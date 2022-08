Leserbrief von Norman Paech an den F.A.Z. Redakteur Claudius Seidl wegen der Hetze gegen die Documenta

Prof. Norman Paech hat an den FAZ-Redakteur Claudius Seidl wegen des Hetze gegen die Documenta einen nicht veröffentlichten Leserbrief geschrieben, den ich mit dem Anschreiben an Euch weiterleite:

“mancher mag der Auseinandersetzung um den “Antisemitismus” der Documenta 15 überdrüssig sein. Die unablässige und sich immer noch steigernde Kampagne gegen die ganze Ausstellung, bei der der “Antisemitismus” als Hebel der Diskreditierung benutzt wird, sollte allerdings doch noch unsere Aufmerksamkeit erhalten. Denn die sich jetzt auf einige Drucke zweier palästinensischer Künstler konzentrierende Kampagne hat offensichtlich den Zweck, eine öffentliche Diskussion über die menschenunwürdigen Zustände unter Besatzung und Apartheid zu verhindern. Ich habe deshalb Anfang des Monats Claudius Seidl von der FAZ eine Kritik seines Artikels mit den neuen Vorwürfen geschrieben. Er hat – erwartungsgemäß – nicht geantwortet, aber unmittelbar nach meinem Brief einen weiteren Kommentar geschrieben, der sich wie eine negative Antwort auf mein Schreiben liest. Ich füge meinen Brief als Datei und Seidls Kommentar als link bei. Wer mag, kann beides lesen .https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/documenta-antisemitismus-experten-protestieren-18216303.html“ Norman Paech

Prof. Dr. Norman Paech Neubertstr. 24 22087 Hamburg npaech@t – online.de







Herrn

Claudius Seidl

Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH

Hellerhofstr. 24

60327 Frankfurt a.M.





Hamburg, d. 1. August 2022





Sehr geehrter Herr Seidl,



am 29 . Juli dieses Jahres schrie ben Sie in der FAZ unter dem Titel „Sind Sie Blöd – oder

böse“?: „Das Ausmaß an Inkompetenz und Verwirrtheit ist überwältigend – und man

fragt sich: Wo haben die Leitung und die Öffentlichkeitsabteilung der Documenta

eigentlich die vergangenen Monat e verbracht ? Und was tun diese Leute im

Hauptberuf? “ Anlass war die neue „Entdeckung“ einige r Zeichnung en mit angeblich

antisemitischer Ikonographie. Fast alle Medi en schäumen . Man könnte Ihre Frage aber

durchaus umdrehen und sie Ihnen und ihrer Redaktion selbst stellen. Seit B eginn der

Documenta15 benutzen – man muss es schon so sagen – Sie und die Redaktion in

wechselnden Rollen den Antisemitismusvorwurf, um gegen die ganze Documenta, ihre

Konzeption, ihre Kuratoren und Leitung Front zumachen .



Nun geht es um zwei palästinensische Künstler, Na dji Salim Al – Ali und Burhan Kark outli ,

deren Karikaturen und Cartoons weltweit bekannt sind und auch schon in der

Bundesrepublik gezeigt wurden. Ihr Kollege Joseph Croitoru hat bereits in der Berliner

Zeitung die Un sinnigkeit des Antisemitismus – Vorwurfs gegenüber diesen beiden

Künstlern nachgewiesen, in dem er auf die gesellschaftliche Situation der achtziger Jahre

in Palästina und ihren Reflex in dem Werk der Künstler hinwies – eine

Selbstverständlichkeit jeder Kuns tbetrachtung. Sie und Ihre Kollegen aber weigern sich

hartnäckig, diese Realität der täglichen Gewalt, Unterdrückung, Zerstörung und

Demütigung , die in den Werken zum Ausdruck kommt, zur Kenntnis zu nehmen.

