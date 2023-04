PATRICK LAWRENCE: Macron’s Europe France’s president has proven himself to be a well-oiled weathervane. What he says on Monday may not match what he says or does on Wednesday. But his remarks while visiting China are interesting in several ways. By Patrick Lawrence Special to Consortium News Emmanuel Macron got poor revie

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, links, trifft sich mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris, 2018. (NATO)

Frankreichs Präsident hat bewiesen, dass er eine gut geölte Wetterfahne ist. Was er am Montag sagt, entspricht vielleicht nicht dem, was er am Mittwoch sagt oder tut. Aber seine Äußerungen bei seinem Besuch in China sind in mehrfacher Hinsicht interessant.

Macrons Europa

Von Patrick Lawrence

Special to Consortium News

April 17, 2023

Emmanuel Macron erhielt nach seiner Rückkehr von seinem dreitägigen Gipfel mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in der vergangenen Woche schlechte Kritiken in den großen Medien und von einigen besonders dummen europäischen Politikern. Aber sollen wir uns mit den Kritiken über die Leistung des französischen Präsidenten begnügen oder das Stück betrachten? Was wissen die Kritiker denn schon?

Ich bin nicht der Meinung, dass Macrons öffentlichkeitswirksame und fotogeile Reise nach Peking und Südchina eine reine Verschwendung von Kerosin war. Ich wage mich vorsichtig auf ein wackeliges Bein und behaupte sogar, dass seine ungewöhnlich langen Gespräche mit Xi durchaus positiv verlaufen sind.

Und dabei berücksichtige ich die Anwesenheit der nutzlosen Ursula von der Leyen, der Chefin der Europäischen Kommission, die mitkam, um sich ihr Ticket abstempeln zu lassen: Die europäischen Neokonservativen können Xi so viel beschimpfen, wie sie wollen, aber eine Begegnung mit dem diktatorischen, autoritären, tyrannischen, schrecklich-schrecklichen chinesischen Führer scheint für Sinophobe wie von der Leyen eine willkommene Abwechslung im Halfter zu sein.

Was auch immer er sonst noch ist, Macron ist weder ein Sinophober noch ein Russophober. Manchmal verrät er sogar einen Hauch von gaullistischer Amerophobie.

Ich muss gleich sagen, dass Manny Macron mir in fast jeder Hinsicht ein politisches Dummchen zu sein scheint. Er hat zu Hause ein furchtbares Chaos angerichtet, indem er eine Rentenreform durchgesetzt hat, die Millionen von Bürgern monatelang auf die Straße gebracht hat. Aber das ist ein anderes Thema.

Außenpolitisch hat sich Macron als gut geölter Wetterfrosch erwiesen, der über die Jahre hinweg eine große Enttäuschung war. Was er am Montag sagt, entspricht vielleicht nicht dem, was er am Mittwoch sagt oder tut.

Aber was er an verschiedenen Montagen während seiner Präsidentschaft gesagt hat, enthält einige sehr gute Ideen: Die NATO ist vom Weg abgekommen, die Europäer teilen ein gemeinsames Schicksal mit Russland, Europa muss seine Autonomie zurückgewinnen und sich selbst um seine Sicherheit kümmern.

In der Tat erinnert mich Macron in diesen Fragen an Donald Trump. Es ist ein Vergleich, den Macron verabscheuen und Trump nicht verstehen würde, aber beide sind in der Lage, kühne außenpolitische Initiativen zu artikulieren, während ihnen der Charakter fehlt, um ihnen Substanz zu verleihen, Akzeptanz dafür zu gewinnen und sie in die Praxis umzusetzen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron, links, flüstert dem US-Präsidenten Donald Trump während eines G20-Treffens im Juni 2019 in Osaka, Japan, zu. (Weißes Haus/Shealah Craighead)

Normalerweise ignorieren die Presse und die transatlantischen politischen Cliquen Macron, wenn er seine Ich-bin-der-nächste-de-Gaulle-Nummer abzieht. Aber nicht dieses Mal. In diesen Tagen steht zwischen dem Westen und China zu viel auf dem Spiel: Pekings tatsächlicher oder eingebildeter Einfluss auf Moskau in der Ukraine-Frage, die Rolle Europas bei der von den USA geschürten Taiwan-Krise, die Unabhängigkeit oder Nicht-Unabhängigkeit der europäischen Beziehungen zu China und die neue Weltordnung, die Xi und seine obersten Außenpolitiker als Priorität für das Festland erklärt haben.

Macron stürzte sich sofort nach seiner Landung in Peking am 6. April in all diese Themen. In seiner Ansprache bei seiner Ankunft in der Großen Halle des Volkes appellierte er direkt an Xi, seinen Einfluss in Moskau geltend zu machen. “Ich weiß, dass ich auf Sie zählen kann, wenn es darum geht, Russland wieder zur Vernunft zu bringen und alle an den Verhandlungstisch zurückzuholen”, sagte Macron. Das Ziel sei “ein dauerhafter Frieden, der die international anerkannten Grenzen respektiert”, fügte er hinzu.

Diese Äußerungen sind in mehrfacher Hinsicht interessant.

Eine angedeutete Fehleinschätzung

Einerseits hat sich Macron verkalkuliert. China hat unmissverständlich klargestellt, dass es bereit ist, als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine (und den westlichen Unterstützern Kiews) aufzutreten, wenn es dazu aufgefordert wird, sich aber unter keinen Umständen in die souveränen Angelegenheiten der Russischen Föderation oder eines anderen Landes einmischen wird. Ich wünschte, Macron würde mehr Zeit damit verbringen, seine Hausaufgaben zu machen und weniger für Historiker und Bildhauer von Bronzebüsten zu posieren.

Andererseits ist die Formulierung subtil suggestiv. “Ein dauerhafter Frieden” ist einer, der Russlands Sicherheitsbedenken anerkennt, was Washington und seine Pilotfische in Europa ablehnen. Die Einhaltung international anerkannter Grenzen ist eine gute Idee, darin sind sich alle einig, aber Macron schien offen zu lassen, wie diese Grenzen aussehen würden, wenn am Ende der Verhandlungen Karten gezogen würden.

Und auf der anderen Seite – in diesem Fall sind es drei – deutete Macron ganz offen an, dass Verhandlungen mit Russland ein ebenso gültiges Unterfangen seien wie Verhandlungen mit China.

Das “Ich weiß, dass ich auf Sie zählen kann” des französischen Präsidenten war äußerst unvorsichtig: Der chinesische Staatschef war “unflexibel in seiner direkten Antwort an den französischen Staatschef”, wie Le Monde es ausdrückte. Gleichzeitig gelang es Macron, sich mit Xi in einem wichtigen Punkt abzustimmen. “Gemeinsam mit Frankreich appellieren wir an Zurückhaltung und Vernunft”, sagte Xi während des Austauschs in der Großen Halle, “bei der Suche nach einer politischen Lösung und dem Aufbau einer ausgewogenen und dauerhaften europäischen Sicherheitsarchitektur.”

Ein Abstecher

Nach den ausführlichen Gesprächen in Peking begleitete Xi Macron auf ungewöhnliche Weise nach Guangdong, der südlichen Provinz, in der ein Großteil der chinesischen Produktionskapazitäten konzentriert ist. Auch zu diesem Abstecher gibt es einiges zu sagen. Eigentlich sogar drei.

Erstens signalisierte Macron seine Ansicht, dass die Beziehungen zwischen Europa und der Volksrepublik offen bleiben und sich auf wirtschaftlicher Ebene weiterentwickeln sollten – eine implizite Ablehnung der Kampagne Washingtons, die weitreichende gegenseitige Abhängigkeit der Wirtschaftsbeziehungen zwischen dem Westen und China zu stören.

Zweitens müssen wir darüber nachdenken, warum Xi so viel Zeit in diese Begegnung mit dem französischen Staatschef investiert hat. Wenn ich weiß, dass Macron ein unbeständiges Leichtgewicht ist und Sie dasselbe wissen, können wir davon ausgehen, dass Xi Macrons Charakter sehr gut versteht.

Meine Antwort: Xi wollte zeigen, dass Peking weiterhin offen ist für die Entwicklung von Beziehungen zu Europa, die eine gemeinsame Sache gegen Amerikas Bestreben darstellen, die atlantische Welt gegen China und damit auch gegen Russland aufzureihen. “Xi prangerte die Logik des Kalten Krieges und die Konfrontation der Blöcke an”, berichtete die Korrespondentin von Le Monde, Claire Gatinous, aus Peking. Gatinous zitierte Xi mit den Worten: “China betrachtet Europa immer als einen unabhängigen Pol in einer multipolaren Welt.”

Drittens: Von der Leyen wurde nicht nach Guangdong eingeladen. Xi, so können wir getrost schlussfolgern, möchte lieber mit europäischen Nationen wie Frankreich und Führungspersönlichkeiten wie Macron verhandeln als mit der starr neoliberalen Europäischen Union und Ideologen wie dem derzeitigen Präsidenten der Europäischen Kommission.

Ein Zeichen europäischer Autonomie

Was auch immer man von Macron halten mag, er ist nach Peking gereist, um für ein autonomes Europa zu werben, das seine Beziehungen zur wichtigsten Macht des Nichtwestens selbst bestimmt. Das ist, wie ich finde, ein positiver Effekt. Die Beziehungen zwischen Europa und China hängen weiterhin in der Schwebe, und das ist auch gut so.

Zur Erinnerung: Pedro Sanchez war ein paar Tage vor Macron zu Gesprächen mit Xi in Peking. Es handelte sich um ein Gipfeltreffen, das weitaus weniger Aufmerksamkeit auf sich zog, aber der spanische Premierminister ließ es sich nicht nehmen, zu betonen, dass die Europäer gegenüber Chinas jüngstem Aufstieg als diplomatische Macht offen bleiben sollten.

Macrons Tage in Peking hätten ihm bei seiner Rückkehr nach Paris keine gute Presse eingebracht. Als er jedoch auf seinem Flug von Peking nach Guangzhou ein viel beachtetes Interview mit Politico gab, waren ihm kritische Stimmen sicher. Hier zeigte sich Macron in voller gaullistischer Blüte und sprach über die europäische Unabhängigkeit, die Verringerung der Abhängigkeit Europas vom Dollar und die Rolle des Kontinents als “dritte Supermacht” in einer multipolaren Welt.

“Das große Risiko für Europa”, so zitiert Politico Macron, “besteht darin, dass es in Krisen verwickelt wird, die nicht die unseren sind, was es daran hindert, seine strategische Autonomie aufzubauen.”

Dann dies:

“Das Paradoxe wäre, dass wir vor lauter Panik glauben, wir seien nur Amerikas Gefolgsleute. Die Frage, die sich die Europäer stellen müssen, lautet: Ist es in unserem Interesse, [eine Krise] auf Taiwan zu beschleunigen? Nein. Das Schlimmste wäre, zu denken, dass wir Europäer bei diesem Thema zu Mitläufern werden und uns an der amerikanischen Agenda und einer chinesischen Überreaktion orientieren müssen.”

“Wenn die Spannungen zwischen den beiden Supermächten zunehmen”, so Macron abschließend, “werden wir weder die Zeit noch die Mittel haben, um unsere strategische Autonomie zu finanzieren, und wir werden zu Vasallen werden.”

Bahnhof von Shenzhen, Guangzhou-Shenzhen Railway, China, 2018. (Baycrest/CC BY-SA 2.5, Wikimedia Commons)

Westliche Beamte von Macrons Rang sind weitaus besser dran, wenn sie in der Öffentlichkeit mit Euphemismen und den Mythologien der unangreifbaren Überlegenheit des Westens handeln, als wenn sie mit dieser Art von roher Ehrlichkeit sprechen. So erging es auch Macron, als er in den Élysée-Palast zurückkehrte.

Roger Cohen, der Pariser Büroleiter der New York Times, veröffentlichte einen analytischen Artikel unter der unbezahlbaren Überschrift “Vom roten Teppich in die Hundehütte”: Macon Returns from China to Allied Dismay”. Unbezahlbar zum Teil, weil es eine lausige Überschrift ist, aber unbezahlbar vor allem, weil es, verzeihen Sie mir, Schwachsinn ist.

Da ich in den letzten Wochen in Europa unterwegs war, ist mir völlig klar, dass die öffentliche Meinung auf dem Kontinent stark zugunsten der Art von Europa kippt, für die Macron spricht. Cohens Hundehütte befindet sich in Washington, nicht in Europa. Korrespondent Cohen, der zu Recht einen guten Ruf genießt, stellt hier fest, dass Macron “multipolar”, “Vasallen”, “Mentalität des Kalten Krieges” und andere solche Begriffe verwendet, als wären sie schockierende Übertretungen. Das ist es, was man braucht, um in die Hundehütten des Imperiums geschickt zu werden, nehme ich an. Erbärmlich.

Apropos bedauernswert: Ich kann diesen Gedanken nicht abschließen, ohne Liz Truss zu erwähnen, die britische Premierministerin, die im vergangenen Jahr 44 Tage lang nicht zu sehen war. Nachdem sie sich in offensichtlicher Verlegenheit zurückgezogen hatte, nachdem sie mit einem Stock von der Bühne gezerrt wurde, ist Truss nun zurück, um ihre Margaret Thatcher-Imitation zu wiederholen.

“Es war ein Fehler, dass westliche Staats- und Regierungschefs Präsident Xi besuchten und ihn baten, sich um eine Lösung des Konflikts in der Ukraine zu bemühen”, sagte Truss letzte Woche bei der Heritage Foundation, die einer der wenigen Orte zu sein scheint, an denen Truss noch ernst genommen wird. “Ich glaube, das war ein Zeichen der Schwäche. Deshalb hat Präsident Macron auch Unrecht, wenn er behauptet, Taiwan sei für Europa nicht von direktem Interesse.”

Liz Truss. Ich meine, wirklich. Es kommt darauf an. Das sind die Art und das Kaliber von Menschen, die uns in beunruhigender Weise in Richtung eines globalen Konflikts führen.

Ich weiß nicht, was Macron mit den ehrenwerten Positionen anzufangen gedenkt, die er in China bei seinen Gesprächen mit Xi und der Besichtigung der industriellen Basis des Landes geäußert hat. Wenn es nach den bisherigen Erfahrungen geht, ist unsere Antwort nicht viel.

Aber ich hoffe etwas.

Es war ein französischer Anarchist im 19. Jahrhundert, der sagte: “Um zu führen, musste ich folgen.” Vergessen Sie das, Manny. Bleiben Sie bei Ihrem Denken in diesen Fragen, wenn es Ihr Denken ist. Übersetzt mit Deeepl.com

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Time No Longer: Americans After the American Century. Sein neues Buch Journalists and Their Shadows erscheint demnächst bei Clarity Press. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde dauerhaft zensiert. Seine Website ist Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Seite. Seine Website ist Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Site.

