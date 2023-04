Medien: Durchgesickerte US-Dokumente enthüllen Kiews Pläne, Eliteeinheiten nach Bachmut zu verlegen Im Winter schätzte die ukrainische Führung die Lage der Truppen in Bachmut als schwierig ein und bot an, Eliteeinheiten dorthin zu verlegen. Nach Angaben der NYT zeigen die durchgesickerten Dokumente, dass die USA Zugang zu den Plänen der Konfliktparteien haben.

Medien: Durchgesickerte US-Dokumente enthüllen Kiews Pläne, Eliteeinheiten nach Bachmut zu verlegen

Im Winter schätzte die ukrainische Führung die Lage der Truppen in Bachmut als schwierig ein und bot an, Eliteeinheiten dorthin zu verlegen. Nach Angaben der NYT zeigen die durchgesickerten Dokumente, dass die USA Zugang zu den Plänen der Konfliktparteien haben.

Einige der geheimen US-Dokumente, die Anfang dieser Woche in den sozialen Medien aufgetaucht sind, betreffen die Lage in Artjomowsk (ukrainisch Bachmut), berichtet die Zeitung The New York Times (NYT). Die Dokumente stammen von Ende Februar bis Anfang März und beschreiben, wie das ukrainische Militärkommando die Lage in der Stadt zu diesem Zeitpunkt einschätzte. Der NYT zufolge handelt es sich bei den Dokumenten um operative Berichte, die von den US-Stabschefs auf der Grundlage von Geheimdienstdaten erstellt wurden. Sie zeigen, dass die Vereinigten Staaten die Handlungen der obersten militärischen und politischen Führung der Ukraine beobachteten, um sich ein “klares Bild” von der Strategie des Landes zu machen. Die Zeitung zitiert einen Auszug aus dem Dokument: “Am 25. Februar waren die ukrainischen Streitkräfte in Bachmut praktisch von russischen Truppen umzingelt.” Dem Bericht zufolge schätzte der Chef des ukrainischen Hauptnachrichtendienstes (GUR), Kirill Budanow, die Lage der ukrainischen Truppen zu diesem Zeitpunkt als “katastrophal” ein. Er schlug vor, unter seinem Kommando stehende Eliteeinheiten für zwei Wochen nach Bachmut zu entsenden, um die russischen Truppen zurückzudrängen und zu verhindern, dass sie die Nachschubwege blockieren.

Der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Roman Maschowez, behauptete seinerseits, dass der einzige Nachschubweg der ukrainischen Streitkräfte westlich von Bachmut unter Artilleriebeschuss stehe. Daher, so Maschowez in dem Dokument, “haben die ukrainischen Streitkräfte den Eindruck, dass sie fast in einer operativen Umzingelung gefangen sind”. In diesem Zusammenhang beantragte der Befehlshaber der Bodentruppen der ukrainischen Streitkräfte, Generaloberst Alexander Syrski, die Verlegung einer Spezialeinheit der Hauptdirektion des Geheimdienstes Kraken nach Bachmut.

Ende März dankte der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij der Einheit “für ihre starke Arbeit” in Bachmut. Zugleich besuchte er ukrainische Truppenstellungen in der Stadt. Trotz monatelanger heftiger Kämpfe haben die ukrainischen Behörden beschlossen, sich nicht aus der Stadt zurückzuziehen. Selenskij begründete diese Entscheidung damit, dass das russische Militär bei einer Kapitulation der Stadt in der Lage wäre, in andere Städte in Richtung Donezk vorzurücken. Er äußerte auch die Befürchtung, dass die Behörden auf einen “Kompromiss” mit Russland drängen würden. Der Kreml entgegnete, dass Kiew “seine eigenen Prioritäten setzt”.

Der NYT zufolge zeigen die durchgesickerten Dokumente, dass die USA nicht nur Zugang zu den ukrainischen, sondern auch zu den russischen Plänen haben, sodass Washington Kiew vor den angeblichen Zielen künftiger Angriffe warnen kann. Die durchgesickerten Daten machen deutlich, dass die Vereinigten Staaten “nicht nur Russland, sondern auch Verbündete ausspionieren”, was zu Problemen in den Beziehungen zu Washingtons wichtigsten Partnern führen könnte, so die Zeitung.

Der erste Stapel geheimer Dokumente tauchte in der Nacht zum 7. April im Internet auf. Wie die Zeitung berichtete, tauchten die geheimen Pläne der USA und der NATO zur Verstärkung der ukrainischen Streitkräfte am Vorabend einer Gegenoffensive auf Twitter und Telegram auf. Am nächsten Tag sickerten die Papiere, die nicht nur Kiew, sondern auch den Nahen Osten und China betreffen, ins Internet. Der US-Geheimdienst bezeichnete den Vorfall als “Albtraum für die Five Eyes” (Five Eyes ist ein Geheimdienstbündnis aus den USA, Australien, Kanada, Neuseeland und dem Vereinigten Königreich). Das US-Justizministerium leitete eine Untersuchung ein.

Michail Podoljak, Berater des Chefs des ukrainischen Präsidialamtes, sagte, dass es sich bei den an die Öffentlichkeit gelangten Papieren um Photoshopping handele, während die tatsächlichen Pläne der Ukraine bald “vor Ort” zu sehen sein würden. Der Kreml erklärte, Russland habe “nicht den geringsten Zweifel an der direkten oder indirekten Beteiligung der USA und der NATO” an dem bewaffneten Konflikt zwischen Moskau und Kiew.