Erscheint ein Davidstern oder eine krumme Nase au f einem Bild, wittern Sie nur

Antisemitismus , ohne nach dem Zusammenhang zu fragen. Sie hoffen damit offenbar ,

den Hintergrund dieser Kunst, ihre Entstehungsbedingungen, d.h. den permanenten

Krieg in Palästina, aus der Diskussion zu halten. Das ist Ihnen u nd Ihren Kolleg en bisher

weitgehend gelungen.



Sie scheuen sich nicht, die Zeichnung, auf der israelische Soldat palästinensische Kinder

bedrohen, mit der „uralten Geschichte von den kindermordenden Juden“ zu assoziieren,

als Nachweis des Antisemitismus. Ich frage mich, wie ist es möglich, d ass eine Zeitung

mit eine m hohen Anspruch auf journalistische Sorgfalt die Realität mit einem derart

abgedrosch enen Ver schwörungsmythos zu verdrehen versucht . Vor genau 10 Jahren hat

die israelische Bürg errech tsgruppe ehemaliger S oldaten „Breaking the Silence“ in einem

Bericht geschildert, wie sie Kinder und Jugendliche schlugen, verletzten und

erniedrigten. Der SPIEGEL berichtete ausführlich und meinte: „Die Aussagen sollen

künftige Wehrpflichtige aufrütteln.“ (SPIEGEL v. 27. 8. 2012) Sie aber berührt das gar

nicht. Die zahlreichen Fotos sind weit grausamer als die Zeichnung von Karkoutli. Im

jüngsten UN-Jahresbericht über Kinder und bewaffnete Konflikte fordert UNO-

Generalsekretär Antonio Guterres: “Israel sollte auf eine schwarze Liste der Vereinten

Nationen gesetzt werden, wenn sich die Gewalt gegen palästinensische Kinder in diesem

Jahr wiederholt … Ich bin schockiert über die Anzahl der Kinder, die von den israelischen

Streitkräften während der Feindseligkeiten, bei Luftangriffen auf dicht besiedelte

Gebiete und durch den Einsatz von scharfer Munition bei Einsätzen getötet und

verstümmelt wurden“. 2021 wurden 78 palästinensische Kinder getötet und weitere

982 verstümmelt. Und Sie nehmen das alles nicht zur Kenntnis.

2004, zur Beisetzung von Karkoutli in Bonn – er lebte seit dreißig Jahren in Deutschland

– zitierte Georg Baltissen den Künstler mit den Worten: „Mein Volk erträgt die

israelischen Bomben seit 40 Jahren. Und hier können sie nicht einmal ein Bild von uns

für ein paar Tage ertragen.“ Der Anlass war eine Ausstellung 1986 in Recklinghausen,

die ihr den Titel „Terror“ und ihm die Beschuldigung des Antisemitismus einbrachte.

Beide Künstler im Exil haben eine lange Erfahrung der Diskreditierung und

Verdächtigung ihrer Kunst.



Auch das gehört, meine ich, zur journalistischen Sorgfalt, darüber zu berichten, dass die

betroffenen Künstlerinnen und Künstler beklagen, die Angriffe von Medien und

Politikern hätten „ein Klima der Feindseligkeit und des Rassismus gegenüber den

Künstlern geschaffen, was dazu führte, dass sie weiteren Angriffen ausgesetzt waren“

(HNA v. 29. 7. 2022). Ihre Redaktion berichtet zwar wiederholt über den Rückzug der

weltbekannten Hito Steyerl von der Documenta, der Rückzug des indischen

Künstlerkollektivs Party Office wegen handfester Angriffe in Kassel und rassistischer

Aggressionen ist Ihnen aber keine Erwähnung wert. Der Kurator des Kollektivs Joey

Cannizzaro verließ Kassel mit den Worten: „Ich hätte nie gedacht, dass ich abreise mit

einem solchen Maß an Trauma, Abscheu, Entrüstung und Angst um meine Freunde und

Mitarbeiter, die hier bleiben“ (HNA v. 10. 7. 2022). Die Documenta fifteen sei ein

