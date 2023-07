Medien: Pause in der Gegenoffensive der Ukraine auf schwere Materialverluste zurückzuführen

Die New York Times berichtet, dass die Ukraine in den ersten zwei Wochen der Gegenoffensive bis zu 20 Prozent ihrer Waffen und Ausrüstung verloren hat. Die Taktikänderung und die Verlangsamung der Offensive hätten dazu beigetragen, die Zahl der Verluste zu verringern, so die Zeitung.

Bis zu 20 Prozent der von Kiew in den ersten beiden Wochen der Gegenoffensive eingesetzten Waffen und Ausrüstungen wurden beschädigt oder zerstört, darunter auch westliche Panzer und gepanzerte Mannschaftstransportwagen. Dies berichtete die New York Times (NYT) unter Berufung auf Quellen in US-amerikanischen und europäischen Behörden.

Den Gesprächspartnern der Zeitung zufolge sank die Verlustquote in den folgenden Wochen auf zehn Prozent. Dies sei auf eine Änderung der ukrainischen Taktik zurückzuführen, die sich auf den Einsatz von Artillerie und Langstreckenraketen anstelle von Angriffen durch Minenfelder konzentriere, heißt es.

Gleichzeitig wies die NYT darauf hin, dass die Verluste zurückgegangen sind, da sich die Gegenoffensive verlangsamt hat und an einigen Stellen sogar eingestellt wurde. Trotz der Verluste sei es der ukrainischen Armee gelungen, von den fast 100 Kilometern, die sie zurücklegen will, nur acht Kilometer zu marschieren, so die Zeitung.