinem Bestand. Diese Geschosse werden seit Jahrzehnten in verschiedenen Versionen hergestellt, die sich beispielsweise in der Länge der APFSDS-Penetratoren unterscheiden. Offenbar verwenden die Russen im Ukraine-Krieg keine Munition mit abgereichertem Uran.

1977 gelang es den Russen, die Pläne für die Chobham-Panzerung zu stehlen und sie für russische Panzer anzupassen. Kein russischer Panzer ist jedoch auf diese Art von NERA-Panzerung angewiesen. Stattdessen bringen die Russen reaktive (explosive, energetische) Panzerungen an der Außenseite des Panzers an, in der Regel an der Front, am Turm und an den Seiten des Panzers. Die russische reaktive Panzerung hat sich von einem als Kontakt 1 bekannten Typ zu Kontakt 5 weiterentwickelt. Jetzt führen die Russen eine völlig neue Art von reaktiver Panzerung namens Reklit ein, die fast ausschließlich gegen APFSDS-Bedrohungen eingesetzt werden soll.

Der Grundgedanke der reaktiven, explosiven Panzerung besteht darin, dass sie explodiert, wenn ein Geschoss auf den Panzer trifft. Die Explosion lenkt das eintreffende Geschoss entweder um oder beschädigt es, so dass es unwirksam wird. Die besseren Formen der reaktiven Panzerung mit Sprengstoff können einen Penetrator entweder brechen oder verbiegen und so den Panzer schützen. Reaktive Panzerungen müssen so konstruiert sein, dass sie bei ihrer Explosion keine Infanterie in der Nähe oder andere Fahrzeuge verletzen oder töten. (Eine ähnliche Überlegung gilt für aktive Abwehrsysteme mit harter Wirkung – siehe unten).

Die Briten, die Deutschen und vor allem die USA waren lange Zeit der Meinung, dass ihre in den 1970er und 1980er Jahren entwickelten Kampfpanzer den meisten Bedrohungen gewachsen seien und keine reaktive (explosive) Panzerung benötigten. Im Irak und in Syrien hat sich dies jedoch geändert, da viele Abrams-Panzer und Leopard-Panzer (insbesondere die der türkischen Armee) durch russische Panzerabwehrwaffen zerstört wurden, die von ISIS-Rebellen abgefeuert wurden. Wenn US-amerikanische und deutsche Panzer mit älterer Munition mit explosiv geformten Penetratoren (in den USA am besten bekannt als Hohlladungswaffen) und nicht mit DART-Munition ausgeschaltet werden konnten, war es leicht zu erkennen, dass westliche Panzer gefährdet waren. Die Russen erkannten sofort die Anfälligkeit der Leopard-Panzer für russische Panzerabwehrwaffen.

Überreste eines türkischen Leopard 2 A4-Panzers nach der Schlacht von Al Bab

Ab 2017 entwickelte die US-Armee so genannte Angled Tiles, eine Art reaktive Panzerung, die eine ankommende Bedrohung entweder nach oben oder nach unten ablenkt (je nachdem, wie die Kacheln bei der Installation konfiguriert sind). Im Jahr 2019 begann die US-Armee damit, die in Europa eingesetzten Abrams-Panzer mit Angled Tiles auszustatten, und gab damit zu, dass Amerikas bester Panzer trotz seiner supergeheimen Panzerung nicht ausreichend geschützt war. Dies ist von besonderer Bedeutung, da die neuesten US-Abrams-Kampfpanzer über ein einzigartiges mehrschichtiges Panzersystem verfügen, das abgereichertes Uran enthalten soll. Die USA haben beschlossen, diese Panzerversion mit abgereichertem Uran nicht an die Ukraine zu liefern, da sie befürchteten, dass die Russen sie kopieren könnten, aber es ist die fortschrittlichste Version, die mit Layered Tiles ausgestattet ist. Auch die Ukraine erhält keine Layered Tiles.

Unterdessen werden in der Ukraine die kürzlich eingetroffenen Leopard-Panzer mit einer externen reaktiven Panzerung ausgestattet. Da die Ukrainer keine eigenen Quellen für reaktive Panzerung haben, ziehen sie Module aus beschädigten oder zerstörten russischen Panzern ab. Bislang werden die modifizierten Leopard-2-Panzer mit der reaktiven Panzerung Kontakt 1 ausgerüstet, die zumindest einige Generationen hinter den neuesten reaktiven Schutzsystemen zurückliegt.

