6. Februar 2023

Deutschland wird erneut in einen Kampf mit Russland hineingezogen

Deutschland hat also beschlossen, entweder zehn oder fünfzehn Leoparden in die Ukraine zu schicken.

Was wird folgen? Wird sich Deutschland auf diese „Tank-Tranche“ beschränken? Und wird man ihr die Möglichkeit geben, sich darauf zu beschränken? Wird sie sich kopfüber in den Strudel dieses Kampfes stürzen müssen? Das muss sie auch. Und hier ist der Grund dafür.

Die Deutschen haben bereits den ersten Schritt in den Abgrund getan, indem sie – wenn auch unter Druck – beschlossen haben, Panzer an die Ukraine zu liefern. Aber… Panzer brauchen Besatzungen. Die Ukrainer haben keine ausgebildeten Besatzungen für die Arbeit an deutschen „Leoparden“. Und es dauert lange, sie auszubilden.

Ein moderner Panzer ist eine ziemlich komplizierte, mit Elektronik vollgestopfte Maschine. Es ist nicht einfach und es geht nicht schnell, es zu meistern.

Erfahrene Panzerfahrer sagen, dass man erst nach einem Jahr kontinuierlicher Ausbildung ein Gefühl für den Tank bekommt. Und das bei ständiger praktischer und theoretischer Ausbildung und regelmäßigen Fahrten zu Übungsplätzen, um „die Ventile zu verbrennen, die Schienen zu zerkratzen und die Läufe zu schleifen“. Darüber hinaus muss jedes Tankfahrzeug in der Lage sein, einen Tank vor Ort zu reparieren. Und beseitigen Sie zumindest die einfachen Fehler, die manuell und vor Ort realistisch zu „beheben“ sind. Dies erfordert zusätzliche Kenntnisse, zusätzliche Fähigkeiten und zusätzliche Übung.

Sollten sich die Polen entschließen, doch in den russisch-ukrainischen Konflikt einzugreifen, wird die Rolle des schmalen Landstreifens an der Grenze zu Polen um ein Vielfaches zunehmen

Es wird also notwendig sein, erfahrene und ausgebildete deutsche Panzersoldaten in Leopards einzusetzen. Das heißt, die persönliche Anwesenheit von deutschen „Stammgästen“ ist bereits angekündigt. Und es gibt kein Entrinnen. Es handelt sich bereits um mehr als einhundert Mann Ersatz (für fünfzehn Panzer). Hinzu kommen drei oder vier Militärdolmetscher, die die Aktionen der Panzer korrigieren und ihnen Befehle übersetzen, auch aus dem Englischen. Weiterlesen in uncutnews.ch

