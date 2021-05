Live Updates von dem Jerusalem Sheikh Jarrar Massaker

https://www.middleeasteye.net/live/israel-palestine-sheikh-jarrah-jerusalem-update

Bild: Palestinians in Jerusalem protest over the threatened eviction of several Palestinian families in the Sheikh Jarrah neighbourhood, 7 May (Reuters)

Live-Updates: Israel verschiebt Sheikh Jarrah-Anhörung nach nächtlicher Razzia

Verfolgen Sie die Live-Updates von MEE zu den Ereignissen in Jerusalem, während die Spannungen in der Stadt wegen der bevorstehenden Räumung der Palästinenser aus dem Viertel Sheikh Jarrah zunehmen

Wichtige Punkte

Israels Oberster Gerichtshof hat eine Anhörung über die geplante Räumung von palästinensischen Familien im Jerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah verschoben

Israelische Streitkräfte sind nach dem Gebet in der al-Aqsa-Moschee am Laylat al-Qadr gewaltsam gegen Palästinenser vorgegangen

Nächtliche gewalttätige Razzien kommen, während die Proteste gegen die Sheikh Jarrah Enteignungen wachsen

Live-Updates

Was ist der Jerusalem-Tag?

Vor 32 Minuten

Die Ankündigung, dass die ursprünglich für Montag geplante Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof nun verschoben wird, bedeutet nicht, dass die Spannungen morgen in Jerusalem entschärft werden.

Am Montag wird ein Marsch durch die Altstadt anlässlich des Jerusalem-Tages erwartet, der die Einnahme und anschließende Besetzung Ost-Jerusalems durch Israel im Krieg von 1967 markiert.

Der so genannte Flaggenmarsch bringt normalerweise Tausende von jungen, rechtsextremen religiösen Israelis zusammen, die antipalästinensische Parolen skandieren.

Laut der israelischen Zeitung Haaretz haben israelische Sicherheitsbeamte die Politiker aufgefordert, den Marsch entweder zu verschieben oder die Zahl der Teilnehmer zu begrenzen und die Route zu verkürzen, um zu vermeiden, nach einer Woche der Konfrontationen in der Stadt zwischen Palästinensern und israelischen Siedlern und Sicherheitskräften Öl ins Feuer zu gießen.

Ob die Behörden den Demonstranten erlauben, den Komplex der Al-Aqsa-Moschee am Jerusalem-Tag zu betreten, könnte ebenfalls zu mehr Ärger führen.

Rechtsextreme Israelis glauben, dass Jerusalem die ungeteilte Hauptstadt Israels ist, während die Palästinensische Autonomiebehörde und die Mehrheit der internationalen Gemeinschaft darauf drängen, dass Ost-Jerusalem die Hauptstadt Palästinas als Teil einer Zwei-Staaten-Lösung sein soll.

Die Bemühungen, Palästinenser zugunsten israelischer Siedler zu verdrängen – ein Schritt, der gegen internationales Recht verstößt – wurden als Versuch beschrieben, die palästinensische Präsenz und Identität in Jerusalem auszulöschen.

Israel verschiebt Sheikh Jarrah Anhörung, aber Palästinenser kaufen es nicht ab

vor 41 Minuten

Israels Justizministerium sagte, dass es eine wichtige Anhörung, die ursprünglich für Montag im Fall der Sheikh Jarrah Räumung geplant war, verschieben wird.

“Unter allen Umständen und im Lichte des Antrags des Generalstaatsanwalts wird die reguläre Anhörung für morgen, den 10. Mai 2021, abgesagt”, sagte es in einer Erklärung und fügte hinzu, es werde innerhalb von 30 Tagen eine neue Anhörung ansetzen.

Die Nachricht von der Verschiebung wurde jedoch von den Palästinensern, die vom Verlust ihrer Häuser bedroht sind, mit Skepsis und Desillusionierung aufgenommen.

“Das Genie der Nakba war es, die Prozesse unter dem Deckmantel rassistischer Gesetze über Jahrzehnte zu verlängern”, schrieb Mohammed al-Kurd in einer Erklärung, in Anspielung auf die Zwangsvertreibung der Palästinenser seit der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 – ein Ereignis, das im Arabischen als “Katastrophe” bekannt ist.

Kurd rief die Protestbewegung und die internationale Solidarität dazu auf, weiterhin Druck auf Israel auszuüben.

“Die Bewegung von Sheikh Jarrah ist eine populäre und globale Bewegung gegen die Vertreibung und Kolonisierung in ganz Jerusalem und Palästina, und wir müssen unsere Stimme erheben und unsere Bemühungen mit Präsenz und Solidarität vor Ort in Sheikh Jarrah intensivieren, und unsere Stimme auf Social-Media-Plattformen verstärken”, fügte er hinzu.

“Die Gewalt der kolonialen Besatzung ist in unseren Städten weit verbreitet und hat nicht aufgehört.”

Demonstrant im südlichen Gazastreifen angeschossen und verletzt

vor 1 Stunde

Israelische Streitkräfte haben Berichten zufolge heute einen palästinensischen Demonstranten im südlichen belagerten Gazastreifen erschossen und verletzt, wie die offizielle Nachrichtenagentur der Palästinensischen Autonomiebehörde Wafa berichtet.

