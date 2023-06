Matt Taibbi: First Roger Waters, Now This: Germany Places American C.J. Hopkins Under Investigation – scheerpost.com An American playwright faces jail for two vanished tweets. Q&A with the author about his ugly present, and our probable future.

Haupteingang des Berliner Polizeipräsidiums am Platz der Luftbrücke. PolizeiBerlin, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Erst Roger Waters, jetzt das: Deutschland lässt gegen den Amerikaner C.J. Hopkins ermitteln

Einem amerikanischen Dramatiker droht Gefängnis für zwei verschwundene Tweets. Q&A mit dem Autor über seine hässliche Gegenwart und

Matt Taibbi: First Roger Waters, Now This: Deutschland nimmt den Amerikaner C.J. Hopkins ins Visier

Von Matt Taibbi / Racket News

15. Juni 2023

Es ist mittlerweile eine Binsenweisheit, dass die Vereinigten Staaten in Bezug auf Gesetze gegen Hassreden weit hinter Europa zurückbleiben. Jeder, von Joe Biden über die Möchtegern-Desinformationszarin Nina Jankowicz bis hin zum Verleger der New York Times, A.G. Sulzberger, hat vorgeschlagen, dass sich die Vereinigten Staaten mehr in Richtung Europa bewegen sollten, hin zu strengeren Regeln und “illegaler Hassrede”, die es “bald auch in den USA geben wird”, wie die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für Werte, Vera Jourova, auf der diesjährigen Konferenz in Davos sagte.

Das macht Sinn. Denn wer ist schon für Hassreden? Welchen Nachteil kann es haben, Äußerungen von Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Transphobie zu verbieten?

C.J. Hopkins kann das beantworten. Nach einem ähnlichen Fall, in den Roger Waters verwickelt war, wurde gegen den amerikanischen Dramatiker, Substack-Mitarbeiter und Herausgeber von Consent Factory von der Berliner Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil er ein Bild seines Buches The Rise of the New Normal Reich getwittert hatte. Auf dem Cover des Buches, das eine vernichtende Kritik an der globalen Pandemiepolitik enthält, ist eine weiße Maske mit einem weißen Hakenkreuz zu sehen, das man nur durch Schielen erkennen kann:

Nach Ansicht der deutschen Behörden verbreitet der Autor mit diesem Bild “Propaganda, deren Inhalt dazu bestimmt ist, die Ziele einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation zu fördern.”

Hier sind einige andere Bücher, die in Deutschland legal verkauft werden:

Wie im Fall von Waters wird die Nazi-Symbolik in C.J.s Buch verwendet, um eine satirische Aussage zu treffen. Anders als im Fall Waters gibt es in C.J.’s Geschichte außerhalb des Textes absolut nichts, was auch nur theoretisch als Argument für einen versteckten/gefährlichen Subtext dienen könnte.

“Man bräuchte nur 20 Sekunden, um zu erkennen, dass ich alles ablehne, was mit Totalitarismus, Faschismus, Autoritarismus oder ähnlichem zu tun hat”, sagt er.

Ich habe C.J. zum ersten Mal zu Beginn des Russiagate-Skandals gelesen, als er aus der amüsanten Statler-und-Waldorf-Entfernung des Expat-Lebens heraus witzige Kolumnen darüber schrieb, wie sehr Amerika aus den Fugen geraten war. Als hervorragender Stilist für komische Prosa machte er sich über unsere Kultur lustig, weil sie von “Putin-Nazis” besessen ist, und stellte fest, dass die neue Russophobie nur “eine geringfügige Abwandlung des ursprünglichen Narrativs vom Krieg gegen den Terror ist, mit dem wir seit 2001 indoktriniert wurden.” Es lohnt sich, diese Kolumnen erneut zu lesen. C.J. war mir, Glenn Greenwald, Aaron Maté und anderen voraus, als er erkannte, wie die Propagandakampagnen der Trump-Ära die Bevölkerung verunsicherten.

