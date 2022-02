Dank an meinen Freund Joseph Massad für die Überlassung seines neuen Artikels, der sich mit einem sehr interessanten Aspekt des Siedlungkolonialismus befasst.

Bild: Der liberianische Präsident George Weah hält eine Rede bei seinem Besuch im israelischen Kibbuz Gash Shfayim nördlich von Tel Aviv am 26. Februar 2019 (AFP)



Liberia: Die afrikanisch-amerikanische Siedlerkolonie als Parallele zu Israel



Von Joseph Massad



22. Februar 2022



So wie Israel ein Verbündeter der europäischen imperialen Mächte und der USA bleibt, waren Liberias schwarze Kolonialherren während ihrer gesamten Geschichte enge Verbündete der US-Regierung

Noch vor der Veröffentlichung des jüngsten Berichts von Amnesty International mit Sitz in Europa, in dem Israel als Apartheidstaat seit 1948 angeprangert wird, beschuldigte das israelische Außenministerium die Organisation mit ihrer vorgefertigten und reflexartigen Verteidigung des “Antisemitismus”, die gegen alle Kritiker Israels eingesetzt wird.

Wie die Israelis, die sich ohne Rücksicht auf die Palästinenser für ihre Freiheit vom Antisemitismus einsetzen, haben auch die Amerika-Liberianer ihren unabhängigen Staat ohne Rücksicht auf die einheimischen Afrikaner gegründet.

Jüdische Organisationen mit Sitz in den USA warfen dem noch unveröffentlichten Bericht ebenfalls vor, den Antisemitismus zu “schüren”, und verurteilten ihn später als ausgesprochen antisemitisch.

Dies ist keine einzigartige Situation. Vor einem Jahrhundert führte die internationale Verurteilung der afroamerikanischen Siedlerkolonie Liberia wegen ihrer Unterdrückung der einheimischen Afrikaner zu ähnlichen Reaktionen einiger afroamerikanischer Intellektueller, die den Kritikern schwarzenfeindlichen Rassismus vorwarfen.

Doch es gibt große Unterschiede.

Während der Vorwurf des “Antisemitismus”, wie ich in dieser Publikation bereits gezeigt habe, eine bewährte Strategie ist, die von Zionisten seit der Gründung ihrer Bewegung eingesetzt wird, um Kritiker des zionistischen Rassismus und des Siedlerkolonialismus zum Schweigen zu bringen, ist er für viele europäische und US-amerikanische Juden aufgrund der Geschichte des christlichen und staatlich geförderten Antisemitismus in Europa und des rechtsgerichteten Antisemitismus der weißen Vorherrschaft in den USA weiterhin überzeugend.

Die Geschichte von Liberia

Liberia wurde im frühen 19. Jahrhundert gegründet. Jahrhunderts gegründet. 1816 gründeten einige Sklavenhalter aus dem Süden der USA und Abolitionisten aus dem Norden zusammen mit weißen, protestantischen und fanatischen Geistlichen die American Colonization Society (ACS), um befreite Schwarze aus den USA “zurück” nach Afrika zu vertreiben.

Trotz des Widerstands der Afroamerikaner gegen das Projekt unterstützte die ACS befreite schwarze Sklaven bei der Eroberung eines Gebiets in Westafrika und bei der Gründung einer Siedlerkolonie auf dem Land der afrikanischen Ureinwohner. Sie nannten es “Liberia”, um ihre Freiheit auszudrücken.

Die Geschichte des Zionismus und Israels ähneln sich insofern, als die Idee, europäische Juden nach Palästina zu schicken, ebenfalls eine protestantisch-evangelikale und antisemitische Idee war, die von der Mehrheit der europäischen Juden abgelehnt wurde, bis im späten 19.

Als die schwarzen Kolonisten in den 1820er Jahren das Land der Sklaven verließen und sich mit der Bibel und protestantischem Fanatismus bewaffnet auf den Weg nach Westafrika machten, um die Afrikaner zu bekehren, übernahmen sie mit Hilfe weißer rechtsextremer Amerikaner, die sie entsandten, das Land der Eingeborenen und unterdrückten die anti-kolonialen Aufstände der Eingeborenen in den nächsten eineinhalb Jahrhunderten mit Hilfe der USA.

