Malteser unterbinden Veranstaltung mit Guérot und Krone-Schmalz im Mainzer Haus der Kulturen von Marcus Klöckner

https://www.nachdenkseiten.de/?p=101037



Malteser unterbinden Veranstaltung mit Guérot und Krone-Schmalz im Mainzer Haus der Kulturen Ein Artikel von Marcus Klöckner

Am 16. Juli sollte die Veranstaltung „Frieden in planetaren Grenzen – gemeinsame Sicherheit heute“ im Mainzer Haus der Kulturen stattfinden. Träger des Veranstaltungsorts sind die Malteser, Veranstalter ist die NaturwissenschaftlerInnen-Initiative „Verantwortung für Frieden und Zukunftsfähigkeit“ e. V. (NatWiss). Die Veranstaltung, an der unter anderem Ulrike Guérot und Gabriele Krone-Schmalz teilnehmen, wurde nun auf Basis eines infamen Schreibens abgesagt. Sie findet jetzt in Wiesbaden statt. Malte Albrecht, der Vorsitzende von NatWiss, nimmt zu dem Vorfall und dem Verhalten des Veranstaltungsmanagements in einem NachDenkSeiten-Interview Stellung. „Fest steht“, so Albrecht, „dass sich die Malteser dem Druck hinter verschlossenen Türen gebeugt haben, eine vollständig transparente und offene Veranstaltung zu verhindern“. Von Marcus Klöckner.



Hintergrundinformation: In einem Schreiben, gezeichnet von Julian Lankes vom Veranstaltungsmanagement (MW Malteser Werke gemeinnützige GmbH), wurden schwere Geschütze gegen die Veranstalter und die Veranstaltung aufgefahren. Der von NatWiss organisierten Veranstaltung wird wörtlich unterstellt, „pro-russische Propaganda, Verschwörungsmythen und Halbwahrheiten“ zu verbreiten. Außerdem solle sich NatWiss auf sozialen Kanälen nicht klar „zu antidemokratischen, antisemitischen und postfaktischen Tendenzen“ distanziert haben. Dies sei „als unvereinbar mit dem Wertekompass des Hauses der Kulturen und der MW Malteser Werke gGmbH anzusehen“. Von einem „klaren Bruch unserer Hausordnung“ ist die Rede.Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …