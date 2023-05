London Calling. Wie viel Geduld hat der Westen noch mit Selenskyj?

von Martin Jay

10. Mai 2023

Wie lange hat Selenskyj noch Geduld mit seiner sogenannten besonderen Beziehung zu den westlichen Eliten und der NATO? In den letzten Wochen gab es eine Reihe von Anzeichen, die darauf hindeuten, dass die Vernunftehe in die Brüche gehen könnte.

Das liegt nicht daran, dass er nicht zur Krönung von König Charles gegangen ist, sondern seine Frau geschickt hat, obwohl dies in den Londoner Machtzirkeln zur Kenntnis genommen wird. Nein, man muss weiter zurückgehen bis Ende Februar, wo die Beziehungen zu bröckeln begannen, als der ukrainische Präsident in den Medien verkündete, dass er den chinesischen Premierminister Xi in dem witzigen “Call me”-Artikel ansprechen wolle. Dies ist der beste Indikator dafür, dass seine Zeit mit den westlichen Eliten abläuft, die ihm immer weniger Ausrüstung und Befehle liefern, nicht zuletzt, weil ihre eigenen Bestände so absurd niedrig sind, dass ihre eigenen Länder sich jetzt nicht mehr gegen jeden Angriff verteidigen können, wobei ein britischer General kürzlich in der britischen Presse enthüllte, dass Großbritannien in jeder Konfliktsituation nur noch “etwa 22 Stunden Munition” habe. Der “Call me”-Artikel erschreckte den Westen so sehr, dass der NATO-Generalsekretär innerhalb weniger Tage verkündete: “Die Ukraine wird Mitglied der NATO”, was so absurd war, dass sogar Selenskyj selbst diese Bemerkung später auspacken und abschwächen musste.

Dann waren da noch die durchgesickerten Pentagon-Papiere, die ich als Fälschung bezeichnet habe. Hat Selenskyj dieses Leck organisiert, um Druck auf die USA auszuüben, damit diese eine Waffenlieferung beschleunigen, und um den Westen in Verlegenheit zu bringen, indem er Ägyptens Pläne “enthüllt”, Raketen in die Ukraine zu schicken, um Russland zu helfen? Das ist sicherlich ein realistischeres Argument als das, dass ein ungebildeter amerikanischer Soldat sie ins Netz gestellt hat, um eine Rechnung zu begleichen, auch wenn wir den Gedanken nicht von der Hand weisen sollten, dass der Soldat als Kanal benutzt wurde.

Eine solidere Grundlage und eine Erklärung für die Sackgasse, in der wir uns meiner Meinung nach derzeit befinden, ist das Schlachtfeld Ukraine. Der Westen hat sicherlich gehofft, dass Biden wenige Monate vor Beginn seiner Wiederwahlkampagne den Wählern in den USA etwas vorweisen kann, die verwirrt sind, wie es möglich ist, dass eine halbe Million US-Bürger obdachlos sind, während weit über 100 Mrd. Dollar für Militärhilfe an die Ukraine ausgegeben wurden. Doch statt symbolischer Siege hat Selenskyj nur Niederlagen zu verzeichnen.

Erst kürzlich wurden wir Zeuge der Einnahme von Bachmut durch russische Truppen mit schweren Verlusten auf beiden Seiten. Die NATO-Bosse und die westlichen Staats- und Regierungschefs müssen sich fragen, was es für die Moral der Truppen bedeutet, wenn eine weitere Stadt wie Bakhmut fällt. Könnte dies einen Dominoeffekt auslösen und die ganze Sache zum Einsturz bringen? Sowohl Selenskyj als auch Biden brauchen dringend einen Sieg in der Ukraine, aber diese Aussicht scheint immer unwahrscheinlicher zu werden, so dass man sich in Zukunft wohl eher auf unorthodoxe Methoden verlassen wird. Der Amateur-Drohnenangriff auf den Kreml ist ein gutes Beispiel dafür. Selenskyj ist hin- und hergerissen zwischen der Verantwortung für einen ausgewachsenen Dritten Weltkrieg (den er in der Vergangenheit bereits mehrfach provoziert hat, z. B. mit dem Raketenangriff auf Polen) und dem Versuch, mit den Chinesen ein Friedensabkommen zu schließen. Letzteres wird ihn jedoch teuer zu stehen kommen, da Xi nur dann an Frieden interessiert ist, wenn er im Gegenzug reiche Beute macht, was wir erfahren haben, als das Telefonat mit Xi endlich zustande kam.

