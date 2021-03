Wie viele Frühlinge unter zionistischer Besatzung werden die Mandelbäume noch überleben.

Bild: Almond flowers are seen bloom at a field in Gaza on 13 February 2021 [Ashraf Amra/ApaImages]

https://www.middleeastmonitor.com/20210319-almond-trees-risk-extinction-as-israels-occupation-of-gaza-continues/

Mandelbäume sind vom Aussterben bedroht, da Israels Besetzung des Gazastreifens anhält

Von Wafa Aludaini

19. März 2021

Als wir in den Osten von Deir AlBalah fuhren, einer Stadt in der Mitte des Gazastreifens, war ich schockiert, kahles Land zu sehen. Die Gegend war einst die Heimat tausender Mandelbäume, die die Landschaft übersäten, aber die Bauern wurden gezwungen, ihre Bäume zu entwurzeln, und diejenigen, die das nicht getan haben, mussten mit ansehen, wie ihre Bäume durch die Besatzung beschädigt wurden.

Palästina ist bekannt für seine Olivenbäume, sein Symbol der Standhaftigkeit, deren Öl in die ganze Welt exportiert wird. Seine lebenswichtigen Mandelbäume haben es jedoch versäumt, sich auf globaler Ebene bekannt zu machen. Das Schöne am Mandelbaum ist, dass er weder Dünger noch viel Pflege braucht und trotzdem stolze zehn Meter hoch wächst und ab dem dritten Jahr Früchte trägt.

Der berühmte palästinensische Dichter Mahmoud Darwish schrieb über die Mandelblüte:

Wenn ein Schriftsteller ein gelungenes Stück verfassen würde

über die Mandelblüte schreiben würde, würde der Nebel

von den Hügeln aufsteigen, und die Menschen, alle Menschen, würden sagen:

Das ist es.

Dies sind die Worte unserer Nationalhymne.

Damit wird der Wert der Bäume für den palästinensischen Patriotismus und Widerstand unterstrichen.

Husam Abu Sa’da, Leiter des Landwirtschaftsgouvernements von Khan Younis, sagt, dass die Mandelbäume trotzdem vom Aussterben bedroht sind, weil die Besatzungsbehörden die Grundwasservorräte missbrauchen. Dies hat dazu geführt, dass reines Grundwasser mit Meerwasser aufgefüllt wird, das salzig und schädlich ist. Nach Schätzungen der UN sind 96 Prozent des Trinkwassers in Gaza mit Abwasser und Meerwasser verseucht.

Die israelischen Besatzungstruppen zwingen die Bauern auch, Bäume in der Nähe des Gaza-Israel-Zauns zu entwurzeln, weil sie angeblich ein Sicherheitsrisiko darstellen. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums haben die Besatzungstruppen seit der Besetzung des Gazastreifens Hunderte von historischen Mandelbäumen entwurzelt. Darüber hinaus versprüht die Besatzung giftige Chemikalien auf weite Teile der landwirtschaftlichen Flächen, die von Palästinensern in Gaza bepflanzt wurden, um die Ernte zu schädigen.

Die gefährdeten Mandelbäume sind über Generationen weitergegeben worden. Etwa 25.000 Dunam (25 Quadratkilometer) Land waren einst mit Mandelbäumen bepflanzt. Sie waren eine feste Garnierung palästinensischer Gerichte und die Menschen plauderten mit getrockneten Mandeln als Snacks. Kinder wetteiferten darum, wer eine Mandelschale knacken, aber die Nuss ganz behalten konnte.

Sie wuchsen in Palästina so gut, dass die Einheimischen auf die Frage, wie es ihnen geht, mit “Mandel!” antworteten. Es war ein Zeichen von Güte, Gesundheit, Größe. Jetzt nicht mehr. Jetzt werden nur noch 800 Dunam (0,8 Quadratkilometer) angebaut.

Mandelbäume blühen in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen am 22. Januar 2012.Foto: Abed Rahim Khatib

Mandeln haben vier Jahreszeiten: eine für die Blüte, eine weitere, in der sie grün werden, und zwei Jahreszeiten für reife Mandeln, auch wenn sie trocken sind.

Die schöne Mandelblüte ist eines der ersten Anzeichen dafür, dass der Frühling gekommen ist. Die Blüten halten zwei bis drei Wochen. Sobald die Blütenblätter abfallen, erscheinen die Früchte, die noch ein paar Wochen brauchen, um zu grünen Mandelschalen zu reifen. Diese werden an jeder Straßenecke verkauft und während ihrer kurzen Saison stark konsumiert. Die grünen Mandeln werden im Ganzen mit ihrer Schale gegessen und bieten einen wirklich knackigen Biss.

Palästinensische Bauern ernten Mandeln auf einem Feld, in Khan Younis im südlichen Gazastreifen am 14. März 2021. Die Mandel, ist eine Baumart, die im Iran und den umliegenden Ländern beheimatet ist, aber auch anderswo weit verbreitet ist. Die Mandel ist auch der Name des essbaren und weit verbreiteten Samens dieses Baumes. Innerhalb der Gattung Prunus wird sie zusammen mit dem Pfirsich in die Untergattung Amygdalus eingeordnet, die sich von den anderen Untergattungen durch Riffelungen auf der Schale (Endokarp), die den Samen umgibt, unterscheidet. Foto von Ashraf Amra

Palästinensische Bauern ernten Mandeln auf einem Feld in Gaza am 14. März 2021 [Ashraf Amra/ApaImages]

Dann beginnt die Frucht zu verhärten, sie ist nicht mehr genießbar und wächst weiter, bis sich das Mandelfleisch von einem weißen, mit geschmacklosem Wasser gefüllten Beutel in eine weiße Nuss verwandelt. Der äußere Teil wird abgebrochen und der Kern wird verzehrt. Vor der Nakba 1948 wurden Mandeln in diesem Stadium auf Karren in Jaffa und Haifa, in Nablus und in Jerusalem und in allen palästinensischen Städten verkauft.

Nachdem die Mandel getrocknet ist, bricht die grüne äußere Schale auf und verfärbt sich in eine braune, trockene Farbe, so dass der harte, holzige Teil übrig bleibt, der den Mandelkern enthält. Er wird oft mit Honig gegessen oder zum Garnieren von süßen und herzhaften palästinensischen Gerichten, einschließlich Qatayef im Ramadan, weil es keine Walnussbäume oder Pistazien gibt, aber Mandeln sind leicht verfügbar. Aber für wie lange? Übersetzt mit Deepl.com

--

