Wer stoppt das zionistisch-faschistische-mörderische Besatzungs-Regime im illegal besetzten Palästina?

From the River to the Sea Palestine will be Free

Widerstand wird zu Pflicht wo Besatzung zu Recht wird!

Evelyn Hecht-Galinski

Massacre in Nablus: The Palestinian People’s Resistance Lives On! On Wednesday, 22 February, Zionist forces invaded occupied Nablus and killed 10 Palestinians, including resistance fighters, elderly men, passers-by and a teen boy; they injured 97 more with their assault on the Palestinian people.

Massaker in Nablus: Der Widerstand des palästinensischen Volkes lebt weiter!

22. Februar 2023



Am Mittwoch, den 22. Februar, drangen die zionistischen Streitkräfte in das besetzte Nablus ein und töteten 10 Palästinenser, darunter Widerstandskämpfer, ältere Männer, Passanten und einen Teenager; 97 weitere wurden bei ihrem Angriff auf das palästinensische Volk verletzt. Während Tausende von Menschen auf den Straßen von Nablus um die Gefallenen trauern, haben das palästinensische Volk und sein Widerstand bekräftigt, dass diese anhaltenden Verbrechen das palästinensische Volk und seinen Widerstand nicht unterdrücken oder töten werden.

Wir grüßen und betrauern die Märtyrer:

1. Den älteren Märtyrer Adnan Sabaa Baara (72 Jahre alt)

2. Den Märtyrer Mohammed Khaled Anbousi (25 Jahre alt)

3. Der Märtyrer Tamer Nimer Ahmed Minawi (33 Jahre alt)

4. Der Märtyrer Musab Munir Mohammed Awais (26 Jahre alt)

5. Der Märtyrer Hussam Bassam Aslim (24 Jahre alt)

6. Der Märtyrer Mohammed Omar Abu Bakr “Junaidi” (23 Jahre alt).

7. Der Märtyrer Walid Riyad Hussein Dakhil (23 Jahre alt)

8. Der ältere Märtyrer Abdelhadi Abdelaziz Ashqar (61 Jahre alt)

9. Der Kindermärtyrer Mohammed Farid Shaaban (16 Jahre alt)

10. Der Märtyrer Jasser Jamil Abdelwahhab Qaneer (23 Jahre alt)

Das palästinensische Gesundheitsministerium stellte fest, dass es im Rafidiyeh Government Hospital 26 Verletzte durch scharfe Kugeln gibt, darunter vier Schwerverletzte; 20 Verletzte im Nablus Specialist Hospital, darunter ein Schwerverletzter; 7 Verletzte im An-Najah Hospital durch scharfe Kugeln, darunter ein Schwerverletzter; 9 Verletzte mit Schusswunden im Women’s Union Hospital; und 9 weitere Verletzte mit Schusswunden im Arab Specialist Hospital. Diese verletzten Palästinenser wurden erst ins Krankenhaus gebracht, nachdem sie den Besatzungstruppen entkommen waren, die das medizinische Personal weiterhin an der Arbeit hindern.

Zwei der Krankenschwestern und Sanitäter, die zur Evakuierung der Märtyrer und zur Rettung der Verletzten gerufen wurden, waren Elias al-Ashqar, der Sohn von Abdelhadi Ashqar, und Mohammed Baraa, der Sohn von Adnan Baraa.

Das Massaker war einer der berüchtigten Mordanschläge der Besatzungstruppen, die in einem zivilen Lastwagen getarnt ein Gebiet in der Altstadt von Nablus stürmten, ein Haus umstellten und über drei Stunden lang mit Widerstandskämpfern kämpften, bevor die Besatzungstruppen das Haus mit einer Panzerabwehrrakete beschossen, so dass Rauchschwaden aus dem Haus der Kämpfer aufstiegen. Es handelte sich um das Haus von Mohammed Omar Abu Bakr Junaidi, 23, und Hussam Bassam Aslim, 24, beides Widerstandskämpfer und Anführer der Widerstandsbrigade Lion’s Den in Nablus.

Alle Schulen im Westjordanland, in Jerusalem und im Gazastreifen haben angekündigt, morgen für einen Trauertag zu schließen, der Teil eines umfassenden Streiks im Handel und in der Arbeitswelt sein wird. Im gesamten Gazastreifen sind die Menschen auf die Straße gegangen, um ihrer Empörung Ausdruck zu verleihen, und die Widerstandsgruppen haben erklärt, dass dieses Verbrechen nicht ungestraft bleiben dürfe.

Imperialistische Mächte wie die Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien und die Länder der Europäischen Union sind direkt in das Verbrechen verwickelt.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …