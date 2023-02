Live: Turkey-Syria quakes kill more than 28,000 as thousands languish in sub-zero temperatures Earthquake’s death toll surpasses Turkey’s 1999 quake, becoming deadliest since 1939

Live: Beben in der Türkei und Syrien fordern mehr als 30.000 Todesopfer, Tausende leiden unter den Minusgraden

Die Zahl der Todesopfer übertrifft die des türkischen Erdbebens von 1999 und ist die tödlichste seit 1939

Wichtigste Punkte

UN warnt, dass sich die Zahl der Todesopfer in den kommenden Tagen mehr als verdoppeln könnte

Überlebende tauchen 120 Stunden nach dem Hauptbeben immer noch auf

Türkei leitet Untersuchung über eingestürzte Gebäude ein

Live-Updates

Zahl der Todesopfer in Syrien und der Türkei steigt auf 33.000

12. Februar 2023

Die Zahl der Todesopfer der Erdbeben vom Montag in der Türkei und in Syrien ist am Sonntag auf 33.000 gestiegen, und die UNO warnt, dass sich die Zahl der Todesopfer verdoppeln könnte.

Nach Angaben der türkischen Katastrophenschutzbehörde AFAD starben 29.605 Menschen und 3.574 in Syrien, womit sich die Gesamtzahl auf 33.179 erhöhte.

AFAD: Zahl der Todesopfer in der Türkei steigt auf 29.605

12. Februar 2023

Die türkische Katastrophenbehörde AFAD teilte mit, dass die Zahl der Todesopfer der Erdbeben vom Montag in der Türkei auf 29.605 angestiegen ist.

Syrer erhalten Leichen von Angehörigen, die in der Türkei gestorben sind

Vor 2 Stunden

Rettungsteams transportieren die Leichen von Syrern, die bei einem Erdbeben in der Türkei ums Leben gekommen sind, nachdem sie durch den von der Opposition kontrollierten Grenzübergang Bab al-Hawa an der Grenze zur Türkei in der nördlichen Provinz Aleppo gebracht wurden, am 12. Februar 2023. Ahmad al-ATRASH / AFP

Rettungsteams transportieren die Leichen von Syrern, die bei einem Erdbeben in der Türkei ums Leben gekommen sind, nachdem sie über den von der Opposition gehaltenen Grenzübergang Bab al-Hawa zurückgebracht wurden (AFP)

Angehörige von Syrern, die bei einem Erdbeben in der Türkei ums Leben gekommen sind, nehmen ihre Leichen in Empfang, nachdem sie über den von der Opposition gehaltenen Grenzübergang Bab al-Hawa an der Grenze zur Türkei in der nördlichen Provinz Aleppo zurückgebracht worden sind, am 12. Februar 2023. Ahmad al-ATRASH / AFP

Angehörige von Syrern, die bei einem Erdbeben in der Türkei ums Leben gekommen sind, nehmen ihre Leichen nach der Rückführung über den von der Opposition kontrollierten Grenzübergang Bab al-Hawa in Empfang (AFP)

Syrer nehmen die Leichen ihrer Angehörigen im Norden Aleppos in Empfang, nachdem sie aus der Türkei repatriiert wurden (AFP)

Syrer nehmen die Leichen ihrer Angehörigen im Norden Aleppos in Empfang, nachdem sie aus der Türkei repatriiert worden waren (AFP)

UN sagt, dass die Verzögerung von Hilfslieferungen in das von Rebellen kontrollierte Syrien durch militante Gruppen verursacht wurde

vor 3 Stunden

Ein UN-Sprecher sagte, dass die Erdbebenhilfe aus den von der Regierung kontrollierten Teilen Syriens in das von der Opposition kontrollierte Gebiet durch Genehmigungsprobleme mit der Hardliner-Gruppe Hayat Tahrir al-Sham aufgehalten wird.

Ein Sprecher des UN-Büros für humanitäre Hilfe sagte der Nachrichtenagentur Reuters, es gebe Probleme mit der Genehmigung durch HTS, ohne weitere Informationen zu geben.

Ein Sprecher der Vereinten Nationen in Damaskus lehnte eine Stellungnahme ab und sagte, die Vereinten Nationen arbeiteten weiterhin mit den relevanten Parteien zusammen, um Zugang zu dem Gebiet zu erhalten.

Eine HTS-Quelle in Idlib sagte Reuters, die Gruppe werde keine Lieferungen aus den von der Regierung kontrollierten Teilen Syriens zulassen und die Hilfsgüter würden aus der Türkei in den Norden kommen.

“Die Türkei hat alle Straßen geöffnet, und wir werden nicht zulassen, dass das Regime die Situation ausnutzt, um zu zeigen, dass sie helfen”, so die Quelle. Weiterlesen in middleeeasteye.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …