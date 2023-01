Das Baltikum hat große Erfahrung damit, auf der “falschen Seite” der Geschichte zu stehen. Evelyn Hecht-Galinski

Lettischer Botschafter muss Russland innerhalb von zwei Wochen verlassen

Das russische Außenministerium hat den lettischen Botschafter Māris Riekstiņš aufgefordert, Russland innerhalb von zwei Wochen zu verlassen. In der Erklärung der Behörde heißt es:

“Wir halten es nicht für notwendig, bis zu dem von Riga festgelegten Termin zu warten, bis die Botschafter ihre Missionen abgeschlossen haben.”

Lettland hatte beschlossen, seine diplomatische Vertretung in Russland ab dem 24. Februar zum Geschäftsträger ad interim zu degradieren. Der russische Botschafter wurde ins Außenministerium des Landes zitiert und aufgefordert, das Land vor diesem Datum zu verlassen.

Das russische Außenministerium rief daraufhin die lettische Geschäftsträgerin zu sich und teilte ihr mit, “dass wir es nicht für nötig halten, bis zu dem von Riga angegebenen Datum für die Beendigung der Missionen der Botschafter zu warten, sobald eine grundsätzliche Entscheidung getroffen worden” sei. In der Erklärung des Ministeriums heißt es:

“Der lettische Botschafter M. Riekstiņš wurde aufgefordert, die Russische Föderation innerhalb von zwei Wochen zu verlassen. Es wird betont, dass die provokative Demarche der lettischen Behörden, die diplomatischen Beziehungen zurückzustufen, Konsequenzen haben wird.”

Anfang dieser Woche hatte das lettische Außenministerium den russischen Botschafter Michail Wanin aufgefordert, das Land bis zum 24. Februar 2023 zu verlassen.

Riga hatte im vergangenen Frühjahr nach Litauen ebenfalls seine Entscheidung bekannt gegeben, die diplomatischen Beziehungen zu Moskau abzubauen. Es wurde jedoch nicht präzisiert, ob dies den Rückzug des Botschafters bedeute. Vilnius verschlechterte im Frühjahr die Beziehungen zu Russland, indem es den Botschafter aus Moskau abberief und den Leiter der russischen diplomatischen Vertretung aufforderte, das Land zu verlassen. Die Abberufung des litauischen Botschafters in Russland, Eitvydas Bajarūnas, erfolgte mit Wirkung vom 1. Juni.

Als Reaktion auf den Personalabbau in der russischen Botschaft in Estland beschloss Moskau am 23. Januar, die diplomatischen Vertretungen in beiden Ländern auf den Status von Geschäftsträgern ad interim zurückzustufen, und wies den estnischen Botschafter Margus Laidre an, Russland bis zum 7. Februar zu verlassen. Das estnische Außenministerium kündigte daraufhin einen ähnlichen Schritt an und forderte den Leiter der russischen diplomatischen Vertretung, Wladimir Lipajew, auf, die Republik zu verlassen, sobald der estnische Botschafter Moskau verlässt.

Mehr zum Thema – Russland stuft diplomatische Beziehungen zu Estland herab – Botschafter muss Moskau verlassen