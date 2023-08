Medien: Russland kann USA als Brasiliens größten Treibstofflieferanten ablösen

Brasilien hat die Importe russischer Erdölprodukte erhöht und muss in diesem Monat ein Rekordniveau erreichen, berichtete Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf Daten des Analystenunternehmens Kpler. Damit soll Brasilien außerdem zum zweitgrößten Käufer von russischem Diesel in der Welt werden.

Moskau soll seine Position als führender Treibstoffexporteur in das lateinamerikanische Land gestärkt haben, nachdem die EU- und die G7-Länder Anfang Februar eine Preisbegrenzung für russisches Öl und Ölprodukte verhängt hatten und Russland neue Absatzmärkte schaffen musste. Das Importverbot des Westens für Rohöl aus Russland über den Seeweg führte zu einer Umstrukturierung der weltweiten Ölversorgung, wodurch sich Moskau Asien, Afrika und Lateinamerika zuwandte. Der leitende Rohölanalyst bei Kpler, Viktor Katona, sagte: