Final Blow to Eviscerated Antiwar Movement Ukraine and seven other European nations are attempting to shut down information on the internet and social media that does not conform to a fantasy narrative obscuring the truth about the war in Ukraine. The war narrative of the “collective West” is built on lies, exaggeration, propaganda, uncorroborated allegation, and fantasy yarns spun by the Zelenskyy regime.



Mit der Inhaftierung und psychologischen Folterung von Julian Assange wird ein konzertierter Versuch deutlich, Kritiker zum Schweigen zu bringen.

Letzter Schlag gegen die ausgeweidete Antikriegsbewegung

Von Kurt Nimmo



1. April 2023

Die Ukraine und sieben weitere europäische Staaten versuchen, Informationen im Internet und in den sozialen Medien zu unterbinden, die nicht einer Fantasieerzählung entsprechen, die die Wahrheit über den Krieg in der Ukraine verschleiert.

Twitter-Avatar für @nytimes

Die New York Times @nytimes

Die Ministerpräsidenten von acht europäischen Ländern haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie die großen Social-Media-Unternehmen auffordern, aggressivere Schritte zu unternehmen, um die Verbreitung von Fehlinformationen zu stoppen, die darauf abzielen, “unsere Unterstützung für die Ukraine inmitten des russischen Angriffskrieges zu schwächen”.

nyti.msUkraine, Polen und sechs weitere Länder fordern Meta und andere Tech-Giganten auf, Desinformation zu bekämpfen.Ein offener Brief von acht Premierministern fordert Maßnahmen “gegen Desinformation, die unseren Frieden und unsere Stabilität untergräbt.”

12:40 PM ∙ Mar 29, 2023

1,988Likes782Retweets

Das Kriegsnarrativ des “kollektiven Westens” ist auf Lügen, Übertreibungen, Propaganda, unbestätigten Behauptungen und vom Zelenskyy-Regime gesponnenen Fantasiegarnen aufgebaut.

So zum Beispiel die absurde Behauptung, ein gebrochenes Schornsteinrohr an einem Gebäude in der Nähe des Kernkraftwerks Saporischschja sei eine russische Rakete gewesen. Oder, noch bösartiger, dass das rassistische und nazifizierte Asow-Bataillon ein Kader von Freiheitskämpfern sei, so wie die Taliban während des Reagan-Regimes Freiheitskämpfer waren (statt mittelalterlicher Frauenfeinde und religiöser Fanatiker).

Aus Reuters:

In einem offenen Brief, der von den jeweiligen Premierministern unterzeichnet wurde, forderten die Länder, dass Technologieplattformen wie Metas Facebook konkrete Maßnahmen ergreifen sollten, z. B. die Ablehnung von Zahlungen von sanktionierten Personen und die Änderung von Algorithmen, um die Genauigkeit der Nachrichten über das Engagement der Nutzer zu stellen.

Für die Premierminister der Ukraine, Moldawiens, Polens, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Estlands, Lettlands und Litauens (alle NATO-Mitglieder mit Ausnahme der Ukraine und Moldawiens) müssen wahrheitsgemäße Berichte – oder Fakten, die dem Fantasie-Narrativ widersprechen – durch Algorithmen unterdrückt werden.

Propaganda und Lügen über die Geschehnisse in der Ukraine – angeführt von der offensichtlichen und widerlegbaren Lüge, die Ukraine gewinne den Krieg – sollen durch den europäischen Digital Services Act (DSA) geschützt und aufrechterhalten werden.

Christian Borggreen, Senior Vice President und Leiter der Computer and Communications Industry Association (CCIA) Europe, sagte: “Die ordnungsgemäße Umsetzung des DSA in Verbindung mit dem kürzlich überarbeiteten EU-Verhaltenskodex für Desinformation ist der Schlüssel für einen verstärkten Kampf gegen Desinformation.”

Der DSA gibt der EU-Kommission die Möglichkeit, Plattformen finanziell zu bestrafen, die sich von der Fantasieerzählung entfernen. “Einer der letzten Punkte, die dem DSA hinzugefügt wurden, wurde vor dem Hintergrund der jüngsten militärischen Invasion Russlands in der Ukraine und der Rolle des Internets als Kanal für die Informationskriegsführung eingeführt”, bemerkt Gillian Vernick vom Reporterkomitee. Nach den DSA-Vorschlägen würde die Veröffentlichung gegenteiliger Informationen als nationaler Sicherheitsnotstand gelten.

Das Krisenreaktionsprotokoll ist ein Mechanismus, der es der Europäischen Kommission ermöglichen würde, sich mit den Mitgliedsstaaten zu beraten, um in einer solchen Krisensituation den Notstand auszurufen und die Entfernung von Inhalten zu verlangen. Diese Bestimmung kodifiziert die Maßnahmen, die die EU vor kurzem ergriffen hat, als sie Plattformen anordnete, Inhalte der vom Kreml unterstützten Medienorganisationen RT und Sputnik zu entfernen, und diese Inhalte als staatliche Propaganda und Desinformation bezeichnete. (Hervorhebung hinzugefügt.)

Wenn die DSA umgesetzt wird, werden Diskussionen außerhalb der offiziellen Narrative durch die Verhängung hoher Geldstrafen für soziale Medien und andere Internetplattformen beendet. “Die Nichteinhaltung des DSA kann mit hohen Geldstrafen geahndet werden: bis zu 6 Prozent des Jahresumsatzes”, berichtet Popular Science. “Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, hatte im vergangenen Jahr einen Jahresumsatz von 258 Milliarden Dollar. Sollte es einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Vorschriften begangen haben, könnten mehr als 15 Milliarden Dollar fällig werden.”

Um solche Strafmaßnahmen zu vermeiden, werden die Unternehmen der sozialen Medien aus Angst vor finanziellen Rückschlägen oder dem Ruin ihre Bemühungen um die Säuberung ihrer Plattformen natürlich verstärken. “Während die DSA auf große Tech-Unternehmen in Europa abzielt, ist es wichtig zu beachten, dass dies wahrscheinlich Auswirkungen auf die USA und die ganze Welt haben wird.”

Was die Fähigkeit der DSA anbelangt, Informationen zu zensieren, die den offiziellen Darstellungen widersprechen, denken Sie an Europas Allgemeine Datenschutzverordnung von 2018. Sie wird jetzt verwendet, um zu kontrollieren, wie Websites Cookies für das Tracking verwenden.

“Die Europäische Union erhebt immer höhere Bußgelder für Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung (GDPR), was das Risikokalkül einiger Unternehmen ins Wanken bringen könnte”, fügt PopSci hinzu.

Wenn dieser von der EU ins Leben gerufene autoritäre Albtraum Wirklichkeit wird, könnte es bald praktisch unmöglich sein, die Wahrheit über neoliberal angezettelte Konflikte und die damit verbundenen Verbrechen und Schrecken zu veröffentlichen.

Die DSA wird für “eine große Kategorie von Online-Diensten gelten, von einfachen Websites bis hin zu Internet-Infrastrukturdiensten und Online-Plattformen”, so das Search Engine Journal. “Alle digitalen Dienste, die in der EU tätig sind, fallen unter die DSA, unabhängig davon, wo das Unternehmen seinen Sitz hat – auch kleine und kleinste Unternehmen.”

Die Antikriegsbewegung – oder jede andere politische Bewegung, die den Staat herausfordert – wird nicht in der Lage sein, Lügen und Kriegspropaganda im Internet und auf Social-Media-Plattformen zu widerlegen, wenn das DSA Gesetz wird.

Im Vorwort zu Farm der Tiere schrieb George Orwell: “Unpopuläre Ideen können zum Schweigen gebracht und unbequeme Fakten im Dunkeln gehalten werden, ohne dass ein offizielles Verbot nötig ist.”

Seit dem Aufkommen des Internets werden jedoch “unbequeme Tatsachen” aufgedeckt, diskutiert und allgemein debattiert, sehr zum Ärger und Verdruss des Staates, seiner Intellektuellen und der stenografischen Medien, die Lügen und Propaganda telegrafieren.

Es gibt eine konzertierte Aktion, um Kritiker zum Schweigen zu bringen. Dies sollte angesichts der ungerechtfertigten Inhaftierung und psychologischen Folterung von Julian Assange mehr als offensichtlich sein. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …