Nichts davon in deutschen Medien über diese Morde an palästinensischen Kindern und Jugendlichen, stattdessen nur ukrainische Propagandanachrichten ohne nachprüfbaren Wahrheitsgehalt.

Evelyn Hecht-Galinski

May: Deadly month for Palestinian boys May was a deadly month for Palestinian children living under Israeli occupation. Five Palestinian boys were killed by Israeli fire, bringing the number of children killed by Israeli forces this year to 13.

Bildcollage von fünf Jungen

Von links nach rechts: Ghaith Yamin, 16, Zaid Ghunaim, 14, Thaer Maslat, 16, Amjad Fayed, 16, Mutasem Atallah, 17. Verteidigung für Kinder International – Palästina

Mai: Tödlicher Monat für palästinensische Jungen

Von Tamara Nassar

2. Juni 2022

Der Mai war ein tödlicher Monat für palästinensische Kinder, die unter israelischer Besatzung leben.

Fünf palästinensische Jungen wurden durch israelisches Feuer getötet, womit sich die Zahl der von israelischen Streitkräften getöteten Kinder in diesem Jahr auf 13 erhöhte.

Israelische Soldaten schossen am 27. Mai in der palästinensischen Stadt al-Khader aus einer Entfernung von 15-20 Metern auf Zaid Muhammad Said Ghunaim, als dieser aus dem Gebiet floh, wie eine von Defense for Children International-Palestine durchgeführte Untersuchung ergab.

Ein Augenzeuge berichtete DCIP, dass die Gegend ruhig war und dass mindestens drei israelische Soldaten im Einsatz waren, als Zaid erschossen wurde.

“Die israelischen Streitkräfte schossen auf Zaid und trafen ihn in die Schulter. Die Kugel durchschlug seine Lunge und verursachte schwere innere Blutungen”, so DCIP.

Zeugen berichteten der Zeitung Haaretz, dass Zaid an keiner Konfrontation mit den israelischen Streitkräften beteiligt gewesen sei.

Der Teenager war auf dem Weg zum Haus seiner Großmutter, als er von israelischen Besatzungssoldaten in den Rücken geschossen wurde, berichteten Verwandte der Zeitung. Seine Mutter und seine Schwester warteten dort auf ihn.

Die israelische Besatzungsarmee behauptet, die Menschen in der Gegend hätten Steine und Molotowcocktails auf die Soldaten geworfen, als diese auf Zaid schossen, ohne ausdrücklich zu behaupten, dass Zaid an diesen Widerstandshandlungen beteiligt war.

Haaretz berichtete unter Berufung auf Zeugen, Zaid sei erschossen worden, “als er an den Soldaten vorbeiging, ohne sie zu provozieren”.

Ein anderer Augenzeuge berichtete, eine Gruppe Jugendlicher habe Raketen auf die Soldaten geworfen, die mit Tränengas reagierten.

Muhammad Ghunaim, Zaids Vater, sagte, sein Sohn habe gehofft, Fußballspieler zu werden.

“Er war nie in Zusammenstöße verwickelt. Er war nicht in die Politik verwickelt”, sagte er gegenüber Haaretz.

“Ich wäre fast selbst zu den Soldaten am Kontrollpunkt gegangen, um sie zu fragen, warum sie dem Jungen das angetan haben”, sagte seine Großmutter Zainab Ghunaim gegenüber Haaretz.

“Er war ein guter Junge, warum tut ihr das den Kindern an?”

Im Monat zuvor war Zaids Cousin, der 19-jährige Muhammad Ali Ghunaim, von israelischen Streitkräften tödlich erschossen worden.

Ebenfalls in al-Khader schoss Israel im Februar tödlich auf Muhammad Rizq Shehade Salah und ließ ihn verbluten, während es verhinderte, dass ein Krankenwagen ihn erreichte.

Er war erst 13 Jahre alt.

Schuss in den Kopf

Zwei Tage vor Zaids Ermordung schossen israelische Besatzungstruppen einem 16-jährigen Jungen mit scharfer Munition in den Kopf und töteten ihn.

Am 24. Mai näherte sich ein Großaufgebot israelischer Militärfahrzeuge dem Josefsgrab am östlichen Stadtrand von Nablus nahe dem Flüchtlingslager Balata im besetzten Westjordanland.

Das Josefsgrab ist eine archäologische Stätte im Herzen der Stadt, die von Muslimen, Christen und Juden als heilig angesehen wird.

Ghaith Muhammad Rafiq Ziad Yamin und andere Palästinenser wehrten sich nach Angaben von DCIP gegen das Eindringen der Soldaten. Sie wurden von den israelischen Besatzungstruppen mit scharfer Munition, Blendgranaten und Tränengaskanistern beschossen.

Am späten Abend trafen Busse mit israelischen Siedlern in der Gegend ein, was Ghaith und seine Freunde dazu veranlasste, einige Stunden später auf das Dach eines Gebäudes zu gehen.

Die israelischen Siedler dringen regelmäßig unter starker Eskorte der israelischen Armee in das Gebiet ein.

“Israelische Streitkräfte, die in einem nahe gelegenen Gebäude stationiert sind, feuerten mindestens vier Kugeln aus einem Fenster im dritten Stock ab, das sich genau gegenüber von Ghaith befand”, so DCIP unter Berufung auf einen Augenzeugen, der Ghaith in den frühen Morgenstunden des 25. Mai tötete.

Tödlicher Monat

Im vergangenen Monat wurden drei weitere palästinensische Jungen durch israelisches Feuer getötet.

Am 21. Mai näherten sich der 16-jährige Amjad Walid Hussein Fayed und andere palästinensische Jugendliche während eines israelischen Militäreinmarsches in der Stadt Dschenin Fahrzeugen der Besatzungsarmee und bewarfen sie mit Molotowcocktails, wie ein Augenzeuge gegenüber DCIP erklärte.

Die israelischen Streitkräfte eröffneten daraufhin das Feuer und verletzten Amjad durch mehrere Schüsse tödlich, darunter eine Kugel in die Brust.

Die Besatzungstruppen töteten den 16-jährigen Thaer Maslat, als er am 11. Mai lediglich die Auseinandersetzungen zwischen israelischen Soldaten und palästinensischen Jugendlichen beobachtete.

“Thaer stellte keine Gefahr für die israelischen Streitkräfte dar, als er erschossen wurde”, so DCIP.

Thaer wurde am selben Tag wie die Al Jazeera-Reporterin Shireen Abu Akleh getötet, die allem Anschein nach an diesem Morgen von einem israelischen Soldaten ermordet wurde.

Mutasem Muhammad Taleb Atallah, 17, wurde am 8. Mai innerhalb der jüdischen Siedlung Tekoa im besetzten Westjordanland erschossen.

“Mutasem wurde durch einen einzigen Schuss in das linke Auge getötet”, so DCIP.

Der Teenager hatte an diesem Nachmittag einen Streit mit seinem Vater, verließ sein Haus und ging in die Siedlung. Seine Eltern verließen das Haus, um ihn zu suchen.

Ein israelischer Geheimdienstoffizier rief den Vater an und befahl ihm, zum Eingang der Siedlung zu gehen. Ein Soldat teilte dem Vater mit, sein Sohn sei erschossen worden, nachdem er die Siedlung mit einem Messer betreten hatte.

“DCIP war nicht in der Lage, die genauen Umstände von Mutasems Ermordung zu bestätigen, einschließlich der Frage, ob er von einem israelischen Soldaten, einem privaten Sicherheitsdienstleister oder einem israelischen Siedler erschossen wurde”, so die Gruppe.

Die Leiche des Kindes wird von Israel zurückgehalten, was eine gerichtsmedizinische Untersuchung durch eine unabhängige Stelle unmöglich macht.

“Das sind 13 verlorene Leben, 13 verkürzte Leben, 13 zerstörte Träume”, erklärte das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF und bezog sich dabei auf die Zahl der palästinensischen Kinder, die im besetzten Westjordanland im Jahr 2022 bisher durch israelisches Feuer getötet wurden, “fast doppelt so viele wie im letzten Jahr”.

“Ein Kind ist ein Kind, und sein Recht auf Leben muss von allen Parteien geschützt werden”, fügte UNICEF hinzu. Es ist unklar, auf welche anderen Parteien sich die Organisation bezieht, da alle 13 palästinensischen Kinder durch israelisches Feuer getötet wurden. Übersetzt mit Deepl.com