Für Stoltenberg oder auch Biden muss dies ein entscheidender Moment gewesen sein, den sie kaum glauben konnten. Es zeigte ihnen, dass Selenskyj nur im weitesten Sinne ein Verbündeter ist und obendrein ein undankbares Balg, dem man beim besten Willen nicht trauen kann. An Xi für ein Friedensabkommen zu appellieren, bedeutet, dass selbst Selenskyj nicht viel Hoffnung hat, dass sowohl seine Beziehungen zum Westen allzu lange andauern als auch dass der Kampf vor Ort so bleibt, wie er ist. Interessant ist jedoch, dass die westlichen Eliten, die ebenfalls ein großes Interesse an ihm und der Ukraine haben, ebenfalls nervös werden.

War es nur ein Zufall, dass die Frau von Selenskyj zur Krönung nach London geschickt wurde? Oder fängt sogar das Vereinigte Königreich, das ihn und die Ukraine immer unterstützt hat, nach dem Anruf von Xi an, die Beziehungen neu zu bewerten?

Dies wäre eine Erklärung dafür, warum ein britischer Minister vor kurzem gegenüber der Presse ein schockierendes Eingeständnis machte, dass einige der Waffen, die das Vereinigte Königreich an die Ukraine schickt, nicht dort ankommen, sondern auf Schwarzmärkten in Osteuropa verkauft werden.

Der britische Streitkräfteminister James Heappey räumte kürzlich ein, dass einige Waffenlieferungen, die Kiew von seinen westlichen Unterstützern erhalten hat, den Besitzer gewechselt haben könnten, bevor sie die Frontlinie erreichten. Er machte keine genauen Angaben über die Menge oder die Art der Waffen, die angeblich umgeleitet worden sind.

Er reagierte nicht auf eine Anfrage der Medien, sondern auf eine Anfrage des schottischen Abgeordneten Kenny MacAskill, der den Minister bat, den Anteil der britischen Militärhilfe für die Ukraine zu schätzen, der weiterverkauft wurde, bevor er die Truppen des Landes erreichte.

Heappey antwortete etwas vage, dass das Vereinigte Königreich über “robuste Verfahren” verfüge, um sicherzustellen, dass alle Hilfsgüter, die über das Internationale Geberkoordinationszentrum laufen, an die ukrainische Armee weitergegeben werden.

Er räumte jedoch ein, dass es “vereinzelte Berichte” – wenn auch äußerst selten – gegeben habe, wonach an die Ukraine gelieferte Ausrüstungsgegenstände von der Front abgezweigt worden seien, ohne nähere Angaben zu machen.

Meine eigene Untersuchung, die im Juli 2022 in der Daily Mail erschien, kam zu dem Schluss, dass Waffenlieferungen aus dem Vereinigten Königreich und den USA auf den Schwarzmarkt gelangen und in Syrien in den Händen der prowestlichen Dschihadisten auftauchen, die gegen Assads Streitkräfte kämpfen. Als ich das Verteidigungsministerium um Klarstellung bat, war es ebenfalls unglaublich vage, irgendwelche Details zu nennen, aber zusammen mit einem ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter, den ich befragte, sagte es, dass es in der Ausrüstung keine Ortungsgeräte gäbe – etwas, das sehr schwer zu glauben ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass meine eigene Regierung mich anlügt und dass eine Reihe von Abgeordneten, die ich kontaktiert habe, nervös wurden und ihre Bereitschaft, zu meiner Untersuchung beizutragen, zurückzogen, als sie das Thema genau kannten. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Heappy über die begrenzte Anzahl lügt, ebenso wie es mehr als wahrscheinlich ist, dass das Verteidigungsministerium darüber lügt, dass keine Ortungsgeräte installiert sind.

Realistischer ist die Annahme, dass sich die Beziehungen zwischen London und Kiew ebenfalls verschlechtern. Es ist eine Sache, der Selenskyj-Kabale zu erlauben, einen Teil der Ausrüstung weiterzuverkaufen, um ihre eigenen Aktivitäten zu finanzieren und ihren Rockstar-Lebensstil aufrechtzuerhalten, als die Chancen für die ukrainische Armee zu stehen schienen, aber eine ganz andere, wenn sich die Schlacht zugunsten Russlands gewendet zu haben scheint und Selenskyj China um Hilfe bittet. Das heißt nicht, die Hand zu beißen, die einen füttert, sondern sie abzuschneiden und sie den dreckigen Hunden auf der Straße zum Fraß vorzuwerfen. Übersetzt mit Deepl.com

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist mit Sitz in Marokko, wo er als Korrespondent für The Daily Mail (UK) arbeitet und zuvor für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling berichtete. Von 2012 bis 2019 lebte er in Beirut, wo er für eine Reihe internationaler Medientitel wie BBC, Al Jazeera, RT und DW arbeitete und als freier Mitarbeiter für die britische Daily Mail, die Sunday Times und TRT World berichtete. Im Laufe seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern Afrikas, des Nahen Ostens und Europas für eine Vielzahl großer Medientitel gearbeitet. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.