Russische Kontakt 1-Panzerung an Leopard-Panzern in der Ukraine – man beachte auch den Stahlkäfig (oben rechts), der den Beschuss des Panzerturms mit Panzerfäusten verhindern soll.)

Die Eile, mit der die Ukraine ihre “neuen” westlichen Panzer mit reaktiver Panzerung ausstattet, sagt uns noch etwas anderes: Diese neuen Panzer sind nicht viel besser als das, was sie vorher hatten. Und es sagt uns außerdem, dass selbst bessere Panzer, die vom Pentagon zurückgehalten werden, nicht ausreichen.

Aktives Verteidigungssystem

Ein aktives Verteidigungssystem ist ein System, das ankommende Mörser, Raketen und Granaten zerstört, bevor sie einen Panzer treffen. Das System erkennt die ankommende Bedrohung und neutralisiert sie durch den Abschuss eines explosiven Geschosses.

Ein aktives Verteidigungssystem ist am besten gegen Panzerabwehrwaffen und Mörser geeignet. Gegen von Panzern abgefeuerte Munition ist es weniger wirksam, da sich diese Geschosse mit Überschallgeschwindigkeit (fast Mach 3) bewegen. Daher muss eine angemessene Panzerabwehr über eine hochwertige Panzerung, eine reaktive Panzerung und ein aktives Verteidigungssystem verfügen. Panzer, die über alle drei Fähigkeiten verfügen, können selbst gegen einen gut ausgerüsteten und schwer bewaffneten Gegner überleben.

Teil des aktiven Verteidigungssystems Trophy an einem Merkava-Panzer

Es gibt eine Reihe von aktiven Verteidigungssystemen, und einige neuere, die sich in der Entwicklung befinden, verwenden offenbar Laser anstelle von explosiven Geschossen. Die Russen behaupten, über ein oder mehrere aktive Verteidigungssysteme zu verfügen (eines davon heißt Arena), aber kein einziger russischer Panzer im Ukraine-Krieg ist mit einem aktiven Verteidigungssystem ausgestattet. Keiner der von Deutschland, dem Vereinigten Königreich und den USA gelieferten Panzer ist mit Active Defense ausgerüstet. Das beste der derzeit eingesetzten Systeme ist das israelische Trophy-System (Rafael) und ein neueres, in Israel hergestelltes System namens Iron First (Israel Military Industries). Trophy hat sich im Kampf bewährt und ist in Merkava-Panzern eingebaut. Etwa 100 Einheiten wurden an das Pentagon für den Abrams-Kampfpanzer verkauft, aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Einige Bradley-Kampffahrzeuge werden mit Iron Fist ausgerüstet, aber nicht die an die Ukraine gelieferten.

Genauso wie die US-Streitkräfte nur über eine dürftige Luftabwehr verfügen, weil sie sich geweigert haben, das israelische Luftabwehrsystem Iron Dome zu kaufen, gilt das Gleiche für die US-Panzer, von denen nur eine kleine Anzahl von Systemen zur Erprobung gekauft wurde. Dem Pentagon wird seit langem zu Recht vorgeworfen, unter dem NIH-Syndrom (Not Invented Here) zu leiden.

Andere Abrams-Panzer wurden mit einem so genannten Soft-Kill Active Defense System ausgestattet, das die Elektronik einer Bedrohung stören soll. Da kinetische Waffen, die von Panzern oder Artilleriegeschützen abgefeuert werden, nicht viel mit Elektronik zu tun haben, bietet Soft-Kill keine Hilfe. Softkills können gegen truppenbetriebene Panzerabwehrwaffen wirksam sein. Es ist unwahrscheinlich, dass die an die Ukraine gelieferten Abrams-Panzer mit einem Soft-Kill-System ausgerüstet werden.

Leider werden wir nicht sehen, wie gut ausgerüstete westliche Panzer im Ukraine-Krieg abschneiden werden. Und es wird immer wahrscheinlicher, dass viele der Kampfpanzer aus Europa und den Vereinigten Staaten mitsamt ihren Besatzungen in Rauch aufgehen werden. Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …