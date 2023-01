‘At War with Russia’, Europe Peers Down the Abyss Russia is unlikely to take the bait: It has the real strategic advantage in all areas of engagement with the Ukrainian forces. There is too much ‘noise’ in the system, and it is obscuring the view. Davos has always been ‘weird’. But this year, the kookier aspects were so obvious.

Im Krieg mit Russland” blickt Europa in den Abgrund

von Alastair Crooke

30. Januar 2023

Es ist unwahrscheinlich, dass Russland den Köder schluckt: Es hat in allen Bereichen der Auseinandersetzung mit den ukrainischen Streitkräften einen echten strategischen Vorteil.

Es gibt zu viel “Lärm” im System, der den Blick verstellt.

Davos war schon immer ‘seltsam’. Aber dieses Jahr waren die unheimlichen Aspekte so offensichtlich. Das WEF ist am Absterben. Die “Vision” erscheint immer phantastischer, und die Hybris, die mit der “Verhaltenskonditionierung” einhergeht, um die Menschen dazu zu bringen, die “richtigen Entscheidungen” zu treffen, steht nackt da. Die Kluft zwischen dem gelebten Leben und der düsteren Vorhersage des WEF war noch nie so groß wie heute. Die Kluft wird sich nur noch vergrößern, da der stark sinkende Lebensstandard die große Mehrheit auf die Unmittelbarkeit und das Überleben der Familie konzentriert.

Man mag diese Entwicklung als Kuriosum abtun. Aber das wäre falsch. Das Schiff von Davos mag auf einen großen Glaubwürdigkeits-Eisberg gestoßen sein, aber es ist noch nicht gesunken.

Vielmehr ist die Tatsache, dass Davos in gruseliger Idiosynkrasie versinkt, bedeutsam – höchst bedeutsam.

Sie ist bedeutsam, weil sie eine Diskontinuität im Spektrum des “seltsamen Paares” der europäischen Klimaeiferer markiert, die sich mit den US-amerikanischen und britischen neokonservativen Russophobikern zusammentun. Es war schon immer ein Kuriosum, dass die deutschen Grünen, die einst gegen den Krieg waren, nun so eifrige Befürworter eines Krieges mit Russland sind.

Der “grüne” Flügel der Koalition wird schwächer. Es ist jedoch zu erwarten, dass der Druck auf die Grünen zunehmen wird, da der Lebensstandard in einem seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gekannten Tempo sinkt.

Intuitiv mag es eine gute Sache sein, wenn Davos seltsam aussieht. Aber man sollte sich vorsehen, was man sich wünscht – denn das Schwinden des grünen Flügels lässt den amerikanischen Hegemonieideologen (den Neokonservativen) mehr Freiheit, in die so frei gewordene Lücke zu stoßen.

Die Ursprünge des Davos/Reset-Ende dieses Rahmens waren immer “schief”. Der Urheber des Konzepts war nie das Team Schwab, sondern David Rockefeller, Vorsitzender der Chase Manhattan Bank, und sein Schützling (und später Klaus Schwabs “unentbehrlicher Berater”), Maurice Strong.

William Engdahl hat geschrieben, wie “Kreise, die direkt mit David Rockefeller verbunden waren, in den 1970er Jahren eine schillernde Reihe von Eliteorganisationen und Denkfabriken ins Leben riefen. Dazu gehörten der neomalthusianische Club of Rome, die vom MIT verfasste Studie ‘Die Grenzen des Wachstums’ und die Trilaterale Kommission”:

“1971 veröffentlichte der Club of Rome einen zutiefst fehlerhaften Bericht mit dem Titel Grenzen des Wachstums, in dem das Ende der Zivilisation aufgrund des Bevölkerungswachstums in Verbindung mit der Erschöpfung der Ressourcen vorhergesagt wurde. Das war 1971. 1973 präsentierte Klaus Schwab auf seinem dritten jährlichen Davos-Kongress den versammelten Konzernchefs “Grenzen des Wachstums” als seine [Zukunftsvision]. Im Jahr 1974 argumentierte der Club of Rome in seinem “Turning Point”, dass “Interdependenz mit einer Abnahme der Unabhängigkeit einhergehen muss”: Jetzt ist es an der Zeit, einen Masterplan [für] ein neues globales Wirtschaftssystem zu entwerfen.

Es war Maurice Strong, Rockefellers Schützling, der als Vorsitzender der Stockholmer UN-Konferenz zum Tag der Erde 1972 eine wirtschaftliche Strategie der Bevölkerungsreduzierung und der Senkung des Lebensstandards auf der ganzen Welt propagierte, um “die Umwelt zu retten”. Als Generalsekretär der UN-Konferenz von Rio gab Strong den Bericht des Club of Rome in Auftrag, in dem zugegeben wurde, dass die Behauptung der globalen Erwärmung durch CO2 lediglich ein erfundener Trick ist, um Veränderungen zu erzwingen: Der wahre Feind ist die Menschheit selbst, deren Verhalten geändert werden sollte. Der Delegierte von Präsident Clinton in Rio, Tim Wirth, gab dasselbe zu und erklärte: “Wir müssen das Problem der globalen Erwärmung in den Griff bekommen. Selbst wenn die Theorie der globalen Erwärmung falsch ist, werden wir wirtschaftspolitisch das ‘Richtige’ tun”.

Der Punkt ist, dass das Rockefeller-Davos-Rezept immer ein Betrug war, um eine neue Finanzblase aufzublähen und das Dollar-Hegemonieprojekt über Wasser zu halten. Die Welt bewegt sich jedoch von dem Davoser Rezept einer einheitlichen Weltregierung hin zu Dezentralisierung und Multipolarität – auf der Suche nach einer Renaissance von Autonomie, historischen Werten und Souveränität. Am diesjährigen WEF war es offensichtlich: Davos ist passé.

Der wichtigere Effekt aber, der oft übersehen wird, ist die Bedeutung der “Agenda fail” für den Finanzkrieg: Das “neue Wirtschaftssystem” von Davos sah eine Flut von Ausgaben für erneuerbare Technologien, für Subventionen (wie CO2-Gutschriften) und für die Verflüssigung des Übergangs vor. Es ging darum, eine neue Blase auszubrüten, die auf neuem Geld zum Nulltarif basiert (bekannt als MMT).

Das ist der Grund, warum Unternehmen wie Blackrock und die Oligarchen so begeistert von Davos sind. Die Einführung hoher Zinssätze macht jedoch die neue “Blasenoption” zunichte – und das genau zu einem Zeitpunkt, an dem die westliche Welt an der Schwelle zu einer schweren wirtschaftlichen Kontraktion steht.

Zufällig” – in diesem Moment des Verfalls von Davos – kam ein lauter, ablenkender Lärm auf: Abrahams M1s und Leopards für die Ukraine. Der deutsche Außenminister Baerbock erklärt, Deutschland und die EU-Familie befänden sich “im Krieg mit Russland”. Wie immer gelingt es dem Lärm, ein umfassenderes Bild zu verschleiern.

Ja, Punkt eins, wir haben eine schleichende Mission: Wir werden keine Offensivwaffen schicken, aber dann haben sie es doch getan. Wir werden keine Langstreckenwaffen (M777) schicken, aber dann haben sie es doch getan. Wir werden keine Mehrfach-Raketenabschuss-Systeme (HIMARS) schicken, aber dann haben sie es doch getan. Wir werden keine Panzer schicken, aber jetzt tun sie es. Keine NATO-Stiefel auf dem Boden, aber sie sind seit 2014 dort.

Punkt zwei: Oberst Douglas Macgregor, ein ehemaliger Berater eines US-Verteidigungsministers, sagt, dass sich die Stimmung in Washington merklich geändert hat: DC hat es verstanden – die USA verlieren den Stellvertreterkrieg. Diese Tatsache, so Macgregor, bleibe jedoch in den Mainstream-Medien immer noch “unter dem Radar”. Der wichtigere Punkt, den Macgregor anspricht, ist, dass dieses späte “Erwachen” zur Realität die Haltung der neokonservativen Falken kein bisschen verändert. Sie wollen die Eskalation (wie auch eine kleine Fraktion in Deutschland – die Grünen; sowie eine führende Fraktion in Polen und, wie üblich, in den baltischen Staaten).

Und Biden hat sich mit Kriegshetzern des Außenministeriums umgeben.

Drittens: Die gegenteilige “Realität” ist, dass die “uniformierten” Militärs Europas es ebenfalls “kapieren”: dass die Ukraine verliert, und nun sehr besorgt sind über die Aussicht auf eine Eskalation – und auf einen Krieg, der Osteuropa verschlingt. Die Panzer haben mit ihrem Kalkül über den Ausgang des Krieges nichts zu tun.

Die Fachleute wissen, dass die Abrams oder Leopards weder den Verlauf des Krieges ändern werden, noch werden sie eintreffen, bevor es zu spät ist, etwas zu ändern. Die europäischen Militärkader wollen keinen Krieg mit Russland: Sie wissen, dass die EU keine Kapazitäten hat, um einen Krieg gegen Russland über ein sehr kleines Zeitfenster hinaus aufrechtzuerhalten.

Die öffentliche Meinung und wichtige Teile der Elite in Deutschland (und anderswo in Europa) verhärten sich in ihrer Ablehnung des Krieges. Man befürchtet, dass die Betonung der Entsendung genau deutscher Panzer mit ihrer dunklen Symbolik vergangener blutiger Schlachten jede Aussicht auf künftige deutsche Beziehungen zu Russland endgültig begraben soll.

Darüber hinaus befürchten deutsche Offiziere, dass ein versagendes ukrainisches Militär sich bis zur polnischen Grenze – und sogar darüber hinaus – zurückziehen könnte, bevor die Panzer geliefert werden. Die Panzer würden dann vom polnischen Militär absorbiert werden. In diesen Militärkreisen wird vermutet, dass dies tatsächlich die eigentliche Absicht der Neokonservativen sein könnte: Polen, das bereits eine 200.000 Mann starke Streitmacht mobilisiert, würde zum neuen Stellvertreter (und zur größten Armee in Europa) in einem umfassenderen europäischen Krieg gegen Russland werden.

Die Deutschen sind verständlicherweise sehr beunruhigt. In einem kürzlich erschienenen Bericht der polnischen Ausgabe der deutschen Tageszeitung Die Welt, der sich auf Gespräche mit polnischen Diplomaten, darunter ein hochrangiger Beamter des polnischen Außenministeriums, stützt, heißt es: “Jeden Tag sagen polnische Politiker, was die Vertreter Deutschlands oder Frankreichs normalerweise nicht zu sagen wagen, und formulieren damit eines der Kriegsziele, nämlich dass Russland so weit wie möglich bedingungslos geschwächt werden muss. Unser Ziel ist es, Russland für immer zu stoppen. Ein fauler Kompromiss darf nicht zugelassen werden”. Und weiter: “Ein Waffenstillstand zu Russlands Bedingungen würde nur zu einer Pause in den Kämpfen führen, die nur so lange andauern würde, bis sich Russland erholt hat”, erklärte der hochrangige Diplomat.

Drehen wir diese Perspektive also um und betrachten wir sie aus der anderen Richtung. Natürlich ist der Ukraine-Konflikt ein Kaleidoskop sich bewegender Gestalten – und doch gibt es einige Haltegriffe, an denen man sich festhalten kann, um Stabilität zu erreichen.

Die Achse der Staaten, die sich “im Krieg mit Russland” befinden, steht am Rande eines wirtschaftlichen Abgrunds. Der Lebensstandard bricht so schnell ein wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Die Wut, die sich nur langsam entzündete, bricht nun hervor. Die politische Klasse Großbritanniens und der EU hat keine Antworten auf diese Krise. Die herrschende Klasse versucht, die Hände in den Schoß zu legen und darauf zu vertrauen, dass die Menschen alle “Dinge” akzeptieren werden: Steigende Preise, durch höhere Energiekosten verdrängte Arbeitsplätze, leere Regale in den Geschäften, die Energiespitzen – und die Störungen im System (z. B. auf Flughäfen und in Verkehrssystemen), die das reibungslose Funktionieren der Gesellschaft behindern. Für die Amerikaner ist es das Gleiche.

Die Lakaien, die mit der Verwaltung und dem Betrieb des “Systems” beauftragt sind, sind verwirrt. Ihr (hohes) Selbstwertgefühl beruhte bisher darauf, dass sie die “richtigen Ansichten” vertraten und für die “vorgeschriebenen Ursachen” eintraten – und nicht darauf, dass sie bei ihrer Arbeit eine besondere Kompetenz zeigten. Jetzt wissen sie nicht, was sie sagen sollen oder welche Sache “richtig” ist. Die Narrative fallen auseinander; die Twitter-Enthüllungen haben das frühere “Gleichgewicht” gestört.

Auch das Kiewer Regime steht am Abgrund. Es ist am Rande des Abgrunds, was die militärische Moral angeht – und den Nachschub an arbeitsfähigen Männern. Es ist finanziell pleite. Berichten zufolge warnte CIA-Chef Bill Burns bei seinem jüngsten Besuch, dass Kiew bis Juli auf die finanzielle Unterstützung Washingtons zählen könne – danach sei die Finanzierung jedoch fraglich.

Colonel Macgregor vermutet, dass die Lieferung von “Panzern” dazu diente, “das Leiden zu verlängern” – d.h. für mehr “Optik” zu sorgen, bis (vermutlich) ein Sündenbock gefunden wird, der für ein mögliches Debakel in der Ukraine verantwortlich gemacht werden kann. Wer könnte das sein? Nun, die Gerüchteküche deutet darauf hin, dass die Saga um die geheimen Dokumente von Biden ein Trick ist, der zum Rücktritt von Joe Biden noch vor den Vorwahlen der Demokraten führen soll.

Wer weiß … Fest steht jedoch, dass es in den USA eine Fraktion gibt, die wie die Europäer gegen die Neigung des Biden-Teams zur Eskalation ist. Die Europäer fürchten einen kinetischen Krieg in Europa, während die amerikanische Fraktion eher die Aussicht auf einen finanziellen Zusammenbruch fürchtet, sollte sich der Krieg ausweiten.

Natürlich will auch Moskau keinen ausgeweiteten Krieg – obwohl es sich auf einen solchen Fall vorbereiten muss.

Moskau wird sich auch bewusst sein, dass die fortgesetzten militärischen Provokationen des Westens (z.B. Drohnenangriffe auf der Krim) von den Falken eifrig genutzt werden, um einen russischen Eskalationsschritt auszulösen. In der Tat argumentieren die Falken, dass das Ausbleiben einer solchen Vergeltung Russlands als Beweis für Schwäche angeführt wird – was einen weiteren qualitativen Schritt in Form von nachfolgenden Provokationen rechtfertigt.

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Russland den Köder schluckt: Es hat in allen Bereichen der Auseinandersetzung mit den ukrainischen Streitkräften einen echten strategischen Vorteil. Der Westen hingegen hat nur einen flüchtigen optischen Eskalationsvorteil.

Das Team Putin hat den Spielraum, jegliche Eskalationsschritte (in Form von Vergeltungsmaßnahmen) im Kleinen zu steuern, um den Washingtoner Kriegern nicht den erhofften “Pearl Harbour”-Effekt zu bescheren (wie damals, als man die US-Flotte vor Anker liegen ließ, um einen japanischen Angriff anzulocken). Übersetzt mit Deepl.com

Alastair Crooke

Ehemaliger britischer Diplomat, Gründer und Direktor des Conflicts Forum in Beirut.

