Der G7-Gipfel in Hiroshima wurde zu einem “Club der einsamen Herzen”. Keines der G7-Mitglieder ist zu Hause beliebt – und so bot der Gipfel reichlich Gelegenheit, sich bei den Mitreisenden zu beklagen, so die US-Zeitung The New York Times.

“Lonely hearts club”? G7-Gipfel wird zur Party für ungeliebte Regierungschefs

Der G7-Gipfel in Hiroshima wurde zu einem “Club der einsamen Herzen”. Keines der G7-Mitglieder ist zu Hause beliebt – und so bot der Gipfel reichlich Gelegenheit, sich bei den Mitreisenden zu beklagen, so die US-Zeitung The New York Times.

“Sie kommen aus den verschiedensten Teilen der Welt, sprechen unterschiedliche Sprachen, decken das gesamte ideologische Spektrum ab und sind zwischen 43 und 80 Jahre alt. Aber eines haben Präsident Biden und die anderen Staats- und Regierungschefs der Gruppe der 7, die sich an diesem Wochenende in Japan treffen, gemeinsam. Sie sind zu Hause nicht sonderlich beliebt”, damit beginnt ein Artikel in der US-Zeitung The New York Times.

Der G7-Gipfel in Hiroshima habe sich in einen “Club der einsamen Herzen” verwandelt, in dem sich jeder der Staats- und Regierungschefs über die schwierige Situation der geringen Unterstützung durch seine Mitbürger beklagen könne, meint der Zeitungskolumnist. Er erklärt:

“Für Biden und seine Amtskollegen aus den führenden Industriemächten der Welt ist es ein Zeitalter der demokratischen Unzufriedenheit, in dem die Wähler scheinbar ständig unzufrieden mit den von ihnen gewählten Präsidenten und Premierministern sind. Jeder der Staatsoberhäupter steckt aus anderen Gründen in der Klemme, aber ihre gemeinsamen Kämpfe verdeutlichen die Zerbrechlichkeit freier Gesellschaften in einer Zeit tiefer politischer und kultureller Spaltungen.” “Das hat das diesjährige Gipfeltreffen in Hiroshima, Japan, zu einer Art ‘Club der einsamen Herzen’ gemacht, wie es ein Fachmann ausdrückte, wo ungeliebte Staatsoberhäupter über ihre innenpolitischen Probleme lamentieren und Ideen austauschen können, wie sie sich wieder in die Gunst ihrer Wähler bringen können. Ein paar Tage weg von zu Hause, um sich mit Gleichgesinnten auf der Weltbühne zu treffen, kann für angeschlagene Staatsoberhäupter eine willkommene Erleichterung sein, eine Chance, zu stolzieren und zu posieren und die Rolle eines Staatsmannes zu spielen, der die Geschichte mitgestaltet.”

Der Journalist von The New York Times beruft sich auf eine Morning-Consult-Umfrage, aus der hervorgeht, dass keiner der G7-Staats- und Regierungschefs die Unterstützung der Mehrheit der Bevölkerung seines eigenen Landes gewinnen kann. Die frisch gewählte italienische Premierministerin Giorgia Meloni “schnitt laut Morning Consult mit 49 Prozent Zustimmung am besten ab, gefolgt von Biden mit 42 Prozent, dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau mit 39 Prozent, dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz mit 34 Prozent, dem britischen Premierminister Rishi Sunak mit 33 Prozent und dem japanischen Premierminister Fumio Kishida mit 31 Prozent”, so die Zeitung. Am schlechtesten schnitt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ab – er hat lediglich 25 Prozent an Unterstützung.

The New York Times enthüllt auch, dass – den Umfragen von Morning Consult zufolge – nur vier Staatschefs “der 22 untersuchten großen Länder” Zustimmungswerte von über 50 Prozent haben. Das sind Narendra Modi (Indien), Alain Berset (Schweiz), Andrés Manuel López Obrador (Mexiko) und Anthony Albanese (Australien).

Mehr zum Thema – “Unterdrückung der Entwicklung anderer” – China weist Kritik der G7 zurück