Wir hatten eine unangenehme Korrespondenz nach dem Ausbruch von Covid-19, als ich mir nicht sicher war, ob wir es diesmal mit denselben offiziellen Lügen zu tun hatten, und mir Sorgen machte, ob es klug war, “Pandemie” in Anführungszeichen zu schreiben. Ich verdrehte die Augen, als ich sah, wie er ein altes Zitat von Hermann Göring zitierte: “Man muss [den Menschen] nur sagen, dass sie angegriffen werden, und die Pazifisten wegen mangelnden Patriotismus und Gefährdung des Landes anprangern.” Aber er stellte es neben dieses echte Zitat des kalifornischen Senators Richard Pan über “Anti-Vaxxer”:

Diese Extremisten sind noch nicht zur Rechenschaft gezogen worden, also fahren sie fort, die Gewalt gegen die Allgemeinheit zu eskalieren… Wir müssen jetzt den politischen Willen aufbringen, um zu fordern, dass inländische Terroristen für ihre Worte und Taten Konsequenzen tragen müssen.

Im Nachhinein ist es unglaublich, wie viele von uns die Vorstellung geschluckt haben, dass Menschen, die nicht geschossen haben, “Terroristen” sind und den Anreiz immer härterer “Konsequenzen” brauchen, um ihre “Gewalt” zu bereuen. Dass es sich dabei eher um eine religiöse Bewegung als um Wissenschaft handelte, war damals für einige schwer zu erkennen. Das Ergebnis war, dass keine der Botschaften nachgab, als Details über die Unwirksamkeit der Impfstoffe ans Licht kamen. Nur wenige waren bereit, etwas dazu zu sagen. C.J. war einer von ihnen, und selbst wenn man nicht mit allem einverstanden ist, was er sagt – stilistisch operiert er literarisch oft meilenweit hinter den hyperbolischen Linien -, hat er sehr viele Dinge gesagt, die wahr waren und gehört werden mussten. Jetzt sieht er sich einer Anklage gegenüber, weil er das getan hat.

Das Neue Normale Reich ist keine Verherrlichung der Nazi-Symbolik. Hopkins vergleicht aktuelle Regierungen in aller Welt, die die Pandemie zur Durchsetzung ihrer Macht genutzt haben, mit der Naziherrschaft. Hier ein Beispiel aus einer Kolumne mit dem Titel “Die Deutschen sind zurück!” vom November 2020:

Am 18. November verabschiedete der deutsche Bundestag ein neues Gesetz zur Überarbeitung des sogenannten “Infektionsschutzgesetzes”, das der Regierung formell die Befugnis erteilt, unter dem Deckmantel des Schutzes der öffentlichen Gesundheit beliebige Verordnungen zu erlassen…

Nun, dieses überarbeitete “Infektionsschutzgesetz…” ist in keiner Weise mit dem “Ermächtigungsgesetz von 1933” vergleichbar, das der Nazi-Regierung formell die Befugnis erteilte, unter dem Deckmantel der Beseitigung der Not des Volkes beliebige Verordnungen zu erlassen. Ja, mir ist klar, dass das ziemlich ähnlich klingt, aber laut der Regierung und den deutschen Medien gibt es absolut keine Gleichwertigkeit, und jeder, der das auch nur andeutet, ist … “ein Neonazi-Verschwörungstheoretiker” … oder was auch immer.

In keiner Weise fördert diese Art von Passage “die Ziele einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation.” Sie vergleicht die derzeitige deutsche Regierung mit Nazi-Deutschland. Die derzeitige deutsche Regierung wiederum bestätigt diesen Vergleich ganz offen, indem sie gegen C.J. wegen der Kritik strafrechtlich ermittelt.

