Mansour Abbas: Eine Ikone für Unterstützer des israelischen Siedlerkolonialismus Von Sami Abu Shehadeh

Von Sami Abu Shehadeh



8. Juni 2021

Eine Einigung zur Bildung einer neuen israelischen Regierung ist erreicht. Aber inmitten all der Aufregung über die Absetzung von Premierminister Benjamin Netanjahu werden wichtige Fragen ignoriert und ein verzerrtes Bild der Realität gezeichnet – besonders im Hinblick auf die “arabische” Komponente der neuen Koalition.

Wichtige israelische Zionisten haben endlich einen palästinensischen Politiker gefunden, den sie loben können, indem sie den Führer der Vereinigten Arabischen Liste, Mansour Abbas, als “mutig” beschreiben, weil er die “historische” Entscheidung getroffen hat, einer Regierungskoalition beizutreten. Ein Abbas nahestehender Beamter sagte, die Einbeziehung der Vereinigten Arabischen Liste würde “ein Tabu brechen” in Bezug auf die arabische Beteiligung an der israelischen Politik.

Seine Botschaft läuft auf Folgendes hinaus: ‘Wir verstehen, dass ihr uns weiterhin diskriminieren werdet; aber bitte macht es auf nette Weise’.

Keine dieser Behauptungen ist korrekt. Während wir alle froh sind, Netanyahu gehen zu sehen – und hoffentlich wird er direkt vor Gericht gehen, ob innerhalb oder außerhalb Israels, nachdem er sein politisches Leben der Negierung der Rechte des palästinensischen Volkes gewidmet hat – geht es hier nicht nur um eine Person.

Jeder, der sich wirklich für einen gerechten und dauerhaften Frieden für Israelis und Palästinenser einsetzt, muss eine einfache Frage stellen: Wird diese Regierung irgendetwas an der großen rassistischen und kriminellen Politik ändern, die sich gegen die Palästinenser auf beiden Seiten der Grünen Linie richtet? Die Antwort ist nein.

Indem er dieser Koalition beitrat, wurde Abbas zu einer ikonischen Figur für die Unterstützer des Siedlerkolonialismus und der institutionellen Diskriminierung, die in Israel durch Politiken und Gesetze wie das jüdische Nationalstaatsgesetz kodifiziert wurde. Stellen Sie sich für einen Moment vor: was wird mit den palästinensischen Bürgern Israels passieren, wenn jemand wie Ayelet Shaked als Innenministerin für ihre Akten zuständig ist?

Wenn man Abbas’ Weg zu diesem Abkommen analysiert, stimmt er völlig mit dem überein, was Leute wie Naftali Bennett von allen palästinensischen Bürgern wollen: ihre nationale Identität aufgeben, die jüdische Vorherrschaft akzeptieren und die Diskussion von den kollektiven palästinensischen Rechten ablenken.

Auf der anderen Seite der Grünen Linie hindert der “Pragmatismus” von Abbas ihn auch daran, ein Ende der Besatzung zu fordern, das einige seiner Partner feiern. Es gibt auch keine Anzeichen für die traditionelleren” Forderungen an die Regierung, eine Zweistaatenlösung zu unterstützen, sich dem Friedensprozess” zu verpflichten, die ethnische Säuberung der Palästinenser zu stoppen oder den Status quo an Jerusalems heiligen Stätten zu schützen.

Gefährlicher Präzedenzfall

Abbas war bei Demonstrationen, die von palästinensischen Bürgern Israels angeführt wurden, nicht anwesend. Er wurde sogar von Zweigen seiner eigenen Partei verleugnet, da viele glauben, er schaffe einen gefährlichen Präzedenzfall zugunsten derer, die den gegenwärtigen Zustand im Lande aufrechterhalten wollen. Mit anderen Worten, seine Botschaft läuft auf Folgendes hinaus: “Wir verstehen, dass ihr uns weiterhin diskriminieren wollt; aber bitte macht es auf nette Weise.”

Vielleicht werden ein paar Hauszerstörungen eingefroren, und wer weiß – ein paar der 40 nicht anerkannten Beduinendörfer im Naqab werden vielleicht nach 73 Jahren israelischer Staatlichkeit anerkannt.

