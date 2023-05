Dear Western media, praising racists brings neither democracy nor stability The Syrians will go A phrase widely spread on billboards in Turkish cities ahead of the second round of the presidential elections, in which Turkish President Recep Tayyip Erdogan is competing against opposition candidate Kemal Kilicdaroglu. The Turkish opposition have chosen such a racist slogan to secure a victory in this round of elections.



Liebe westliche Medien, das Loben von Rassisten bringt weder Demokratie noch Stabilität

von Osama Gaweesh

27. Mai 2023

Die Syrer werden gehen

Ein Satz, der im Vorfeld der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen, bei denen der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gegen den Oppositionskandidaten Kemal Kilicdaroglu antritt, auf Plakatwänden in türkischen Städten verbreitet wird.

Die türkische Opposition hat einen solchen rassistischen Slogan gewählt, um sich einen Sieg in dieser Wahlrunde zu sichern.

Ihr Hauptziel ist es, die syrischen Flüchtlinge aus der Türkei zu vertreiben und sie wieder in ihr Land zurückzuschicken, auch wenn dies ihr Leben bedroht. Die Oppositionsführer behaupten, es sei von grundlegender Bedeutung, dass die Türken sicher in ihrem Land leben und ihre Arbeitsplätze sichern, ohne von anderen Nationalitäten gestört zu werden.

Die britische Journalistin Emily Weather twitterte zu dieser Kampagne, dass eine syrische Frau, die seit sieben Jahren in Istanbul lebt, ihr sagte, sie könne diese Plakate nicht vor den Augen ihrer Kinder verbergen, was dazu geführt habe, dass eines ihrer kleinen Kinder in seiner Schule gemobbt werde, weil es Syrer sei und von hier weg müsse.

Ich habe fünf Jahre lang in der Türkei gelebt und kann sagen, dass die türkische Bevölkerung sehr emotional ist und sich von dem, was die Medien und die sozialen Netzwerke verbreiten, beeinflussen lässt.

Das merkt man schnell an ihrem täglichen Verhalten auf der Straße, in den Verkehrsmitteln und auf öffentlichen Plätzen. Leider ist es genau das, was die Türkei in den letzten Tagen erlebt hat. Wie die Videoüberwachung einer U-Bahn zeigte, griff ein türkischer Staatsbürger einen anderen an, der Kleidung trug, die wie arabische Kleidung aussah, und forderte ihn auf, in sein Heimatland zurückzukehren.

Ein ähnlicher Vorfall wiederholte sich bei der Korrespondentin von Al-Jazeera Mubasher in Istanbul, einer türkischen Staatsbürgerin arabischer Herkunft, wo einige Mitglieder der an der Oppositionskoalition beteiligten Al-Jaid-Partei von ihr verlangten, in ihr Land zurückzukehren und auf der Straße kein Arabisch zu sprechen. Es kam jedoch dazu, dass sie geschlagen wurde und man versuchte, ihre Kameraausrüstung zu zerstören.

Umit Ozdag, ein türkischer Politiker und Symbol für hasserfüllte rassistische Äußerungen gegen Flüchtlinge, kündigte seine Unterstützung für Kemal Kilicdaroglu an und erklärte, dass eine Vereinbarung zwischen ihnen getroffen worden sei. Sollte Kilicdaroglu die Präsidentschaftswahlen gewinnen, würde Özdag zum Innenminister ernannt werden, so dass er sofort mit der Umsetzung der Kampagne zur Ausweisung syrischer Flüchtlinge aus der Türkei beginnen und sie einem unbekannten Schicksal in den Händen von Bashar al-Assad, dem Führer des syrischen Regimes, überantworten würde.

Die Achtung der Rechtsstaatlichkeit, die Freiheit des Einzelnen, die Demokratie, der gegenseitige Respekt und die Toleranz zwischen den verschiedenen Religionen und Weltanschauungen sind die fünf britischen Werte, die den Schülern im Vereinigten Königreich vermittelt werden. Sie dürfen niemals verletzt oder ignoriert werden, und diejenigen, die gegen diese fünf Grundsätze verstoßen, werden bestraft.

Das Gleiche gilt für die Presse und die Medien in Großbritannien und vielen westlichen Ländern.

Es gibt keinen Platz für Diskriminierung oder Rassismus aus religiösen, ethnischen oder konfessionellen Gründen. Demokratie und individuelle Freiheit bedeuten nicht, dass die Freiheit des Denkens eingeschränkt wird.

Das Seltsame ist, dass die westlichen Medien Kemal Kilicdaroglu als einen Kandidaten für Demokratie, Wandel und individuelle Freiheiten ansehen, was schon vor der ersten Runde in vielen Presse- und Fernsehberichten deutlich wurde, die sich gegen Erdogan richteten und ihn als Diktator bezeichneten, der die Freiheiten unterdrückt. Daher sind westliche Medien der Meinung, dass es an der Zeit ist, dass Erdogan geht, damit die Demokratie wieder in das Land zurückkehren kann.

Wir können über Erdogans Urteil streiten, die Berichte einiger Menschenrechtsorganisationen über die Inhaftierung von Journalisten in der Türkei und die Sperrung einiger sozialer Medienplattformen diskutieren, seine Entscheidungen nach dem versuchten Militärputsch im Juli 2016 analysieren und widerlegen; worüber wir jedoch nicht streiten können, ist die aktuelle Wahlkampagne der Opposition und ihre Rhetorik. Sie wird im Westen als rassistische Kampagne eingestuft, die Hassreden und Aufwiegelung gegen eine bestimmte Gruppe innerhalb der Türkei fördert.

In Großbritannien kritisierten die Medien die Entscheidungen der britischen Innenministerin, Suella Braverman, gegen Flüchtlinge. Als sie Flüchtlinge und Asylbewerber als Invasoren bezeichnete, bezeichnete die Presse ihre Aussagen als rassistisch und forderte ihre Entlassung aus dem Amt. Das Gleiche taten die meisten Medien in Großbritannien, als die Innenministerin beschloss, Asylbewerber nach Ruanda abzuschieben; sie bezeichneten diese Entscheidung als unmenschlich.

Die britische Presse soll uns sagen, ob es einen Unterschied zwischen Suella Bravermans Kampagne gegen Asylbewerber und der Kampagne von Kemal Kilicdaroglu gegen Flüchtlinge in der Türkei gibt.

Die britische Presse soll uns auch sagen, wie diejenigen, die britische Werte verletzen und Rassismus praktizieren, einem Land von der Größe der Türkei Demokratie und Stabilität bringen können.

Die Wahrheit ist, dass diese rassistischen Kampagnen gegen die syrischen Flüchtlinge und der Versuch, sie wieder in ein kriminelles, repressives Regime zurückzubringen, weder der Türkei Demokratie noch dem Westen Stabilität bringen werden. Übersetzt mit Deepl.com