Die Geschichte Liberias weist Parallelen zu Israel auf, einer Siedlerkolonie, die mit Hilfe westlicher Mächte auf dem Land der Palästinenser gegründet wurde, die sie mit Hilfe derselben Mächte unterjocht hat und weiterhin unterdrückt.

Wie die Israelis, die ihre Freiheit vom Antisemitismus ohne Rücksicht auf die von ihnen unterjochten Palästinenser verteidigen, so haben auch die Amerikaner-Liberianer ihr Projekt als das der befreiten schwarzen Sklaven verteidigt, die ihren eigenen unabhängigen freien Staat gegründet haben, ohne Rücksicht auf die von ihnen unterdrückten einheimischen Afrikaner.

Liberia 12. März 2012

Der Mesurado-Fluss in Monrovia, Liberia, 12. März 2012 (David Stanley/Wikimedia)

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam es immer wieder zu Aufständen gegen die afroamerikanische Kolonie, die mit großer Härte niedergeschlagen wurden – der Grebo-Aufstand von 1909-1910 und der Kru-Volksaufstand von 1915 sind wichtige Beispiele dafür. Als sich die Beziehungen zwischen Liberia und den USA während des Ersten Weltkriegs ausweiteten, half das US-Militär 1918 bei der Niederschlagung eines Ureinwohneraufstands und bildete die liberianische Grenztruppe aus, die die afrikanischen Ureinwohner Liberias jahrelang misshandelt hatte.

Ein Ziel des europäischen Imperiums

Als einer von zwei damals von Schwarzen regierten unabhängigen Staaten in Afrika (der andere war Äthiopien) blieb Liberia ein Ziel für die europäischen imperialen Großmächte, die während des 19. und frühen 20. Jahrhunderts in das kolonisierte Gebiet eindrangen. Jahrhunderts in das kolonisierte Gebiet eindrangen. Doch so wie Israel ein Verbündeter der europäischen imperialen Mächte und der USA bleibt, waren die schwarzen Kolonialherren Liberias während ihrer gesamten Geschichte enge Verbündete der US-Regierung.

Ihr Land inspirierte künftige schwarze Führer dazu, eine weitere Kolonisierung durch die Nachkommen der in Amerika lebenden Versklavten zu fordern, so wie der Zionismus nach dem Zweiten Weltkrieg unter amerikanischen und europäischen Juden an Popularität gewann, die er zur Kolonisierung Palästinas einlud.

Israel wird nicht herausgegriffen, denn die Verurteilung arabischer und muslimischer Länder durch die USA, die EU und die UNO ist eine Selbstverständlichkeit. Und während viele dieser Länder mit zahllosen Sanktionen und Strafen belegt werden, ist Israel nie betroffen.

Als der Jamaikanische Aktivist Marcus Garvey Anfang bis Mitte der 1920er Jahre ein großes Projekt startete, um Schwarze aus den USA und der Karibik nach Liberia zu schicken, wurde der prominente afroamerikanische Aktivist und Intellektuelle WEB Du Bois von der liberalen National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) offizieller Gesandter der US-Regierung in Liberia und wurde als Gast zur Amtseinführung des Präsidenten Charles DB King im Jahr 1924 eingeladen.

Weder Garvey noch Du Bois (oder die NAACP) zeigten viel Interesse an der Unterdrückung der Ureinwohner Liberias durch die amerikanischen Kolonisten und ihre Nachkommen. Du Bois hielt es für “absolut notwendig, dass die Regierung [bei den Eingeborenen] die Hand aufhält…, um ihnen zu versichern, dass sie wirklich eine Regierung ist. Andernfalls würden die Stammeshäuptlinge die Dinge in ihre eigenen Hände nehmen.” 1918 schrieb Du Bois, dass “das Prinzip der Selbstbestimmung … nicht gänzlich auf die halb-zivilisierte Bevölkerung angewendet werden kann”.

Sowohl Garvey als auch Du Bois legten dem Völkerbund verschiedene Pläne vor, um Afroamerikanern und Afro-Kariben in den ehemaligen deutschen Kolonien, die Deutschland während des Ersten Weltkriegs verloren hatte, Land zur Kolonisierung zu überlassen. Der Völkerbund lehnte beide Vorschläge ab.

Der Skandal, dass Liberias herrschende Kolonialherren einheimische afrikanische Liberianer als Sklavenarbeiter einsetzten, der schon vor dem Weltkrieg offenkundig war, fand im Völkerbund ein Echo, als Liberia 1926 einen 99-jährigen Pachtvertrag über eine Million Hektar Land an ein amerikanisches Unternehmen unterzeichnete, das liberianischen Kautschuk wollte.

Das undatierte Foto zeigt William Edward Burghardt “W. E. B.” Du Bois, US-amerikanischer Soziologe, Historiker, Bürgerrechtler, Panafrikanist, Autor, Schriftsteller und Herausgeber.

Undatiertes Foto zeigt WEB Du Bois, US-amerikanischer Soziologe, Historiker, Bürgerrechtler, Panafrikanist, Autor, Schriftsteller und Herausgeber (AFP)

Das gesamte Geschäft basierte auf einer Sklaverei-ähnlichen Zwangsarbeit, die internationales Aufsehen erregte, insbesondere bei Großbritannien, einem wichtigen Konkurrenten als Exporteur von Kautschuk aus dem britisch kolonisierten Malaya. Die imperialistischen Sponsoren der Liga zogen sogar in Erwägung, die Unabhängigkeit Liberias gänzlich aufzuheben und es als Mandat zu übernehmen. Die Liga setzte eine Sonderkommission ein, die die Vorwürfe untersuchte und die liberianischen Regierungsvertreter für schuldig befand.

Du Bois hatte Recht, dass die USA Liberia aus imperialistischen und rassistischen Motiven ins Visier nahmen, doch wie dies die Unterdrückung der einheimischen Liberianer durch Liberia rechtfertigen sollte, blieb ungeklärt

Eines der drei Mitglieder der Kommission, der afroamerikanische Akademiker Charles S. Johnson, bezeichnete Liberia als “bitteres Kanaan” und warf den Amerikanern und Liberianern eine rassistische Haltung gegenüber den einheimischen Afrikanern vor, weil sie keine auf Assimilation ausgerichtete Politik verfolgten, um die Kluft zwischen den beiden Gemeinschaften zu überbrücken.

In der Zwischenzeit griffen weiße rassistische europäische und US-amerikanische Beamte Liberias Arbeitspraktiken an, während afro-karibische und afro-amerikanische panafrikanische Aktivisten wie Du Bois die schwarze Siedlerkolonie verteidigten und Kritiker beschuldigten, rassistisch zu sein, weil sie Liberia verurteilten, und zwar auf eine Art und Weise, die derjenigen nicht unähnlich ist, in der sich Israels Apologeten darüber beschweren, dass Israel angeblich verurteilt wird, wenn andere Länder ähnliche, wenn nicht gar schlimmere Gräueltaten begehen.

Mit Blick auf Liberia, dessen Vergehen im Vergleich zu denen der europäischen Kolonialmächte vernachlässigbar waren, stellte Du Bois ohne zu zögern fest: “Es gab nur noch eines, was Liberia hatte, und das war seine einheimische Arbeitskraft. Sie konnte sie nicht selbst nutzen, weil sie kein Kapital hatte. Es wurde von England, Frankreich und Spanien bedrängt, ihnen zu erlauben, es zu nutzen … Es war schuldig, aber nicht annähernd so schuldig wie Spanien, Belgien, Frankreich und England.”

Du Bois hatte zweifellos Recht, dass die USA und einige europäische Organisationen Liberia aus imperialistischen und rassistischen Motiven angriffen, doch wie dies die Unterdrückung der einheimischen Liberianer durch Liberia rechtfertigt, wenn nicht gar auslöscht, blieb für Du Bois unerklärt.

