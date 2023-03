MaOlaf Scholz liest dem Joe Biden die Leviten Qpress

https://qpress.de/2023/03/05/maolaf-scholz-liest-dem-joe-biden-die-leviten/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=qpress-newsletter-post-title_22703

USofA: Mal ehrlich, das wurde jetzt aber auch höchste Zeit, dass der Bundeskanzler in Washington vorstellig wird und dem dementen Joe außerhalb des Protokolls mal die Leviten liest, ihn quasi anständig in den Senkel stellt. Der Typ muss einfach realisieren was „deutsche Interessen“ sind, nachdem wir leider immer nur von US-Interessen hören und lesen. Immerhin ist für den Besuch absolutes Stillschweigen vereinbart, sodass selbst Olaf späterhin nicht wieder auf so eine peinliche Feststellung zurückgreifen muss, dass er sich nicht erinnern könne. Hier muss er es auch nicht, sofern er ausnahmsweise mal einen anständigen Job macht.

Man könnte auch sagen, Olaf wächst gerade erst so richtig in seine neue Rolle hinein, aber wie man sieht, steht sie ihm. Und unter echten Freunden gibt es tausend gute Gründe warum man Volk und Wähler von so brisanten Informationen konsequent ausschließt. Das gehört dem Vernehmen nach zum Schutz der Demokratie dazu, denn die wird in der Regel immer nur vom Fußvolk gefährdet oder in Wahlen zum Nachteil der Politik/er missbraucht. Diese Vorstellung ist zumindest Konsens unter allen Despoten. Da nun über Scholz seinen Besuch in Washington nichts verlautbart wird, dürfen wir an dieser Stelle um so heftiger ins Kraut spekulieren.

Das Panzerproblem

Da Joe Biden nicht mehr ganz so mobil ist, ist es durchaus verständlich und eine freundschaftliche Geste, dass Olaf Scholz sich ein Herz fasst und ihm die deutschen Befehle persönlich übermittelt. Angeblich fühlte sich Joe Biden kürzlich durch Olaf Scholz arg erpresst, wenigstens aber genötigt. Da ging es um die Lieferung von schweren Panzern an die Ukraine. Die ganze EU war und ist versessen drauf endlich schweres Kriegsgerät an und in die Ukraine zu liefern. Nur die USA wollten sich damit lieber zurückhalten, weil es gegenüber den Russen (als auch Atommacht) einen schlechten Eindruck macht, wenn man sie stets mit amerikanischen Waffen konfrontiert. Letztlich hat Biden dann irgendwann in einem schwachen Moment nachgegeben und schwere Panzer für die Ukraine zugesagt, was er dann bitterlich bereute und mit eine Grund für dieses Klüngel-Treffen sein könnte. Weiterlesen auf qpress,de