Was ist noch gefährlicher als das Verbot von Hassreden? Jemandem die Autorität zu geben, Hassrede zu definieren. Deutschland hat bereits einen Kritiker von Lockdown ins Gefängnis gebracht (Michael Ballweg, der in einem dubiosen Betrugsfall verhaftet wurde), während der Mikrobiologe Sucharit Bhakdi vor Gericht gestellt wurde – freigesprochen, aber immerhin -, weil er Israel als schlimmer als Nazi-Deutschland bezeichnet hatte. Im Fall Roger Waters geht es um eindeutig satirische Darstellungen. Aber lassen wir all diese Fälle beiseite. Die Situation von C.J. ist offenkundig ein Fall, in dem eine Regierung versucht, Kritik an sich selbst zu kriminalisieren – die dümmste und am wenigsten zu rechtfertigende Variante der Zensur. Zumindest sollten sich andere Schriftsteller auf seine Seite stellen, und Journalisten sollten diesen Fall immer dann zur Sprache bringen, wenn irgendjemand auch nur daran denkt, die Vereinigten Staaten zu beschuldigen, dass sie im Bereich der Meinungsfreiheit hinter Europa “zurückliegen”. Ich habe mit Hopkins über seine Situation gesprochen:

Matt Taibbi: Das ist ziemlich erschreckend. Wie geht es Ihnen?

C.J. Hopkins: Mir geht es ganz gut, wenn man alles berücksichtigt. Ich habe in meinem Artikel heute geschrieben, dass es eine Art Scherz ist, und das ist es nicht. Ich habe jetzt einen guten deutschen Anwalt, und der Anwalt wird sich mit dem Berliner Staatsanwalt auseinandersetzen, das ist eine große Erleichterung. Abgesehen davon bin ich im Grunde nur wütend.

Matt Taibbi: Angemessen! Hat sonst noch jemand auf Ihren Fall aufmerksam gemacht? Andere Journalisten, Schriftsteller, Künstler?

C.J. Hopkins: Niemand, der ein wirklich großes Megaphon hat. Es gibt eine Reihe von Websites, die meine Artikel veröffentlichen, wenn ich sie schreibe, OffGuardian ist eine davon. Sie stellen einen Artikel ein. Das war’s dann auch schon. Und einige Leute auf Twitter haben es getan, aber keine Journalisten… Ich habe einen meiner Tweets an eine Menge deutscher Journalisten kopiert. Ich habe nicht einen Pieps gehört.

Matt Taibbi: Wie haben Sie zuerst von der Sache erfahren? Wie war der Ablauf, hat man Sie schriftlich kontaktiert?

C.J. Hopkins: Ich bekam einen Brief in den Briefkasten:

Ich war auf dem Weg zu meinem Nachmittagsspaziergang und zum Einkaufen, und da tauchte das im Briefkasten auf. Es ist ein Brief von der Staatsanwaltschaft Berlin, in dem mir mitgeteilt wird, dass gegen mich ermittelt wird wegen – ich glaube, ich habe es inzwischen auswendig gelernt – “Verbreitung von Propaganda, deren Inhalt dazu bestimmt ist, die Ziele einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation zu fördern.”

Wissen Sie, Deutsch ist schon eine ziemlich schwierige Sprache. Versuchen Sie es doch mal mit deutschem Juristendeutsch…

Matt Taibbi: Was bedeutet es, wenn man darüber informiert wird, dass gegen einen ermittelt wird? In Amerika müssten sie das nicht tun. Offensichtlich würden sie nur ermitteln und dann würde man Ihnen mitteilen, ob Sie angeklagt sind oder nicht. Was ist also der Unterschied und was ist der nächste Schritt?

C.J. Hopkins: Hier ist es so, dass man diesen Brief bekommt und der Staatsanwalt mir mitteilt, dass gegen mich jetzt wegen dieser Vorwürfe ermittelt wird, und dann habe ich die Möglichkeit zu reagieren. Sie geben mir zwei Wochen Zeit, um auf diese Mitteilung zu reagieren. Genau das wird mein Anwalt tun. Er wird eine Antwort einreichen, die im Grunde ein Antrag auf Klageabweisung ist – so würden es die Amerikaner verstehen. Das ist meine Chance und die Chance meines Anwalts, dem Staatsanwalt zu schreiben und zu sagen: “Okay, diese Anschuldigungen sind lächerlich und hier ist der Grund dafür.” Der Staatsanwalt wird diese Antwort prüfen und dann entscheiden, ob er die Anklage weiterverfolgt oder nicht.

Matt Taibbi: Machen sie Ihnen das Leben schwer wegen des Inhalts oder des Covers?

C.J. Hopkins: Es sind zwei Tweets. Ich weiß nicht, um welche Tweets es sich handelt, weil sie sie nicht veröffentlicht haben… Ich glaube, die Tweets wurden von Twitter entfernt, ich kann sie also nicht finden. Es ist nicht klar, ob es sich bei den Tweets um das komplette Cover meines Buches handelt oder nur um das Artwork meines Buches. So wie ZeroHedge zum Beispiel den Artikel, den sie gerade über die Geschichte veröffentlicht haben. Jedenfalls wird mir vorgeworfen, etwas mit einem Hakenkreuz zu verbreiten, und deshalb wird gegen mich ermittelt. Und das Seltsame daran ist, dass es in Deutschland natürlich erlaubt ist, Hakenkreuze für bestimmte Zwecke anzubringen. Für historische Zwecke und so weiter. Man darf sie nicht zeigen, wenn man ein Nazi oder Neonazi ist. Aber die Förderung der Nazi-Ideologie ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was ich getan habe. Aber der Teil des Gesetzes, den sie zitiert haben, besagt genau, dass ich dieses Bild gepostet habe, um die Ziele einer Naziorganisation zu fördern,

Matt Taibbi: Aber Sie sind sicher nicht begeistert vom Nazismus, oder?

C.J. Hopkins: Ich lache, weil jeder, der sich meine Arbeit ansieht, nur 20 Sekunden brauchen würde, um festzustellen, dass ich absolut gegen alles bin, was dem Totalitarismus, dem Faschismus, dem Autoritarismus oder sonst etwas ähnelt. In dem Buch wird Deutschland nicht mit dem Naziregime verglichen. Der Name des Buches ist The Rise of the New Normal. Ja, ich habe über Deutschland geschrieben. Ich lebe hier. Ich habe auch über die USA geschrieben, ich habe über Großbritannien geschrieben, ich habe über Australien und Neuseeland geschrieben, und “New Normal” ist die Art und Weise, wie ich das ganze Phänomen bezeichne, das im Jahr 2020 begann. Dies ist ein globales Phänomen. Es ist nicht spezifisch für Deutschland. Aber ja, ich habe eine Reihe von Artikeln speziell über Deutschland geschrieben, weil ich hier lebe.

Matt Taibbi: Aber man könnte das so interpretieren, dass die deutsche Regierung verärgert darüber ist, so verglichen zu werden? Nein?

C.J. Hopkins: Das ist genau die Art, wie ich es interpretiere. Wenn jeder, der auch nur einen mittleren IQ hat, einen Blick auf mein Werk werfen würde, könnte er meine Absichten und meine Sympathien erkennen. Die einzige Möglichkeit, wie ich das interpretieren könnte, Matt, ist als Einschüchterung, als Mobbing.

Matt Taibbi: Und schließlich sind Sie von Beruf Dramatiker. Wie hat sich das alles auf Ihre Beziehungen zu Leuten aus der Theaterwelt ausgewirkt? Ist von diesen Beziehungen noch etwas übrig?

C.J. Hopkins: Nichts. Das war eine Komponente des massiven Herzschmerzes, den ich in den letzten Jahren erlebt habe… Im Grunde sind 99% meiner alten Theaterfreunde, Theaterkollegen, einfach verstummt und verschwunden. Mit anderen hatte ich große Auseinandersetzungen und Streitereien. Die Art und Weise, wie die Kunst- und Theatergemeinde auf all das reagiert hat, ist einfach absolut herzzerreißend.