Israelische Streitkräfte, die in der Nähe der Demarkationslinie zwischen Israel und Gaza stationiert sind, eröffneten das Feuer auf Demonstranten, die östlich der Stadt Khan Younis aus Solidarität mit Jerusalem demonstrierten.

Ein Demonstrant wurde von einer scharfen Kugel in den Fuß getroffen, während mindestens zwei weitere Demonstranten eine Tränengasinhalation erlitten.

Palästinenser in den besetzten Gebieten und Israel sind in den letzten Tagen auf die Straße gegangen, um ihre Unterstützung für Sheikh Jarrah zu zeigen.

Wer ist Arieh King, der Israeli, der sagte, man solle dem Palästinenser in den Kopf schießen?

vor 1 Stunde

Nachdem der stellvertretende Bürgermeister der israelischen Stadtverwaltung von Jerusalem, Arieh King, am Freitag zu einem palästinensischen Aktivisten gesagt hatte, man solle ihm in den Kopf schießen, nannte die Stadtverwaltung dies eine “persönliche Angelegenheit”. Aber King ist sowohl ein städtischer Beamter als auch der Gründer einer Organisation, die sich der Beschlagnahme von Häusern in Sheikh Jarrah widmet.

Seit King 2007 den Israel Land Fund gründete, war er an vielen der Hausbeschlagnahmungen in ganz Ostjerusalem beteiligt – und er hat sich lautstark dafür eingesetzt, dass mehr Siedler nach Sheikh Jarrah ziehen.

2017 sagte King, man hoffe, innerhalb von zehn Jahren bis zu 500 jüdische Familien in dem Gebiet anzusiedeln.

Die Organisation hilft, palästinensische Häuser aufzukaufen und kämpft für die Vertreibung der palästinensischen Bewohner. Auf der Website des Israel Land Fund wird behauptet, dass Palästinenser und Nicht-Juden, die Land in Gebieten wie West-Jerusalem und Tel Aviv kaufen, eine “Gefahr” darstellen.

“Die Lösung”, heißt es dort, sei: “Haus für Haus, Grundstück für Grundstück sorgt der Israel Land Fund dafür, dass das Land Israel für immer in den Händen des jüdischen Volkes bleibt.”

King hat sich stark in die juristischen Kämpfe eingebracht und war vor Gericht, als es um die Zwangsräumung ging, was sie 2017 gegen die Familie Shamasneh in Sheikh Jarrah gewonnen haben.

Die Familie wurde mit der Begründung vertrieben, dass die israelische Familie, die das Haus übernahm, die Erben der ursprünglichen Eigentümer seien, obwohl es kein Gesetz gibt, das die Rückgabe von Häusern in palästinensischem Besitz, die nun von Israelis bewohnt werden, vorsieht.

Die gewaltsame Vertreibung von Bevölkerungen und die Verlegung von zivilen Siedlern in besetzte Gebiete sind nach internationalem Recht illegal.

Netanjahu sagt, die Siedlungen in Ost-Jerusalem werden fortgesetzt

vor 3 Stunden

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Kritik an den geplanten Zwangsräumungen von Palästinensern in Sheikh Jarrah zurückgeschlagen und darauf bestanden, dass Israel weiter bauen wird.

“Wir weisen den Druck, in Jerusalem nicht zu bauen, entschieden zurück. Zu meinem Bedauern hat dieser Druck in letzter Zeit zugenommen”, sagte Netanyahu.

Er sprach im Vorfeld des morgigen Jerusalem-Tages, der an die israelische Besetzung Ost-Jerusalems im Jahr 1967 erinnert.

“Ich sage auch zu unseren besten Freunden: Jerusalem ist Israels Hauptstadt und so wie jede Nation in ihrer Hauptstadt baut und ihre Hauptstadt aufbaut, haben auch wir das Recht, in Jerusalem zu bauen und Jerusalem aufzubauen. Das ist es, was wir getan haben und was wir auch weiterhin tun werden.”

Israel behauptet, die Stadt vereinigt zu haben, als es 1967 Ostjerusalem von Jordanien eroberte, aber die Palästinenser erkennen die israelische Autorität nicht an und betrachten Ostjerusalem als die Hauptstadt eines palästinensischen Staates.

Jerusalemer Bewohner reinigen al-Aqsa-Höfe

vor 3 Stunden

Mitarbeiter und Freiwillige in al-Aqsa haben am Morgen nach Laylat al-Qadr, an dem rund 90.000 Menschen teilnahmen, die Innenhöfe der Moschee gereinigt.

Obwohl es nicht die gleiche Gewalt wie in der Nacht zuvor gab, kam es gegen Morgengrauen am Kettentor zu kleineren Konfrontationen zwischen palästinensischen Jugendlichen und israelischen Soldaten, die Blendgranaten in den Komplex warfen.

Jerusalemer Bewohner reinigen den al-Aqsa-Hof und die Moschee (MEE) Übersetzt mit Deepl.com

Mehr laden

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...