Albtraum gewesen. „Seitdem ich hier bin, werde ich täglich in den Straßen von

transphobischen Männern belästigt und verspottet“. Statt ihn vor den Angreifern zu

schützen, musste er erleben, dass ihm die Polizei Handschellen anlegte und erst nach

einer halben Stunde freiließ. Cannizzaro; “Wir sind in Kassel in Gefahr. Unsere

psychische Gesundheit ist in Gefahr und ebenso unsere physische Sicherheit.“ Wäre das

nicht Anlass genug, sich Gedanken darüber zu machen, woher diese und zahlreiche

andere Aggressionen gegen Künstlerinnen und Künstler auf der Documenta kommen, ob

nicht die massiven öffentlichen Angriffe aus Medien und Politik gegen die Kunst und

Organisation der Documenta für dieses vergiftete Klima in Kassel mitverantwortlich

sind?



Sie schreiben: „Die Schuld trägt das Konzept – oder das, was sich dafür hält. Ein

Kuratorenkollektiv lädt andere Kollektive ein, irgendetwas mitzubringen…Das Problem

ist nicht, dass das hegemoniale westliche Kunstsystem infrage gestellt wird. Das

Problem ist, dass es ersetzt wird von wohlmeinender Indifferenz.“ Sie haben Recht, es

geht allen Kritikern offensichtlich nicht nur darum, die politischen Bedingungen und

Voraussetzungen palästinensischer Kunstproduktion, ihren täglichen Kampf um

Befreiung und Menschenwürde gegen jüdische Siedler und Armee aus der Ausstellung

fernzuhalten. Sie wollen das gesamte Konzept zu Fall bringen, welches ihnen plötzlich



3

ihre koloniale Vergangenheit präsentiert, die bis in die heutige Zeit reicht. Ich nehme an,

dass die internationale Kommission, die die indonesische Kuratorengruppe ausgewählt

hat, sich dieser „Gefahr“ durchaus bewusst war, diese Konfrontation vielleicht sogar

wollte, aber nicht mit der Provinzialität und der immer noch unzureichenden

Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte gerechnet hat.



Das „hegemoniale westliche Kunstsystem“ soll nicht „von wohlmeinender Indifferenz

ersetzt“ werden, wie Sie schreiben. Nein, es soll konfrontiert werden mit einem radikal

anderen Kunstsystem, welches eben nicht auf der hegemonialen Dominanz eines

Jahrhunderte alten Kolonialsystems aufbaut, sondern aus den Kämpfen gegen dieses

System erwächst, die nicht nur in Palästina andauern, sondern von Indonesien bis

Brasilien und Kuba immer noch im Namen von Befreiung und Menschenwürde geführt

werden. Die hiesige Kunstwelt hat das offensichtlich verstanden und wehrt sich gegen

diese Konfrontation. Sie verweigert die Diskussion indem sie die fraglichen

Kunstobjekte entfernt und ein Gremium zur Überprüfung – vulgo Zensur – aller

Kunstwerke beauftragt haben, statt sich der „Provokation“ zu stellen und sich mit den

Künstlerinnen und Künstlern öffentlich auseinanderzusetzen.



Die Documenta 15 hat schweren Schaden erlitten, darin sind wir uns wohl einig. Doch

das geht nicht auf das Konto der Künstlerinnen und Künstler, die unser überkommenes

Kunstverständnis auf so freundliche und einladende Weise herausfordern. Das haben

ihre Kritiker mit ihrer abweisenden und arroganten oft höhnischen Reaktion zu

verantworten. Ich hoffe, dass die neue Leitung der Ausstellung die eingeladenen

Künstlerinnen und Künstler in Zukunft besser schützt und alle Voraussetzungen für eine

offene und kontroverse Diskussion ohne Eingriffe von außen schafft.





Mit freundlichen Grüßen







Norman Paech