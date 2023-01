Lithuanian President Demands Russia’s Red Lines Be Violated Gitanas Nauseda, the president of Lithuania, has potentially signed a death warrant for 2.6 million of his fellow citizens. Nauseda said in an interview with Lithuanian television on January 31 that fighter aircraft and long-range missiles were “essential military aid” and “at this crucial stage in the war, where the turning point is about to happen.”

Kurt Nimmo über Geopolitik

Jeder Versuch, einen Atomkrieg zu verhindern, wird als “diplomatische Gefälligkeit” abgetan.

Litauischer Präsident fordert Überschreitung der roten Linien Russlands

von Kurt Nimmo

31. Januar 2023

Gitanas Nauseda, der Präsident Litauens, hat möglicherweise ein Todesurteil für 2,6 Millionen seiner Mitbürger unterzeichnet.

Nach Angaben des wichtigsten europäischen Propagandasenders der CIA, Radio Free Europe/Radio Liberty (sic),

sagte Nauseda in einem Interview mit dem litauischen Fernsehen am 31. Januar, Kampfflugzeuge und Langstreckenraketen seien “unverzichtbare militärische Hilfsmittel” und “in dieser entscheidenden Phase des Krieges, in der der Wendepunkt bevorsteht”. “Diese roten Linien müssen überschritten werden”, fügte er hinzu. Die Vereinigten Staaten und Deutschland haben solche Forderungen von Kiew bisher ausgeschlossen, obwohl Frankreich sagt, dass es nicht grundsätzlich dagegen ist.

Nauseda ist ein Möchtegern-Neokonservativer. Im August 2019, vor der russischen SMO, weigerte er sich, mit Wladimir Putin über die wachsenden Spannungen in der Nachbarschaft zu sprechen oder Verhandlungen aufzunehmen. “Worüber sollte ich zu diesem Zeitpunkt mit Herrn Präsident Putin sprechen?”, sagte er laut Baltic News Network.

“Solange wir die Situation in der Ukraine haben, solange die Eskalation der Spannungen in der gesamten Region anhält, sehe ich keinen Sinn darin, diplomatische Höflichkeiten auszutauschen, und vor allem habe ich nicht das moralische Recht dazu – es gibt nichts zu feiern, die Spannungen sind in der gesamten Region zu spüren.”

Nauseda fordert, dass alle roten Linien überschritten werden, ein Verhalten, das letztlich in einem nuklearen Flächenbrand enden wird. Er bezeichnet das Aushandeln von Differenzen als “diplomatische Gefälligkeiten” und argumentiert, dass sein Land an der Grenze zu Russland liegt und “wir die wahre Gefahr, das wahre Risiko sehen können”, während die Europäer weiter westlich dies nicht können.

Im vergangenen Juni vereinbarten Berlin und Vilnius jedoch, “Vorbereitungen zu treffen, um die multinationale NATO-Kampftruppe in Litauen schließlich auf die Größe einer Brigade zu erweitern”, wie Reuters berichtete.

Der Plan, die “multinationalen” Anstrengungen zu verstärken, um zusätzliche Truppen und Raketen an die gemeinsame Grenze mit Russland zu verlegen, wurde nach Konsultationen mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz und den Premierministern von Lettland und Estland vereinbart.

Im Jahr 2004 wurde Litauen Vollmitglied der NATO. Als solches durfte es sich an den Bemühungen beteiligen, Afghanen zu töten und ihr Land zu besetzen. “Seit dem Beitritt zum Bündnis im Jahr 2004”, so das litauische Verteidigungsministerium, “haben wir uns aktiv an internationalen Missionen und Operationen unter der Führung der NATO auf dem Balkan, in Afghanistan, wo wir das Team für den Wiederaufbau der Provinz Ghowr geleitet haben, im Irak und anderswo beteiligt. Litauen wird sich auch weiterhin an den Missionen und Operationen der NATO beteiligen.”

Im vergangenen Februar, als Russland seine SMO zur Entwaffnung, Neutralisierung und Entnazifizierung der Ukraine vorbereitete, bat eine Delegation litauischer Gesetzgeber die US-Regierung um die dauerhafte Stationierung ausländischer Truppen auf ihrem Boden. Die Litauer argumentierten, dass das benachbarte Weißrussland nicht nur eine “Verteidigung” gegen Russland sei, sondern auch eine Bedrohung darstelle.

Weißrussland, so die Kriegspropaganda-Medien im Westen, sei “umkämpft, autoritär”, und seine Entscheidung, die Aufstockung der NATO-Truppen in Osteuropa mit den Truppen der Russischen Föderation abzustimmen, “ist ein großer Sieg in Putins Krieg mit dem Westen”, so The Atlantic, eine Publikation, die vom Emerson Collective übernommen wurde, “einem linken, privaten Förderunternehmen [gegründet von Steve Jobs’ Witwe], das sich für eine Vielzahl von links-progressiven Anliegen einsetzt”, so Influence Watch.

Wie wir jetzt wissen, wurden die so genannten “Progressiven” zu kriegslüsternen Neokonservativen, oder besser gesagt Neolibs, nachdem Obama die Antikriegsbewegung im Grunde genommen zerstört hatte, eine Tatsache, die von der Washington Post gefeiert wurde.

