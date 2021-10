Lügen und Ängste in der Rede des israelischen Premierministers vor der UNO Von Sayid Marcos Tenório undHajj Sayid

Lügen und expansionistischer Größenwahn pflastern seinen Weg

Lies and fears in the Israeli premier’s speech at the UN On 27 September, the world watched as the war criminal and Prime Minister of Israel, Naftali Bennett, before the General Assembly of the United Nations gave a speech full of lies and which configured an unmistakable demonstration of fear concerning the future of the Zionist colonial occupation in Palestine.

Bild: Der israelische Premierminister Naftali Bennett spricht bei der wöchentlichen Kabinettssitzung in Jerusalem am 8. August 2021. (RONEN ZVULUN/POOL/AFP via Getty Images)

Lügen und Ängste in der Rede des israelischen Premierministers vor der UNO

Bennetts Rede war eine Demonstration des Scheiterns des kolonialen Projekts des jüdischen Staates in Palästina, das darauf abzielt, das gesamte Gebiet des historischen Palästina zu erobern und zur Eroberung des gesamten Nahen Ostens vorzustoßen

Von Sayid Marcos Tenório undHajj Sayid



12. Oktober 2021

Am 27. September sah die Welt zu, wie der Kriegsverbrecher und Ministerpräsident Israels, Naftali Bennett, vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Rede voller Lügen hielt, die eine unmissverständliche Demonstration der Angst vor der Zukunft der zionistischen Kolonialbesetzung in Palästina darstellte.

Zum ersten Mal – und absichtlich – erwähnte der Premierminister der Besatzungsmacht die palästinensische Frage nicht. Für Bennett ist dies eine innere Angelegenheit Israels und geht die Welt nichts an. Bennett sagte der Jerusalem Post: “Uns zu siamesischen Zwillingen mit den Palästinensern zu machen, ist falsch und nicht hilfreich. Die Beziehungen zu anderen Ländern werden nicht von ihnen bestimmt”.

Bennetts Rede war eine Demonstration des Scheiterns des kolonialen Projekts des jüdischen Staates in Palästina, das darauf abzielte, das gesamte Gebiet des historischen Palästina zu erobern und zur Eroberung des gesamten Nahen Ostens vorzustoßen, unter dem Motto “Vom Nil zum Euphrat”, den beiden Flüssen, die durch die blauen Linien der israelischen Flagge dargestellt werden.

Wir müssen uns daran erinnern, dass Rabbiner J. L. Fischmann, der offizielle Vertreter der Jewish Agency for Palestine, bei der Erörterung des Teilungsplans für Palästina bei den Vereinten Nationen (UN) im Jahr 1947 wiederholt Reden hielt und für die Forderungen seines Führers Theodor Herzl eintrat. Er verteidigte, dass das “Gelobte Land”, einer der grundlegenden Mythen der Zionisten, sich vom Nil in Ägypten bis zum Euphrat erstrecken würde, ein Anspruch, der neben Palästina auch Syrien, den Libanon und den Irak umfassen würde.

Wie üblich sahen wir einen weiteren israelischen Führer, der auf der UN-Tribüne die Rolle des Opfers spielte, obwohl der kolonialistische Charakter der zionistischen Besatzung weithin bekannt ist, die sich immer weiter ausdehnt und gleichzeitig Verbrechen begeht, um die Entstehung eines palästinensischen Staates zu verhindern, wie es die UN-Resolutionen und das Völkerrecht vorsehen.

Heutzutage kann man mit Fug und Recht behaupten, dass die Pandemie (Tragödie) der Nakba nicht 1948 mit der Gründung Israels endete, geschweige denn mit dem Massaker, das die israelischen Streitkräfte während der terroristischen Aggression des Sechstagekriegs im Juni 1967 verübten, indem sie den Gazastreifen, weite Gebiete des Sinai, Ägypten und die zu Syrien gehörenden Golanhöhen besetzten. Die Bestrebungen gehen auch heute noch weiter, wobei die usurpierenden Zionisten die vollständige Entwurzelung und Zerstörung Palästinas vorantreiben.

Bennett nutzte die für seine Rede vorgesehene Zeit, um sich darüber zu beschweren, dass sein Land von palästinensischen Widerstandsgruppen (Hamas, Islamischer Dschihad und Volksfront zur Befreiung Palästinas), der libanesischen Hisbollah und anderen Gruppen und Ländern “buchstäblich umzingelt” sei. Der israelische Vertreter zeigte mit dem Finger auf den Iran und erklärte: “Vom Libanon bis Syrien, über den Gazastreifen und den Irak und den Jemen, sie alle wollen ‘mein Land’ zerstören und werden vom Teheraner Regime unterstützt.”

