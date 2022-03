Solidarität mit Lowkey und gegen die kooordinierte Verleumdungskampagnegegen ihn, mit dem Ziel ihn zu verleugnen und zu diffamieren!

Marvel star Mark Ruffalo joins opposition to Israel lobby campaign against Lowkey Marvel actor Mark Ruffalo is the latest big name from the world of arts, music and culture to sign an open letter to Spotify in support of Lowkey, and against the Israel lobby.



Ein Mann auf der Bühne mit einem Mikrofon

Marvel-Schauspieler Mark Ruffalo. (Gage Skidmore/Flickr)

Marvel-Star Mark Ruffalo schließt sich dem Widerstand gegen die Kampagne der Israel-Lobby gegen Lowkey an



Von Asa Winstanley

28. März 2022

Der britische Rapper wehrt sich gegen die Aufforderung an Spotify, seine Musik zu löschen.



Der Marvel-Schauspieler Mark Ruffalo ist der neueste große Name aus der Welt der Kunst, Musik und Kultur, der einen offenen Brief an Spotify zur Unterstützung von Lowkey und gegen die Israel-Lobby unterzeichnet hat.

Ruffalo ist vor allem für seine Rolle des Hulk in den Avengers-Filmen der Marvel Studios bekannt. Aber er ist auch als Wahlkämpfer bekannt – er hat Bernie Sanders bei der Wahl zum US-Präsidenten 2019 unterstützt und sich in der Vergangenheit für die Menschenrechte der Palästinenser eingesetzt.

Twitter-Avatar für @Lowkey0nlineLowkey @Lowkey0nline

Vielen Dank an alle, die unseren offenen Brief an Spotify gegen die Versuche der Israel-Lobby, meine Musik zu entfernen, unterzeichnet haben.

Der Brief beschreibt Lowkey als Ziel einer koordinierten Verleumdungskampagne, die darauf abzielt, ihn zu dämonisieren, zu diffamieren und zu verleumden”.

“Lowkeys Musik hat Millionen auf der ganzen Welt inspiriert und ermutigt”, erklärten die Unterzeichner. “Als unermüdlicher Verfechter der palästinensischen Menschenrechte ist er ein Ziel für viele, die lieber hätten, dass seine Botschaft nicht gehört wird.”

Der Rapper und Palästina-Solidaritätskämpfer stand in den letzten Wochen im Mittelpunkt einer anhaltenden Kampagne der Israel-Lobby, um ihn aus dem öffentlichen Leben zu entfernen.

Die jüngste Salve in diesem Krieg ist eine neue Kampagne von “We Believe in Israel”. Der Leiter der Gruppe ist Luke Akehurst, ein berüchtigter Israel-Lobbyist, ehemaliger Lobbyist der Rüstungsindustrie und Aktivist der rechtsextremen Labour-Partei.

We Believe in Israel forderte letzte Woche gegenüber der antipalästinensischen Zeitung The Jewish News, dass der Streaming-Riese die Musik von Lowkey löschen soll. Sie wiesen insbesondere auf seinen 2010 veröffentlichten Song “Long Live Palestine Part 2” hin.

Wie ich gestern für The Electronic Intifada berichtet habe, haben sich auch andere Stars von Bühne und Bildschirm für Lowkey eingesetzt, darunter der Rapper Wretch 32 und das Model Anwar Hadid (der jüngere Bruder der Supermodels Bella und Gigi Hadid).

Die sozialen Medien sind im Moment so voll mit Unterstützung für Lowkey, dass es schwer ist, den Überblick zu behalten. Aber ich habe einige der neuesten Tweets unten eingebettet. Im Laufe der Woche werden auch andere große Namen bekannt gegeben.

Ich habe außerdem von Lowkeys Leuten gehört, dass bald eine öffentliche Petition veröffentlicht wird. Übersetzt mit Deepl.com

