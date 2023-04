Im Gegensatz zu AA Baerbocks Reise ist der Besuch von Lula ein wichtiger und substantieller, von dem viel abhängt. Evelyn Hecht-Galinski

Brasiliens Lula da Silva im November 2021. (Mídia NINJA, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Lula reist nach China

Von Brasil de Fato

13. April 2023

Der brasilianische Präsident wird in dieser Woche von einer großen Delegation begleitet, da mehr als 20 Abkommen mit dem größten Handelspartner des Amazonaslandes unterzeichnet werden sollen.

Brasiliens Staatspräsident Luiz Inácio Lula da Silva hält sich diese Woche zu einem der wichtigsten Staatsbesuche seiner dritten Amtszeit in der Volksrepublik China auf.

An der diplomatischen Mission, die am Donnerstag und Freitag stattfindet, werden Minister und Gouverneure teilnehmen – ein Zeichen für das Ausmaß der bestehenden und künftigen Möglichkeiten in den Beziehungen zwischen Brasilien und der asiatischen Macht.

Es wird erwartet, dass in Peking über 20 Abkommen unterzeichnet werden, die den ohnehin schon umfangreichen Handel zwischen den beiden Ländern weiter intensivieren. China ist seit 2009 der größte Handelspartner Brasiliens. Im vergangenen Jahr betrug die Handelsbilanz zwischen beiden Ländern mehr als 150 Milliarden US-Dollar und war die wichtigste Investitionsquelle in allen lateinamerikanischen Ländern.

Der ursprünglich für März geplante Besuch wurde verschoben, da bei Lula zu diesem Zeitpunkt eine Lungenentzündung diagnostiziert wurde.

Der Hauptsitz der Neuen Entwicklungsbank der BRICS-Staaten in Shanghai. (Donnie28, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Am Donnerstag wird Lula an der Amtseinführung der ehemaligen brasilianischen Präsidentin Dilma Rousseff als Präsidentin der Neuen Entwicklungsbank (NDB), der BRICS-Bank, in Shanghai teilnehmen.

Rousseff löst Marcos Troyjo ab, ein Name, der mit dem ehemaligen Bolsonaro-Minister Paulo Guedes in Verbindung gebracht wird. Am Freitag wird Lula in Peking mit Gewerkschaftsführern, dem Präsidenten der Nationalen Volksversammlung Zhao Leji, Premierminister Li Qiang und Präsident Xi Jinping zusammentreffen.

Die Reise ist die vierte Auslandsreise Lulas nach seinem dritten Amtsantritt als Präsident und erfolgt zwei Monate nach seinem Besuch in Washington. Seit seinem Amtsantritt im Januar dieses Jahres war Lula bereits in Argentinien, Uruguay und den Vereinigten Staaten zu Gast. Nun wird er nach China und in die Vereinigten Arabischen Emirate reisen und damit die Rückkehr des Landes auf die internationale Bühne nach der Zeit der Isolation unter der Regierung von Jair Bolsonaro (Liberale Partei) einleiten.

Lula wird mit den Ministern Fernando Haddad (Finanzen), Marina Silva (Umwelt und Klimawandel), Carlos Fávaro (Landwirtschaft und Viehzucht), Luciana Santos (Wissenschaft, Technologie und Innovation), Mauro Vieira (Außenbeziehungen), Alexandre Silveira (Bergbau und Energie), Paulo Teixeira (landwirtschaftliche Entwicklung und Familienbetriebe), Wellington Dias (Entwicklung und Sozialhilfe) und Juscelino Filho (Kommunikation) reisen.

Zur brasilianischen Delegation gehören auch die Gouverneure Jerônimo Rodrigues (Bundesstaat Bahia), Elmano de Freitas (Bundesstaat Ceará), Carlos Brandão (Bundesstaat Maranhão), Helder Barbalho (Bundesstaat Pará) und Fátima Bezerra (Bundesstaat Rio Grande do Norte).

Der Besuch findet inmitten wachsender Spannungen zwischen China und den USA statt. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt tauschen in raschem Tempo Sanktionen und Spionagevorwürfe aus.

Pekings Blockadehaltung gegenüber den USA und der NATO in Bezug auf den Krieg in der Ukraine hat die Divergenz weiter vertieft. Brasilien nimmt jedoch seit jeher eine neutrale Position in außenpolitischen Angelegenheiten ein und verhandelt in der Regel sogar mit Feinden.

[Die sich vertiefenden brasilianisch-chinesischen Beziehungen sind ein wichtiger Bestandteil der entstehenden multilateralen Welt, eines alternativen wirtschaftlichen und politischen Systems, das Washington alarmiert.]

Die Tragweite von Lulas erster Reise in ein nicht-westliches Land während seiner dritten Amtszeit als Präsident steht im Gegensatz zu den Ergebnissen des Besuchs im Weißen Haus.

Die USA versprachen Investitionen in den Amazonas-Fonds und sprachen mit Brasilien über eine mögliche Partnerschaft im Bereich der Halbleiterindustrie. Bislang wurden jedoch keine Mittel übertragen, und aus den Gesprächen sind keine Vereinbarungen hervorgegangen.

US-Präsident Joe Biden, rechts, trifft den brasilianischen Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva und seine Frau Janja Lula de Silva am 10. Februar (Weißes Haus/Adam Schultz).

Für Ana Tereza Marra, Professorin an der Bundesuniversität ABC (UFABC, portugiesisch) und Koordinatorin der China-Gruppe der brasilianischen Beobachtungsstelle für Außenpolitik (OPEB, portugiesisch), sind die Ergebnisse der bilateralen Beziehungen zu den USA noch zurückhaltend, aber es gibt eine laufende “politische Annäherung” mit dem Weißen Haus. Der Besuch in China sei vielversprechend, weil er mehr bieten könne, sagt sie.

“Die USA wollen in das Klima investieren, aber der Kongress muss die Mittel bewilligen. Erst dann können sie investieren oder auch nicht. Sie haben das Chip-Gesetz [CHIPS and Science Act] verabschiedet, mit dem sie versuchen, die globale Halbleiter-Lieferkette zu verändern und sie in die USA und ihre Verbündeten zu bringen”, sagt sie. “Sie haben Geld, um in anderen Ländern zu investieren, aber gleichzeitig winken sie Brasilien zu, obwohl noch nichts vereinbart ist.”

Marra meint, dass “China es aufgrund seiner Natur und seiner Beziehungen zu Brasilien in den letzten Jahren schafft, die Dinge schneller zu konkretisieren.”

Was die Fähigkeit des Itamaraty – des brasilianischen Außenministeriums – und Brasiliens angeht, ihre historische Position der Neutralität und der Verhandlung inmitten eines zunehmend intensiven und fragmentierten globalen Szenarios aufrechtzuerhalten, glaubt sie, dass es noch nicht möglich ist, die Grenzen und Möglichkeiten dieser Haltung zu kennen.

Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, Dritter von links, bei der Übergabe des Beglaubigungsschreibens durch den chinesischen Botschafter in Brasilien, Zhu Qingqiao, am 3. Februar (Ricardo Stuckert/Palácio do Planalto/Flickr, CC BY 2.0)

“China will mehr Pragmatismus als Anpassung. Es sind die USA, die Brasiliens Annäherung anstreben. China will, dass Brasilien pragmatisch ist und die Chancen nutzt. Die USA verlangen, dass Brasilien Stellung bezieht, aber selbst diese Forderung ist heute keine Forderung um jeden Preis”, sagt der UFABC-Professor.

Vermeidung einer ‘Opferzone’

Im Jahr 2022 verkaufte Brasilien Sojabohnen im Wert von 31,78 Milliarden Dollar an China und Dutzende von Milliarden Dollar an Eisen und Öl. China wiederum exportiert nach Brasilien Produkte mit höherer technologischer Komplexität, wie z. B. Solarzellen und Telefongeräte.

Die Sojaproduktionskette in Brasilien ist mit Großgrundbesitz, Transgenen und dem intensiven Einsatz von Pestiziden verbunden. Daher könnte ein Anstieg des chinesischen Appetits auf dieses Produkt zu einer Zunahme von Umwelt- und Menschenrechtsverletzungen in Brasilien führen.

Um zu verhindern, dass das Land zu einer Art “Opferzone” für das chinesische Wirtschaftswachstum und die Bereicherung der brasilianischen Großgrundbesitzer wird, plädiert die Forscherin Ana Tereza Marra für die Annahme einiger staatlicher Maßnahmen.

“Eine Möglichkeit, die Wirtschaftsbeziehungen zu verbessern, besteht darin, chinesische Investitionen nach Brasilien zu holen, die auf Sektoren von strategischem Interesse ausgerichtet sind. Die Regierung muss sich darüber im Klaren sein, welche Sektoren das sind und welche Projekte sie von China finanzieren lassen will”, erklärt die Professorin gegenüber Brasil de Fato. “Das ist das Ziel der Regierung Lula. Diese Investitionen unterstützen die Reindustrialisierung des Landes.” Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel stammt aus Brasil de Fato und wurde von Flávia Chacon bearbeitet.

