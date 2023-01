Luftwaffengeneral fordert Vorbereitung auf Krieg mit China von Kurt Nimmo

https://kurtnimmo.substack.com/p/air-force-general-demands-preparation?utm_source=post-email-title&publication_id=312109&post_id=99670435&isFreemail=true&utm_medium=email



Kurt Nimmo über Geopolitik

Luftwaffengeneral fordert Vorbereitung auf Krieg mit China

China plant nicht aktiv eine Invasion Taiwans.

von Kurt Nimmo

29. Januar 2023

Wenn der Konflikt in der Ukraine nicht in einem nuklearen Wahnsinn endet, könnte es Taiwan treffen.

Das könnte die ungewollte Folge sein, wenn es nach General Mike Minihan, dem Chef des Air Mobility Command der US-Luftwaffe, geht.

Twitter-Avatar für @washingtonpost

Die Washington Post @washingtonpost

China könnte sich in zwei Jahren im Krieg mit den USA befinden, so General Michael A. Minihan, der die Flotte der Transport- und Tankflugzeuge der Air Force leitet. Als Grund nannte er die Präsidentschaftswahlen 2024 in Taiwan und den USA.

wapo.stU.S. General warnt Truppen, dass ein Krieg mit China in zwei Jahren möglich istGeneral Michael Minihan führte die Präsidentschaftswahlen in Taiwan und den USA im Jahr 2024 als Teil seiner Begründung an.

3:26 AM ∙ Jan 28, 2023

Minihan “hat eine unheilvolle Warnung über einen drohenden zukünftigen High-End-Konflikt gegen China ausgesprochen, wahrscheinlich über Taiwan”, schreibt Joseph Trevithick für The War Zone. Minihan will die Kriegsmaschinerie der US-Regierung auf das vorbereiten, was er als unvermeidlichen Konflikt bezeichnet.

Minihans Äußerungen sind Teil eines zweiseitigen internen Memos, das am 27. Januar auf Twitter veröffentlicht wurde.

Twitter-Avatar für @MikeBlack114

Mike Black @MikeBlack114

Neues Fenster ist gerade gefallen

Zachary Boyer, ein Sprecher des Air Mobility Command (AMC), bestätigte gegenüber The War Zone, dass dieses Dokument, das auf den 1. Februar datiert ist, tatsächlich authentisch ist. Das AMC ist unter anderem für den Großteil der Luftbetankungsflugzeuge und Frachtflugzeuge der Luftwaffe zuständig.

Minihan sagte, er hoffe, dass “ich mich irre”, was China und Taiwan betrifft.

“Mein Gefühl sagt mir, dass wir im Jahr 2025 kämpfen werden. Der [chinesische Präsident] Xi [Jinping] hat sich seine dritte Amtszeit gesichert und seinen Kriegsrat für Oktober 2022 angesetzt”, schrieb Minihan in dem Memo. “Taiwans Präsidentschaftswahlen sind im Jahr 2024 und werden Xi einen Grund bieten. [Die Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten finden 2024 statt und werden Xi ein abgelenktes Amerika bieten. Xis Team, seine Vernunft und seine Möglichkeiten sind alle für 2025 ausgerichtet”.

Nach Ansicht des Generals bleibt keine Zeit, um zu trödeln. Die US-Regierung und ihre Kriegsmaschinerie müssen auf Touren kommen, wenn sie einen amphibischen Angriff der PLA auf Taiwan aufhalten wollen. “Wir müssen die Bereitschaft, Integration und Agilität von uns selbst und der Joint Force vorantreiben, um China abzuschrecken und wenn nötig zu besiegen.” (Hervorhebung im Original).

Im Jahr 2022 warnten die Kriegspropagandamedien der Konzerne vor einer unmittelbar bevorstehenden Invasion in Taiwan.

Foreign Affairs, eine Publikation des globalistischen Council on Foreign Relations, titelte im vergangenen August beunruhigend: “America Must Prepare for a War Over Taiwan”. Etwa zur gleichen Zeit, wie aufs Stichwort, veröffentlichte das Wall Street Journal “The Coming War Over Taiwan”. Im April desselben Jahres titelte The Economist “How to deter China from attacking Taiwan” (Wie man China von einem Angriff auf Taiwan abhält) und schlug vor, dass Taiwan ein oder zwei Lektionen von der Ukraine lernen könnte, als ob das korrupte und nazifizierte Zelenskyy-Regime den Krieg gewinnen würde.

All dies ist bösartiger Unsinn. China plant nicht aktiv eine Invasion Taiwans.

“Den USA läuft die Zeit davon, um einen katastrophalen Krieg im Westpazifik zu verhindern”, schreiben Hal Brands und Michael Beckley vom War Street Journal. “Während sich die Welt auf Wladimir Putins Aggression in der Ukraine konzentriert, scheint sich Xi Jinping auf einen noch folgenreicheren Angriff auf Taiwan vorzubereiten.

All dieses Gerede soll Sie auf einen weiteren Konflikt mit einer thermonuklearen Dimension vorbereiten.