Matt Taibbi: Das ist ein besonders wichtiges Thema für das Theater, nicht wahr? Was man den Leuten über die Übertragbarkeit des Virus erzählt hat, hatte massive Auswirkungen auf die Besucherzahlen und die Möglichkeit, Theaterstücke aufzuführen. Meinen Sie nicht, dass die Betroffenen ein wenig umdenken würden?

C.J. Hopkins: Nun, Sie wissen ja von Tim Robbins. Als Tim Robbins sich geoutet und diese Dinge auf Ihrer Website gesagt hat – “Ich habe mich all dessen schuldig gemacht, was ich als ungesund empfunden habe” und “Wir haben die Menschen zu lange an der Arbeit gehindert” und so weiter – sei ihm gedankt. Das war wirklich wichtig. Er ist die Ausnahme von der Regel. Du sprichst davon, wie sich das auf das Theater auswirkt. Viele meiner Stücke sind experimentelle Stücke, Avantgarde-Stücke, wie auch immer man sie nennen will. Es gab ein britisches Ensemble, das mein ältestes und bekanntestes Stück neu aufführte und damit im Vereinigten Königreich auf Tournee ging. Vor kurzem haben sie es nach Australien gebracht.

Sie waren kurz davor, komplett zerstört zu werden. Die ursprünglich geplante Tournee durch Großbritannien sollte im März 2020 beginnen, und bumm, waren sie kurz vor dem Bankrott. So viele kleine Theatergruppen haben das durchgemacht. Das ist das Lebenselixier des Theaters, hier entstehen die neuen Ideen für das Theater. Hier kommt das frische Blut her. Viele dieser kleinen Theatertruppen, die normalerweise ums Überleben kämpfen, kommen mit knappen Mitteln aus, und sie wurden zerschlagen. Ich denke, ein Teil des Problems ist, Matt, dass die Unterhaltungsbranche und die Theaterwelt eine Welt ist, die von Angst beherrscht wird. Jeder in der Branche hat so viel Angst davor, jemanden zu verärgern oder zu beleidigen, dass er es dann einem Agenten gegenüber erwähnt, der dann mit einem Casting-Agenten und einem Produzenten etwas trinken geht, und dann werden sie nie wieder arbeiten.

Matt Taibbi: In dieser Atmosphäre könnte man also nicht zulassen, dass Ihr Name fällt – die Leute würden ihn behandeln, als wäre er radioaktiv.

C.J. Hopkins: Ganz genau.

Matt Taibbi: Wenn in den achtziger, neunziger oder siebziger Jahren ein amerikanischer Staatsbürger in Europa wegen eines Sprachvergehens strafrechtlich verfolgt worden wäre, wäre das in Amerika eine Nachricht gewesen. Sind Sie überrascht, dass dies in den USA keine Aufmerksamkeit erregt?

C.J. Hopkins: Zu diesem Zeitpunkt? Ich bin nicht überrascht. Es ist wirklich traurig, dass ich nicht überrascht bin… Ich beobachte das schon seit Jahren. Ich habe darüber geschrieben, und man hat mich deswegen als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Es schockiert mich nicht mehr. Es ist mittlerweile eine Standardprozedur.

Matt Taibbi: C.J., danke für das Gespräch. Wenn ich das richtig verstanden habe, werden wir in den nächsten Wochen einige Neuigkeiten erfahren? Werden Sie uns auf dem Laufenden halten?

C.J. Hopkins: Das werde ich. Ich danke Ihnen.

Matt Taibbi, Autor der New York Times-Bestseller “The Divide”, “Griftopia” und “The Great Derangement”, war mitwirkender Redakteur des Rolling Stone und Gewinner des National Magazine Award 2007 für Kolumnen und Kommentare.