Gleichzeitig wird das Gesetz über den jüdischen Nationalstaat – zusammen mit Dutzenden anderer diskriminierender Gesetze, von der Nationalität bis zum “Nakba-Gesetz” – weiterhin umgesetzt werden. Was ist mit der Rückforderung unseres Eigentums von vor 1948, wie es Juden erlaubt ist? Nichts dergleichen.

Hätte eine fünfte Wahl stattgefunden, hätte Abbas eine sehr geringe Chance gehabt, gewählt zu werden. Er wusste, dass die palästinensische Straße ihn für seine Schönfärberei gegenüber Netanjahu und seine Nähe zu anderen antipalästinensischen Extremisten abgestraft hätte. Es gibt nichts “Mutiges” an seiner Entscheidung; sie basierte auf seinem eigenen politischen Überleben. Dies als einen “Sieg” darzustellen, ist nichts weniger als eine Beleidigung der Würde unseres Volkes.

In unserer täglichen politischen Arbeit in der Knesset bringen wir wichtige politische Themen in vielen Bereichen zur Sprache, von Behindertenrechten über Gesundheit bis hin zu Bildung. Das ist Teil unserer Arbeit, aber es bedeutet nicht, dass wir das Mandat vergessen, das uns von unseren Wählern gegeben wurde, nämlich auf einen umfassenden Frieden hinzuarbeiten, der die Rechte unseres Volkes sichert. Dazu gehört, Israel zu einem Staat für alle seine Bürger zu machen und die Besatzung zu beenden, die 1967 begann, in Übereinstimmung mit den einschlägigen UN-Resolutionen.

Wir würden uns mitschuldig machen an Israels Menschenrechtsverletzungen gegen unser Volk, wenn wir den Staat und seine Führer nicht an ihre Verpflichtungen nach internationalem Recht erinnern würden. Dazu gehört die Aufhebung aller Gesetze, die palästinensische Bürger aufgrund ihrer nationalen, religiösen oder ethnischen Herkunft diskriminieren.

Palästinensisches Selbstbestimmungsrecht

Die Ursachen unserer gegenwärtigen Situation, einschließlich unserer Rufe nach internationalem Schutz nach staatlich geförderten Angriffen gegen unser Volk, haben nicht nur mit Netanyahus Entscheidung vom April zu tun, die Spannungen zu eskalieren, um an der Macht zu bleiben. Auf einer breiteren Ebene müssen wir uns mit den grundlegenden Prinzipien befassen, auf denen der Staat Israel seine Politik gegenüber dem palästinensischen Volk aufbaut.

Israels neue Regierung wird die Gräben vertiefen, statt sie zu heilen

Während die UNO angekündigt hat, eine beispiellose Untersuchung einzuleiten, die die Bedingungen für palästinensische Bürger Israels untersuchen soll, ist es wichtig, mutig genug zu sein, die Realität zu akzeptieren: Israels Politik in ganz Israel und den besetzten Gebieten zielt darauf ab, die jüdische Vorherrschaft zu verewigen, das palästinensische Recht auf Selbstbestimmung zu leugnen und jede politische Lösung abzulehnen, die über die Kapitulation vor der Apartheid hinausgeht. Die neue israelische Regierung wird dies nicht grundlegend ändern.

Leute wie Abbas gehören der Vergangenheit an. Die Palästinenser auf den Straßen, unterstützt durch weltweite Solidaritätskampagnen, haben gezeigt, dass wir viel stärker sind, als viele erwartet haben. Während wir damit fortfahren, unser Volk zu organisieren und gleichzeitig mit der internationalen Gemeinschaft in Kontakt zu treten – und während unsere Stimmen beginnen, in Kreisen gehört zu werden, die von der Notlage der palästinensischen Bürger Israels nichts wussten – werden wir weiterhin betonen, dass die Grundlage für jedes pragmatische politische Engagement zwischen Palästinensern und jüdischen Israelis auf den Grundprinzipien der Gleichheit, Freiheit, Gerechtigkeit und Sicherheit für alle beruhen sollte.

Nur so können wir Frieden erreichen. Sich mit etwas weniger zufrieden zu geben, ist kein Pragmatismus, sondern eine Kapitulationserklärung, die die große Mehrheit unseres Volkes nicht akzeptieren wird. Übersetzt mit Deepl.com

Sami Abu Shehadeh ist ein Mitglied der israelischen Knesset und vertritt die Gemeinsame Liste