Diese Neutralisierung ermöglichte es Obama und seiner Gift speienden Außenministerin Hillary Clinton, in Libyen einzumarschieren, Dschihadisten in Syrien zu bewaffnen, die Besetzung Afghanistans und des Iraks fortzusetzen und die Entführung, Folterung an geheimen “schwarzen Orten” und Hinrichtung angeblicher Terrorverdächtiger durch die CIA zu billigen (ohne Beweise oder Gerichtsverfahren), zusätzlich zur Entsendung von Hellfire-Drohnen über den Nahen Osten, die Hunderte von Menschen töteten, darunter auch amerikanische Bürger.

Gitanas Nauseda und Bürokraten aus den baltischen Staaten schreien nach US-Truppen und Waffensystemen, darunter Patriot- und Avenger-Raketen.

Im Jahr 2018 hat Litauen “Washington gebeten, die Systeme regelmäßiger für Übungen zu installieren”, berichtete Reuters. “Litauen, Lettland und Estland, die einst von Moskau aus regiert wurden, jetzt aber Teil der NATO und der Europäischen Union sind, brauchen trotz wachsender Verteidigungsbudgets aufgrund ihrer kleinen Volkswirtschaften westliche Hilfe.”

Russland hat nicht die Absicht, in die baltischen Staaten einzumarschieren, es sei denn, es liegt eine Bedrohung vor, was immer wahrscheinlicher wird, da die US-Regierung in der Nachbarschaft ist und daran arbeitet, diese kleinen europäischen Länder bis an die Zähne zu bewaffnen, und sie dazu drängt, sich am Russland-Bashing zu beteiligen.

Im vergangenen Juli verschärfte Vilnius die Beschränkungen für den Handel mit Russlands baltischer Exklave Kaliningrad durch sein Territorium. Die Bemühungen, die Russen in Kaliningrad zu isolieren und zu verfolgen, sind ein Ziel der NATO und der EU.

“Litauen sagte, seine Entscheidung sei nach Rücksprache mit der Europäischen Kommission, dem ausführenden Organ der EU, getroffen worden”, berichtete die CNBC-Abteilung der US-Kriegspropagandamedien.

Nachdem Russland Litauen mitgeteilt hatte, dass Moskau auf sein Verbot des Transits von durch die EU sanktionierten Waren in die russische Exklave Kaliningrad so reagieren würde, dass die Bürger des baltischen Staates den Schmerz zu spüren bekämen, machte das baltische Land einen Rückzieher.

Die NATO hatte gehofft, dass das Embargo für russische Waren entlang des Suwalki-Korridors zur Oblast Kaliningrad einen neuen Krisenherd in Osteuropa eröffnen würde. Dies hat sich jedoch nicht so entwickelt, wie sie erwartet hatten.

“An der polnisch-litauischen Grenze muss der Westen auf Russlands tatsächliche Fähigkeiten reagieren, anstatt Vermutungen über seine Absichten anzustellen”, erklärte Foreign Affairs, eine dem Council on Foreign Relations angeschlossene und vom David Rockefeller Studies Program finanzierte Organisation.

Mit anderen Worten: Die NATO muss Russland entgegentreten, egal was es tut, denn Putin ist der neue Satan, eine Steigerung des neuen Hitlers.

Litauen ist, wie die Ukraine, völlig entbehrlich. Beide sind Schachfiguren, die schwächsten Figuren auf Zbigniew Brzezinskis “Großem Schachbrett” der “amerikanischen Vorherrschaft und ihrer geostrategischen Imperative”.

Der “Imperativ” ist nicht die “Demokratie” für die Neonazis in der Ukraine oder ihre Kollaborateure in Polen und Litauen. Es ist eine konzertierte Aktion zur Ausschaltung von “Konkurrenten”, d.h. von Nationen und Führern, die sich der neoliberalen Agenda der aufgezwungenen Armut und des Raubes an natürlichen Ressourcen widersetzen.

Russland wird dies nicht zulassen. Es hat bei zahlreichen Gelegenheiten gewarnt, dass jede existenzielle Bedrohung des Landes zu einem Atomkonflikt führen wird.

Bidens Kriegsminister Lloyd Austin hat ausdrücklich gesagt, dass das Ziel darin besteht, Russland zu schwächen und Wladimir Putin zu stürzen.

Der Wahnsinn regiert. Jennifer Rubin, eine Neokonservative, die vor den “Konservativen” geflohen ist, um Biden zu unterstützen, und der vorgeworfen wird, “politische Pornographie” für die Washington Post der CIA zu schreiben, glaubt, dass “Lloyd Austin Recht hat” und Russland geschwächt werden muss.

Rubins Hybris und Arroganz sowie die ihrer Mitverschwörer innerhalb und außerhalb des Staates werden dazu führen, dass diese verabscheuungswürdige, kriegstreiberische Frau und praktisch jeder andere Amerikaner zu radioaktivem Staub wird. Übersetzt mit Deepl.com