Den größten Teil seiner Redezeit widmete er Angriffen und Beschwerden über den Iran und das persische Atomprogramm, das seiner Meinung nach auf die Entwicklung von Atomwaffen abzielt. Bennett ging sogar so weit zu sagen, dass “Israel dieses Privileg nicht hat. Wir wollen nicht müde werden. Wir werden nicht zulassen, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen gelangt”, auch wenn er weiterhin bestreitet, dass Israel über mehr als 200 Atomsprengköpfe verfügt, was die britische Zeitung Sunday Times auf der Grundlage von Informationen des israelischen Atomwissenschaftlers Mordechai Vanunu enthüllt hat.

Der Premierminister gestand seine Schwäche ein, wobei er einen Aspekt hervorhob, der zu beachten ist, nämlich den Hinweis auf iranische Drohnen. Er sagte, dass “das Teheraner Regime” eine Flotte von Tausenden von Drohnen geschaffen habe, die “uns jederzeit und an jedem Ort angreifen können”. Außerdem habe “eine von ihnen, eine Shahed-136, bereits ein Schiff tödlich angegriffen”. Der Iran und seine Vertreter im Jemen, in Syrien, im Irak, im Libanon … sind mit ihnen bewaffnet und fordern uns ständig heraus.”

Was die israelische Besatzung belastet, sind jedoch nicht nur die militärischen Misserfolge Israels im Gazastreifen im vergangenen Mai und die Entschlossenheit der Palästinenser, sich der Aggression im Westjordanland zu widersetzen. Bennett äußerte die Befürchtung der Zionisten, dass der geostrategische Pol “Achse des Widerstands” entstehen könnte, zu dem der Iran, der Irak, Syrien, der Libanon und das besetzte Palästina mit ihren Widerstandskräften gehören.

Der Premierminister erwähnte es nicht, aber der Konflikt im Mai hat die israelische Wirtschaft schwer getroffen und Schäden in Höhe von über 2 Mrd. USD verursacht, die auf die Schließung von Häfen und Flughäfen, die Schließung von 30 % der Fabriken und die Gasförderung auf den Plattformen im Tamar-Feld zurückzuführen sind, sowie auf den beispiellosen Rückgang des Aktienmarktes und die Abwertung der israelischen Währung, des Schekel, der gegenüber dem Dollar um 14 % gefallen ist, was die wirtschaftliche Rezession, die bereits durch den Kovid-19 verursacht wurde, noch verstärkt hat.

Während Bennett die Freundschaft und Unterstützung der Vereinigten Staaten lobt, haben die Ereignisse im Mai im US-Kongress viele Stimmen laut werden lassen, die die Unterstützung Washingtons für Israel kritisieren. Einer von ihnen ist Senator Bernie Sanders, der in der New York Times einen Artikel veröffentlichte, in dem er erklärt, die USA könnten nicht weiterhin “die Rolle des Verteidigers der rechtsextremen und rassistischen israelischen Regierung” spielen.

Andererseits ist in der israelischen Bevölkerung das Gefühl zu beobachten, dass es keinen Sieg des zionistischen Gebildes über die Islamische Widerstandsbewegung (Hamas) und die anderen palästinensischen Widerstandskräfte gegeben hat und auch kaum geben wird. Sie demoralisierten und zerstörten die so genannten Normalisierungsabkommen zwischen dem zionistischen Regime und einigen arabischen Staaten, was den Enthusiasmus verringerte und andere laufende Prozesse entmutigte.

Es gibt eine gesunde Verbindung zwischen dem Irak, dem Iran, Syrien und dem Libanon, vier geografisch verbundenen und strategisch verbündeten Ländern, die einen Korridor vom Mittelmeer nach Zentralasien auf dem Land- und Seeweg mit enormen geostrategischen und wirtschaftlichen Auswirkungen schaffen. Die Achse des Widerstands könnte über den Nahen Osten hinausreichen. Es ist erwähnenswert, dass die Einheit der Widerstandskräfte mit den Kräften, die im arabischen Maghreb eine Front der Ablehnung der Normalisierung mit dem israelischen Feind bilden.

Es ist notwendig, dass alle Kräfte, die die Gerechtigkeit und die Achtung des Völkerrechts verteidigen, von den unabhängigen Ländern, insbesondere von den Vereinten Nationen, verlangen, dass sie dazu beitragen, die israelische koloniale Besetzung zu beenden und die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge und Vertriebenen zu garantieren, damit sie in Würde in ihrem angestammten Land Palästina mit dem heiligen Jerusalem als Hauptstadt leben können. Übersetzt mit Deepl.com