Mildernde Faktoren

Die Afroamerikaner des frühen 19. Jahrhunderts waren Nachkommen von Afrikanern, die nach Amerika gebracht und versklavt worden waren, viele noch zu Lebzeiten. Darüber hinaus war in den 1920er Jahren in den Jim-Crow-Staaten die weiße Vorherrschaft in den amerikanischen Gesetzen und Institutionen verankert, und die Unterdrückung der Schwarzen war in ganz Amerika, Europa und in den weißen Siedlerkolonien in Afrika selbst an der Tagesordnung.

Als Du Bois und andere die Versklavung der liberianischen Ureinwohner durch die Amerikaner verteidigten, hatten sie daher guten Grund zu der Annahme, dass die Verfolgung der liberianischen Siedler unter Ausschluss der anderen weißen Siedlerkolonien in Afrika auf dem Schwarzsein der Amerikaner und nicht auf der Versklavung der afrikanischen Ureinwohner beruhte, obwohl Du Bois’ Weigerung, die afrikanischen Ureinwohner zu verteidigen, natürlich Bände über seine eigene mangelnde Sorge um die Afrikaner und sein Gefühl der Überlegenheit ihnen gegenüber sprach.

Diese mildernden Faktoren sind jedoch im Falle Israels heute nicht gegeben.

Weder die Sklaverei noch der Rassismus gegenüber Afroamerikanern oder die Verfolgung der europäischen Juden rechtfertigen den Kolonialismus, doch der Vorwurf des Antisemitismus, den Israel und seine Unterstützer gegenüber internationalen Kritikern seines Apartheidsystems erheben, wird zu einem Zeitpunkt erhoben, da die jahrhundertelange Unterdrückung der Juden in Europa, die im Völkermord der Nazis gipfelte, längst vorbei ist.

Außerdem wird Israel nicht herausgegriffen, wie seine Apologeten behaupten, während die Verurteilung arabischer und muslimischer Länder durch die USA, die EU und die UNO an der Tagesordnung ist. Und während viele dieser Länder mit zahllosen Sanktionen und Strafen belegt werden, ist Israel nie davon betroffen.

Antisemitismus-Vorwürfe

Schwarze Apologeten der amerikanisch-liberianischen Kolonisten verteidigten die “Zurück nach Afrika”-Bewegung der Siedler-Kolonisten im Kontext einer weltweiten Unterdrückung der Schwarzen in ganz Amerika, Europa und Afrika, die zur gleichen Zeit existierte wie ihre Verteidigung des Apartheidsystems der liberianischen Kolonisten.

Jahrzehnte des Verlusts: Jahrhundertealte Briefe beleuchten die Wurzeln des palästinensischen Widerstands

Sie verteidigten Liberia auch gegen die eindeutigen Beweise für den europäischen Kolonialrassismus, der sich gegen das Land richtete, weil es von einer schwarzen herrschenden Klasse kontrolliert wurde, was zusammen mit dem eigenen Überlegenheitsgefühl der schwarzen Apologeten gegenüber Afrikanern sie für die Unterdrückung der einheimischen Afrikaner blind machte.

Im Gegensatz dazu wird Israel heute von allen europäischen Neokolonialmächten und den imperialistischen USA unterstützt und verteidigt, die auch Israels Kritiker des Antisemitismus beschuldigen.

Vielleicht ist es verständlich, warum die Argumente von Leuten wie Du Bois und der NAACP für einige Afroamerikaner und afrokaribische Bürger zu jener Zeit möglicherweise überzeugend gewesen sein könnten.

Was genau macht den Vorwurf des Antisemitismus gegen Amnesty International und andere, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen, in den Augen derjenigen Amerikaner und Europäer, Juden und Nichtjuden, überzeugend, die von der Propaganda Israels und seiner Apologeten davon überzeugt sind, dass Israel nicht wegen seiner Unterdrückung der Palästinenser, sondern aufgrund seines Jüdischseins kritisiert wird?

Könnte es sich um unverfälschten anti-arabischen kolonialen weißen Rassismus und die Unterstützung der jüdischen Vorherrschaft handeln? Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