Biden, seine Neokonservativen, neoliberalen Berater, Generäle, Experten und ein kriegstreiberischer Kongress – in dem es weniger als eine Handvoll Senatoren und Abgeordnete gibt, die sich diesem metastasischen Wahnsinn widersetzen – irren sich in Bezug auf eine chinesische Invasion.

China weiß, dass ein amphibischer Angriff auf Taiwan ein Rezept für eine Katastrophe ist. Erstens verfügt Taiwan über Waffensysteme und Technologien, um einen amphibischen Angriff wirksam abzuwehren.

“Zweitens könnte ein entschlossener Angriff, dem Raketen- und Bombenangriffe vorausgehen, Taiwans soziale und physische Infrastruktur sowie die weltgrößten Chip-Produktionsanlagen bei TSMC zerstören. Wer würde für den Wiederaufbau bezahlen? Und wäre er den Preis wert?” grübelte Harlan Ullman letzten August in The Hill. Der Autor ist ein leitender Berater des globalistischen Atlantic Council.

Ullman fragt sich, warum die Taiwaner keine defensive “Stachelschwein-Strategie” verfolgt haben.

“Diese Strategie beruht auf hohen Investitionen in defensive Fähigkeiten wie Luftabwehr, Schiffsabwehr und Panzerabwehrmunition, um den Angreifern maximalen Schaden zuzufügen”, erklärt Daniel Bloom.

Die Taiwaner haben nicht zu einer solchen Verteidigung gegriffen, weil sie nicht glauben, dass China einmarschieren wird. Die Führung ist sich darüber im Klaren, dass eine Invasion im Stile der Normandie so gut wie unmöglich ist und für China in einer Katastrophe enden würde. Sie würde mehr als 200.000 Soldaten erfordern, und diese müssten hundert Meilen des offenen Ozeans überqueren, um die Landeköpfe zu erreichen.

“Im Gegensatz zu den steppenartigen, fruchtbaren Ebenen und Plateaus der Ukraine besteht Taiwan aus über 100 Inseln. Die äußeren Inseln Taiwans sind mit Raketen, Flugkörpern und Artilleriegeschützen bestückt. Außerdem befinden sich in den Granithügeln Taiwans Tunnel und Bunkersysteme”, bemerkt Hemant Adlakha, Professor für Chinesisch an der Jawaharlal Nehru University in Neu-Delhi.

Die Europäische Union ist Chinas wichtigster Handelspartner. Es wäre gefährlich für einen Staatschef, der weiß, dass er den Lebensstandard im eigenen Land anheben muss, wenn er sich mit ihr sowie mit den Vereinigten Staaten und Japan anlegen würde.

Ein militärischer Versuch, sich Taiwan anzueignen, würde der chinesischen Wirtschaft den Todesstoß versetzen. China befindet sich mitten in einer Immobilienkrise. Seine Exportmärkte in Amerika und Europa verschwinden. Generalsekretär Xi Jinping ist sich darüber im Klaren, dass ein Krieg ein dummer Schachzug wäre, da sich Chinas Wirtschaftswachstum verlangsamt hat. Er wäre auch dann dumm, wenn die Wirtschaft in guter Verfassung wäre.

Laut Professor Deng Yuwen, einem Mitglied des Rates des chinesischen Instituts für Reform und Entwicklung, ist China nicht an einer kostspieligen Invasion interessiert.

“China wird sich dafür entscheiden, Druck auf Taiwan auszuüben, indem es eine Kombination von Methoden einsetzt, um die Vereinigung zu fördern… Es könnte eine bevorzugte Politik einführen und versuchen, mit Taiwans Regierungs- und Oppositionsparteien eine Diskussion über ein ‘Ein Land, zwei Systeme’-Rahmenwerk anzustoßen.”

Die US-Regierung ist jedoch nicht an der Realität interessiert.

Sie hat nur ein Ziel – die Vernichtung der Konkurrenten und die Beibehaltung der Krone des Weltmarktführers, ganz gleich, wie viele Menschen dabei sterben. Wenn dies den Massenmord an Millionen von Menschen erfordert, dann soll es so sein. Die Todesmaschinerie der US-Regierung ist für die Tötung von vier Millionen Muslimen seit 1990 verantwortlich. Vergleichen Sie diese Zahl mit den geschätzten 20-30 Millionen Menschen, die in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg getötet wurden.

“Die US-Streitkräfte waren während des Korea- und Vietnamkriegs und der beiden Irakkriege direkt für 10 bis 15 Millionen Tote verantwortlich”, schreibt James A. Lucas.

Die Vereinigten Staaten waren auch für 14 Millionen Tote in Afghanistan, Angola, der Demokratischen Republik Kongo, Osttimor, Guatemala, Indonesien, Pakistan und Sudan verantwortlich… Die Vereinigten Staaten sind seit dem Zweiten Weltkrieg höchstwahrscheinlich für den Tod von 20 bis 30 Millionen Menschen in Kriegen und Konflikten auf der ganzen Welt verantwortlich.

Die US-Regierung – und ihre ignorante, propagandistische und durch Unterhaltung abgelenkte Öffentlichkeit – treiben die Welt auf eine thermonukleare Katastrophe zu. Ich glaube, wir haben eine Wende in der Weltgeschichte vollzogen.

Es könnte sehr wohl das letzte Kapitel sein. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …