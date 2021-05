https://www.middleeasteye.net/live/israel-palestine-sheikh-jarrah-jerusalem-update

Live:

Live: Israelische Streitkräfte stürmen gewaltsam die al-Aqsa Moschee

Verfolgen Sie MEEs Updates aus Jerusalem und darüber hinaus, während die Spannungen wegen der drohenden Vertreibung von Palästinensern aus Sheikh Jarrah zunehmen

Wichtige Punkte

Hunderte von Verletzten bei der Razzia am Montagmorgen

ACHTUNG! Palästinenser fliehen aus Qibli-Moschee

vor 4 Minuten

Es wurde berichtet, dass Dutzende von Palästinensern, darunter auch Verwundete, in der Qibli-Moschee von al-Aqsa eingeschlossen sind.

Jetzt zeigen Aufnahmen, wie Palästinenser aus der Moschee fliehen, nachdem sie stundenlang eingeschlossen waren.

Verfolgen Sie hier die Live-Übertragung von Middle East Eye aus al-Aqsa:

Sprecher des Roten Halbmonds: Mediziner angegriffen und Zugang verweigert

Vor 28 Minuten

Mohammad Fitiani, Sprecher des Jerusalemer Rettungsdienstes, hat ein Video auf der Facebook-Seite des Roten Halbmonds veröffentlicht, in dem er die Szene beschreibt.

Er sagt, dass bisher 215 Palästinenser verwundet worden sind.

Auch Sanitäter wurden angegriffen, sagt Fitiani und fügt hinzu, dass die israelischen Streitkräfte sogar einige Wagen konfisziert haben, die zum Abtransport der Verwundeten verwendet wurden.

Israel verweigert Medizinern weiterhin den Zugang zur al-Aqsa-Moschee, so Fitiani.

Palästinenser fordern Hilfe von al-Aqsa-Lautsprechern

vor 41 Minuten

Im Internet kursieren Videos von Hilferufen, die aus Lautsprechern der al-Aqsa-Moschee ertönen.

Sie appellieren an die Hilfe für Palästinenser, die in der Qibli-Moschee der al-Aqsa eingeschlossen sind, in die israelische Streitkräfte Tränengas und Betäubungsgranaten geschossen haben.

Es ist nicht klar, wie diese Aufrufe über die Lautsprecher der al-Aqsa gemacht werden, da zuvor berichtet wurde, dass die israelischen Streitkräfte den Audiokontrollraum beschlagnahmt haben.

180 Palästinenser verletzt, einer kritisch: Sanitäter

vor 47 Minuten

Der palästinensische Rote Halbmond hat berichtet, dass 180 Palästinenser von israelischen Streitkräften verwundet wurden.

Bislang wurden 80 von ihnen in Krankenhäuser in Jerusalem gebracht, darunter ein Feldlazarett, das der Rote Halbmond in der Nähe von al-Aqsa eingerichtet hat.

Einer befinde sich in kritischem Zustand, sagte der Rote Halbmond und fügte hinzu, dass auch seine eigenen Sanitäter bei dem Chaos verletzt worden seien.

Israel hat unterdessen gesagt, dass neun seiner Polizisten verletzt wurden, als sie den Moscheekomplex gewaltsam stürmten.

Palästinensische Sanitäter sagten, die israelischen Streitkräfte hätten Palästinenser in den Kopf und in die Augen getroffen.

Sanitäter versorgen einen verwundeten Palästinenser (Reuters)

Israel beschlagnahmt Schlüssel zu Al-Aqsa

vor 1 Stunde

Der Direktor der Jerusalemer Stiftungsbehörde hat gegenüber Al Jazeera Arabic erklärt, dass israelische Streitkräfte die Schlüssel zu allen Eingängen des Al-Aqsa-Moschee-Komplexes beschlagnahmt haben.

Bewaffnete Polizisten haben den ganzen Morgen über Hunderte von Palästinensern vertrieben und Berichten zufolge den Zugang von Sanitätern und Medienvertretern eingeschränkt.

‘Alle roten Linien überschritten’

vor 1 Stunde

In einem Gespräch mit Middle East Eye in Jerusalem beschrieb die palästinensische Aktivistin Hanady Halawani die alarmierende Situation an der al-Aqsa-Moschee und äußerte ihre Bestürzung über die Zahl der arabischen Staaten, die kürzlich ihre Beziehungen zu Israel normalisiert haben.

“Es gab Angriffe in der 28. Nacht des Ramadan, die schon vor diesem Datum begannen… Wenn es Angriffe wie die am Damaskustor gibt, haben die Menschen natürlich Angst, besonders Kinder, Frauen und alle, die zur al-Aqsa gehen.”

Hanadi sagte, viele seien am Montag verwundet worden, und auch Journalisten, die über die Razzia berichteten, seien von israelischen Kräften ins Visier genommen worden.

Israelische Polizisten nehmen einen Palästinenser an der al-Aqsa-Moschee fest (Reuters)

“Das ist nicht das erste Mal, dass die Besatzung so etwas tut… sie haben die Menschen intensiv mit Schallgranaten, Waffen und Tränengas angegriffen. Die Verletzungen, die sie verursachten, betrafen vor allem den Kopf und die Augen… es war eindeutig vorsätzlich. Es gab eine große Anzahl von Verletzungen.”

Sie fügte hinzu, dass die israelische Polizei die Qibli-Moschee von al-Aqsa stürmte, während die Menschen beteten.

“Wir haben jetzt einen neuen Punkt erreicht, und es ist sehr gefährlich. Die Besatzung hat alle roten Linien und alle Gefühle der Muslime überschritten. Al-Aqsa, Ramadan, Frauen: es gibt keine Linie, die nicht überschritten wurde”, sagte sie.

Palästinenser schleudern Steine auf israelische Truppen während einer Razzia in der al-Aqsa-Moschee (AFP)

“Es scheint, als hätte die Besatzung grünes Licht bekommen, zu tun, was immer sie will, besonders nach der Normalisierung der Beziehungen zu einigen arabischen Ländern”, fügte sie hinzu.

erklärte Sheikh Jarrah: Die Vergangenheit und Gegenwart des Viertels Ostjerusalem

Mehr lesen ”

“An alle Länder, die ihre Beziehungen zu Israel normalisiert haben – ihr habt zugelassen, dass die al-Aqsa Moschee geplündert wird. Die al-Aqsa-Moschee ist uns heilig, uns allen, nicht nur den Palästinensern.”

Basem Zidani, ein palästinensischer Journalist in Jerusalem, sagte MEE, die Szenen innerhalb der al-Aqsa seien verheerend.

Er merkte an, dass es palästinensischen Demonstranten gelungen war, eine Entscheidung des israelischen Obersten Gerichtshofs über die Räumung von Familien aus Sheikh Jarrah zu verzögern, und das könnte die Behörden verärgert haben.

“Die palästinensischen Siege bei der Aufhebung der Beschränkungen für die al-Aqsa zu Beginn des Ramadan, die Verzögerung der Gerichtsentscheidung über die Räumung von Sheikh Jarrah und das Verbot des israelischen Polizeichefs für Siedler, die Moschee zu betreten, haben die israelischen Streitkräfte provoziert, dieses harte Vorgehen durchzuführen.”

